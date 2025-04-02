Гель-сорбет, веган-крем и ботанический парфюм: 9 бьюти-мастхэвов апреля

Любители пупырчатой пленки будут в восторге от процесса, а все остальные — от результата. Жемчужины для лица из линии «Божественный иммортель» содержат максимально высокую концентрацию эфирного масла бессмертника (а также еще десятка полезных для регенерации кожи экстрактов и витаминов). Неотложное удовольствие запаковано в само нанесение крема — три жемчужины нужно хлопнуть и растереть в ладонях до исчезновения их оболочки, а потом уложить шелковую текстуру на лицо и шею.