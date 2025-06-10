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Санскрины, вау-сыворотки и нишевый парфюм: восемь лучших бьюти-новинок июня

Июнь по красоте: SPF с шиммером, драгоценная сыворотка (с золотом и изумрудами в составе!), а еще — карамель и орех от суперзвезд нишевых ароматов. Собрали главные бьюти-хиты первого месяца лета.

Amouage

Мелиорацией пустыни и высадкой леса на песках займется новое трио Amouage Essences

Духи Amouage, «Рив Гош», 52 305 руб.

Духи Amouage, «Рив Гош», 52 305 руб.

Парфюмерный дом, основанный по поручению (так бывает!) просвещенного султана Кабуса бен Саида Аль Саида больше сорока лет назад, сконденсировал над Оманом — а потом Аравийским полуостровом и всеми остальными странами — облака из 140 насыщенных восточных ароматов. Почти каждые духи Amouage были запечатаны под крышку в форме купола главной мечети Маската. Новый дроп, как дождь над пустыней, радикально поменял расклад. Три аромата в совершенно новых флаконах пахнут мокрой травой, орешником и местом под соснами.

Rephase

Золото, а не находка — мы про сыворотку (против всего!) Rephase, бестселлер в заботливо собранной в «Иль де Ботэ» Extraordinary Collection

Сыворотка Rephase, «Иль де Ботэ», 23 925 руб.

Сыворотка Rephase, «Иль де Ботэ», 23 925 руб.

Бренд из Сан-Марино с достоинством представляется как alta cosmesi — «высокая косметика». Может себе позволить: и родословная, и образование дают повод. Дочерняя компания итальянского гранд-концерна Vivipharma (почти полвека производства салонных средств для волос и для кожи!) всю продукцию проводит через серьезные дермо-тесты в научных лабораториях Университета Феррары. А еще Rephase может себе позволить не считать караты: в состав косметики, кроме патентованных биоэкстрактов и насыщенной магнием воды, замешены частицы золота, платины, серебра, изумрудов, бриллиантов и топазов.

Scalpers

Туалетная вода Scalpers, «Рив Гош», 5 440 руб.

Туалетная вода Scalpers, «Рив Гош», 5 440 руб.

Ольфакторный маст-хэв для фанатов денди-шика эры золотого Голливуда — мужской парфюм The Suit Club от испанцев Scalpers. Мускатный шалфей и пачули транслируют богемный вайб ночного кафе Рика Блейна из «Касабланки», а нотам ириса под силу заменить бутоньерку на лацкане плечистого зут-сьюта.

Bioderma

Солнцезащитный флюид Bioderma, Naos, 2 350 руб.

Солнцезащитный флюид Bioderma, Naos, 2 350 руб.

Помним, что проверенный SPF-крем для лица — не маст-хэв, а база июньского ухода (даже в дождь! даже в Петербурге!). Наш фаворит — защитный флюид Bioderma, в котором собрано сверхэффективное комбо из фотофильтров и антиоксидантов. В итоге средство на ура защищает и питает кожу — хоть на кидкорной регате мини-яхт по каналам Новой Голландии, хоть в беспощадных условиях парусного заплыва по кронштадтским фортам!

Institut Esthederm

Солнцезащитное масло с шиммером Institut Esthederm, Naos, 11 270 руб.

Солнцезащитное масло с шиммером Institut Esthederm, Naos, 11 270 руб.

Технологи Institut Esthederm из Прованса лучше всех знают, как уберечь кожу от опасных UVA-лучей (без отказа от медного летнего загара!) — упаковали весь южный опыт в солнцезащитный гель-крем для тела с шиммером Golden Glow. Помимо защиты от фотостарения, масло на ура питает (заслуга экстракта лугового пенника!) и придает вау-сияние (спасибо минеральным частицам перламутра!).

Fugazzi

Парфюмерная вода Fugazzi, «Рив Гош», 14 880 руб.

Парфюмерная вода Fugazzi, «Рив Гош», 14 880 руб.

Голландские рок-звезды нишевой парфюмерии Fugazzi бросили вызов ванильному вермуту из бонвиванского бистро Ruc’s Heaven: в ольфакторной композиции Vanilla Haze усилили знакомый аромат пряности за счет жасмина, амбры и лесного ореха. Ну а на десерт припасли карамельные ноты, сервированные с ветками мандарина и миндальной крошкой.

La Roche-Posay

Крем-гель La Roche-Posay, «Золотое Яблоко», 3 991 руб.

Крем-гель La Roche-Posay, «Золотое Яблоко», 3 991 руб.

Супербуст для борьбы с постакне — эмульсия от французских визионеров космецевтики La Roche-Posay. Трио кислот (азелаиновая! гиалуроновая! салициловая!) восстанавливает кожу круче ретиноидов, а еще увлажняет, выравнивает тон и сокращает мимические морщины. И да, воздушная текстура средства — услада для бьюти-кинестетиков!

Dear Dahlia

Солнцезащитная сыворотка Dear Dahlia, «Золотое Яблоко», 3 350 руб.

Солнцезащитная сыворотка Dear Dahlia, «Золотое Яблоко», 3 350 руб.

Корейские бьюти-гики Dear Dahlia продолжают исследовать субличности георгина (отсюда и латинское dahlia в названии!) — выпустили многофункциональную солнцезащитную сыворотку. Загибаем пальцы: благодаря надежным UVA и UVB фильтрам средство на ура защищает кожу от излучения, а еще — увлажняет, придает здоровое сияние и подходит в качестве базы под макияж. Поэтому, если искали тот самый санскрин без выбеливания и эффекта жирной пленки, смело забирайте новинку из серии Sun Breeze в летнюю косметичку. 

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Материал из номера:
Май

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