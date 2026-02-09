Пикси, жемчуг и кукольные румяна: выбрали главные бьюти-тренды с Недели высокой моды

Важный плюс розовых румян — они подходят абсолютно всем. Но в зависимости от желания и ситуации можно менять способ их нанесения и регулировать насыщенность. Так, на показе Viktor&Rolf румяна наносили в стиле дрейпинг — более смелый и акцентный вариант скульптурирования лица с помощью румян. А вот на шоу Celia Kritharioti сделали ставку на более классический лифтинг-вариант, когда продукт нанесли на яблочки щек и растянули к вискам. Помните, что главное в макияже с акцентом на румяна — тщательно подготовленная кожа и безупречный тон.

