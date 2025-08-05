Флюиды, концентраты и спреи: выбрали 9 бьюти-мастхэвов августа

Нежное миндальное масло из Прованса (а еще кокосовое, подсолнечное и ши) соединили в новом креме для рук с экстрактом чайных листьев и парфюмерной отдушкой очень необычного цитруса. «Цедрат люминциана» — одно из многих имен фрукта люмии. Это грушевидный лимон, у которого все наоборот: его мякоть горчит, а вот альбедо, белый мягкий слой кожуры под цедрой, такой сладкий и хрустящий, что легко ложится под нож на фруктовые тарелки в Марокко. И пахнет оттуда (и из тюбика L'Occitane!) ветрами сирокко и обгоревшей на солнце листвой лимонных садов.