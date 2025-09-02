Колорблок-палетки, детокс-спреи и шахматный парфюмы-гамбиты: хиты сентябрьской косметички

Коллекция Energy 1985 года прославилась новаторским ингредиентом — полинуклеотидами из зародышевых клеток дикого лосося. Теперь все косметологи мира знают его как PDRN и активно используют в антиэйдж-процедурах (особенно осенью и зимой!). Поэтому Valmont флексят новым открытием — если соединить клетки лосося с органическим кремнием силанолом, получится кругленькая молекула, которая способна закатиться глубоко под кожу и стимулировать ее к регенерации двойными аргументами. А заодно защитить от очень недружелюбной среды вроде промозглого утра понедельника.

ВАЖНО! Линия 2025-го называется Vitality, состоит из пяти продуктов и обогащена антиоксидантами (экстракт настурции) и питательным маслом (ши).