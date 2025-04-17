Собрали 10 самых эффективных сывороток для весеннего (и не только!) ухода

Хотите вывернуть на максимум действие уходовых средств — срочно внедряйте в ежедневную бьюти-рутину сыворотку. Средство сработает не только как дополнение и бустер крема, но и возьмет на себя собственные задачи: увлажнит, разгладит морщины, выровняет тон и придаст коже здоровое сияние. Выбрали десять лучших флакончиков, которые заслуживают занять место в косметичке. Плюс: вооружились советами косметолога-эстетиста бьюти-пространства Timeless Екатерины Семенец о том, как стоит (и не стоит!) наносить сыворотки.
EviDenS de Beauté
Французский аристократ Шарль-Эдуард Барт (с XIII века семья владеет термальными источниками Eau de la Fou в Провансе!) с опорой на разработки ученых из Хоккайдского университета, а в частности профессора Ишибаши (в прошлом отвечал за инновации в сфере биотехнологий местного минздрава!), в придачу к любимым маскам Карлы Бруни-Саркози создал целебную sos-сыворотку для проблемной кожи. Средство эффективно борется с пост-акне, сужает поры, избавляет от черных точек и шрамов. The Blemish Out Concentrate работает и как anti-age продукт — сглаживает морщины, делает кожу более упругой и эластичной.
Екатерина Семенец: «Перед нанесением сыворотки не забывайте использовать тоник — это усилит действие сыворотки и ускорит проникновение активных компонентов в дерму для более комплексного и долговременного эффекта».
Clarins
«Драгоценная» банка Clarins — одновременно спринтер и марафонец: пока полисахариды овса обеспечивают мгновенный лифтинг-эффект, белый люпин при поддержке тропического кустарника альбиции, цветков винограда и листьев органического каланхоэ удерживают коллаген внутри клеток. А уникальный ингредиент линейки Precious — криэкстракт цветов кактуса селеницереуса — работает как антиоксидант, минимизирует раздражение и покраснения на коже.
Babor
Немецкие гуру профессиональной косметики Babor выпустили шелковистую сыворотку, которая станет альтернативой омолаживающим инъекциям. Благодаря натуральным полисахаридам из семян терновника разглаживает как мимические, так и выраженные глубокие морщины, а еще — предотвращает появление новых.
Venn
Восьмое бьюти-чудо света — веганская сыворотка Advanced Multi-Perfecting Red Oil Serum от Venn разработана на основе рецептов из медицинской энциклопедии Dongui Bogam (написана в XVII веке во времена корейского Королевства Чосон и внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО!). Формула с 34 натуральными эфирными маслами (родом из пустынь Сахара и Калахари, гор Анд и амазонских джунглей!), экстрактами краснокорневого воробейника и корня ангелики (для максимального эффекта ферментируются в течение 150 часов при низкой температуре!) интенсивно увлажняет кожу, повышает ее упругость и придает здоровое сияние.
IMAGE Skincare
Витамина C много не бывает: спасаем кожу от последствий петербургской зимы (читай: тусклости и обезвоженности!) с помощью сыворотки Vital C Hydrating Anti-aging Serum от Image Skincare, обогащенной четырьмя формами витамина С, которые стимулируют синтез коллагена, питают и осветляют. В группу поддержки добавили масло сладкого миндаля (глубоко увлажняет и смягчает) и микс эфирных масел мандарина, апельсина и гвоздики (борется с мимичискими морщинами и выравнивает тон).
Екатерина Семенец: «Весной советую ввести в бьюти-рутину продукт с витамином С. Мой фаворит — увлажняющая anti-age сыворотка от американского бренда Image Skincare.
Важно не переборщить с продуктом, в составе которого высокое содержание витамина С, поэтому одного-двух нажатий на помпу будет достаточно. Бережно распределите сыворотку по лицу по массажным линиям легкими вбивающими движениями подушечек пальцев, не растягивая кожу, а также избегая область под глазами в вечернее время, чтобы к утру не появились отеки. Через 15-20 минут после нанесения сыворотки обязательно закрывайте ее дневным или ночным кремом».
Comfort Zone
Безотказный помощник в борьбе с пигментацией — Luminant Serum от Comfort Zone (в портфолио — награды от мировых бьюти-премий!). Залог успеха — микс 4-бутилрезорцинола, способствующего равномерному синтезу меланина, и экстракта имбиря, который снимает микровоспаления, уменьшает выраженность пигментных пятен. Запатентованная технология обеспечивает не только избавление от уже имеющихся несовершенств, но и профилактику от потенциальной гиперпигментации.
Purearth
Не игнорируем требовательную область вокруг глаз и запасаемся сывороткой Purearth на основе цветочной воды гималайской дамасской розы, экстракта алоэ вера, огурца и цветков ромашки. Легкая гелевая текстура эликсира быстро впитывается, не оставляет липкости и создает эффект мгновенной подтяжки (блефароплстика без регистрации и смс!).
Klapp
Сыворотка от немецких бьюти-мастеров Klapp увлажняет, выравнивает тон кожи, успокаивает, придает сияние и борется с несовершенствами (расширенные поры или следы пост-акне — не проблема!). За вау-эффект спасибо ниацинамиду (целых 10%!), гиалуроновой кислоте, пантенолу и экстракту водрослей.
Belif
Последователи шотландского травника Дункана Напьера (изучал целебные свойства и способы обработки растений в XIX веке!) — южнокорейские бьюти-ботаники Belif. Команда пропагандирует только природные ингредиенты, чистые и понятные составы. Сыворотка Super drops – retinol & peptide barrier serum — не исключение: продукт содержит воду из листьев розмарина, натуральные экстракты листьев чабреца, эвкалипта шаровидного, мяты, розы и семян какао. Формула обогащена пептидами и ретинолом, которые повышают тонус кожи, делают ее более гладкой и эластичной, выравнивают морщины и укрепляют защитный барьер.
Екатерина Семенец: «Про spf-средства стоит помнить в любое время года, но тем более, когда уход включает активные компоненты, например, витамин С или, что особенно важно, ретинол, как в данном случае».
d'Alba
В лабораториях d'Alba эксперименты с белым трюфелем не заканчиваются: в сыворотке White Truffle Double Layer Revitalizing Serum ингредиент-хэдлайнер поженили с десятью растительными маслами и витамина Е. Мощный бьюти-союз на пятерку увлажняет и питает, выравнивает тон и текстуру кожи.
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