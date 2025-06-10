Знакомьтесь, Aldebaran — новый парфюм от Марка-Антуана Барруа и Квентина Биша уже в России! Вангуем, это кандидат на главный аромат лета

Вспомните, как вы впервые познакомились и пришли к идее сотрудничества?

Марк-Антуан: Нас свел общий приятель, и мы быстро поняли: у нас обоих есть страсть к неповторимым ароматам. Буду откровенным, нам потребовалось некоторое время, чтобы узнать друг друга, притереться и начать доверять. Но успех партнерства был предопределен: мы оба крайне дотошным и внимательны к деталями! Квентин, я прав?

Квентин: Абсолютно! Мне повезло встретить Марка-Антуана, ведь у нас так много общего: прежде всего, мы большие фанаты своего дела, и главное для нас — результат. А еще у нас схожий ритм (смеется)!

Схожий ритм? Как это понимать?

Квентин: Скажем так, мы оба не против немного выбиться из графика и задержать релиз из-за стремления к совершенству. Честно говоря, это сейчас редкое явление в современном мире: где все, как правило, заточены на коммерцию, скорость и соревнуются друг с другом. Я до сих пор отчетливо помню, как мы провели нашу первую встречу с Марком-Антуаном: так долго обсуждали детали, материалы, специфику, что я сразу понял: сработаемся!

Марк-Антуан, Квентин, возможно, я вас сейчас удивлю, но в России вы — настоящие герои. Не услышать ваш парфюм на гостях спектакля в Мариинском театре или вернисаже Третьяковской галерее — невозможно! Квентин, в одном из интервью вы признались, что порой можете «собрать» аромат за считанные минуты. Была ли работа над Aldebaran такой же быстрой?

Спасибо за теплые слова и большой привет всем нашим почитателями! Да, основную формулу Aldebaran я составил довольно быстро: переосмыслил туберозу — царицу ночи и диву белых цветов, придав ей свежесть и чистоту. Помню, я показал ее Марку-Антуану и предложил изменить один ингредиент в рецептуре. Марк сперва отнесся скептически, но мы попробовали, и в конце концов у нас получилась завершенная композиция: Aldebaran, ярчайшая звезда на небосводе.