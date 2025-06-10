Санскрины, вау-сыворотки и нишевый парфюм: восемь лучших бьюти-новинок июня

Парфюмерный дом, основанный по поручению (так бывает!) просвещенного султана Кабуса бен Саида Аль Саида больше сорока лет назад, сконденсировал над Оманом — а потом Аравийским полуостровом и всеми остальными странами — облака из 140 насыщенных восточных ароматов. Почти каждые духи Amouage были запечатаны под крышку в форме купола главной мечети Маската. Новый дроп, как дождь над пустыней, радикально поменял расклад. Три аромата в совершенно новых флаконах пахнут мокрой травой, орешником и местом под соснами.