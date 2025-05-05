Масло-универсал, румяна и геммологическая сыворотка: 11 бьюти-мастхэвов мая

Готовимся к лету и наполняем косметичку горячими бьюти-новинками: ненадоедливыми (читай: выносимыми в жару!) ароматами (вам египетский персик или турецкую розу?), ленивыми мистами (пшик-пшик и готово!) и многофункциональными румянами для моментального эффекта свежей майской розы.
Molecule
Жаркую лавстори из третьего века до н.э. от Vilhelm Parfumerie завезли в сеть Molecule. Срок годности — вечность!
Парфюмерная вода Chimilka — центральная часть триптиха Hannibal Collection. В ней парфюмер Жером Эпинетт собрал все геотеги и сувениры с маршрута карфагенского завоевателя Ганнибала — от египетского персика через бессмертник с Корсики к сицилийскому мандарину. Этот путь был эпичен сам по себе (довести боевых африканских слонов до Альп — как вам такое?), но главным на нем оказалась встреча с иберийкой Имилькой, которая стала первой и единственной женой полководца.
Margy’s
Просто пшик! Комплимент для талантливого уходового миста Luminance от Margy’s
Вместо умывания, подготовки кожи, тщательного нанесения обеими ладонями мист Margy’s требует только одного — возможности вытянуть руку и нажать на пуш. Дальше (мейкап не проблема!) на посадку зайдут стволовые клетки яблока, ниацинамид, экстракт сои и гиалуроновая кислота. Все активируют выработку коллагена в глубоких слоях кожи, увлажняют и защищают ее на поверхности. А супергерой этого десанта — пептид новой кисломолочной бактерии Lactococcus kimchii. Год назад группа ученых выдвинула ее кандидатом в президенты пробиотиков и постбиотиков. А значит, сбалансированная диета микробиому кожи тоже гарантирована!
«Рив Гош»
Нам просто погладить! Матовые флаконы ручной работы Different Ego в «Рив Гош» успокаивают одним касанием
Креативный директор итальянского бренда Эрик Минати учуял тренд на комфорт-ароматы. На смену пикми-парфюмам (пригоршня редких специй и трехчасовой удовый шлейф!) приходят лавми-парфюмы — обтекаемые, утешительные и тающие в воздухе. У Different Ego жанр совпал с названием: сто миллилитров покоя и неги запечатаны в нежный расписной пузырек с надписью Love Me. В формуле нет опасных незнакомцев и бретеров — только ребята с отличными CV и нетворкингом: бергамот, розовый перец, черная смородина, красные ягоды, нероли, турецкая роза, герань, ваниль, кедр, сандал и мускус.
Pupa
Селекционеры из Pupa скрестили сицилийский кактус с тональным средством Wonder Me и вывели новый косметический вид — тин для кожи
Создатели итальянской марки доработали слоган призера Каннского фестиваля «Стань лучшей версией себя». Но их субстанция выглядит гораздо безопаснее той, что получила «Золотую пальмовую ветвь». Wonder Me Skin Tint создает второй (практически невидимый!) слой кожи, заблюривая поры и покраснения очень тонким полуматовым покрытием. И не требует взамен никаких жертв. Наоборот — экстракт опунции в составе питает и увлажняет лицо так же славно, как плоды этого кактуса в сицилийском лимонаде утоляют жажду в майскую сиесту.
Acade Scientifique de Beaute
Санскрин-патчи для глаз (уходовый хит из Южной Кореи!) — хорошо, а лучше — защитный лосьон-эксфолиант для лица и шеи от гуру косметологии Acade Scientifique de Beaute. Флюид на базе лимонной воды оберегает кожу от фотостарения (бесценно летом!) и осветляет пигментные пятна, плюс молочная кислота гарантирует достойный пилинг-эффект.
minus 417
Израильские бьюти-алхимики во главе с совриск-скульптором Моти Фридманом упаковали все свои знания о минералах-эндемиках в увлажняющую сыворотку minus 417 (название бренда — геотег экстремума Мертвого моря!). За удержание влаги в коже (даже в условиях субтропической отпускной жары!) отвечает комплекс магния и цинка. Вдобавок микс из масел календулы и виноградных семян на ура питает и тонизирует.
L’Oreal Professionnel Paris
Раздаем прерафаэлитский шик с огненными goddess-прядями (тренд на рыжие волны заверен Burberry, Simone Rocha и вернувшимся в моделинг Данилой Поляковым aka Lumpen boy!). Наша уходовая находка для ярко окрашенных волос — маска Vitamino Color Spectrum от титанов колористики L’Oreal Professionnel Paris: благодаря комбо феруловой и лимонной кислот средство усиливает цвет локонов, придавая им подиумный вау-блеск (что мы будем делать на танцполе Kuznya Cruise? Cиять!).
Davines
Итальянские гуру ухода за волосами Davines расширили линейку We Stand (за органическое земледелие и против климатических изменений!) — выпустили многофункциональное масло на основе календулы (прямиком с пармских грядок!). Универсальное средство подходит для тела, лица и волос — на ура увлажняет кожу и смягчает локоны. Плюс: не оставляет ощущения пленки и быстро впитывается (никаких жирных пятен на одежде!).
Foreo
Лучший союзник в борьбе за густоту локонов — массажер FAQ 301 от Foreo. Залог успеха — двадцать светодиодных ламп, которые стимулируют фолликулы, активируя рост волос и уменьшая их выпадение. Одновременно с терапией красным LED-светом аппарат массажирует и очищает кожу голову (спасибо 637 силиконовым щетинкам!). Для максимального эффекта используйте девайс в тандеме с косметическими средствами для роста волос — за счет массажа T-Sonic™ питательные вещества лучше поступают к фолликулам и глубже проникают в кожу.
Sergey Naumov
Подражаем майской розе (когда там отпуск?) с помощью румян из новой коллекции A Spring Tale от Sergey Naumov. В линейку вошли три новых оттенка с деликатным жемчужным мерцанием (choose your fighter: Crazy Rich, City Girls или Silent Spring!). Само собой, продукт легко возьмет на себя роль и теней для век, и бальзама для губ (за увлажнение отвечает экстракт алоэ в составе!) — все для мгновенного lazy-макияжа и эффекта здоровой, сияющей кожи.
La Roche-Posay
Филлеры и ботокс — аут, незаметные бьюти-вмешательства при помощи уходовых средств — ин! Маст-хэв эры Quiet Beauty (провозглашена Кайли Дженнер и Арианой Гранде!) — лифтинг-эссенция от французских космецевтов La Roche-Posay: гиалуроновая кислота увлажняет, пантенол восстанавливает кожный барьер, а центелла азиатская разглаживает мелкие морщины.
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