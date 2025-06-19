Летняя новинка от Darling — гель-мист на основе рыбного коллагена (уникальный белок из кожи, чешуи и костей глубоководных рыб и других морских жителей!). За счет низкой молеркулярной массы он лучше проникает в кожу и дольше сохраняет ее увлажненной и напитанной по сравнению с другими видами коллагена. Плюс: в составе есть аминокислоты, которые борются с возрастными изменениями, и комплекс пробиотиков, который укрепляет иммунитет и активизирует защитный функции кожи.