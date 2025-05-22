Мандариновый сорбет, морская вода и санскрин: нашли 9 классных парфюмов с запахом лета

Не спешим вестись на уловки уличных торговцев и в качестве напоминания об отпуске на Средиземноморье забираем по-летнему солнечный и согревающий аромат от таинственных парфюмеров HFC (фаундер сохраняет анонимность с самого открытия бренда в 2017 году) авторства Рафаэля Ори (в портфолио — сотрудничество с Clarins, Jacques Fath и Courrèges!). Композиция открывается освежающим аккордом бергамота, листьев сливового дерева и розового перца, переходящим в тонкий аромат нероли и белого георгина. Дав SunMusk полностью раскрыться, вы услышите теплые ноты белого мускуса, древесины и едва заметный запах золы от будто только что потухшего костра где-нибудь на сицилийском пляже.