Знакомьтесь, Aldebaran — новый парфюм от Марка-Антуана Барруа и Квентина Биша уже в России! Вангуем, это кандидат на главный аромат лета

Француз Марк-Антуан Барруа с начала 2010-х гремел как дизайнер мужской одежды, но встреча с парфюмером Квентином Бишем в 2015 изменила все. Один за другим они начал выпускать ароматы-хиты: дебютный «B683» стал сенсацией в мире нишевой парфюмерии, а Ganymede с 2019 года — уже настоящей классикой. В этом году тандем презентовал новый аромат Aldebaran, который уже доступен в сети Сosmotheca. Главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк полетел на арт-перфоманс-презентацию в Милан, где поговорил с Марком-Антуаном и Квентином о связи парфюма с космосом, аромате туберозы и экологии в бьюти-индустрии.
Марк-Антуан Барруа и Квентин Биш
Вспомните, как вы впервые познакомились и пришли к идее сотрудничества?
Марк-Антуан: Нас свел общий приятель, и мы быстро поняли: у нас обоих есть страсть к неповторимым ароматам. Буду откровенным, нам потребовалось некоторое время, чтобы узнать друг друга, притереться и начать доверять. Но успех партнерства был предопределен: мы оба крайне дотошным и внимательны к деталями! Квентин, я прав?
Квентин: Абсолютно! Мне повезло встретить Марка-Антуана, ведь у нас так много общего: прежде всего, мы большие фанаты своего дела, и главное для нас — результат. А еще у нас схожий ритм (смеется)!
Схожий ритм? Как это понимать?
Квентин: Скажем так, мы оба не против немного выбиться из графика и задержать релиз из-за стремления к совершенству. Честно говоря, это сейчас редкое явление в современном мире: где все, как правило, заточены на коммерцию, скорость и соревнуются друг с другом. Я до сих пор отчетливо помню, как мы провели нашу первую встречу с Марком-Антуаном: так долго обсуждали детали, материалы, специфику, что я сразу понял: сработаемся!
Марк-Антуан, Квентин, возможно, я вас сейчас удивлю, но в России вы — настоящие герои. Не услышать ваш парфюм на гостях спектакля в Мариинском театре или вернисаже Третьяковской галерее — невозможно! Квентин, в одном из интервью вы признались, что порой можете «собрать» аромат за считанные минуты. Была ли работа над Aldebaran такой же быстрой?
Спасибо за теплые слова и большой привет всем нашим почитателями! Да, основную формулу Aldebaran я составил довольно быстро: переосмыслил туберозу — царицу ночи и диву белых цветов, придав ей свежесть и чистоту. Помню, я показал ее Марку-Антуану и предложил изменить один ингредиент в рецептуре. Марк сперва отнесся скептически, но мы попробовали, и в конце концов у нас получилась завершенная композиция: Aldebaran, ярчайшая звезда на небосводе.
Кстати о звездах! Марк-Антуан, все ваши ароматы так или иначе имеют отсылки к мифологии и астрономии. Это ваша детская страсть или какое-то увлечение из более зрелого возраста?
Думаю, все в творчестве в каком-то смысле отражает мои детские воспоминания и опыт, который я приобрел за годы жизни. Но созданием духов я начал заниматься относительно недавно. Экспериментируя с различными ароматическими ингредиентами, я обнаружил, что могу создавать нечто, что имеет для меня большое значение. И одновременно с этим я наткнулся на пару статей о мифологии, действие которых происходило на одной из планет. Во время разговора с Квентином мы связали планеты и астрологию, и в результате наши ароматы нередко содержат отсылки к астрологии и другим смежным темам.
Кроме того, я обнаружил, что звезды и сияние планет дают нашим клиентам свободу интерпретировать эту связь в соответствии с их собственными представлениями. Наш новый аромат Aldebaran назван в честь ярчайшей звезды, открытой арабским астрономом 18 века. Ее название от арабского Al-Debaran вызывает ассоциации с рукой того, кто помогает и указывает путь. Поэтому, когда я даю парфюму название звезды или планеты — это возможность проявить свое воображение и связать аромат с вашим собственным фантазиями.
А я думал, вы в детстве мечтали стать астронавтом!
Совсем нет (смеется)! Напротив, я испытываю такую глубокую привязанность к нашему миру, нашей природе и невероятному разнообразию, которое существует на нашей планете.
В экспедицию на Марс вас не приглашать!?
Нет, я бы точно не был среди первых людей, которые мечтают там оказаться (смеется).
А какая у вас была любимая сказка и почему именно она?
Наверное, не буду оригинальным: «Гарри Поттер» я нахожу крайне увлекательным произведением. А еще с детства обожал историю про «Мэри Поппинс» — как эта харизматичная женщина использует свою магию всегда меня завораживало! Только вспомните, благодаря волшебному зонтику она могла избежать некоторых ситуаций.
Или перенестись в другое место!
Именно! Ровно таким же эффектом обладает наш парфюм: одно нажатие на флакон перенесет вас в собственное место силы в вашем воображении!
Марк-Антуан Барруа
Марк-Антуан, знаю, вы практически эко-активист! Почему так заботитесь об экологии, в то время как многие крупные бренды этого не делают?
Несколько лет назад я прочитал статью о насекомых и был буквально потрясен. Трудно поверить, что за последние тридцать лет 95% насекомых, обитавших в Европе, вымерли из-за проблем с экологией! Меня осенило: все это произошло при моей жизни! Это было словно пощечина: я осознал, что не могу оставаться безучастным, мне нужно как-то принять участие. Что я могу сделать в рамках своей работы? Довести до сведения людей, как важна охрана природы и экологии.
У вас производство во Франции без использования целлофана и средств, разрушающих окружающую среду! Звучит благородно, но как вписать это в бизнес-стратегию?
Да, я сделал смелый по меркам бизнеса шаг и решил полностью пересмотреть нашу упаковку, поставил сотрудникам отдела распространения задачу: снять весь целлофан! Да, кому-то это покажется незначительным, но на деле целлофан очень вредит экологии. Многие меня отговаривали: как же так, премиум-сегменту нужна упаковка, без целлофана коробки с парфюмом не будут забирать. Но я стоял на своем.
Конечно, мы столкнулись с некоторыми проблемами при транспортировке: бывало, упаковка могла повредиться при логистике. Но мы не унывали, а искали пути решения: несколько раз меняли картон, пока не нашли сверхпрочный. Скажу честно, нам потребовался целый год, чтобы достичь успеха в новом формате. Зато теперь мы на 100% произведены во Франции из качественного местного сырья, которое на 100% пригодно для вторичной переработки.
Квентин Биш
Сможете ответить одной фразой: что вы испытываете, когда вдыхаете аромат Aldebaran?
Aldebaran — завораживающий персонаж, зеркало эмоций, которое одновременно является и вымышленным и реалистичным.
Кажется, это созвучно с арт-инсталляцией, которую вы вместе с художником Антуаном Буйо представили на запуске аромата в Милане! Сперва я буквально на ощупь пробирался сквозь темный лес, затем вдруг — ослепительно яркое поле с цветами!
Да, наша монументальная инсталляция — это проявление моего воображения, движимого симфониями света и тьмы. Она переносит вас из темного леса, где обостряются сенсорные ощущения на яркую поляну, залитую таинственным светом, где красота туберозы раскрывается во всем своем великолепии. Это вызывает сильные чувства и почти сюрреалистический опыт.
Комментарии (0)