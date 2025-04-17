Выбрали 6 отличных бассейнов в Петербурге и пригороде

Петербургское море — бассейн! Пока Финский залив цветет и мелеет, запасаемся абонементами (в придачу с купальными шапочками!) в лучшие бассейны города. Нашли шесть отличных вариантов, где можно не только поймать тотальный релакс, но и провести полноценную тренировку с аквагантелями, приручить сап-доску и снять мышечное напряжение после активностей с помощью гидромассажа.
Encore Fitness
Выстраиваемся в очередь за абонементами в новое пространство Encore Fitness на Крестовском (открытие запланировано на ближайший месяц!). А пока предвкушаем асаны в гамаках, подходы на реформерах и заплывы в 25-метровом бассейне. Воды Encore Fitness примут вас вне зависимости от уровня подготовки: широкие дорожки с легкостью вместят размашистый баттерфляй профи, а для начинающих тренеры проведут уроки плавания и обучат технике с нуля. А если мечтаете освоить сапы и наконец выйти на прогулку по Неве и каналам, в клубе есть специальная программа на SUP-досках. После водных процедур советуем восстановить силы в соляной комнате, русской бане или хаммаме.
Chisla
Под крышей премиального спортзала Chisla разместились тренажерный зал, помещения для групповых тренировок, сайкл-студия, скалодром (единственный в городе!) и спа-зона. В центре термального комплекса (с русской парной, хаммамом, финской и инфракрасной саунами и соляной пещерой) — двадцатиметровый бассейн с тремя дорожками и глубиной 120-180 см. Центральная дорожка оснащена противотоком, гидромассажными форсунками и аэратором для максимального расслабления. При желании чередуем силовые и кардио-тренировки на суше с аква-активностями: в бассейне проводят всевозможные занятия как со своим весом, так и со специальным оборудованием — от пластикового плота до ластов и аквагантелей. А после — расслабляемся в джакузи или вытягиваемся на одном из лежаков напротив панорамных окон.
Carelica Eco Spa
Уходим в релакс-отрыв в Carelica Eco Spa (в портфолио — победы в премиях World Luxury SPA Awards и Perfect spa!). В придачу к парным, хаммаму и сауне с пением птиц термальный комплекс оснащен 20-метровым бассейном, окруженным панорамными окнами. Бассейн подходит не только для освежающего лайт-заплыва, но и для тренировок профи — его глубина варьируется от 140 до 180 см, а так же бассейн оборудован системой противотока, что делает нагрузку более эффективной. Плюс: для расслаблений мышц и улучшения кровотока выстраиваемся в очередь на гидромассаж и к джакузи. Цена за посещение термального комплекса (за три часа) в будний день — 3 800 рублей, а в выходной и праздничный — 4 800 рублей.
Загородный клуб «Скандинавия» и СПА
Плюс одна причина отказаться от выходных в городе в пользу загородного уикенда — клуб «Скандинавия» в Сестрорецке с эталонным спа-центром (вам целебное обертывание с местной грязью или расслабляющий массаж тающей свечой?) и банным комплексом. Гордость клуба — открытые бассейн и джакузи, температура в которых +28 и +37 соотвественно в любое время года. Бассейн с видом на сосны и Финский залив входит в состав банного комплекса (с турецкой, финской и русской парными!). Посещение комплекса входит в стоимость проживания в загородном клубе «Скандинавия». Минимальная стоимость проживания в стандартном номере на одни сутки на двоих человек — около 15 000 рублей.
Звание самого фотогеничного бассейна присуждаем сразу трём, расположенным в термальном комплексе спа-центра Ohtakai в «Охта Парке». Центральный пресный бассейн глубиной 1,4 метра имеет часть под крышей и выход к уличной чаше, а температура воды составляет +34 градуса круглый год. Второй бассейн — чаша с минеральной водой — так же имеет часть под открытым небом, внутри которой установлены лежаки для гидромассажа. И третий, самый большой, бассейн длиной 15 метров и глубиной 1,9 метра расположен на улице. Плавать в нем можно в любое время, так как вода постоянно подогревается. С понедельника по четверг минимальная цена за посещение (за три часа) — 7 000 рублей, а с пятницы по воскресенье — 9 000 рублей. В стоимость входит доступ ко всей термальной зоне с саунами, хаммами, кедровой парной и зонами отдыха с камином и чайной станцией.
Tsar Palace
В сфере интересов отеля Tsar Palace Luxury Hotel & Spa — тотальное лакшери со всем прилагающимся — от расположения недалеко от Царского села в городе Пушкин и номеров в духе Екатерининского дворца, украшенных эксклюзивными гравюрами, до роскошного спа-комплекса (с отделкой камнем царей — ониксом!) с уходовыми ритуалами, саунами, парными и, конечно, внушительным бассейном. Чаша площадью 168 (!) квадратных метров расположена прямо под прозрачным куполом и оснащена противотоком и гидромассажными лежаками. Посетить термальный комплекс можно, даже если вы не являетесь гостями отеля — цены начинаются с 2 900 рублей за два часа.
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