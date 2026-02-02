Флюиды, пилинги и лосьоны: 9 средств для восстановления кожи головы

Как понять, что с кожей головы что-то не так?

Организм всегда подает сигналы. Тревожными признаками являются стойкий зуд, чувство стянутости, болезненность или жжение. Визуально проблемы проявляются в виде заметного шелушения – от мелкой перхоти до крупных хлопьев, избыточной жирности уже на следующий день после мытья, покраснения, появления бугорков или прыщиков. Косвенным, но очень важным сигналом служит изменение состояния самих волос: они могут начать быстро жирниться у корней, истончаться, усиленно выпадать, терять объем или плохо расти. Если один или несколько таких симптомов наблюдаются дольше 2-3 недель, это серьезный повод обратить на них пристальное внимание.

С какими проблемами кожи головы сталкиваются чаще всего?

Чаще всего встречаются три основные проблемы. Первая – себорейный дерматит, или жирная перхоть, проявляющаяся сальными желтоватыми чешуйками, зудом и воспалением. Он опасен не только дискомфортом, но и риском усиленного выпадения волос из-за воспаления фолликулов. Вторая – сухая перхоть, не связанная с себореей, которая представляет собой мелкое белое шелушение на фоне общей сухости кожи. Третья – повышенная чувствительность или атопический дерматит, для которых характерны сильный зуд, сухость и реактивность. Самостоятельно можно попробовать решить лишь единичный случай легкой сухости, сменив шампунь на более мягкий. С любыми стойкими симптомами: воспалением, обильным шелушением, зудом или выпадением волос – необходимо обязательно обращаться к врачу-трихологу или дерматологу.