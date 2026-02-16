Омолаживающие, минеральные и ароматные: отобрали 9 рабочих кремом для рук

Рубрика: «А вы знали, что...?». Кожа на кистях рук нуждается в уходе не меньше, чем на лице: именно здесь она наиболее тонкая, практически лишенная сальных желез и подкожной жировой клетчатки, из-за чего особенно уязвима перед холодом и ветром. Подошли к вопросу со всей серьезностью и в придачу к подборке лучших кремов (лично от нас!) узнали у главврача клиники «Медлайн» Косенко Елены Александровны, как правильно заботиться о коже зимой, что поможет замедлить процессы старения и почему важно устраивать spa-дни не только для тела, но и отдельно для рук.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Зимой руки страдают сильнее всего: мороз сужает сосуды, перепады температур разрушают защитный барьер, а сухой воздух отапливаемых помещений довершает картину. В результате мы получаем сухость, шелушение, покраснение, а со временем — пигментные пятна и морщины. Хорошая новость заключается в том, что замедлить старение рук и защитить их зимой вполне реально, если понимать основные правила ухода и образа жизни.
Amenity
Японские гуру anti-age космецевтики объединили секреты восточной медицины с инновационными компонентами и получили уникальные средства, которые меняют кожу на клеточном уровне (укрепляют их защитные функции и восстанавливают способность к обновлению). Крем для рук — не исключение: состав на основе гиалуроновой кислоты, масла ши, сквалана, ферментированных экстрактов риса и саке касу глубоко питает, восстанавливает микробиом, укрепляет защитные функции и стимулирует регенерацию.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Для надежной защиты рук зимой необходимо соблюдать несколько простых, но обязательных правил. Всегда носите перчатки при выходе на улицу, выбирая модели из натуральных материалов или с мягкой подкладкой, чтобы избежать парникового эффекта и лишнего трения. Мойте руки теплой, а не горячей водой, используя мягкие увлажняющие средства с пометкой «для чувствительной кожи». После каждого контакта с водой и после использования антисептика обязательно наносите крем, и в идеале держите тюбик с кремом у каждой раковины — дома и на работе. При уборке, мытье посуды или работе с химией надевайте резиновые перчатки, предварительно смазав руки питательным кремом под них: так вы получите эффект полезного компресса.
L'Occitane
В главных ролях anti-age крема для рук L'Occitane — питательное масло карите и иммортель (или бессмертник!), который стимулирует выработку коллагена, улучшает микроциркуляцию и замедляет процессы старения. А благодаря легкой текстуре, напоминающей сыворотку, средство мгновенно впитывается, не оставляя липкости и жирной пленки.
Heleo4
Бьюти-хит от авторов инновационной anti-age процедуры Heleo4 (световые волны разной длины стимулируют клеточное обновление, регенерацию, синтез коллагена и эластина!) — вау-крем с густой, но при этом легко впитывающейся текстурой, мгновенным эффектом и нетривиальным ароматом. В составе: трисмеглуминовая соль хлорина Е6, которая с легкостью проводит фотодинамическое обновление и репарацию тканей, предотвращая возрастные изменения и восполняя гидробаланс, провитамин В5, который увлажняет, заживляет, и разглаживает эпидермис, а также мочевина, которая стимулирует обновление клеток, помогая им сохранять свежий и здоровый вид. Глутаминовая кислота, лизин и глицин укрепляют кожу, улучшают ее иммунитет, а также замедляют процессы старения.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Чтобы замедлить старение рук, уход за ними должен быть таким же регулярным и многоступенчатым, как за лицом. Ежедневная рутина включает три обязательных этапа. Очищение должно проводиться мягким мылом или гелем с нейтральным pH и добавлением масел, глицерина или витамина Е. После каждого мытья необходимо наносить крем для рук, причем зимой выбирайте более плотные, питательные текстуры, в составе которых ищите масла для восстановления липидного слоя, мочевину для увлажнения, пантенол и аллантоин для заживления, церамиды и сквалан для укрепления барьера, а также антиоксиданты — витамины А, Е и С. И самый недооцененный, но критически важный пункт — защита от солнца, поскольку пигментные пятна на руках появляются именно из-за накопленного УФ-воздействия, поэтому летом и в солнечные зимние дни наносите на тыльную сторону ладоней крем с SPF не ниже 30.
d'Alba
To-go-находка от укротителей белого трюфеля d'Alba — крем для рук в компактной (и приятной глазу!) упаковке. Содержимое соответствует: масло ши отлично питает и возвращает к жизни даже самую сухую кожу рук, гиалуроновая кислота увлажняет, а витамин С и глутатион выравнивают тон и придают коже здоровое сияние. За счет нежной текстуры крем быстро впитывается и вместо ощущения липкости оставляет на коже роскошный аромат цитруса, груши, ландыша и мускуса (эксклюзивная композиция собрана парфюмером Джиованни Феста специально для d'Alba!).
Ahava
Февральская бьюти-необходимость — крем для рук Ahava Deadsea Water. Уникальные минералы Мертвого моря в составе ухаживают, защищают кожу от переохлаждения и поддерживают естественный уровень рН. Наносите крем после каждого мытья рук для пролонгированного ухода и постоянного комфорта.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Один-два раза в неделю стоит добавлять дополнительный уход. Мягкое отшелушивание с помощью скраба или пилинга с фруктовыми кислотами в низкой концентрации удаляет ороговевшие клетки, улучшает цвет кожи и повышает эффективность кремов, но важно не увлекаться, особенно если кожа сухая или поврежденная. Также полезны маски и обертывания: нанесите на руки плотный питательный крем или специальную маску, наденьте хлопчатобумажные перчатки и оставьте на 20-30 минут, а лучше на всю ночь — это настоящая экстренная помощь для пересушенной кожи.
Zielinski & Rozen
В порыве парфюмерной обсессии запасаемся бьюти-всем с любимым ароматом. Наш фаворит на холодное время года — дуэт дубового мха и амбры из коллекции Zielinski & Rozen. В придачу к скрабу, диффузору и мылу добавляем в вишлист крем для рук на основе масла сладкого миндаля, которое питает, смягчает и восстанавливает. Формулу обогатили пчелиным воском — укрепляет защитный барьер и надолго сохраняет кожу увлажненной.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Не менее важен и образ жизни: пейте достаточно воды, ешьте продукты с полезными жирами, такими как рыба, орехи и авокадо, и следите за достаточным поступлением витаминов группы В, А и Е. Курение и алкоголь ускоряют старение кожи всего тела, и руки здесь не исключение.
Bioderma
Одна из ключевых особенностей крема Bioderma Atoderm – его способность защищать кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, не угрожая аллергическими реакциями. Масло ши обеспечивает питание и восстановление, за увлажнение отвечает глицерин, а производные фосфориохолина восполняют недостаток влаги и укрепляют кожный барьер.
Clarins
Легендарный крем Clarins Jeunesse des Mains вошел в лимитированную коллекцию «И это всё любовь» в обновленном дизайне. Проверенный годами состав на основе масла карите увлажняет и питает кожу рук, защищает ее от воздействия холода, солнца и жесткой воды, а также смягчает кутикулу. Текстура легкая, нежирная, при нанесении обволакивает и мгновенно успокаивает.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Что касается любимых продуктов, обычно я рекомендую ориентироваться не столько на конкретные бренды, сколько на категории и составы. В вашей косметичке должны быть бюджетный, но надежный крем для ежедневного использования — плотный, с маслами, пантенолом и витамином E, который быстро впитывается и не оставляет следов. Такой тюбик стоит иметь в сумке, в машине и на работе. Для ночного ухода нужен интенсивно восстанавливающий крем или бальзам с церамидами, мочевиной или ланолином, который можно использовать как маску под перчатки. Отдельная категория — крем с SPF для рук, который должен появиться в косметичке каждой женщины после тридцати. И не забывайте про масло для кутикулы, чтобы предотвращать заусенцы и сухость вокруг ногтей.
La Roche-Posay
SOS-восстановление для поврежденной кожи рук – La Roche-Posay. Ниацинамид снимает зуд и способствует восстановлению защитного барьера, а глицерин обеспечивает увлажнение даже самому пересушенному эпидермису. Совет: наносите толстым слоем перед сном для большего эффекта.
