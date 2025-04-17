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Собрали 10 самых эффективных сывороток для весеннего (и не только!) ухода

Хотите вывернуть на максимум действие уходовых средств — срочно внедряйте в ежедневную бьюти-рутину сыворотку. Средство сработает не только как дополнение и бустер крема, но и возьмет на себя собственные задачи: увлажнит, разгладит морщины, выровняет тон и придаст коже здоровое сияние. Выбрали десять лучших флакончиков, которые заслуживают занять место в косметичке. Плюс: вооружились советами косметолога-эстетиста бьюти-пространства Timeless Екатерины Семенец о том, как стоит (и не стоит!) наносить сыворотки.

EviDenS de Beauté

Evidens de Beaute, Рив Гош, 43 843 руб.

Evidens de Beaute, Рив Гош, 43 843 руб.

Французский аристократ Шарль-Эдуард Барт (с XIII века семья владеет термальными источниками Eau de la Fou в Провансе!) с опорой на разработки ученых из Хоккайдского университета, а в частности профессора Ишибаши (в прошлом отвечал за инновации в сфере биотехнологий местного минздрава!), в придачу к любимым маскам Карлы Бруни-Саркози создал целебную sos-сыворотку для проблемной кожи. Средство эффективно борется с пост-акне, сужает поры, избавляет от черных точек и шрамов. The Blemish Out Concentrate работает и как anti-age продукт — сглаживает морщины, делает кожу более упругой и эластичной.

Екатерина Семенец: «Перед нанесением сыворотки не забывайте использовать тоник — это усилит действие сыворотки и ускорит проникновение активных компонентов в дерму для более комплексного и долговременного эффекта».

Clarins

Clarins, ДЛТ, 38 600 руб.

Clarins, ДЛТ, 38 600 руб.

«Драгоценная» банка Clarins — одновременно спринтер и марафонец: пока полисахариды овса обеспечивают мгновенный лифтинг-эффект, белый люпин при поддержке тропического кустарника альбиции, цветков винограда и листьев органического каланхоэ удерживают коллаген внутри клеток. А уникальный ингредиент линейки Precious — криэкстракт цветов кактуса селеницереуса — работает как антиоксидант, минимизирует раздражение и покраснения на коже. 

Babor

Babor, «Кенгуру», 16 790 руб.

Babor, «Кенгуру», 16 790 руб.

Немецкие гуру профессиональной косметики Babor выпустили шелковистую сыворотку, которая станет альтернативой омолаживающим инъекциям. Благодаря натуральным полисахаридам из семян терновника разглаживает как мимические, так и выраженные глубокие морщины, а еще — предотвращает появление новых. 

Venn

Venn, Molecule, 14 867 руб.

Venn, Molecule, 14 867 руб.

Восьмое бьюти-чудо света — веганская сыворотка Advanced Multi-Perfecting Red Oil Serum от Venn разработана на основе рецептов из медицинской энциклопедии Dongui Bogam (написана в XVII веке во времена корейского Королевства Чосон и внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО!). Формула с 34 натуральными эфирными маслами (родом из пустынь Сахара и Калахари, гор Анд и амазонских джунглей!), экстрактами краснокорневого воробейника и корня ангелики (для максимального эффекта ферментируются в течение 150 часов при низкой температуре!) интенсивно увлажняет кожу, повышает ее упругость и придает здоровое сияние.

IMAGE Skincare

IMAGE Skincare, «МильФей», 13 810 руб.

IMAGE Skincare, «МильФей», 13 810 руб.

Витамина C много не бывает: спасаем кожу от последствий петербургской зимы (читай: тусклости и обезвоженности!) с помощью сыворотки Vital C Hydrating Anti-aging Serum от Image Skincare, обогащенной четырьмя формами витамина С, которые стимулируют синтез коллагена, питают и осветляют. В группу поддержки добавили масло сладкого миндаля (глубоко увлажняет и смягчает) и микс эфирных масел мандарина, апельсина и гвоздики (борется с мимичискими морщинами и выравнивает тон). 

Екатерина Семенец: «Весной советую ввести в бьюти-рутину продукт с витамином С. Мой фаворит — увлажняющая anti-age сыворотка от американского бренда Image Skincare.

Важно не переборщить с продуктом, в составе которого высокое содержание витамина С, поэтому одного-двух нажатий на помпу будет достаточно. Бережно распределите сыворотку по лицу по массажным линиям легкими вбивающими движениями подушечек пальцев, не растягивая кожу, а также избегая область под глазами в вечернее время, чтобы к утру не появились отеки. Через 15-20 минут после нанесения сыворотки обязательно закрывайте ее дневным или ночным кремом». 

Comfort Zone

Comfort Zone, 11 218 руб.

Comfort Zone, 11 218 руб.

Безотказный помощник в борьбе с пигментацией — Luminant Serum от Comfort Zone (в портфолио — награды от мировых бьюти-премий!). Залог успеха — микс 4-бутилрезорцинола, способствующего равномерному синтезу меланина, и экстракта имбиря, который снимает микровоспаления, уменьшает выраженность пигментных пятен. Запатентованная технология обеспечивает не только избавление от уже имеющихся несовершенств, но и профилактику от потенциальной гиперпигментации. 

Purearth

Purearth, «МильФей», 7 380 руб.

Purearth, «МильФей», 7 380 руб.

Не игнорируем требовательную область вокруг глаз и запасаемся сывороткой Purearth на основе цветочной воды гималайской дамасской розы, экстракта алоэ вера, огурца и цветков ромашки. Легкая гелевая текстура эликсира быстро впитывается, не оставляет липкости и создает эффект мгновенной подтяжки (блефароплстика без регистрации и смс!). 

Klapp

Klapp, CosmoCeuticals, 5 430 руб.

Klapp, CosmoCeuticals, 5 430 руб.

Сыворотка от немецких бьюти-мастеров Klapp увлажняет, выравнивает тон кожи, успокаивает, придает сияние и борется с несовершенствами (расширенные поры или следы пост-акне — не проблема!). За вау-эффект спасибо ниацинамиду (целых 10%!), гиалуроновой кислоте, пантенолу и экстракту водрослей. 

Belif

Belif, «Золотое Яблоко», 4 025 руб.

Belif, «Золотое Яблоко», 4 025 руб.

Последователи шотландского травника Дункана Напьера (изучал целебные свойства и способы обработки растений в XIX веке!) — южнокорейские бьюти-ботаники Belif. Команда пропагандирует только природные ингредиенты, чистые и понятные составы. Сыворотка Super drops – retinol & peptide barrier serum — не исключение: продукт содержит воду из листьев розмарина, натуральные экстракты листьев чабреца, эвкалипта шаровидного, мяты, розы и семян какао. Формула обогащена пептидами и ретинолом, которые повышают тонус кожи, делают ее более гладкой и эластичной, выравнивают морщины и укрепляют защитный барьер. 

Екатерина Семенец: «Про spf-средства стоит помнить в любое время года, но тем более, когда уход включает активные компоненты, например, витамин С или, что особенно важно, ретинол, как в данном случае».

d'Alba

d'Alba, «Золотое Яблоко», 3 172 руб.

d'Alba, «Золотое Яблоко», 3 172 руб.

В лабораториях d'Alba эксперименты с белым трюфелем не заканчиваются: в сыворотке White Truffle Double Layer Revitalizing Serum ингредиент-хэдлайнер поженили с десятью растительными маслами и витамина Е. Мощный бьюти-союз на пятерку увлажняет и питает, выравнивает тон и текстуру кожи. 

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