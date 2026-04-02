Ботокс-маски, spf-флюиды и океанические сыворотки: бьюти-вишлист апреля

Трио для безупречного блонда Davines (спрей-протектор, шампунь и несмываемая маска подготавливают волосы к окрашиванию и продлевают его стойкость!), крем-защитник Clarins (укроет не только от вредных УФ-лучей, но и пяти видов загрязнений окружающей среды — от пыли до пыльцы!) и маски для лица Margy's с эффектом glass skin (на зависть Хейли Бибер!) — наш косметический стартерпак на апрель.
Margy's
Простое мнемоническое правило: маджента — это мэджик! Так зафиксируем умение маски Margy's сделать новое лицо всего за 15 минут
План простой: сначала садимся на ботолифт, а сразу за ним подъезжает социальный! Великая «Margy’s iMask ботолифт», которая сменила в сезоне SS’2026 синий селебрити-тюбик на неоново-розовый, повысит упругость кожи и доведет ее сияние до уровня glass skin, как в кампейнах Хейли Бибер и кей-поп-звезд. За этим спецэффектом следуют очевидные профиты, которые обеспечивают всего трое верных ребят-витаминов: А борется с морщинами, Е, он же токоферол, — с окислением, а B5, известный нам как пантенол, заживляет и регенерирует.
Thalion
Сыворотка Thalion
Бурая водоросль Phyllacanta fibrosa релоцировалась со скал бретонского моря Ируаз в лаборатории Thalion по соседству. В сыворотке и креме Sea Age она отвечает за красоту и здоровье кожи в период гормональных изменений, увеличивая синтез гиалуроновой кислоты в коже в 2,5 раза, а экстракт семян дикого индиго вместе с ниацинамидом купируют покраснения и воспаления.
Clarins
Шок-контент: в северном городе загорать опаснее, чем на Мальдивах! Все потому, что к ультрафиолету тут с горкой отсыпано пыльцы, взвеси и синего света, которые усиливают пигментацию и кожный стресс. Для урбан-крема UV Plus Skin Barrier биологи Clarins подрастили в органик-условиях двух героев, которые это изменят, — гедихиум увенчанный и дикое манго.
Vichy
Технологи Vichy не дают нам расслабиться и заставляют выучить два новых слова — проксилан (из древесины бука) и сеневизиум (из листьев гинкго билоба). Power couple вошла в формулу ремоделирующего лифтинг-крема для лица: первый компонент стимулирует производство кожей коллагена, второй — занимается клинингом, удаляя из нее старые и немощные фибробласты.
Institut Esthederm
Флюид Adaptаsun от Institut Esthederm устраивает коже лица офлайн-тренинг: за три недели применения она сама учится реагировать на солнце поспокойнее, а загар распределять поровнее. Все благодаря замешенным на клеточной воде (патент бренда!) активным молекулам. И да: ни один коралл не пострадает — средства «солнечной» линии исповедуют бескомпромиссное экодружелюбие.
Comfort Zone
Уходовая новинка от бьюти-спецов Comfort Zone — крем на базе гидролизованного коллагена (лучше увлажняет кожу, чем нормисный коллаген!), который на ура впитывается и гарантирует образцовый лифтинг-эффект. Вместо постскриптума — экстракт микроводорослей эвглена в составе средства отвечает за сверкающее сияние кожи (glow-up эффект, который мы заслужили!).
Elseve
Если волосы не блестят на солнце, значит, их нужно разгладить (не путать с «расчесать»). За дело в восемь рук берутся бессульфатный шампунь, кондиционер, смываемая маска и несмываемая сыворотка Elseve «Ультра Блеск», в составе которых каждый волосок полирует гликолевая кислота.
Davines
Ежедневно на волосы воздействует множество негативных факторов окружающей среды — от загрязненного воздуха и УФ-излучения до металлов в водопроводной воде и термоукладок. Всё это влияет на качество окрашивания и самих локонов: цвет становится неравномерным и тусклым, а волосы — ломкими и пористыми. Команда Davines решила проблему и создала целую линейку продуктов Beautiful Things для ухода за окрашенными и осветленными волосами. Объясняем: это трехэтапный салонный ритуал, состоящий из спрея-протектора (нейтрализует металлы, выравнивает пористость волос и защищает структуру), шампуня (удаляет медь, железо и минералы жесткой воды, глубоко очищая волосы и подготавливая их к окрашиванию) и несмываемой маски (восстанавливает структуру волос, обеспечивает термозащиту до 230 °C и помогает продлить стойкость цвета). Уже после первого применения волосы готовы к любому типу окрашивания и осветления, а цвет остается насыщенным до семи недель (протестировано и доказано в лаборатории Davines!).
Zielinski & Rozen
Рок-звезд парфюмерии Zielinski & Rozen выпустили три сета с пятью ароматами в мини-формате. Суперновость не только для тех, кто хотел протестировать композиции бренда, но и для всех ольфакторных экспериментаторов, которые обожают миксовать ароматы, создавая собственные парфюмерные шедевры. Первый сет — Bestsellers — включает знаковые ароматы Zielinski & Rozen. Среди них — культовые Black Vanilla и Black Pepper, Vetiver, Neroli, Amber, а еще новый, но уже заслуживший звание бестселлера — Amberwood, Vanilla, Davana. Второй микс — Sweet & Floral — это тандем цветочных и сладких аккордов. Здесь встречаем Peach, Passion fruit, Musk и Blackcurrant, Geranium, Amber, Leather. И третий — Spicy & Wood — сочетает в себе ноты пряных специй, амбры, кожи и дерева. В него вошли, например, Cedarwood, Neroli, Amber и Tobacco, Cedarwood, Pepper.
Valmont
Запуск процедур Valmont в в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Забирайте идею для селфлав-выходного: уходовый ритуал от премиум-бренда Valmont в Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg. В честь начала сотрудничества швейцарцы создали уникальную процедуру эксклюзивно для отельного Luceo Spa. «Вершина совершенства» — это ритуал на основе авторских массажных техник и топовых средств пяти коллекций бренда (Сияние, Лифтинг, Жизненная энергия, Увлажнение, Эликсиры ледников). Также помимо новинки в спа-комплексе гостям доступна уже известная процедура «Источник увлажнения» (помогает восстановить гидробаланс кожи!).
LARTE del Bello
По итогам отгремевшего fashion month собираем остромодную мейкап-косметичку из хитов итальяноцентричных виртуозов визажа LARTE del Bello: сверкающий хайлайтер придаст глянцевый блеск, как на шоу Jean Paul Gaultier, а пудровые сфумато-тени помогут повторить голубую дымку на веках с показа №21. Ну а компактная пудра (идеально матирует при помощи запатентованных компонентов-микросфер, не сушит и не стягивает кожу!) — наша главная необходимость для идеального тона (круче, чем у моделей Джонатана Андерсона!).
