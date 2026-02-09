Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Поделиться:

Пикси, жемчуг и кукольные румяна: выбрали главные бьюти-тренды с Недели высокой моды

Подводим бьюти-итоги прошедшей Недели высокой моды: рассказываем, как наносить румяна по подиумному канону, зачем клеить на волосы жемчужины и почему стоит пересмотреть «Энни Холл» Вуди Аллена. А стилист по волосам и визажист студии Suite Виктория Шеперкина объясняет, как и с помощью чего повторить тренды в домашних условиях. 

Короткая стрижка

Chanel Haute Couture SS'26

Chanel Haute Couture SS'26

Valentino Haute Couture SS'26

Valentino Haute Couture SS'26

Alexis Mabille Haute Couture SS'26

Alexis Mabille Haute Couture SS'26

Elie Saab Haute Couture SS'26

Elie Saab Haute Couture SS'26

Ashi Studio Haute Couture SS'26

Ashi Studio Haute Couture SS'26

Alexis Mabille Haute Couture SS'26

Alexis Mabille Haute Couture SS'26

Психанула! Видимо, фэшн-индустрия пытается оправиться после какого-то тяжелого брейк-апа — другого объяснения обилию коротких и ультракоротких стрижек на подиумах не видим. Если тоже решились на что-то революционнее, чем каре — вот несколько референсов: небрежная стрижка «гарсон» с показа Valentino, аккуратное пикси на шоу Chanel и Alexis Mabille (точно таким же недавно ознаменовала свой glow-up Эмма Стоун!) или панковский «ежик», как у моделей Ashi Studio и Elie Saab. 

Виктория Шеперкина, стилист по волосам и визажист студии Suite

Для укладки коротких и ультракоротких стрижек использую (и вам советую!) текстурирующую пасту. Разогреваю в руках и пальцами протягиваю в нужном направлении. А если нужна более четкая форма, добавляю чуть больше средства на отдельные пряди.

Маска

Germanier Haute Couture SS'26

Germanier Haute Couture SS'26

Gaurav Gupta Haute Couture SS'26

Gaurav Gupta Haute Couture SS'26

Robert Wun Haute Couture SS'26

Robert Wun Haute Couture SS'26

Rahul Mishra Haute Couture SS'26

Rahul Mishra Haute Couture SS'26

Ronald van der Kemp Haute Couture SS'26

Ronald van der Kemp Haute Couture SS'26

Интроверты, ловите трюк на случай вечеринки, когда не хочется, чтобы вас кто-то узнал. Огненную стихию приручили на шоу Rahul Mishra и соорудили маску в виде языков пламени. В Germanier отработали тренд на кружево в белоснежном пернато-цветочном луке (вау-идея для фрик-невесты!). А приз за самую виральную маску вручаем индийскому кутюрье Гаураву Гупта с его светящимся арт-доспехом. 

Это мэтч!

Armani Privè Haute Couture SS'26

Armani Privè Haute Couture SS'26

Robert Wun Haute Couture SS'26

Robert Wun Haute Couture SS'26

Celia Kritharioti Haute Couture SS'26

Celia Kritharioti Haute Couture SS'26

Miss Sohee Haute Couture SS'26

Miss Sohee Haute Couture SS'26

Gaurav Gupta Haute Couture SS'26

Gaurav Gupta Haute Couture SS'26

Если раньше подбирать сумку к обуви или серьги — к ожерелью считалось фэшн-архаизмом, то прямо сейчас бренды — от Armani Privè до Robert Wun — советуют мэтчить платье с мейком. Например, Armani Privè зарифмовали пастельно-бирюзовый оттенок платья (ключевой цвет показа) с деликатными тенями в тон, в Robert Wun повторили глубокий изумрудный с анатомичного корсета на веках, а в Celia Kritharioti дополнили металлик на платье серебристой подводкой. Команда Gaurav Gupta пошла дальше и продублировала декор с корсетного макси на лице модели, сложив лепестки в асимметричную фигуру. 

Виктория Шеперкина

Если хотите повторить макияж с помощью цветных теней, наносите их на базу – так они будут смотреться более насыщено. В качестве базы подойдет консилер или любые кремовые тени нейтрального светлого оттенка. А при желании вместо сухих теней можно использовать самостоятельный кремовый пигмент, например, от Krygina Cosmetics. Плюс: делая один яркий акцент на глазах, помните, что остальные элементы макияжа лучше оставить нейтральными. 

Энни Холл

Valentino Haute Couture SS'26

Valentino Haute Couture SS'26

Chanel Haute Couture SS'26

Chanel Haute Couture SS'26

Alexis Mabille Haute Couture SS'26

Alexis Mabille Haute Couture SS'26

Julie De Liran Haute Couture SS'26

Julie De Liran Haute Couture SS'26

Нашумевшие слои — out, ровный срез — in! Подиумный трибьют культовой роли Дайан Китон — небрежно-распущенные прямые волосы с прямым пробором. Не сговариваясь (и не расчесываясь!), прическу повторили на шоу Valentino (в контрастном тандеме с роскошным кимоно из изумрудного бархата!), Chanel (с сетом из прозрачного шифона) и Julie De Liran (замиксовали с пижамным сетом из сверкающего твида!). 

Dollcore-румяна

Celia Kritharioti Haute Couture SS'26

Celia Kritharioti Haute Couture SS'26

Viktor&Rolf Haute Couture SS'26

Viktor&Rolf Haute Couture SS'26

Zuhair Murad Haute Couture SS'26

Zuhair Murad Haute Couture SS'26

Пока юные тикток-юзеры балуются с ультрамодными персиковыми и бежевыми румянами, фэшн-мастодонты стоят на стороне классики и выбирают вариант в кукольно-розовом оттенке. В подиумных макияжах румяна выступают в качестве акцента: на шоу Zuhair Murad визажисты оставили лицо полностью голым и продублировали оттенок румян на губах, бьюти-мастера Celia Kritharioti уступили трендам из соцсетей и нанесли продукт на нос (трюк для имитации загоревшего лица!), а на Viktor&Rolf увидели программу максимум — ярко-розовый пигмент с щек плавно перетекал на лоб, рифмуясь по цвету с оригами-крыльями (см. предыдущий пункт!).

Виктория Шеперкина

Важный плюс розовых румян — они подходят абсолютно всем. Но в зависимости от желания и ситуации можно менять способ их нанесения и регулировать насыщенность. Так, на показе Viktor&Rolf румяна наносили в стиле дрейпинг — более смелый и акцентный вариант скульптурирования лица с помощью румян. А вот на шоу Celia Kritharioti сделали ставку на более классический лифтинг-вариант, когда продукт нанесли на яблочки щек и растянули к вискам. Помните, что главное в макияже с акцентом на румяна — тщательно подготовленная кожа и безупречный тон.

А вот мои самые любимые варианты: 

Украшения для волос

Schiaparelli Haute Couture SS'26

Schiaparelli Haute Couture SS'26

Celia Kritharioti Haute Couture SS'26

Celia Kritharioti Haute Couture SS'26

Zuhair Murad Haute Couture SS'26

Zuhair Murad Haute Couture SS'26

Gaurav Gupta Haute Couture SS'26

Gaurav Gupta Haute Couture SS'26

Celia Kritharioti Haute Couture SS'26

Celia Kritharioti Haute Couture SS'26

Пополняем коллекцию украшений ювелирным плюмажем (или птичьим хохолком!) Schiaparelli и жемчужинами Zuhair Murad. А еще — примеряем экзотическую тику-амулет Gaurav Gupta и драгоценную бини Celia Kritharioti. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: