До блеска! Собрали 10 проверенных средств для очищения кожи лица

Если для вас прилежно проходить каждый шаг десятиступенчатого корейского ухода — одно сплошное бьюти-удовольствие, забирайте на и без того переполненную полку (оно того стоит!) тоник прямиком из немецких ламораторий доктора Барбары Штурм (во главе фанбазы — Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу!). Средство бережно уберет то, с чем не справились мицелярная вода, пенка и спонж конняку — остатки макияжа, избытки кожного жира и другие загрязнения. А заодно увлажнит кожу (за счет гиалуроновой кислоты в составе), избавит от раздражений и поможет с регулированием pH-баланса. Наносите продукт с использованием ватного диска в качестве завершающего этапа очищения перед сывороткой и кремом.