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Мандариновый сорбет, морская вода и санскрин: нашли 9 классных парфюмов с запахом лета

Режим «дожить до лета» активирован. Если в потоке дедлайнов забыли, как пахнет отпуск — напоминаем: соленая морская вода, фисташковое мороженное и сохнущее на солнце белье. Выбрали отличные парфюмы с летним вайбом, с которыми считать дни до отдыха будет куда приятнее. 

Haute Fragrance Company

Парфюмерная вода SunMusk, HFC, ДЛТ, 44 000 руб.

Парфюмерная вода SunMusk, HFC, ДЛТ, 44 000 руб.

Не спешим вестись на уловки уличных торговцев и в качестве напоминания об отпуске на Средиземноморье забираем по-летнему солнечный и согревающий аромат от таинственных парфюмеров HFC (фаундер сохраняет анонимность с самого открытия бренда в 2017 году) авторства Рафаэля Ори (в портфолио — сотрудничество с Clarins, Jacques Fath и Courrèges!). Композиция открывается освежающим аккордом бергамота, листьев сливового дерева и розового перца, переходящим в тонкий аромат нероли и белого георгина. Дав SunMusk полностью раскрыться, вы услышите теплые ноты белого мускуса, древесины и едва заметный запах золы от будто только что потухшего костра где-нибудь на сицилийском пляже. 

Ormonde Jayne

Парфюмерная вода Levant, Ormonde Jayne, Molecule, 21 879 руб.

Парфюмерная вода Levant, Ormonde Jayne, Molecule, 21 879 руб.

Искрящийся Levant от британцев Ormonde Jayne ольфакторная ассоциация с экзотическим Шелковым путем (левантом называли территорию стран восточной части Средиземного моря — от Сирии до Ливана). В базе — всё тот же чувственный мускус, но в окружении освежающих, как фруктовый сорбет, цитрусовых нот танжело, мандарина и бергамота и ласкового цветочного аромата пиона, лилии, ландыша. По соседству с мускусом раскрывается согревающий хвойно-дымный запах кедра и амбры.

Une Nuit Nomade

Парфюмерная вода Rose America, Une Nuit Nomade, Cosmotheca, 17 500 руб.

Парфюмерная вода Rose America, Une Nuit Nomade, Cosmotheca, 17 500 руб.

В качестве референса к Rose America рук (читай: носа!) Анник Менардо (в послужном списке — ароматы для  Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Celine и Dior!) — роза из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Трогательную и наивную цветочную ноту сбрызнули соленой морской водой и сладким малиновым соком — получилось неочевидное ольфакторное трио, которое благодаря пряному аккорду гвоздики и марципановому аромату гелиотропа звучит не резко и навязчиво, а скорее напоминает благоухание ботанического сада после летнего дождя. 

Comptoir SUD Pacifique

Парфюмерная вода Tropical Sunset, Comptoir SUD Pacifique, «Золотое Яблоко», 15 500 руб.

Парфюмерная вода Tropical Sunset, Comptoir SUD Pacifique, «Золотое Яблоко», 15 500 руб.

Восточно-гурманский Tropical Sunset — телепорт в атмосферу третьего сезона «Белого лотоса». Звонкий цитрусовый аромат лайма и апельсина раскрывается в мягкий аккорд ванили и жасмина. В базе деликатная нота ванили сохраняется и соседствует с вирджинским кедром, пачули и ветивером. 

Don’t Touch My Skin

Парфюмерная вода Don’t Touch My Scent, Don’t Touch My Skin, 13 500 руб.

Парфюмерная вода Don’t Touch My Scent, Don’t Touch My Skin, 13 500 руб.

Спустя целых четыре года разработки парфюмеру Марии Головиной наконец удалось получить узнаваемый запах санскрина (записываем формулу: альдегиды + персик + кокосовое молоко + бензилсалицилаты!). Don’t Touch My Scent начинается с живительного аромата морского бриза и раскрывается в тот самый аккорд spf-средства в окружении пудрово-древесных нот амбретты, ириса и сандалового дерева.

Perroy

Парфюмерная вода Mahoganysun, Perroy, «Рив Гош», 12 160 руб.

Парфюмерная вода Mahoganysun, Perroy, «Рив Гош», 12 160 руб.

Французские фрешмены парфюмерии Perroy приготовили для нас сочную композицию Mahoganysun на основе медового звучания инжира. Яркая фруктовая нота раскрывается в интенсивно-цветочную франжипани (главный цветок на территории буддийских храмов!) и уходит в деликатный шлейф из пряной ванили. 

Obvious

Парфюмерная вода Une Pistache, Obvious, Lamoda, 9 769 руб.

Парфюмерная вода Une Pistache, Obvious, Lamoda, 9 769 руб.

Отправляемся в ольфакторное путешествие по Ливии с ароматом цветов апельсина, фисташки и марципана (прямиком с базаров Триполи). Ладан придает глубины сладко-древесному Une Pistache, а морковь помогает нотам фисташки раскрыть и усилить сладость, выкручивая интенсивность всей композиции на максимум.

л'Окситан

Парфюмерная вода Lavande Blache, л'Окситан, 8 450 руб.

Парфюмерная вода Lavande Blache, л'Окситан, 8 450 руб.

Бьюти-травники из Прованса «л'Окситан» продолжают исследовать сущности лаванды. В качестве основы парфюма вместо традиционной взяли особый сорт с цветами белого цвета, по аромату напоминающий чистый запах свежевыстиранного белья. В поддержку к белой лаванде добавили розу и черную смородину, которые уступают место сложным и глубоким нотам сандалового дерева и мускуса.

Zielinski & Rozen

Духи концентрированные Dark Fig, Zielinski & Rozen, 6 615 руб.

Духи концентрированные Dark Fig, Zielinski & Rozen, 6 615 руб.

Лаконичная новинка от авторов бьюти-бестселлеров Zielinski & Rozen — парфюм с самодостаточной и правдоподобной нотой инжира. Терпкий и сладко-медовый аромат не нуждается в какой-либо поддержке, но при этом максимально подходит для лета, когда рука совсем не тянется к чересчур сложным ольфакторным шедеврам. А чтобы аромат сохранялся как можно дольше, советуем наносить его на влажную кожу, например, сразу после душа. 

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