Как микрофренч стал самым модным маникюром сезона?

В нулевых звезды, например, Виктория Бекхэм, часто появлялись перед камерами с толстой белой полоской на кончиках ногтей. А Памела Андерсон не только увеличила этот контрастный край до максимума, но и сделала такой дизайн маникюра своим фирменным.

Однако сегодня, когда мода на нулевые постепенно сходит на нет, многие предпочитают более сдержанный дизайн или вовсе отказываются от покрытия. Это явление получило название detox manicure и naked manicure. И микрофренч с с едва заметной базой, идеально совпадающей с естественным оттенком ногтевой пластины — логично продолжает тренд на ухоженный внешний вид рук без лишних деталей.