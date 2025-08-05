Флюиды, концентраты и спреи: выбрали 9 бьюти-мастхэвов августа

Провожаем лето красиво! В напоминание о жарких каникулах запасаемся восточным парфюмом Memo Paris, справляемся с последствиями петербургской жары с помощью матируюущего флюида Derm Acte и спешим на последние вечеринки под открытым небом в «Севкабеле», вооружившись легендарной тушью Pupa и невесомой помадой Dear Dahlia.
Memo Paris
Кто говорит? Слон с флакона Memo Paris требует не шоколада, а респекта: новый аромат собран из его любимых растений
Землисто-древесный парфюм открывается нотой нагармоты, эфирным маслом которой обычно ароматизируют сари (и заодно лечат по аюрведе весь список МКБ!). Дальше угодья слона простираются через жасминовые поля и пачули к стручкам ванили. Олибанум, стиракс, эссенцию уда и кожаный аккорд французский парфюмер Жюльетт Карагезоглу добавила в хвост аромата, чтобы мы почувствовали дух самого индийского гиганта, который спасает себя от солнечных ожогов песчаными ваннами в тени больших деревьев.
Clarins
Нет времени объяснять: периорбитопластика за 30 секунд! Clarins Total Eye Lift всерьез берется за сверхзвуковой лифтинг кожи вокруг глаз
Концентрат с эффектом лифтинга для области вокруг глаз Clarins
Как честные люди, технологи французской компании сразу признаются: мгновенный результат — это только видимость под тщательно раскинутой сетью органических полисахаридов овса. Они укрепляют кожу и визуально выравнивают ее поверхность. А вот долгосрочного эффекта можно ждать примерно через пару месяцев применения, когда органический экстракт мадагаскарской харунганы (природный аналог ретинола, который не боится контакта с солнцем!) и культивированная в спецусловиях лабораторий Clarins коралловая водоросль жания рубенс заставят фибробласты вдвое сильнее сокращаться, подтягивая кожу.
L'Occitane
У L'Occitane созрел твист на пословицу: если судьба подбросила лимоны — добавляй миндаль и делай крем!
Нежное миндальное масло из Прованса (а еще кокосовое, подсолнечное и ши) соединили в новом креме для рук с экстрактом чайных листьев и парфюмерной отдушкой очень необычного цитруса. «Цедрат люминциана» — одно из многих имен фрукта люмии. Это грушевидный лимон, у которого все наоборот: его мякоть горчит, а вот альбедо, белый мягкий слой кожуры под цедрой, такой сладкий и хрустящий, что легко ложится под нож на фруктовые тарелки в Марокко. И пахнет оттуда (и из тюбика L'Occitane!) ветрами сирокко и обгоревшей на солнце листвой лимонных садов.
Pupa
В династии Pupa на царство восходит новая тушь — Vamp VIII, великая разорительница студий ламинирования
У восьмой в линейке туши Vamp!, как и у всех ее титулованных родственников, есть фамильная черта придавать ресницам невиданный объем. Но, в отличие от остальных представительниц этого славного рода, она одарена еще одной сверхспособностью. Удлинять ресницы вдвое новая Vamp! Mascara Lash Extender берется с помощью компактного силиконового аппликатора (у него черный пояс по захвату даже самых коротких волосков!), комбинации восков и смолы африканской акации.
Derm Acte
Матирующие салфетки, бумажные платки, веера и ручные вентиляторы, ваше время вышло! Флюид Derm Acte абсорбирует лишнюю влагу с поверхности кожи рисовой пудрой, а заодно борется с возрастными проблемами (причем имея в виду разные возрасты). Средство с двухпроцентной янтарной кислотой сужает поры, осветляет следы постакне, повышает эластичность и сокращает морщины.
Dear Dahlia
Если главный тренд 2025-го — коричневый карандаш по контуру губ под зеркальный блеск — кажется малосовместимым с коктейлями и ветром в волосах, то вот его добрый близнец! Полупрозрачная, с чуть влажным эффектом помада Lip Paradise Sheer Dew из линейки южнокорейского люкса Dear Dahlia. Половина оттенков (Dakota, Claudia и Kate) — с тем самым коричневым подтоном, который летом подчеркивает загар, а холодной осенью дает правильный винтажный вайб.
ICE Professional by Natura Siberica
Мем про мужскую косметику 15-в-1 профбренд для волос ICE Professional by Natura Siberica взял и переплавил в реальное золото (причем гендерно нейтральное!). Новый спрей может всё: облегчить расчесывание и укладку, защитить от фена и солнца, придать гладкость и блеск, поработать парфюмерным мистом и несмываемой маской — с провитамином В5, экстрактами родиолы и полярной черники.
Thalgo
Билет на Бора-Бора без билета на Бора-Бора! В благоухающей цветками тиаре и ванилью линейке Thalgo Îles Pacifi que есть почти аутентичный полинезийский скраб: частички кокосовой скорлупы, морская соль, прибрежные водоросли Тихого океана. Его нужно наносить перед душем, а потом бессердечно смывать. Но производители дают пять минут на то, чтобы кокосовое масло успело напитать кожу жирными кислотами, витаминами А и Е, а нашу душу — тропической негой.
KLAPP
Продлеваем подписку на ровный загар (без регистраций, смс, соляриев и автозагаров!) с помощью лосьена-афтерсана от Klapp. Секрет успеха: средство бережно восстанавливает кожу после пребывания на солнце, снимает раздражение, увлажняет и предотвращает появление шелушений, благодаря чему кожа дольше сохраняет отдохнувший карамельный оттенок.
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