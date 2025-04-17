Выбрали 6 отличных бассейнов в Петербурге и пригороде

Звание самого фотогеничного бассейна присуждаем сразу трём, расположенным в термальном комплексе спа-центра Ohtakai в «Охта Парке». Центральный пресный бассейн глубиной 1,4 метра имеет часть под крышей и выход к уличной чаше, а температура воды составляет +34 градуса круглый год. Второй бассейн — чаша с минеральной водой — так же имеет часть под открытым небом, внутри которой установлены лежаки для гидромассажа. И третий, самый большой, бассейн длиной 15 метров и глубиной 1,9 метра расположен на улице. Плавать в нем можно в любое время, так как вода постоянно подогревается. С понедельника по четверг минимальная цена за посещение (за три часа) — 7 000 рублей, а с пятницы по воскресенье — 9 000 рублей. В стоимость входит доступ ко всей термальной зоне с саунами, хаммами, кедровой парной и зонами отдыха с камином и чайной станцией.