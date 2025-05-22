Мандариновый сорбет, морская вода и санскрин: нашли 9 классных парфюмов с запахом лета

Режим «дожить до лета» активирован. Если в потоке дедлайнов забыли, как пахнет отпуск — напоминаем: соленая морская вода, фисташковое мороженное и сохнущее на солнце белье. Выбрали отличные парфюмы с летним вайбом, с которыми считать дни до отдыха будет куда приятнее.
Haute Fragrance Company
Не спешим вестись на уловки уличных торговцев и в качестве напоминания об отпуске на Средиземноморье забираем по-летнему солнечный и согревающий аромат от таинственных парфюмеров HFC (фаундер сохраняет анонимность с самого открытия бренда в 2017 году) авторства Рафаэля Ори (в портфолио — сотрудничество с Clarins, Jacques Fath и Courrèges!). Композиция открывается освежающим аккордом бергамота, листьев сливового дерева и розового перца, переходящим в тонкий аромат нероли и белого георгина. Дав SunMusk полностью раскрыться, вы услышите теплые ноты белого мускуса, древесины и едва заметный запах золы от будто только что потухшего костра где-нибудь на сицилийском пляже.
Ormonde Jayne
Искрящийся Levant от британцев Ormonde Jayne ольфакторная ассоциация с экзотическим Шелковым путем (левантом называли территорию стран восточной части Средиземного моря — от Сирии до Ливана). В базе — всё тот же чувственный мускус, но в окружении освежающих, как фруктовый сорбет, цитрусовых нот танжело, мандарина и бергамота и ласкового цветочного аромата пиона, лилии, ландыша. По соседству с мускусом раскрывается согревающий хвойно-дымный запах кедра и амбры.
Une Nuit Nomade
В качестве референса к Rose America рук (читай: носа!) Анник Менардо (в послужном списке — ароматы для Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Celine и Dior!) — роза из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Трогательную и наивную цветочную ноту сбрызнули соленой морской водой и сладким малиновым соком — получилось неочевидное ольфакторное трио, которое благодаря пряному аккорду гвоздики и марципановому аромату гелиотропа звучит не резко и навязчиво, а скорее напоминает благоухание ботанического сада после летнего дождя.
Comptoir SUD Pacifique
Восточно-гурманский Tropical Sunset — телепорт в атмосферу третьего сезона «Белого лотоса». Звонкий цитрусовый аромат лайма и апельсина раскрывается в мягкий аккорд ванили и жасмина. В базе деликатная нота ванили сохраняется и соседствует с вирджинским кедром, пачули и ветивером.
Don’t Touch My Skin
Спустя целых четыре года разработки парфюмеру Марии Головиной наконец удалось получить узнаваемый запах санскрина (записываем формулу: альдегиды + персик + кокосовое молоко + бензилсалицилаты!). Don’t Touch My Scent начинается с живительного аромата морского бриза и раскрывается в тот самый аккорд spf-средства в окружении пудрово-древесных нот амбретты, ириса и сандалового дерева.
Perroy
Французские фрешмены парфюмерии Perroy приготовили для нас сочную композицию Mahoganysun на основе медового звучания инжира. Яркая фруктовая нота раскрывается в интенсивно-цветочную франжипани (главный цветок на территории буддийских храмов!) и уходит в деликатный шлейф из пряной ванили.
Obvious
Отправляемся в ольфакторное путешествие по Ливии с ароматом цветов апельсина, фисташки и марципана (прямиком с базаров Триполи). Ладан придает глубины сладко-древесному Une Pistache, а морковь помогает нотам фисташки раскрыть и усилить сладость, выкручивая интенсивность всей композиции на максимум.
л'Окситан
Бьюти-травники из Прованса «л'Окситан» продолжают исследовать сущности лаванды. В качестве основы парфюма вместо традиционной взяли особый сорт с цветами белого цвета, по аромату напоминающий чистый запах свежевыстиранного белья. В поддержку к белой лаванде добавили розу и черную смородину, которые уступают место сложным и глубоким нотам сандалового дерева и мускуса.
Zielinski & Rozen
Лаконичная новинка от авторов бьюти-бестселлеров Zielinski & Rozen — парфюм с самодостаточной и правдоподобной нотой инжира. Терпкий и сладко-медовый аромат не нуждается в какой-либо поддержке, но при этом максимально подходит для лета, когда рука совсем не тянется к чересчур сложным ольфакторным шедеврам. А чтобы аромат сохранялся как можно дольше, советуем наносить его на влажную кожу, например, сразу после душа.
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