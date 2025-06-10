Санскрины, вау-сыворотки и нишевый парфюм: восемь лучших бьюти-новинок июня

Июнь по красоте: SPF с шиммером, драгоценная сыворотка (с золотом и изумрудами в составе!), а еще — карамель и орех от суперзвезд нишевых ароматов. Собрали главные бьюти-хиты первого месяца лета.
Amouage
Мелиорацией пустыни и высадкой леса на песках займется новое трио Amouage Essences
Парфюмерный дом, основанный по поручению (так бывает!) просвещенного султана Кабуса бен Саида Аль Саида больше сорока лет назад, сконденсировал над Оманом — а потом Аравийским полуостровом и всеми остальными странами — облака из 140 насыщенных восточных ароматов. Почти каждые духи Amouage были запечатаны под крышку в форме купола главной мечети Маската. Новый дроп, как дождь над пустыней, радикально поменял расклад. Три аромата в совершенно новых флаконах пахнут мокрой травой, орешником и местом под соснами.
Rephase
Золото, а не находка — мы про сыворотку (против всего!) Rephase, бестселлер в заботливо собранной в «Иль де Ботэ» Extraordinary Collection
Бренд из Сан-Марино с достоинством представляется как alta cosmesi — «высокая косметика». Может себе позволить: и родословная, и образование дают повод. Дочерняя компания итальянского гранд-концерна Vivipharma (почти полвека производства салонных средств для волос и для кожи!) всю продукцию проводит через серьезные дермо-тесты в научных лабораториях Университета Феррары. А еще Rephase может себе позволить не считать караты: в состав косметики, кроме патентованных биоэкстрактов и насыщенной магнием воды, замешены частицы золота, платины, серебра, изумрудов, бриллиантов и топазов.
Scalpers
Ольфакторный маст-хэв для фанатов денди-шика эры золотого Голливуда — мужской парфюм The Suit Club от испанцев Scalpers. Мускатный шалфей и пачули транслируют богемный вайб ночного кафе Рика Блейна из «Касабланки», а нотам ириса под силу заменить бутоньерку на лацкане плечистого зут-сьюта.
Bioderma
Помним, что проверенный SPF-крем для лица — не маст-хэв, а база июньского ухода (даже в дождь! даже в Петербурге!). Наш фаворит — защитный флюид Bioderma, в котором собрано сверхэффективное комбо из фотофильтров и антиоксидантов. В итоге средство на ура защищает и питает кожу — хоть на кидкорной регате мини-яхт по каналам Новой Голландии, хоть в беспощадных условиях парусного заплыва по кронштадтским фортам!
Institut Esthederm
Технологи Institut Esthederm из Прованса лучше всех знают, как уберечь кожу от опасных UVA-лучей (без отказа от медного летнего загара!) — упаковали весь южный опыт в солнцезащитный гель-крем для тела с шиммером Golden Glow. Помимо защиты от фотостарения, масло на ура питает (заслуга экстракта лугового пенника!) и придает вау-сияние (спасибо минеральным частицам перламутра!).
Fugazzi
Голландские рок-звезды нишевой парфюмерии Fugazzi бросили вызов ванильному вермуту из бонвиванского бистро Ruc’s Heaven: в ольфакторной композиции Vanilla Haze усилили знакомый аромат пряности за счет жасмина, амбры и лесного ореха. Ну а на десерт припасли карамельные ноты, сервированные с ветками мандарина и миндальной крошкой.
La Roche-Posay
Супербуст для борьбы с постакне — эмульсия от французских визионеров космецевтики La Roche-Posay. Трио кислот (азелаиновая! гиалуроновая! салициловая!) восстанавливает кожу круче ретиноидов, а еще увлажняет, выравнивает тон и сокращает мимические морщины. И да, воздушная текстура средства — услада для бьюти-кинестетиков!
Dear Dahlia
Корейские бьюти-гики Dear Dahlia продолжают исследовать субличности георгина (отсюда и латинское dahlia в названии!) — выпустили многофункциональную солнцезащитную сыворотку. Загибаем пальцы: благодаря надежным UVA и UVB фильтрам средство на ура защищает кожу от излучения, а еще — увлажняет, придает здоровое сияние и подходит в качестве базы под макияж. Поэтому, если искали тот самый санскрин без выбеливания и эффекта жирной пленки, смело забирайте новинку из серии Sun Breeze в летнюю косметичку.
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