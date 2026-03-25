Выбрали 11 лучших кремов, сывороток, эссенций и масок с лифтинг-эффектом

Если в трейлере «Дьявол носит Prada 2» вы разглядываете не образы Эмили Блант, а кожу Энн Хэтэуэй (вот кто тут настоящий дьявол!), то эта подборка для вас. Замедлить время (и даже чуть отмотать назад) можно в домашних условиях: нашли 11 лучших средств с лифтинг-эффектом, которые вернут коже упругость, а овалу лица — подтянутость.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
Какие задачи решают средства с лифтинг-эффектом?
Лифтинг-средства решают три ключевые задачи. Первая — повышение тонуса и упругости кожи за счет стимуляции выработки собственного коллагена и эластина. Вторая — коррекция гравитационного птоза: подтяжка опущенных тканей, особенно в зоне овала лица, скул и нижней челюсти. Третья — улучшение микрорельефа и текстуры кожи, разглаживание морщин и складок. В идеале хорошее лифтинг-средство работает комплексно: визуально подтягивает, укрепляет каркас кожи и предотвращает дальнейшее провисание.
Какие ингредиенты отвечают за лифтинг-эффект?
За лифтинг отвечают несколько групп ингредиентов, и каждая воздействует на свой механизм старения.
- Пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые работают как сигнальные молекулы. Они заставляют фибробласты активно синтезировать коллаген и эластин. Некоторые, например, аргирелин, действуют по принципу ботоксоподобного расслабления мимических мышц.
- Ретинол и его производные стимулируют обновление клеток, утолщают дерму и запускают мощный неоколлагенез.
- Витамин С в стабильных формах — антиоксидант и кофактор синтеза коллагена, он осветляет пигментацию и защищает от фотостарения.
- Гиалуроновая кислота разной молекулярной массы обеспечивает интенсивное увлажнение и создает эффект объема.
- Адаптогены и растительные экстракты (женьшень, центелла азиатская, морские водоросли) улучшают микроциркуляцию и тонизируют кожу.
- Керамиды и сквалан восстанавливают липидный барьер (критически важно для возрастной кожи, склонной к сухости и истончению!).
Ericson Laboratoire
Пионеры клеточной терапии кожи и всей французской космецевтики Ericson Laboratoire (бьюти-детище профессора Альберта Эриксона и его жены, профессионального косметолога!) с середины прошлого века создают вау-средства для борьбы с морщинами, пигментными пятнами и другими возрастными изменениями. Среди бестселлеров — двойная сыворотка для нижней и верхней частей лица (да, у них разные потребности!). Для первой (отмечена на флаконе цифрой 1) создали ремоделирующую формулу на основе двух пептидов, коллагена, эластина, дамасской розы и альпийского эдельвейса. А на вторую (под номером 2) предложили наносить то же, но с добавлением особого пептида, отвечающего за лифтинг, кофеина и экстрактов овса и ячменя (всё вместе дает подтягивающий и уплотняющий эффект!).
Margy's
Гуру омолаживающей косметологии Маржи Ломбард нашла те самые молодильные яблочки из сказки Афанасьева и поместила их в бустер-концентрат на основе стволовых клеток яблока (могучий сорт уттвилер-шпатлаубер выдерживает альпийский холод и засуху!) и экстракта моринги (мощный источник антиоксидантнов!). Средство не просто стимулирует синтез коллагена и разглаживает морщины, но и работает с контуром — снимает напряжение мыщц и смягчает черты лица.
Skeyndor
Омолаживающий комплекс «ProGEN», экстракты морских водорослей и люпина в составе подтягивающего крема для лица и шеи от Skeyndor укрепляют кожу, возвращают упругость и восстанавливают контуры лица (профессиональный фейслифтинг прямо у вас в ванной!).
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
С какого возраста стоит включать лифтинг-средства в уход?
Четкой возрастной границы нет — все зависит от состояния кожи и генетических особенностей. В среднем первые признаки снижения упругости появляются после 25–30 лет, когда замедляется выработка коллагена. В этом возрасте можно начинать использовать легкие лифтинг-средства — сыворотки с пептидами или гиалуроновой кислотой для профилактики. После 35–40 лет, когда процессы старения становятся более выраженными, в уход стоит включать более активные компоненты: ретинол, высококонцентрированные пептиды, стабильный витамин С.
Comfort Zone
Абсолютный хит – интенсивная лифтинг-сыворотка – разглаживает и укрепляет кожу, обеспечивая двойной эффект: разглаживания и филлера. Она моментально делает кожу более подтянутой, увлажненной и сияющей. При регулярном применении сыворотка омолаживает, работая на клеточном уровне, борясь с микровоспалением, стимулируя выработку коллагена и защищая его от разрушения. Главные звезды-ингредиенты: ахиллея миллефолеум из сада Davines и Ацетилгексапептид-8, обеспечивающий ботоксоподобный эффект.
Genosys
Питер Паркер и Халк в бьюти-мире — бакучиол и пептидный комплекс, которые объединились в суперсыворотке Genosys и вместе спасают нашу кожу от старения: разглаживают морщины, укрепляют и повышают упругость. А для дополнительного сияния и увлажнения в команду добавили экстракты граната (источник витамина С!) и рисовых отрубей (богат витамином E!).
L'Occitane
Область шеи и декольте подвластна времени не меньше, чем кожа лица, и заслуживает отдельного ухода (и собственной банки!). Специально для этого L'Occitane придумали средство, соединяющее в себе сразу два продукта — крем и сыворотку. В составе бьюти-гибрида — эфирное масло иммортеля (активирует защитные функции кожи, повышает упругость и стимулирует синтез коллагена), масло карите (питает), пептидный комплекс (разглаживает морщины и восстанавливает барьер), экстракт овса (отвечает за лифтинг-эффект) и гиалуроновая кислота (увлажняет).
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
Какие лифтинг-продукты имеют наибольший эффект?
Наибольшую эффективность показывают сыворотки и ампульные концентраты. Они содержат максимальную концентрацию активов, имеют меньший размер молекул и лучше проникают в глубокие слои кожи. Сыворотки — это основа лифтинг-ухода, они работают как строительный материал для коллагеновых волокон. Кремы выполняют другую функцию: они запечатывают активы сыворотки, создают защитный барьер и обеспечивают длительное увлажнение. Без крема эффект сыворотки будет неполным. Ампулы хороши для курсового применения, когда нужно быстро восстановить кожу или подготовить ее к важному событию.
Лучше использовать лифтинг-продукты в комплексе или выбрать какой-то один под задачу?
Комплексный подход всегда дает более выраженный и долгосрочный результат, но важно не перегружать кожу. Оптимальная схема: сыворотка (утром и/или вечером) + крем + периодические маски (1–2 раза в неделю). Однако не стоит одновременно наносить несколько высококонцентрированных активов, например, ретинол и высокую дозу витамина С в одной рутине — это может вызвать раздражение. Лучше разделять активы по времени: утром — витамин С и антиоксиданты, вечером — пептиды, ретинол и восстанавливающие компоненты.
Сhristian Breton
Кристиан Бретон создает космецевтику с опорой на исследования преждевременного старения и различных заболеваний кожи ведущего ученого-генетика Франции (и по совместительству своей мамы!). Все средства Сhristian Breton работают с кожей на уровне ДНК и не только нейтрализуют последствия старения (морщины, обезвоживание, потеря эластичности), но и замедляют сам процесс. Чудо-маска для лица — не исключение: за 15 минут она разглаживает, подтягивает, разглаживает рельеф и ускоряет клеточный метоболизм. За мгновенный эффект говорим спасибо формуле на основе пептида змеиного яда (что? да!) — миорелаксанта, который действует на кожу подобно ботоксу — блокирует нервные импульсы и расслабляет мышцы лица, уменьшая выраженность морщин и предотвращая появление новых заломов.
VT Cosmetics
Знакомьтесь, если не знакомы, главная банка соцсетей (любят все — от косметологов-миллениалов до тиктокеров-альфачей!) — легендарная бустер-эссенция от корейцев VT Cosmetics. Весь секрет в одном ингредиенте — PDRN. Изначально полидезоксирибонуклеотиды (даже не пытайтесь прочитать правильно с первого раза!) получали из ДНК лососевых рыб. А бьюти-визионеры VT Cosmetics придумали растительный аналог, добытый из экстракта корня женьшеня, с полным сохранением полезных свойств — от заживления до омоложения и поддержания упругости и плотности кожи. К нему в поддержку добавили пять видов церамидов, пантенол, сквалан, аллантоин и полиглюкуроновую кислоту. Все вместе они оказывают заметный лифтинг-эффект, восстанавливают гидролипидный барьер и дарят лицу волшебное сияние (тот самый glazed skin от Хейли Бибер!).
Vichy
Все 16 (да!) типов кожного коллагена поддерживает и укрепляет сыворотка Vichy. Благодаря ему мы выучили новые слова: матриксил — сигнальный пептид, который восстанавливает кожу и замедляет процессы старения, майтаке — курчавый гриб, кладезь полисахаридов, а рамноза — моносахарид, который активирует выработку коллагена и эластина. За счет их действия кожа становится подтянутой, количество морщин сокращается, а тон лица выглядит более ровным.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Альфа Эпоха» («Медлайн»)
С чем стоит сочетать лифтинг-средства для максимального эффекта?
В клинике мы используем комплексный подход. Перед назначением процедур пациент проходит оценку генетического статуса, гормонально-метаболических процессов и ключевых маркеров здоровья — витамина D, Омега-3, половых гормонов, антиоксидантов. Это позволяет воздействовать не на следствие, а на первопричины возрастных изменений. Но максимальный эффект достигается при сочетании качественного домашнего ухода с профессиональными процедурами. Домашний уход создает базу: поддерживает тонус, увлажняет, защищает. А профессиональные методики дают мощный импульс для глубокого ремоделирования тканей.
Хорошо работают тандемы:
- лифтинг-сыворотка с пептидами + курс микротоковой терапии для укрепления мышц лица и улучшения лимфотока;
- ретиноловый уход + курс лазерной шлифовки или SMAS-лифтинга;
- уход с антиоксидантами + Virtue RF - микроигольчатый радиочастотный лифтинг нового поколения.
И, конечно, обязательное условие — ежедневная защита от солнца: SPF не менее 30, иначе все усилия по омоложению могут быть сведены к нулю фотостарением.
Medi-Peel
Трипанофобы, ваш выход: корейцы Medi-Peel придумали банку для ботулинотерапии без шприцов и иголок с составом, которому позавидует любой косметолог. Загибаем пальцы: волюфин возвращает коже эластичность и предотвращает появление морщин, комплекс пептидов стимулирует синтез коллагена и расслабляет мимическую мускулатуру, семь ферментированных экстрактов восстанавливают и питают микробиом и выравнивают тон кожи, а несколько видов гиалуроновой кислоты увлажняют.
d'Alba
Небольшой, но удалой состав веганского крема от итальянских укротителей белого трюфеля d'Alba. Помимо грибного экстракта — всего три ингредиента: коллаген, гиалуроновый комплекс и ниацинамид. Бьюти-квартет в два счета увлажняет, восстанавливает и подтягивает кожу, уменьшая выраженность морщин и обеспечивая здоровое сияние. Бонус: у средства легкая и быстро впитывающаяся текстура. Однако за счет питательных свойств крем пригодится не только в весенне-летнем уходе, но и зимой.
Комментарии (0)