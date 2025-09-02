Колорблок-палетки, детокс-спреи и шахматный парфюмы-гамбиты: хиты сентябрьской косметички

Nothing Beats a Jet 2 Holiday! Блаш Too Faced — для отпускного румянца, сухой шампунь Medavita — для свежей укладки (после ночного рейса!), спрей Swiss Perfection — для безупречного детокса.
Valmont
Вечеринка, которую мы ждали! Valmont празднует сорокалетие апгрейдом крема против холодного осеннего ветра
Коллекция Energy 1985 года прославилась новаторским ингредиентом — полинуклеотидами из зародышевых клеток дикого лосося. Теперь все косметологи мира знают его как PDRN и активно используют в антиэйдж-процедурах (особенно осенью и зимой!). Поэтому Valmont флексят новым открытием — если соединить клетки лосося с органическим кремнием силанолом, получится кругленькая молекула, которая способна закатиться глубоко под кожу и стимулировать ее к регенерации двойными аргументами. А заодно защитить от очень недружелюбной среды вроде промозглого утра понедельника.
ВАЖНО! Линия 2025-го называется Vitality, состоит из пяти продуктов и обогащена антиоксидантами (экстракт настурции) и питательным маслом (ши).
Armaf
Шах и мат, востоковеды! Дубайская парфюмерия без уда существует, процветает и побеждает — тестируем парные ароматы Armaf
Парфюмы Armaf не пахнут утопленными в смоле агарового дерева розами, но остаются безошибочно ориентальными. Вместо традиционного бахура тут дают фэшн: спелые фрукты (инжир в Check Mate Queen, каштан и слива мирабель — в Check Mate King) присыпаны специями в режиме polka dot, а женскую версию к тому же драпировали зеленью и лепестками туберозы. Примеряя такой аромат, поддержим мотто самой сильной шахматной фигуры — смело шагать в любом направлении, не забывая, что это игра.
ВАЖНО! Семья Фахруддин давно мелиорирует Аравийский полуостров парфюмами: от выпуска 250 флаконов в день в 1998-м до 250 тысяч сегодня!
Swiss Perfection
Согласно плану на осень (спокойствие, только спокойствие!) не распыляемся, а распыляем спрей Swiss Perfection
Спрей Swiss Perfection, Molecule
Косметика швейцарской марки берется восстановить баланс — если не душевный (хотя и тут есть шансы), то pH-баланс кожи точно. Бестселлер Swiss Perfection за минуты возвращает лицу его природный цвет, сужает поры и увлажняет. Васильковую воду и бригаду из утешительных пантенола и бисаболола усилили в составе Balancing Water главным дарлингом бренда — клеточным комплексом из луковицы морозостойкого ириса, которая пять дней провела в криокамере и стала лучшей версией себя. Ирискор в Шато де Вульерен практикуют с 1960-х: тогда хозяйка имения Дорин Бове высадила самые выносливые гибриды этого цветка, а ее муж-ученый доработал идею в лаборатории.
ВАЖНО! Программы ухода за лицом на базе косметики Swiss Perfection есть в спа-отелях Four Seasons, Mandarin Oriental и Bulgari по всему миру, а сами продукты — в сети Molecule.
Natura Siberica
Пенная вечеринка каждый вечер? Взрослый ответ: конечно да! Пышная пена энзимной пудры Lab Biome Natura Siberica поднимается в ладонях от пары капель воды и содержит фермент папайи, сорбитол, гиалуроновую кислоту, ниацинамид и пребиотики для кожи. А значит, очищает, увлажняет, снимает воспаления и организует микробиому ЗОЖ-питание.
Pupa
My Daily Palette от Pupa смогла, как отпускной чемодан, вместить невместимое: в компактном тонком корпусе найдутся сразу шесть оттенков теней (матовые, сатиновые, с глиттером и с эффектом жидкого терминатора!) плюс одни румяна. Конструкция сборно-разборная: когда косметика заканчивается, зеркало можно открепить, а все элементы из ПЭТ-пластика сдать на ресайкл.
Medavita
Освежить и заново уложить волосы всегда и везде возьмется сухой шампунь Idol Flash Glam от итальянцев Medavita. Очищает и матирeет он с помощью натурального абсорбента, рисового крахмала, а парфюмирует запахом свежескошенной травы благодаря кумарину.
Too Faced
Типичная выпускница филфака из рилсов Ксюши Прихотько — это сарказм пополам с розовым румянцем. Первый нарабатывается годами общения с петербуржцами, а второй можно воспроизвести за пару секунд с помощью Cloud Crush Blush от Too Faced — безопасных для чувствительной кожи, ультрагладких румян с цветочной отдушкой.
Maison Maissa
Романтикам к северу от Балтийского моря снится восточная ночь, к югу — белая. Магрибский дуэт из Парижа Maison Maissa посвятил поздним сиреневым закатам (и Петербургу лично!) аромат Les Nuits Blanches. И даже разложил душистые элементы по карте города: овердоза бергамота — Летний сад, крепкий черный перец — Петропавловка, дуновение белого мускуса — балет в Мариинском.
Arive
Мастхэв для идеальной прорисовки губ в духе пинап-выходов Сабрины Карпентер — карандаш от гуру декоративной косметики Arive. Грифель отличается мягкой кремовой текстурой (гладкое нанесение и комфорт!), а в палитре собраны 10 матовых оттенков (от зефирного нюда до винного и кофейного).
