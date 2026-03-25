Выбрали 11 лучших кремов, сывороток, эссенций и масок с лифтинг-эффектом

Какие лифтинг-продукты имеют наибольший эффект?

Наибольшую эффективность показывают сыворотки и ампульные концентраты. Они содержат максимальную концентрацию активов, имеют меньший размер молекул и лучше проникают в глубокие слои кожи. Сыворотки — это основа лифтинг-ухода, они работают как строительный материал для коллагеновых волокон. Кремы выполняют другую функцию: они запечатывают активы сыворотки, создают защитный барьер и обеспечивают длительное увлажнение. Без крема эффект сыворотки будет неполным. Ампулы хороши для курсового применения, когда нужно быстро восстановить кожу или подготовить ее к важному событию.

Лучше использовать лифтинг-продукты в комплексе или выбрать какой-то один под задачу?

Комплексный подход всегда дает более выраженный и долгосрочный результат, но важно не перегружать кожу. Оптимальная схема: сыворотка (утром и/или вечером) + крем + периодические маски (1–2 раза в неделю). Однако не стоит одновременно наносить несколько высококонцентрированных активов, например, ретинол и высокую дозу витамина С в одной рутине — это может вызвать раздражение. Лучше разделять активы по времени: утром — витамин С и антиоксиданты, вечером — пептиды, ретинол и восстанавливающие компоненты.