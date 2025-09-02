Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Красота

Колорблок-палетки, детокс-спреи и шахматный парфюмы-гамбиты: хиты сентябрьской косметички

Nothing Beats a Jet 2 Holiday! Блаш Too Faced — для отпускного румянца, сухой шампунь Medavita — для свежей укладки (после ночного рейса!), спрей Swiss Perfection — для безупречного детокса.

Valmont

Вечеринка, которую мы ждали! Valmont празднует сорокалетие апгрейдом крема против холодного осеннего ветра

Крем Valmont, Золотое яблоко, 39 700 руб.
Архивы пресс-служб

Коллекция Energy 1985 года прославилась новаторским ингредиентом — полинуклеотидами из зародышевых клеток дикого лосося. Теперь все косметологи мира знают его как PDRN и активно используют в антиэйдж-процедурах (особенно осенью и зимой!). Поэтому Valmont флексят новым открытием — если соединить клетки лосося с органическим кремнием силанолом, получится кругленькая молекула, которая способна закатиться глубоко под кожу и стимулировать ее к регенерации двойными аргументами. А заодно защитить от очень недружелюбной среды вроде промозглого утра понедельника.

ВАЖНО! Линия 2025-го называется Vitality, состоит из пяти продуктов и обогащена антиоксидантами (экстракт настурции) и питательным маслом (ши).

Armaf

Шах и мат, востоковеды! Дубайская парфюмерия без уда существует, процветает и побеждает — тестируем парные ароматы Armaf

Armaf Check Mate King, Иль Де Ботэ, 9 990 руб., Armaf Check Mate Queen, Иль Де Ботэ, 12 487 руб.
Архивы пресс-служб

Парфюмы Armaf не пахнут утопленными в смоле агарового дерева розами, но остаются безошибочно ориентальными. Вместо традиционного бахура тут дают фэшн: спелые фрукты (инжир в Check Mate Queen, каштан и слива мирабель — в Check Mate King) присыпаны специями в режиме polka dot, а женскую версию к тому же драпировали зеленью и лепестками туберозы. Примеряя такой аромат, поддержим мотто самой сильной шахматной фигуры — смело шагать в любом направлении, не забывая, что это игра.

ВАЖНО! Семья Фахруддин давно мелиорирует Аравийский полуостров парфюмами: от выпуска 250 флаконов в день в 1998-м до 250 тысяч сегодня!

Swiss Perfection

Согласно плану на осень (спокойствие, только спокойствие!) не распыляемся, а распыляем спрей Swiss Perfection

Спрей Swiss Perfection, Molecule
Архивы пресс-служб

Спрей Swiss Perfection, Molecule

Косметика швейцарской марки берется восстановить баланс — если не душевный (хотя и тут есть шансы), то pH-баланс кожи точно. Бестселлер Swiss Perfection за минуты возвращает лицу его природный цвет, сужает поры и увлажняет. Васильковую воду и бригаду из утешительных пантенола и бисаболола усилили в составе Balancing Water главным дарлингом бренда — клеточным комплексом из луковицы морозостойкого ириса, которая пять дней провела в криокамере и стала лучшей версией себя. Ирискор в Шато де Вульерен практикуют с 1960-х: тогда хозяйка имения Дорин Бове высадила самые выносливые гибриды этого цветка, а ее муж-ученый доработал идею в лаборатории.

ВАЖНО! Программы ухода за лицом на базе косметики Swiss Perfection есть в спа-отелях Four Seasons, Mandarin Oriental и Bulgari по всему миру, а сами продукты — в сети Molecule.

Natura Siberica

Энзимная пудра Lab Biome Natura Siberica, 577 руб.
Архивы пресс-служб

Энзимная пудра Lab Biome Natura Siberica, 577 руб.

Пенная вечеринка каждый вечер? Взрослый ответ: конечно да! Пышная пена энзимной пудры Lab Biome Natura Siberica поднимается в ладонях от пары капель воды и содержит фермент папайи, сорбитол, гиалуроновую кислоту, ниацинамид и пребиотики для кожи. А значит, очищает, увлажняет, снимает воспаления и организует микробиому ЗОЖ-питание.

Pupa

Палетка для макияжа My Daily Palette Pupa, 2 804 руб.
Архивы пресс-служб

Палетка для макияжа My Daily Palette Pupa, 2 804 руб.

My Daily Palette от Pupa смогла, как отпускной чемодан, вместить невместимое: в компактном тонком корпусе найдутся сразу шесть оттенков теней (матовые, сатиновые, с глиттером и с эффектом жидкого терминатора!) плюс одни румяна. Конструкция сборно-разборная: когда косметика заканчивается, зеркало можно открепить, а все элементы из ПЭТ-пластика сдать на ресайкл.

Medavita

Сухой шампунь Idol Flash Glam Medavita, 2 130 руб.
Архивы пресс-служб

Сухой шампунь Idol Flash Glam Medavita, 2 130 руб.

Освежить и заново уложить волосы всегда и везде возьмется сухой шампунь Idol Flash Glam от итальянцев Medavita. Очищает и матирeет он с помощью натурального абсорбента, рисового крахмала, а парфюмирует запахом свежескошенной травы благодаря кумарину.

Too Faced

Румяна для лица Too Faced, 2 240 руб.
Архивы пресс-служб

Румяна для лица Too Faced, 2 240 руб.

Типичная выпускница филфака из рилсов Ксюши Прихотько — это сарказм пополам с розовым румянцем. Первый нарабатывается годами общения с петербуржцами, а второй можно воспроизвести за пару секунд с помощью Cloud Crush Blush от Too Faced — безопасных для чувствительной кожи, ультрагладких румян с цветочной отдушкой.

Maison Maissa

Духи Maison Maissa, РИВ ГОШ, 27 300 руб.
Архивы пресс-служб

Духи Maison Maissa, РИВ ГОШ, 27 300 руб.

Романтикам к северу от Балтийского моря снится восточная ночь, к югу — белая. Магрибский дуэт из Парижа Maison Maissa посвятил поздним сиреневым закатам (и Петербургу лично!) аромат Les Nuits Blanches. И даже разложил душистые элементы по карте города: овердоза бергамота — Летний сад, крепкий черный перец — Петропавловка, дуновение белого мускуса — балет в Мариинском.

Arive

Карандаш для губ Arive, 259 руб.
Архивы пресс-служб

Карандаш для губ Arive, 259 руб.

Мастхэв для идеальной прорисовки губ в духе пинап-выходов Сабрины Карпентер — карандаш от гуру декоративной косметики Arive. Грифель отличается мягкой кремовой текстурой (гладкое нанесение и комфорт!), а в палитре собраны 10 матовых оттенков (от зефирного нюда до винного и кофейного).

Материал из номера:
Сентябрь

