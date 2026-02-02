Флюиды, пилинги и лосьоны: 9 средств для восстановления кожи головы

Залог благополучия локонов — здоровая кожа головы, которая требует внимания ничуть не меньше основной длины волос (да, только шампунем не обойтись!). Мы поговорили с главврачом клиники «Медлайн» Косенко Еленой Александровной и узнали, какие симптомы кричат о том, что пора записаться к трихологу, какие средства для профилактики нужны абсолютно всем, как минимизировать вред от горячих укладок и стайлинг-продуктов и почему зимой кожа головы нуждается в особой заботе. Плюс: собрали бьюти-пул надежных средств для ухода за кожей головы (от лечебных до повседневных!).
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Как понять, что с кожей головы что-то не так?
Организм всегда подает сигналы. Тревожными признаками являются стойкий зуд, чувство стянутости, болезненность или жжение. Визуально проблемы проявляются в виде заметного шелушения – от мелкой перхоти до крупных хлопьев, избыточной жирности уже на следующий день после мытья, покраснения, появления бугорков или прыщиков. Косвенным, но очень важным сигналом служит изменение состояния самих волос: они могут начать быстро жирниться у корней, истончаться, усиленно выпадать, терять объем или плохо расти. Если один или несколько таких симптомов наблюдаются дольше 2-3 недель, это серьезный повод обратить на них пристальное внимание.
С какими проблемами кожи головы сталкиваются чаще всего?
Чаще всего встречаются три основные проблемы. Первая – себорейный дерматит, или жирная перхоть, проявляющаяся сальными желтоватыми чешуйками, зудом и воспалением. Он опасен не только дискомфортом, но и риском усиленного выпадения волос из-за воспаления фолликулов. Вторая – сухая перхоть, не связанная с себореей, которая представляет собой мелкое белое шелушение на фоне общей сухости кожи. Третья – повышенная чувствительность или атопический дерматит, для которых характерны сильный зуд, сухость и реактивность. Самостоятельно можно попробовать решить лишь единичный случай легкой сухости, сменив шампунь на более мягкий. С любыми стойкими симптомами: воспалением, обильным шелушением, зудом или выпадением волос – необходимо обязательно обращаться к врачу-трихологу или дерматологу.
Augustinus Bader
Суперсила косметики Augustinus Bader — запатентованный комплекс TFC8®, который впервые был использован профессором Августинусом Бадером в геле для заживления ран, а позже прижился в составах премиальных бьюти-продуктов для лица, тела и волос. Средство The Scalp Treatment — не исключение. Пока TFC8® оздоравливает кожу головы, замедляет выпадение и ускоряет рост волос, экстракт индийского кресса активизирует выработку кератина, восстанавливая структуру ослабших и истончившихся прядей, а витамин B5 отлично увлажняет, питает и разглаживает. Наносите продукт на чистую влажную кожу головы 2-3 раза в неделю — не смывайте и просто высушите волосы привычным способом.
Elizabeta Zefi
Безотказный помощник при сильном выпадении волос — Detox Serum немецкого премиум-бренда Elizabeta Zefi от супер-стилиста Элизабеты Зефи (в портфолио — собственный салон красоты в Мюнхене и пул звездных клиентов — от Эда Вествика aka Чак Басс до топ-модели Эмбер Валлетта!). За решение проблемы поредевших локонов отвечает фолликусан — ингредиент стимулирует рост и уменьшает выпадение (в том числе наследственное) волос. А благодаря сочетанию масла лаванды и витамина В5 средство заботится и о коже головы — успокаивает, снимает зуд, запускает восстановление клеток и увлажняет. Еще один важный плюс — отсутствие гормонов в формуле, за счет чего сыворотка подходит для профилактики выпадения волос при беременности.
Medavita
Главный герой sos-спрея для борьбы с перхотью от итальянцев Medavita (с 60-летним бьюти-опытом за плечами!) — пироктон оламин, который обладает противогрибковым и антибактериальным действием, отшелушивает и снимает зуд. К нему в поддержку добавили экстракт мирры (очищает, успокаивает и стимулирует кровообращение) и салициловую кислоту (контролирует выработку себума, удаляет ороговевшие клетки и снимает воспаления). Наносите сыворотку на влажную кожу головы после мытья, не смывая.
Косенко Елена Александровна
Нужен ли коже головы особый уход для профилактики?
Да, и его основа – регулярное и тщательное очищение. Шампунь стоит подбирать прежде всего по типу кожи головы, а не по типу волос. Для профилактики 1-2 раза в неделю полезно использовать мягкие отшелушивающие средства – скрабы или кислотные пилинги (с салициловой, молочной кислотой), которые удаляют ороговевшие клетки и остатки стайлинга. Также в рутину можно включить несмываемые сыворотки или лосьоны для кожи головы с успокаивающими (пантенол) или стимулирующими микроциркуляцию (кофеин, ниацинамид) компонентами.
Влияют ли на здоровье кожи головы стайлинг, фен и окрашивание?
Влияют, и зачастую очень негативно. Горячие приборы (фен, утюжки) пересушивают кожу и могут разрушать её защитный барьер. Плотные стайлинговые средства (лаки, воски) забивают поры и устья волосяных фолликулов, нарушая кожное дыхание. Агрессивное окрашивание, особенно осветление, с использованием аммиака и перекиси является сильным раздражителем и может привести к химическому ожогу и дерматиту.
Как минимизировать негативное влияние?
Для защиты необходимо всегда использовать термозащитные средства перед укладкой. Сушите волосы феном на среднем или прохладном режиме, держа его на расстоянии 15-20 см от головы. Вечером тщательно смывайте стайлинг, а для окрашивания отдавайте предпочтение щадящим безаммиачным формулам и обязательно делайте перерывы между процедурами.
AlterEgo Italy
Эко-находка от итальянцев AlterEgo Italy — средство на основе ферментированного овса и экстракта сицилийской опунции успокаивает и расслабляет экстремально сухую и поврежденную кожи головы. А еще — снимает ощущение стянутости и укрепляет защитный барьер. Для максимального эффекта используйте в паре с успокаивающим шампунем для чувствительной кожи головы.
L'Occitane
Вот три причины поставить ночную сыворотку от L'Occitane на прикроватный столик — средство на ура успокаивает, увлажняет и укрепляет барьерную функцию. За счет этого кожа головы защищена от сухости, шелушения и развития кожных заболеваний, а волосы становятся мягкими, крепкими и блестящими.
Davines
Обладатели жирной кожи головы, это для вас — эффективно очищающий и регулирующий выработку себума смываемый уход от Davines. Знакомьтесь с чудо-составом: экстракты имбиря, корицы и кровохлебки с антисептическим действием предотвращают появление и размножение бактерий, бисабол снимает воспаления и запускает процессы регенерации, а эфирные масла ментола и эвкалипта снимают зуд, контролируют работу сальных желез и создают ощущение свежести.
Косенко Елена Александровна
Есть ли универсальные продукты для кожи головы?
Универсальных продуктов, подходящих абсолютно всем, не существует, так как потребности жирной и сухой кожи противоположны. Однако можно говорить о категориях средств, необходимых многим: это мягкий шампунь для регулярного использования и мягкий отшелушивающий пилинг. Перед началом использования любых лечебных или активных средств (против перхоти, для роста волос) консультация с трихологом строго обязательна, чтобы не усугубить проблему.
На что обратить внимание в уходе зимой?
Зимой кожа головы сталкивается с двойной нагрузкой: сухой воздух отапливаемых помещений и постоянное ношение головных уборов. Это требует коррекции ухода. Во-первых, шапка создает «парниковый эффект», который может усилить работу сальных желез и вызвать зуд или раздражение. Рекомендуется выбирать шапки из дышащих натуральных материалов, например, шерсти или кашемира, с мягкой хлопковой подкладкой. Во-вторых, для борьбы с сухостью и стянутостью важно мыть голову теплой, а не горячей водой. После очищения можно наносить на кожу головы легкие несмываемые сыворотки или флюиды с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или пантенол, чтобы восстановить гидролипидный баланс. Также в этот период полезно использовать кондиционеры или несмываемые спреи, которые помогают бороться со статическим электричеством, делая волосы более послушными.
Bioderma
Всего за одно применение шампунь Bioderma Nodé DS+ избавляет кожу головы от значительного количества бактерий, виновных в появлении перхоти. Плюс: контролирует выработку себума, устраняет шелушение и зуд. В период обострения советуем использовать шампунь трижды в неделю, а для поддержания результата будет достаточно всего одного раза.
System 4
Подтягиваем бьюти-матчасть: пилинги для кожи головы — обязательный этап еженедельного (да, важно не переусердствовать и использовать средство не чаще одного раза в 7-10 дней!) ухода абсолютно для всех. Фаворит трихологов (и автора этого текста!) — Oil Cure Scalp Treatment от терапевтического бренда родом из Финляндии System 4. Маска-пилинг деликатно отшелушивает кожу головы, борется с перхотью, устраняет остатки стайлинг-продуктов, успокаивает и помогает волосам дольше оставаться чистыми (а еще — обеспечивает дополнительный прикорневой объем!). Используйте средство на сухую кожу головы до мытья — равномерно распределите продукт, слегка вотрите массирующими движениями, оставьте на 5-30 минут (в зависимости от состояния кожи), а затем тщательно смойте шампунем.
Tefia
Бюджетное средство с завидным списком функций (загибаем пальцы!): успокаивает, освежает, предотвращает появление перхоти, контролирует работу сальных желез, смягчает, тонизирует и увлажняет. В первую очередь советуем присмотреться к сыворотке обладателям сухой и чувствительной кожи головы: наносите средство по проборам, не смывая.
Косенко Елена Александровна
Поделитесь своими средствами-фаворитами.
Я рекомендую ориентироваться на категории и состав. Для мягкого ежедневного очищения ищите шампуни с керамидами и пантенолом. Для глубокого очищения – пилинги с салициловой кислотой (BHA). Для успокоения кожи отлично подходят сыворотки с пантенолом и ниацинамидом, а для стимуляции роста – лосьоны с кофеином или пептидами (последние – по назначению врача). Главный принцип – регулярность и внимательность к сигналам, которые подает ваша кожа. Вот некоторые из моих любимых продуктов:
