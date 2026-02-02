Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Флюиды, пилинги и лосьоны: 9 средств для восстановления кожи головы

Залог благополучия локонов — здоровая кожа головы, которая требует внимания ничуть не меньше основной длины волос (да, только шампунем не обойтись!). Мы поговорили с главврачом клиники «Медлайн» Косенко Еленой Александровной и узнали, какие симптомы кричат о том, что пора записаться к трихологу, какие средства для профилактики нужны абсолютно всем, как минимизировать вред от горячих укладок и стайлинг-продуктов и почему зимой кожа головы нуждается в особой заботе. Плюс: собрали бьюти-пул надежных средств для ухода за кожей головы (от лечебных до повседневных!). 

Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»

Как понять, что с кожей головы что-то не так?

Организм всегда подает сигналы. Тревожными признаками являются стойкий зуд, чувство стянутости, болезненность или жжение. Визуально проблемы проявляются в виде заметного шелушения – от мелкой перхоти до крупных хлопьев, избыточной жирности уже на следующий день после мытья, покраснения, появления бугорков или прыщиков. Косвенным, но очень важным сигналом служит изменение состояния самих волос: они могут начать быстро жирниться у корней, истончаться, усиленно выпадать, терять объем или плохо расти. Если один или несколько таких симптомов наблюдаются дольше 2-3 недель, это серьезный повод обратить на них пристальное внимание.

С какими проблемами кожи головы сталкиваются чаще всего?

Чаще всего встречаются три основные проблемы. Первая – себорейный дерматит, или жирная перхоть, проявляющаяся сальными желтоватыми чешуйками, зудом и воспалением. Он опасен не только дискомфортом, но и риском усиленного выпадения волос из-за воспаления фолликулов. Вторая – сухая перхоть, не связанная с себореей, которая представляет собой мелкое белое шелушение на фоне общей сухости кожи. Третья – повышенная чувствительность или атопический дерматит, для которых характерны сильный зуд, сухость и реактивность. Самостоятельно можно попробовать решить лишь единичный случай легкой сухости, сменив шампунь на более мягкий. С любыми стойкими симптомами: воспалением, обильным шелушением, зудом или выпадением волос – необходимо обязательно обращаться к врачу-трихологу или дерматологу.

 

Augustinus Bader

Восстанавливающее средство для кожи головы Augustinus Bader, ДЛТ, 13 500 руб.

Восстанавливающее средство для кожи головы Augustinus Bader, ДЛТ, 13 500 руб.

Суперсила косметики Augustinus Bader — запатентованный комплекс TFC8®, который впервые был использован профессором Августинусом Бадером в геле для заживления ран, а позже прижился в составах премиальных бьюти-продуктов для лица, тела и волос. Средство The Scalp Treatment — не исключение. Пока TFC8® оздоравливает кожу головы, замедляет выпадение и ускоряет рост волос, экстракт индийского кресса активизирует выработку кератина, восстанавливая структуру ослабших и истончившихся прядей, а витамин B5 отлично увлажняет, питает и разглаживает. Наносите продукт на чистую влажную кожу головы 2-3 раза в неделю — не смывайте и просто высушите волосы привычным способом. 

 

Elizabeta Zefi

Сыворотка для глубокого очищения кожи головы Elizabeta Zefi, Molecule, 10 956 руб.

Сыворотка для глубокого очищения кожи головы Elizabeta Zefi, Molecule, 10 956 руб.

Безотказный помощник при сильном выпадении волос — Detox Serum немецкого премиум-бренда Elizabeta Zefi от супер-стилиста Элизабеты Зефи (в портфолио — собственный салон красоты в Мюнхене и пул звездных клиентов — от Эда Вествика aka Чак Басс до топ-модели Эмбер Валлетта!). За решение проблемы поредевших локонов отвечает фолликусан — ингредиент стимулирует рост и уменьшает выпадение (в том числе наследственное) волос. А благодаря сочетанию масла лаванды и витамина В5 средство заботится и о коже головы — успокаивает, снимает зуд, запускает восстановление клеток и увлажняет. Еще один важный плюс — отсутствие гормонов в формуле, за счет чего сыворотка подходит для профилактики выпадения волос при беременности.  

Medavita

Активный лосьон для волос против перхоти Medavita, «Золотое Яблоко», 8 025 руб.

 

Активный лосьон для волос против перхоти Medavita, «Золотое Яблоко», 8 025 руб.

Главный герой sos-спрея для борьбы с перхотью от итальянцев Medavita (с 60-летним бьюти-опытом за плечами!) — пироктон оламин, который обладает противогрибковым и антибактериальным действием, отшелушивает и снимает зуд. К нему в поддержку добавили экстракт мирры (очищает, успокаивает и стимулирует кровообращение) и салициловую кислоту (контролирует выработку себума, удаляет ороговевшие клетки и снимает воспаления). Наносите сыворотку на влажную кожу головы после мытья, не смывая. 

Косенко Елена Александровна

Нужен ли коже головы особый уход для профилактики?

Да, и его основа – регулярное и тщательное очищение. Шампунь стоит подбирать прежде всего по типу кожи головы, а не по типу волос. Для профилактики 1-2 раза в неделю полезно использовать мягкие отшелушивающие средства – скрабы или кислотные пилинги (с салициловой, молочной кислотой), которые удаляют ороговевшие клетки и остатки стайлинга. Также в рутину можно включить несмываемые сыворотки или лосьоны для кожи головы с успокаивающими (пантенол) или стимулирующими микроциркуляцию (кофеин, ниацинамид) компонентами.

Влияют ли на здоровье кожи головы стайлинг, фен и окрашивание?

Влияют, и зачастую очень негативно. Горячие приборы (фен, утюжки) пересушивают кожу и могут разрушать её защитный барьер. Плотные стайлинговые средства (лаки, воски) забивают поры и устья волосяных фолликулов, нарушая кожное дыхание. Агрессивное окрашивание, особенно осветление, с использованием аммиака и перекиси является сильным раздражителем и может привести к химическому ожогу и дерматиту.

Как минимизировать негативное влияние?

Для защиты необходимо всегда использовать термозащитные средства перед укладкой. Сушите волосы феном на среднем или прохладном режиме, держа его на расстоянии 15-20 см от головы. Вечером тщательно смывайте стайлинг, а для окрашивания отдавайте предпочтение щадящим безаммиачным формулам и обязательно делайте перерывы между процедурами.

AlterEgo Italy

Флюид для чувствительной кожи головы AlterEgo Italy, 4 800 руб.

Флюид для чувствительной кожи головы AlterEgo Italy, 4 800 руб.

Эко-находка от итальянцев AlterEgo Italy — средство на основе ферментированного овса и экстракта сицилийской опунции успокаивает и расслабляет экстремально сухую и поврежденную кожи головы. А еще — снимает ощущение стянутости и укрепляет защитный барьер. Для максимального эффекта используйте в паре с успокаивающим шампунем для чувствительной кожи головы.

L'Occitane

Ночная сыворотка для кожи головы L'Occitane, 4 350 руб.

Ночная сыворотка для кожи головы L'Occitane, 4 350 руб.

Вот три причины поставить ночную сыворотку от L'Occitane на прикроватный столик — средство на ура успокаивает, увлажняет и укрепляет барьерную функцию. За счет этого кожа головы защищена от сухости, шелушения и развития кожных заболеваний, а волосы становятся мягкими, крепкими и блестящими.

Davines

Очищающий уход для баланса кожи головы Davines, 3 860 руб.

Очищающий уход для баланса кожи головы Davines, 3 860 руб.

Обладатели жирной кожи головы, это для вас — эффективно очищающий и регулирующий выработку себума смываемый уход от Davines. Знакомьтесь с чудо-составом: экстракты имбиря, корицы и кровохлебки с антисептическим действием предотвращают появление и размножение бактерий, бисабол снимает воспаления и запускает процессы регенерации, а эфирные масла ментола и эвкалипта снимают зуд, контролируют работу сальных желез и создают ощущение свежести. 

Косенко Елена Александровна

Есть ли универсальные продукты для кожи головы?

Универсальных продуктов, подходящих абсолютно всем, не существует, так как потребности жирной и сухой кожи противоположны. Однако можно говорить о категориях средств, необходимых многим: это мягкий шампунь для регулярного использования и мягкий отшелушивающий пилинг. Перед началом использования любых лечебных или активных средств (против перхоти, для роста волос) консультация с трихологом строго обязательна, чтобы не усугубить проблему.

На что обратить внимание в уходе зимой?

Зимой кожа головы сталкивается с двойной нагрузкой: сухой воздух отапливаемых помещений и постоянное ношение головных уборов. Это требует коррекции ухода. Во-первых, шапка создает «парниковый эффект», который может усилить работу сальных желез и вызвать зуд или раздражение. Рекомендуется выбирать шапки из дышащих натуральных материалов, например, шерсти или кашемира, с мягкой хлопковой подкладкой. Во-вторых, для борьбы с сухостью и стянутостью важно мыть голову теплой, а не горячей водой. После очищения можно наносить на кожу головы легкие несмываемые сыворотки или флюиды с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или пантенол, чтобы восстановить гидролипидный баланс. Также в этот период полезно использовать кондиционеры или несмываемые спреи, которые помогают бороться со статическим электричеством, делая волосы более послушными.

Bioderma

Шампунь против перхоти, зуда и шелушения Bioderma, 2 930 руб.

Шампунь против перхоти, зуда и шелушения Bioderma, 2 930 руб.

Всего за одно применение шампунь Bioderma Nodé DS+ избавляет кожу головы от значительного количества бактерий, виновных в появлении перхоти. Плюс: контролирует выработку себума, устраняет шелушение и зуд. В период обострения советуем использовать шампунь трижды в неделю, а для поддержания результата будет достаточно всего одного раза. 

System 4

Маска-пилинг для глубокого очищения кожи головы System 4, «Золотое Яблоко», 2 365 руб.

Маска-пилинг для глубокого очищения кожи головы System 4, «Золотое Яблоко», 2 365 руб.

Подтягиваем бьюти-матчасть: пилинги для кожи головы — обязательный этап еженедельного (да, важно не переусердствовать и использовать средство не чаще одного раза в 7-10 дней!) ухода абсолютно для всех. Фаворит трихологов (и автора этого текста!) — Oil Cure Scalp Treatment от терапевтического бренда родом из Финляндии System 4. Маска-пилинг деликатно отшелушивает кожу головы, борется с перхотью, устраняет остатки стайлинг-продуктов, успокаивает и помогает волосам дольше оставаться чистыми (а еще — обеспечивает дополнительный прикорневой объем!). Используйте средство на сухую кожу головы до мытья — равномерно распределите продукт, слегка вотрите массирующими движениями, оставьте на 5-30 минут (в зависимости от состояния кожи), а затем тщательно смойте шампунем. 

Tefia

Сыворотка для сухой или чувствительной кожи головы Tefia, Ozon, 441 руб.

Сыворотка для сухой или чувствительной кожи головы Tefia, Ozon, 441 руб.

Бюджетное средство с завидным списком функций (загибаем пальцы!): успокаивает, освежает, предотвращает появление перхоти, контролирует работу сальных желез, смягчает, тонизирует и увлажняет. В первую очередь советуем присмотреться к сыворотке обладателям сухой и чувствительной кожи головы: наносите средство по проборам, не смывая. 

Косенко Елена Александровна

Поделитесь своими средствами-фаворитами.

Я рекомендую ориентироваться на категории и состав. Для мягкого ежедневного очищения ищите шампуни с керамидами и пантенолом. Для глубокого очищения – пилинги с салициловой кислотой (BHA). Для успокоения кожи отлично подходят сыворотки с пантенолом и ниацинамидом, а для стимуляции роста – лосьоны с кофеином или пептидами (последние – по назначению врача). Главный принцип – регулярность и внимательность к сигналам, которые подает ваша кожа. Вот некоторые из моих любимых продуктов: 

