Гели-патчи, ботокс-кремы и кондитерские парфюмы: хиты январской косметички

На новогодне-мотивационных вайбах вживаемся в роль главной феи уборки Мари Кондо и без сомнений избавляемся от всего, что больше не приносит радость — и не только в кладовых и гардеробных, но и косметичках. Отказываемся от бьюти-архаизмов в пользу лучших новинок января. В нашем личном топе — чудодействующая LED-маска Wau, хайлайтер в стике с магическим сиянием Rink и ультраувлажняющий крем Thalgo в пелагическом флаконе-капле.
Floraïku
Бьем в Gong, а получаем сладкие булочки! Мастер-класс по снижению тревоги на январских каникулах дает парфюм Floraïku
Название нового аромата не обманывает: сирена верхних перечных и цитрусовых нот звучит очень гулко. Но затем парфюмерная вода Gong раскрывается успокоительным запахом нежного десерта дораяки. Медовые панкейки в Токио традиционно соединяют пастой из бобов адзуки, шоколадом или вареньем, и название такого сэндвича из двух круглых бисквитов переводится с японского как «жареный гонг». Аларм, который мы заслужили в начале 2026-го!
Важно! В шлейфе парфюмерной воды много дерева и смол — бензоин, сандал, гваяк и абсолют ветивера.
Pupa Milano
Срочно выкупаем зеркальный фуксиевый цилиндр в стиле нео-поп — вне аукциона, но пока не кончились запасы: тушь Pupa Milano Vamp! Lash Extender дает арта даже в закрытом флаконе
Pupa Milano выпустили свой шедевр на широкий рынок уорхоловским тиражом, да еще наполнили его смолой африканской акации, восками, пленкообразующими ингредиентами и бескомпромиссно черными пигментами. Вывод куратора: тушь с конусовидным силиконовым аппликатором удлиняет и приподнимает ресницы и распахивает взгляд шире, чем на любой выставке совриска.
Важно! Формула с касторовым маслом адаптирована итальянскими офтальмологами под чувствительные глаза и контактные линзы.
Wau
Истинное сверкающее Wau — это LED-маска для лица со светомузыкой! Универсальный гаджет решает сразу несколько проблем: красным светом улучшает кровообращение, синим — дает бой бактериям на поверхности кожи, зеленым — борется с куперозом, желтым — уменьшает пигментацию, смешанным белым — помогает косметике достичь пункта назначения.
Thalgo
Такую сосульку мы одобряем: в многоразовый стеклянный флакон Thalgo упакован меганасыщенный дневной крем с разномолекулярной гиалуроновой кислотой, морским проколлагеном и ботоксоподобным экстрактом бактерии, счастливо живущей на средиземноморских медузах. Супер-команда мгновенно разглаживает поверхностные морщины, а затем планирует взяться и за глубокие.
Institut Esthederm
Триединая гиалуроновая кислота защищает от зимнего ветра губы, а ее саму в составе бальзама Institut Esthederm бережно хранит от повреждений полиглутаминовая кислота. Средство из гаммы Intensive Hyaluronic+ за счет этой многоходовки обещает не только вернуть губам липидную мантию, но и разгладить на них вертикальные заломы от светских поцелуев и выпущенных ртом облачков (воздуха на морозе!).
Rink
Чем не топикстартер застолий: Crémant несет пользу и красоту! Как минимум в хайлайтере-стике Rink, усиленном скваланом и маслом жожоба. Золотистый блеск от визажиста и матери салонов Privé7 Ирины Митрошкиной очерчивает контуры лица в стиле клин-герл и олдмани одновременно.
Librederm
За чем мы тянемся утром после праздников в холодильник? Правильно — за гелем Librederm. Нанесенный щедрым слоем жидкий патч с бархатистым японским полимером за 15 минут убирает отеки. А специальный пептид стирает следы шумного начала года за счет дренажных работ.
Tonka Perfumes х Meet For Charity
Парфюмерный бренд Tonka Perfumes и благотворительный аукцион Meet For Charity (в качестве лота — встреча с героем из сферы бизнеса, медиа, культуры, политики и спорта!) объединились и создали коллекцию ароматических свечей и диффузоров Istambul. Ароматный микс лаванды, пряного белого перца, ладана и мягкого аккорда палисандра — дело рук (и носа!) фаундера Tonka Perfumes и парфюмера Миры Бруман. Важно: 70% от суммы каждого купленного айтема будут направлены в Meet For Charity на реализацию благотворительных программ.
