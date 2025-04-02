Гель-сорбет, веган-крем и ботанический парфюм: 9 бьюти-мастхэвов апреля

Божественные бьюти-жемчужины (с тактильным вау-эффектом!) л'Окситан, ольфакторная симфония кедра, черного перца и мускуса Perroy, малиновые соцветия Essential и целительные ампулы (читай: тайная суперсила ваших волос!) PFC Cosmetics — наш косметический стартерпак на апрель.
Essential
Бренд профкосметики из Рима, который недавно прибыл в Россию — эксклюзивно в «Иль де Ботэ»! — живет в ритме недель моды, синхронизируя сезонные коллекции с итальянскими гранд-домами. Вот и футляр новой помады Lip Stylo Glow & Plump искрит с ног до головы, как луки Gucci на показе весна-лето — 2025. Однако (по примеру мейкапа моделей с того же шоу) не содержит ни нанокрошки глиттера, ни отдушек! Цвет на губах остается благодаря pH-реактивному пигменту, а плампинг обеспечивают высокоплавкие воски и стволовые клетки малины.
Bioderma
У каждого поколения свои спасатели на воде: от красных купальников Малибу мы эволюционировали до косметики, которая избавила умытую кожу от стянутости, сухости и раздражений. Sensibio H2O стала первым очищающим средством, которое вообще не требует участия воды — ни во время нанесения, ни после. Новаторская идея основателя Bioderma, фармацевта Жана-Ноэля Тореля, плюс ватный диск — и лицо становится свободным от дорожной пыли, себума и даже суперстойкого макияжа. А экстракт огурца, глицерин и комплекс из трех сахаров увлажняют кожу и снижают ее чувствительность.
л'Окситан
Крем для лица л'Окситан
Любители пупырчатой пленки будут в восторге от процесса, а все остальные — от результата. Жемчужины для лица из линии «Божественный иммортель» содержат максимально высокую концентрацию эфирного масла бессмертника (а также еще десятка полезных для регенерации кожи экстрактов и витаминов). Неотложное удовольствие запаковано в само нанесение крема — три жемчужины нужно хлопнуть и растереть в ладонях до исчезновения их оболочки, а потом уложить шелковую текстуру на лицо и шею.
Furla
Парфюмерная вода Furla
Сумочные виртуозы Furla (создатели культовых хобо Nuvola и кросс-боди Sfera!) раскрыли субличность парфюмеров: при ольфакторной поддержке аромапрофи Алекса Ли (в портфолио — работа с Gucci, Blumarine и Chloé!) сочинили цветочную композицию Armoniosа с нотами гардении и жасмина и затем бережно упаковали в геометричный ментоловый флакон (цвет сезона!).
Perroy
Французские фрешмены парфюмерии Perroy приготовили для нас образцовую древесную композицию Blueforest (встречаются как-то раз лешие и кикиморы из рассказов Аллы Горбуновой на лесопилке Пэккарда!): ноты кедра соседствуют с пряным ароматом черного перца и анималистичным звучанием мускуса.
Vichy
Наша защита от весенней уличной пыли (а то и песчаных бурь в духе Дени Вильнева!) — матирующий гель-сорбет Vichy на базе гиалуроновой кислоты, пудры и вулканической воды (из культовых источников французских космецевтов!). Такое бьюти-комбо ингредиентов на ура увлажняет и восстанавливает защитный барьер, плюс дарит лицу приятный холодок и сужает поры (бесценно для жирной и комбинированной кожи).
Matrix
Для самых сверкающих goddess-локонов (сверхновый тренд из тиктока и с подиума Dries Van Noten!) запасаемся спреем-кондиционером от американцев Matrix (бренд уважают подиум-дива Алекс Консани, звезда «Короны» Эмма Коррин и топовые колористы в сезон кинонаград!). Гликолевая кислота в составе средства придает укладке вау-блеск, а масло шиповника питает и увлажняет пряди.
Levrana
Уходовый маст-хэв для пятиминутных бьюти-брейков — питательный крем от петербургских гуру органической косметики Levrana (с собственной фермой-цветником за полярным кругом!). Миндаль в комбо с экстрактом малины спасает кожу от сурового апрельского ветра, а мини-тюбик поместится и в офискорную The Row Margaux, и в ручной клатч-ежик JW Anderson.
PFC Cosmetics
Чтобы помочь волосам адаптироваться к смене сезонов (что? да, увеличение солнечного света и повышение температуры влияют на цикл роста волос и могут привести к их выпадению!), запасаемся ампулами от испанских бьюти-профи PFC Cosmetics для укрепления и роста волос. За чудо-эффект говорим спасибо реденсилу, миксу алоэ-сои, витаминов А (тот самый ретинол!) и Е в составе — вместе они стимулируют стволовые клетки луковицы, восстанавливают и тонизируют, способствуя густоте, мягкости и сияющему благополучию вашей шевелюры.
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