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Флюиды, концентраты и спреи: выбрали 9 бьюти-мастхэвов августа

Провожаем лето красиво! В напоминание о жарких каникулах запасаемся восточным парфюмом Memo Paris, справляемся с последствиями петербургской жары с помощью матируюущего флюида Derm Acte и спешим на последние вечеринки под открытым небом в «Севкабеле», вооружившись легендарной тушью Pupa и невесомой помадой Dear Dahlia. 

Memo Paris

Кто говорит? Слон с флакона Memo Paris требует не шоколада, а респекта: новый аромат собран из его любимых растений

Парфюмерная вода Memo Paris Indian Leather, «Золотое Яблоко», 31 705 руб.

Парфюмерная вода Memo Paris Indian Leather, «Золотое Яблоко», 31 705 руб.

Землисто-древесный парфюм открывается нотой нагармоты, эфирным маслом которой обычно ароматизируют сари (и заодно лечат по аюрведе весь список МКБ!). Дальше угодья слона простираются через жасминовые поля и пачули к стручкам ванили. Олибанум, стиракс, эссенцию уда и кожаный аккорд французский парфюмер Жюльетт Карагезоглу добавила в хвост аромата, чтобы мы почувствовали дух самого индийского гиганта, который спасает себя от солнечных ожогов песчаными ваннами в тени больших деревьев.

Clarins

Нет времени объяснять: периорбитопластика за 30 секунд! Clarins Total Eye Lift всерьез берется за сверхзвуковой лифтинг кожи вокруг глаз

Концентрат с эффектом лифтинга для области вокруг глаз Clarins

Концентрат с эффектом лифтинга для области вокруг глаз Clarins

Как честные люди, технологи французской компании сразу признаются: мгновенный результат — это только видимость под тщательно раскинутой сетью органических полисахаридов овса. Они укрепляют кожу и визуально выравнивают ее поверхность. А вот долгосрочного эффекта можно ждать примерно через пару месяцев применения, когда органический экстракт мадагаскарской харунганы (природный аналог ретинола, который не боится контакта с солнцем!) и культивированная в спецусловиях лабораторий Clarins коралловая водоросль жания рубенс заставят фибробласты вдвое сильнее сокращаться, подтягивая кожу.

L'Occitane

У L'Occitane созрел твист на пословицу: если судьба подбросила лимоны — добавляй миндаль и делай крем!

Крем для рук L'Occitane, 1 290 руб.

Крем для рук L'Occitane, 1 290 руб.

Нежное миндальное масло из Прованса (а еще кокосовое, подсолнечное и ши) соединили в новом креме для рук с экстрактом чайных листьев и парфюмерной отдушкой очень необычного цитруса. «Цедрат люминциана» — одно из многих имен фрукта люмии. Это грушевидный лимон, у которого все наоборот: его мякоть горчит, а вот альбедо, белый мягкий слой кожуры под цедрой, такой сладкий и хрустящий, что легко ложится под нож на фруктовые тарелки в Марокко. И пахнет оттуда (и из тюбика L'Occitane!) ветрами сирокко и обгоревшей на солнце листвой лимонных садов.

Pupa

В династии Pupa на царство восходит новая тушь — Vamp VIII, великая разорительница студий ламинирования

Тушь для ресниц Pupa, «Рив Гош», 1 372 руб.

Тушь для ресниц Pupa, «Рив Гош», 1 372 руб.

У восьмой в линейке туши Vamp!, как и у всех ее титулованных родственников, есть фамильная черта придавать ресницам невиданный объем. Но, в отличие от остальных представительниц этого славного рода, она одарена еще одной сверхспособностью. Удлинять ресницы вдвое новая Vamp! Mascara Lash Extender берется с помощью компактного силиконового аппликатора (у него черный пояс по захвату даже самых коротких волосков!), комбинации восков и смолы африканской акации.

Derm Acte

Матирующий флюид для лица Derm Acte, «МильФей», 11 923 руб.

Матирующий флюид для лица Derm Acte, «МильФей», 11 923 руб.

Матирующие салфетки, бумажные платки, веера и ручные вентиляторы, ваше время вышло! Флюид Derm Acte абсорбирует лишнюю влагу с поверхности кожи рисовой пудрой, а заодно борется с возрастными проблемами (причем имея в виду разные возрасты). Средство с двухпроцентной янтарной кислотой сужает поры, осветляет следы постакне, повышает эластичность и сокращает морщины.

Dear Dahlia

Помада Dear Dahlia, «Золотое Яблоко», 1 774 руб.

Помада Dear Dahlia, «Золотое Яблоко», 1 774 руб.

Если главный тренд 2025-го — коричневый карандаш по контуру губ под зеркальный блеск — кажется малосовместимым с коктейлями и ветром в волосах, то вот его добрый близнец! Полупрозрачная, с чуть влажным эффектом помада Lip Paradise Sheer Dew из линейки южнокорейского люкса Dear Dahlia. Половина оттенков (Dakota, Claudia и Kate) — с тем самым коричневым подтоном, который летом подчеркивает загар, а холодной осенью дает правильный винтажный вайб.

ICE Professional by Natura Siberica

Многофункциональный спрей для волос ICE Professional by Natura Siberica, «Золотое Яблоко», 618 руб.

Многофункциональный спрей для волос ICE Professional by Natura Siberica, «Золотое Яблоко», 618 руб.

Мем про мужскую косметику 15-в-1 профбренд для волос ICE Professional by Natura Siberica взял и переплавил в реальное золото (причем гендерно нейтральное!). Новый спрей может всё: облегчить расчесывание и укладку, защитить от фена и солнца, придать гладкость и блеск, поработать парфюмерным мистом и несмываемой маской — с провитамином В5, экстрактами родиолы и полярной черники.

Thalgo

Скраб для тела Thalgo, 4 569 руб.

Скраб для тела Thalgo, 4 569 руб.

Билет на Бора-Бора без билета на Бора-Бора! В благоухающей цветками тиаре и ванилью линейке Thalgo Îles Pacifi que есть почти аутентичный полинезийский скраб: частички кокосовой скорлупы, морская соль, прибрежные водоросли Тихого океана. Его нужно наносить перед душем, а потом бессердечно смывать. Но производители дают пять минут на то, чтобы кокосовое масло успело напитать кожу жирными кислотами, витаминами А и Е, а нашу душу — тропической негой.

KLAPP

Лосьон после загара Klapp, 6 230 руб.

Лосьон после загара Klapp, 6 230 руб.

Продлеваем подписку на ровный загар (без регистраций, смс, соляриев и автозагаров!) с помощью лосьена-афтерсана от Klapp. Секрет успеха: средство бережно восстанавливает кожу после пребывания на солнце, снимает раздражение, увлажняет и предотвращает появление шелушений, благодаря чему кожа дольше сохраняет отдохнувший карамельный оттенок.

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