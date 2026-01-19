Гели-патчи, ботокс-кремы и кондитерские парфюмы: хиты январской косметички

На новогодне-мотивационных вайбах вживаемся в роль главной феи уборки Мари Кондо и без сомнений избавляемся от всего, что больше не приносит радость — и не только в кладовых и гардеробных, но и косметичках. Отказываемся от бьюти-архаизмов в пользу лучших новинок января. В нашем личном топе — чудодействующая LED­-маска Wau, хайлайтер в стике с магическим сиянием Rink и ультраувлажняющий крем Thalgo в пелагическом флаконе-капле.