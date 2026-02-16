Омолаживающие, минеральные и ароматные: отобрали 9 рабочих кремом для рук

Чтобы замедлить старение рук, уход за ними должен быть таким же регулярным и многоступенчатым, как за лицом. Ежедневная рутина включает три обязательных этапа. Очищение должно проводиться мягким мылом или гелем с нейтральным pH и добавлением масел, глицерина или витамина Е. После каждого мытья необходимо наносить крем для рук, причем зимой выбирайте более плотные, питательные текстуры, в составе которых ищите масла для восстановления липидного слоя, мочевину для увлажнения, пантенол и аллантоин для заживления, церамиды и сквалан для укрепления барьера, а также антиоксиданты — витамины А, Е и С. И самый недооцененный, но критически важный пункт — защита от солнца, поскольку пигментные пятна на руках появляются именно из-за накопленного УФ-воздействия, поэтому летом и в солнечные зимние дни наносите на тыльную сторону ладоней крем с SPF не ниже 30.