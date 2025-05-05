Масло-универсал, румяна и геммологическая сыворотка: 11 бьюти-мастхэвов мая

Парфюмерная вода Chimilka — центральная часть триптиха Hannibal Collection. В ней парфюмер Жером Эпинетт собрал все геотеги и сувениры с маршрута карфагенского завоевателя Ганнибала — от египетского персика через бессмертник с Корсики к сицилийскому мандарину. Этот путь был эпичен сам по себе (довести боевых африканских слонов до Альп — как вам такое?), но главным на нем оказалась встреча с иберийкой Имилькой, которая стала первой и единственной женой полководца.