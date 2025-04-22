До блеска! Собрали 10 проверенных средств для очищения кожи лица

Несправедливо задвинутый на второй план этап (а по корейской уходовой философии, целых четыре!) очищения значит ничуть не меньше, чем увлажнение или SPF. Правильно подобранные продукты не только смывают макияж и излишки кожного себума, но и питают, снимают раздражение, возвращают сияние, разглаживают морщины и далее по списку. Вот десять продуктов-доказательств, которые порадуют и заядлых бьютиголиков, и аскетичных бьюти-минималистов.
Medical Beauty Research
Немецкие бьюти-виртуозы Medical Beauty Research (с лабораторией на курорте Бад-Шлема!) с опорой на многолетний опыт экспертов в области пластической хирургии, дерматологии, биохимии и лазерной терапии объединили очищающее и уходовое средства в одном флаконе. Пудра Pure Perfection не просто избавляет верхний слой кожи от макияжа и других загрязнений, но и удаляет ороговевшие клетки (спасибо, ферментному комплексу Zymo Clear MD!) и способствует выводу токсинов. Пока нежная пена (получается при смешивании пудры с водой) работает над очищением, аминокислоты в тандеме с кофеином стимулируют выработку коллагена, каолин (или белая глина) сужает поры, а экстракт алоэ вера глубоко увлажняет.
Emma Hardie
Мастхэв для снятия стойкого макияжа — бальзам Moringa Cleansing Balm от Emma Hardie (основан пионером в anti-age уходе — британским косметологом Эммой Харди!). Масло семян моринги бережно и глубоко очищает и сужает поры. А микс масел виноградных косточек, сладкого миндаля, апельсина, нероли, мандарина, жасмина и розы при поддержке дикого морского фенхеля и витамина Е отвечают за увлажнение и питание. Для эффективного очищения используйте специальную салфетку (идет в комплекте с бальзамом): после нанесения средства на кожу смочите ее в теплой воде и смойте продукт стороной с микрофиброй, а отшелушивающую муслиновую используйте для эксфолиации и полировки.
Dr. Barbara Sturm
Если для вас прилежно проходить каждый шаг десятиступенчатого корейского ухода — одно сплошное бьюти-удовольствие, забирайте на и без того переполненную полку (оно того стоит!) тоник прямиком из немецких ламораторий доктора Барбары Штурм (во главе фанбазы — Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу!). Средство бережно уберет то, с чем не справились мицелярная вода, пенка и спонж конняку — остатки макияжа, избытки кожного жира и другие загрязнения. А заодно увлажнит кожу (за счет гиалуроновой кислоты в составе), избавит от раздражений и поможет с регулированием pH-баланса. Наносите продукт с использованием ватного диска в качестве завершающего этапа очищения перед сывороткой и кремом.
Comfort Zone
Пэды — главный бьюти-хит года. Во-первых, это удобно: не нужно заморачиваться с ватными дисками, они уже есть внутри банки и уже пропитаны уходовым средством. Во-вторых, это полезно: ребристая поверхность дисков обеспечивает дополнительное, механическое, отшелушивание. Косметические гики Comfort Zone сочинили пэды для обновления кожи, готовые составить конкуренцию салонному пилингу. Благодаря гликолевой, молочной и лимонной кислотам средство запускает регенерацию клеток, выравнивает микрорельеф и способствует здоровому сиянию. Используйте диски ежедневно по вечерам после очищения, а обладателям чувствительной кожи советуем проделывать процедуру не чаще одного раза в два дня.
Grown Alchemist
Хотя бы раз в неделю коже требуется особенно тщательное очищение. Для этого запасаемся энзимной маской для лица от Grown Alchemist с папаином и амино-комплексом, которые отшелушивают, активируют обновление клеток и разглаживают морщины. В группу поддержки добавили жирные кислоты из Квадонга, инжир, масла сладкого миндаля и апельсина — вместе они смягчают, увлажняют, выравнивают тон кожи и оказывают противовоспалительное действие. Плюс: маску можно наносить на нежную область вокруг глаз и губ, а еще продукт безопасен даже для самой чувствительной кожи.
Skeyndor
Обладателям реактивной кожи посвящается: нежный гель для умывания Thermal Cleansing Gel от Skeyndor бережным прикосновение уберет все загрязнения (включая макияж) и очистит кожу от излишков себума (подходит для кожи, склонной к жирности!). А еще — минимизирует зуд и раздражение.
Ultraceuticals
Единорог в мире умывалок — очищающий гель от австралийцев Ultraceuticals, после которого кожа не сохнет и нет ощущения стянутости. Молочная кислота, которая мягко удаляет ороговевшие клетки и запускает их обновление, работает в тандеме с заживляющими витамином Е и экстрактом зеленого чая. Вместе они глубоко и деликатно очищают кожу от всех загрязнений. Важно: если вы фанат того самого «до скрипа», гель не даст желаемого эффекта, а вот здоровую и напитанную витаминами кожу — запросто.
Babor
Пудра от немецких профи уходовой косметики Babor заслужила звание бестселлера — и не зря! Загибаем пальцы: за счет ферментов в составе средство интенсивно очищает, обеспечивает эффект деликатного пилинга и предотвращает преждевременное старение, витамин С улучшает тон кожи, возвращая ей здоровое сияние, а экстракт белков из семян моринги увлажняет, разглажитвает морщины и подтягивает овал. Плюс: пудра может заменить скраб для тела. Для этого смешайте продукт с водой и массирующими движениями нанесите на тело.
Clarins
Пенка — хорошо, а пенка-крем — лучше. Средство Doux Nettoyant Moussant Hydratant от Clarins с нежной кремовой текстурой объединяет в себе очищение и увлажнение (благодарим органический экстракт алоэ!). Экстракты горечавки и мелиссы (прямиком с альпийских грядок!) снимают раздражение и смягчают, а экстракт моринги защищает кожу от загрязнений окружающей среды.
Needly
Открытие года автора этого текста (отрываем от сердца!) — бережно очищающий бальзам Needly с маслянистой текстурой и рисовым (за счет отрубей в составе!) ароматом. Продукт буквально растворяет даже самый стойкий макияж (в том числе — сложно смываемые bb-крема и spf, чем не может похвастаться никакая пенка или гель!), попутно увлажняя и напитывая кожу (все лавры — маслам арганы, подсолнечника, оливы, жожоба и тех самых рисовых отрубей!). Несмотря на суперочищение, советуем комбинировать бальзам (как и любые гидрофильные масла!) с пенкой или гелем, смывая с помощью них маслянистый след, который может забивать поры и стать причиной комедонов.
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