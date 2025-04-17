Собрали 10 самых эффективных сывороток для весеннего (и не только!) ухода

Витамина C много не бывает: спасаем кожу от последствий петербургской зимы (читай: тусклости и обезвоженности!) с помощью сыворотки Vital C Hydrating Anti-aging Serum от Image Skincare, обогащенной четырьмя формами витамина С, которые стимулируют синтез коллагена, питают и осветляют. В группу поддержки добавили масло сладкого миндаля (глубоко увлажняет и смягчает) и микс эфирных масел мандарина, апельсина и гвоздики (борется с мимичискими морщинами и выравнивает тон).

Екатерина Семенец: «Весной советую ввести в бьюти-рутину продукт с витамином С. Мой фаворит — увлажняющая anti-age сыворотка от американского бренда Image Skincare.

Важно не переборщить с продуктом, в составе которого высокое содержание витамина С, поэтому одного-двух нажатий на помпу будет достаточно. Бережно распределите сыворотку по лицу по массажным линиям легкими вбивающими движениями подушечек пальцев, не растягивая кожу, а также избегая область под глазами в вечернее время, чтобы к утру не появились отеки. Через 15-20 минут после нанесения сыворотки обязательно закрывайте ее дневным или ночным кремом».