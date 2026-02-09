Пикси, жемчуг и кукольные румяна: выбрали главные бьюти-тренды с Недели высокой моды

Подводим бьюти-итоги прошедшей Недели высокой моды: рассказываем, как наносить румяна по подиумному канону, зачем клеить на волосы жемчужины и почему стоит пересмотреть «Энни Холл» Вуди Аллена. А стилист по волосам и визажист студии Suite Виктория Шеперкина объясняет, как и с помощью чего повторить тренды в домашних условиях.
Короткая стрижка
Психанула! Видимо, фэшн-индустрия пытается оправиться после какого-то тяжелого брейк-апа — другого объяснения обилию коротких и ультракоротких стрижек на подиумах не видим. Если тоже решились на что-то революционнее, чем каре — вот несколько референсов: небрежная стрижка «гарсон» с показа Valentino, аккуратное пикси на шоу Chanel и Alexis Mabille (точно таким же недавно ознаменовала свой glow-up Эмма Стоун!) или панковский «ежик», как у моделей Ashi Studio и Elie Saab.
Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite
Для укладки коротких и ультракоротких стрижек использую (и вам советую!) текстурирующую пасту. Разогреваю в руках и пальцами протягиваю в нужном направлении. А если нужна более четкая форма, добавляю чуть больше средства на отдельные пряди.
Маска
Интроверты, ловите трюк на случай вечеринки, когда не хочется, чтобы вас кто-то узнал. Огненную стихию приручили на шоу Rahul Mishra и соорудили маску в виде языков пламени. В Germanier отработали тренд на кружево в белоснежном пернато-цветочном луке (вау-идея для фрик-невесты!). А приз за самую виральную маску вручаем индийскому кутюрье Гаураву Гупта с его светящимся арт-доспехом.
Это мэтч!
Если раньше подбирать сумку к обуви или серьги — к ожерелью считалось фэшн-архаизмом, то прямо сейчас бренды — от Armani Privè до Robert Wun — советуют мэтчить платье с мейком. Например, Armani Privè зарифмовали пастельно-бирюзовый оттенок платья (ключевой цвет показа) с деликатными тенями в тон, в Robert Wun повторили глубокий изумрудный с анатомичного корсета на веках, а в Celia Kritharioti дополнили металлик на платье серебристой подводкой. Команда Gaurav Gupta пошла дальше и продублировала декор с корсетного макси на лице модели, сложив лепестки в асимметричную фигуру.
Виктория Шеперкина
Если хотите повторить макияж с помощью цветных теней, наносите их на базу – так они будут смотреться более насыщено. В качестве базы подойдет консилер или любые кремовые тени нейтрального светлого оттенка. А при желании вместо сухих теней можно использовать самостоятельный кремовый пигмент, например, от Krygina Cosmetics. Плюс: делая один яркий акцент на глазах, помните, что остальные элементы макияжа лучше оставить нейтральными.
Энни Холл
Нашумевшие слои — out, ровный срез — in! Подиумный трибьют культовой роли Дайан Китон — небрежно-распущенные прямые волосы с прямым пробором. Не сговариваясь (и не расчесываясь!), прическу повторили на шоу Valentino (в контрастном тандеме с роскошным кимоно из изумрудного бархата!), Chanel (с сетом из прозрачного шифона) и Julie De Liran (замиксовали с пижамным сетом из сверкающего твида!).
Dollcore-румяна
Пока юные тикток-юзеры балуются с ультрамодными персиковыми и бежевыми румянами, фэшн-мастодонты стоят на стороне классики и выбирают вариант в кукольно-розовом оттенке. В подиумных макияжах румяна выступают в качестве акцента: на шоу Zuhair Murad визажисты оставили лицо полностью голым и продублировали оттенок румян на губах, бьюти-мастера Celia Kritharioti уступили трендам из соцсетей и нанесли продукт на нос (трюк для имитации загоревшего лица!), а на Viktor&Rolf увидели программу максимум — ярко-розовый пигмент с щек плавно перетекал на лоб, рифмуясь по цвету с оригами-крыльями (см. предыдущий пункт!).
Виктория Шеперкина
Важный плюс розовых румян — они подходят абсолютно всем. Но в зависимости от желания и ситуации можно менять способ их нанесения и регулировать насыщенность. Так, на показе Viktor&Rolf румяна наносили в стиле дрейпинг — более смелый и акцентный вариант скульптурирования лица с помощью румян. А вот на шоу Celia Kritharioti сделали ставку на более классический лифтинг-вариант, когда продукт нанесли на яблочки щек и растянули к вискам. Помните, что главное в макияже с акцентом на румяна — тщательно подготовленная кожа и безупречный тон.
А вот мои самые любимые варианты:
Украшения для волос
Пополняем коллекцию украшений ювелирным плюмажем (или птичьим хохолком!) Schiaparelli и жемчужинами Zuhair Murad. А еще — примеряем экзотическую тику-амулет Gaurav Gupta и драгоценную бини Celia Kritharioti.
