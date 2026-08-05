Как микрофренч стал самым модным маникюром сезона?

Один из самых модных дизайнов маникюра прямо сейчас — френч. Но не простой, а с приставкой «микро». О том, что это такое и кому дизайн подходит больше всего, мы расспросили старших мастеров по маникюру бьюти-студии Suite — Алену Цветкову и Викторию Подымову.
Несмотря на название, французский маникюр появился не в Европе, а в Голливуде в 1975 году. Его автор — американский предприниматель и создатель бренда профессиональной косметики для ногтей ORLY Джефф Пинк. В поисках решения проблемы актрис, которым приходилось перекрашивать ногти под каждый образ, Пинк придумал универсальный вариант — маникюр с нюдовой основой и белым кончиком. Позже дизайн стали использовать на парижской Неделе моды, а его создатель так вдохновился успехом бьюти-детища, что назвал его в честь французской столицы.
В нулевых звезды, например, Виктория Бекхэм, часто появлялись перед камерами с толстой белой полоской на кончиках ногтей. А Памела Андерсон не только увеличила этот контрастный край до максимума, но и сделала такой дизайн маникюра своим фирменным.
Однако сегодня, когда мода на нулевые постепенно сходит на нет, многие предпочитают более сдержанный дизайн или вовсе отказываются от покрытия. Это явление получило название detox manicure и naked manicure. И микрофренч с с едва заметной базой, идеально совпадающей с естественным оттенком ногтевой пластины — логично продолжает тренд на ухоженный внешний вид рук без лишних деталей.
Алена Цветкова, старший мастер маникюра в бьюти-студии Suite
Микрофренч — это линия улыбки толщиной не более 0,5–1 мм, которая буквально вписана в свободный край ногтевой пластины, а не нарисована сверху. Главное отличие от привычного французского маникюра в том, что он рисуется по торцу ногтя, а не по плоскости. Это дает эффект легкого свечения и делает ноготь визуально длиннее и изящнее. В отличие от классики он не укорачивает ногтевую пластину, а работает как светоотражающий блик.
Эддисон Рей с микрофренчем авторства звездного мастера маникюра Мэй Кавадзири (среди ее клиентов — Дуа Липа, Джиджи Хадид и Деми Ловато!)
Помимо адептов натуральности и quiet luxuy микрофренч идельно подойдет тем, кто хочет визуально чуть удлинить пальцы и ногтевую пластину, а еще — слегка освежить внешний вид рук.
Виктория Подымова, старший мастер маникюра бьюти-студии Suite
Действительно, сейчас все больше девушек выбирают нюд, френч или совсем отказываются от покрытия, отдавая предпочтение японскому маникюру, обычному или лечебному лаку.
Микрофренч отлично выглядит на ногтях короткой или средней длины, визуально удлиняя пальцы и ногтевую пластину. А вот обычный френч в этом случае может, наоборот, укоротить ногти и утяжелить общий вид маникюра.
Алена Цветкова, старший мастер маникюра бьюти-студии Suite
Французский маникюр, точно так же, как и любой другой нюд, дают чувство «дорогой простоты» и ухоженности. Нюдовое покрытие визуально удлиняет пальцы, а френч в тонком исполнении — это идеальный анти-эйдж-маникюр.
При желании традиционный белый кончик можно заменить на цветной. Например, серебряный — именно такой выбрала для себя звездный мастер по маникюру Бетина Гольштейн (в ответе за вау-маникюр Марго Робби, Зои Кравиц и Алексы Деми!). Кстати, тьюториалы по всевозможным дизайнам маникюра Бетина выкладывает у себя в социальных сетях.
Но если с улыбкой френча можно поэкспериментировать, то база должна быть максимально подходящей к вашему натуральному оттенку ногтевой пластины.
Алена Цветкова, старший мастер маникюра бьюти-студии Suite
Если ваша кожа имеет холодный подтон (розоватый, голубоватый), то берите базу с молочным или легким сиреневым пигментом. Они нейтрализуют желтизну. Обладатели теплого подтона (оливкового, персикового), ваши цвета — карамельный, бежевый с желтоватым подтоном или теплый розовый. А для нейтрального подтона идеально подойдут грязно-розовые или серо-бежевые оттенки.
Я всегда за то, что бы нанести несколько оттенков. Так как цвет на ваших руках может отличаться от того, как он выглядел на палитре. В нюдовом покрытии есть много тонкостей — от подбора цвета до его плотности и необходимого количества слоев.
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