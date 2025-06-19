Летом не выходим из дома без миста: средство мгновенно помогает освежить кожу и макияж в любых условиях. Плюс: дополняет любимые банки по части увлажнения, тонизирования, омоложения и восстановления.
Augustinus Bader
Виртуоз регенеративной медицины Аугустинус Бадер (в числе бьюти-фанатов — Карла Бруни, София Коппола и Никола Пельтц!) расширил линейку бьюти-средств за счет увлажняющего миста-тоника на основе запатентованной технологии TFC8. Культовый комплекс аминокислот, витаминов и пептидов тонизирует, питает, сохраняет эластичность и защищает кожу от внешних загрязнений. А еще — помогает избавиться от раздражений и покраснений. Наносите средство в качестве тоника после очищения, а при желании используйте для увлажнения кожи в течение дня (даже поверх макияжа!).
Emma Hardie
Омолаживающий спрей Plump & Glow Hydrating Facial Mist от гуру anti-age косметологии Эммы Харди эффективно увлажняет и разглаживает морщины (спасибо комбо гиалуроновой кислоты и рибозы в составе!). К ним в поддержку добавили алоэ вера, дикую мяту и цветочную воду, которые смягчают кожу, снимают раздражение и выравнивают тон кожи, обеспечивая здоровое сияние.
Guinot
Увлажняющий мист с ароматерапевтическим действием Aqua Romantica от Guinot — отличная альтернатива активному парфюму на лето. Верхние цветочные ноты нероли, розы и фрезии раскрываются в сладкий аккорд жасмина и малины, оставаясь на теле легкой вуалью с ароматом амбры, ванили, сандалового дерева и белого мускуса. Ольфакторный микс создан на основе розовой воды (антиоксидант, известный с X века!), которая тонизирует кожу и помогает замедлить процесс старения.
Grown Alchemist
Кладем по миниатюрному (всего 30 мл!) флакончику Grown Alchemist в каждую сумку и stay hydrated везде и всюду — от душных офисов до переполненных туристами музеев. Комплекс пептидов, гиалуроновая кислота и антиоксиданты (в составе пустынного лайма, бурых водорослей, гибискуса и листьев черники!) защищают кожу от потери влаги, успокаивают и борются с возрастными изменениями, делая кожу напитанной и сияющей.
Comfort Zone
Минимум ингредиентов — максимум пользы. Освежающий мист для лица с экстрактом кактуса опунции и бетаином увлажняет, удерживая влагу внутри, защищает от стрессовых факторов окружающей среды и заставляет кожу лучиться. Бонус: удобно брать с собой и можно распылять прямо на макияж, чтобы освежить и увлажнить кожу хоть в офисе (бьюти-климатконтроль!), хоть во время пикника под елагинскими дубами, хоть на рейве в «Серже».
Manyo
Нашумевший крем-гель Bifida Biome Aqua Barrier Cream от Manyo теперь в удобном формате миста: линейка Bifida создана на основе пробиотиков (30% состава!), которые заботятся о микробиоме кожи и восстанавливают ее защитные функции. Пока гиалуроновая кислота эффективно увлажняет, фермент сои активирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения, а экстракт пиона и аллантоин успокаивают и уменьшают воспаления. Распыляйте мист на лицо в течение всего дня при ощущении сухости и стянутости.
Clarins
В главной роли — органический экстракт каланхоэ, который стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и помогает поддерживать запас влаги во всех слоях кожи. Тем временем экстракт каменной розы сдерживает испарение воды с ее поверхности. Завершает формулу-триаду растительный комплекс Anti-Pollution — он защищает кожу от загрязнений и синего света, который замедляет регенерацию и приводит к преждевременному старению.
Thalgo
Фармацевт Андре Букле, убежденный в целебных свойствах морской флоры, основал первую в мире Лабораторию Морской Косметологии Thalgo в 1964 году. Водоросли зарекомендовали себя как отличные средства для лечения кожных, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний, а позже — как эффективные косметические ингредиенты. Альгология объединилась с аюрведой во флаконе спрея на основе морской воды Reviving Marine Mist. Средство, обогащенное 92 минералами и микроэлементами, мгновенно увлажняет, укрепляет и восстанавливает минеральный запас кожи (использовать по мере усталости: закрываем глаза и ощущаем на коже брызги Антлантического океана!).
Celimax
Секрет успеха Celimax (авторы главного бьюти-тренда прошлого года — микроигл!) — тесная связь с клиентом: каждый продукт разрабатывается на основе опросов и интервью, а перед запуском проходит годовой цикл исследований. Плюс: честно рассказывает об ингредиентах и ожидаемом эффекте (никаких «ваша кожа изменится до неузнаваемости»!). Спрей The Real Noni Energy Ampoule Mist — не исключение: формула содержит 81,7% экстракта нони, который богат витаминами А, B3, C и минералами (железо, кальций, калий, натрий). На протяжении веков нони используется в традиционной корейской медицине благодаря целебным свойствам: цитрус обладает противовоспалительным, антибактериальным и противогрибковым действием, а еще — восполняет недостаток влаги в коже и минимизирует видимость морщин.
d'Alba
Аналог той самой спрей-сыворотки на основе белого трюфеля d'Alba для чувствительной кожи — мист с добавлением масла розы, которое успокаивает кожу и убирает покраснения, раздражения и сухость. А запатентованная технология Aquaxyl восстанавливает водный баланс и помогает удерживать необходимое количество влаги в клетках кожи.
Darling
Летняя новинка от Darling — гель-мист на основе рыбного коллагена (уникальный белок из кожи, чешуи и костей глубоководных рыб и других морских жителей!). За счет низкой молеркулярной массы он лучше проникает в кожу и дольше сохраняет ее увлажненной и напитанной по сравнению с другими видами коллагена. Плюс: в составе есть аминокислоты, которые борются с возрастными изменениями, и комплекс пробиотиков, который укрепляет иммунитет и активизирует защитный функции кожи.
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