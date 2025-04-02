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Гель-сорбет, веган-крем и ботанический парфюм: 9 бьюти-мастхэвов апреля

Божественные бьюти-жемчужины (с тактильным вау-эффектом!) л'Окситан, ольфакторная симфония кедра, черного перца и мускуса Perroy, малиновые соцветия Essential и целительные ампулы (читай: тайная суперсила ваших волос!) PFC Cosmetics — наш косметический стартерпак на апрель. 

Essential

Помада для губ Essential, «Иль де ботэ», 2 340 руб.

Помада для губ Essential, «Иль де ботэ», 2 340 руб.

Бренд профкосметики из Рима, который недавно прибыл в Россию — эксклюзивно в «Иль де Ботэ»! — живет в ритме недель моды, синхронизируя сезонные коллекции с итальянскими гранд-домами. Вот и футляр новой помады Lip Stylo Glow & Plump искрит с ног до головы, как луки Gucci на показе весна-лето — 2025. Однако (по примеру мейкапа моделей с того же шоу) не содержит ни нанокрошки глиттера, ни отдушек! Цвет на губах остается благодаря pH-реактивному пигменту, а плампинг обеспечивают высокоплавкие воски и стволовые клетки малины.

Bioderma

Мицелярная вода Bioderma, «Рив Гош», 1 699 руб.

Мицелярная вода Bioderma, «Рив Гош», 1 699 руб.

У каждого поколения свои спасатели на воде: от красных купальников Малибу мы эволюционировали до косметики, которая избавила умытую кожу от стянутости, сухости и раздражений. Sensibio H2O стала первым очищающим средством, которое вообще не требует участия воды — ни во время нанесения, ни после. Новаторская идея основателя Bioderma, фармацевта Жана-Ноэля Тореля, плюс ватный диск — и лицо становится свободным от дорожной пыли, себума и даже суперстойкого макияжа. А экстракт огурца, глицерин и комплекс из трех сахаров увлажняют кожу и снижают ее чувствительность.

л'Окситан

Крем для лица л'Окситан

Крем для лица л'Окситан

Любители пупырчатой пленки будут в восторге от процесса, а все остальные — от результата. Жемчужины для лица из линии «Божественный иммортель» содержат максимально высокую концентрацию эфирного масла бессмертника (а также еще десятка полезных для регенерации кожи экстрактов и витаминов). Неотложное удовольствие запаковано в само нанесение крема — три жемчужины нужно хлопнуть и растереть в ладонях до исчезновения их оболочки, а потом уложить шелковую текстуру на лицо и шею.

Furla

Парфюмерная вода Furla

Парфюмерная вода Furla

Сумочные виртуозы Furla (создатели культовых хобо Nuvola и кросс-боди Sfera!) раскрыли субличность парфюмеров: при ольфакторной поддержке аромапрофи Алекса Ли (в портфолио — работа с Gucci, Blumarine и Chloé!) сочинили цветочную композицию Armoniosа с нотами гардении и жасмина и затем бережно упаковали в геометричный ментоловый флакон (цвет сезона!).

Perroy

Парфюмерная вода Perroy, Randewoo, 20 480 руб.

Парфюмерная вода Perroy, Randewoo, 20 480 руб.

Французские фрешмены парфюмерии Perroy приготовили для нас образцовую древесную композицию Blueforest (встречаются как-то раз лешие и кикиморы из рассказов Аллы Горбуновой на лесопилке Пэккарда!): ноты кедра соседствуют с пряным ароматом черного перца и анималистичным звучанием мускуса.

Vichy

Гель-сорбет для лица Vichy, Lamoda, 2 100 руб.

Гель-сорбет для лица Vichy, Lamoda, 2 100 руб.

Наша защита от весенней уличной пыли (а то и песчаных бурь в духе Дени Вильнева!) — матирующий гель-сорбет Vichy на базе гиалуроновой кислоты, пудры и вулканической воды (из культовых источников французских космецевтов!). Такое бьюти-комбо ингредиентов на ура увлажняет и восстанавливает защитный барьер, плюс дарит лицу приятный холодок и сужает поры (бесценно для жирной и комбинированной кожи).

Matrix

Спрей-кондиционер Matrix, «Рив Гош», 1 701 руб.

Спрей-кондиционер Matrix, «Рив Гош», 1 701 руб.

Для самых сверкающих goddess-локонов (сверхновый тренд из тиктока и с подиума Dries Van Noten!) запасаемся спреем-кондиционером от американцев Matrix (бренд уважают подиум-дива Алекс Консани, звезда «Короны» Эмма Коррин и топовые колористы в сезон кинонаград!). Гликолевая кислота в составе средства придает укладке вау-блеск, а масло шиповника питает и увлажняет пряди.

Levrana

Крем для рук Levrana, «Золотое Яблоко», 250 руб.

Крем для рук Levrana, «Золотое Яблоко», 250 руб.

Уходовый маст-хэв для пятиминутных бьюти-брейков — питательный крем от петербургских гуру органической косметики Levrana (с собственной фермой-цветником за полярным кругом!). Миндаль в комбо с экстрактом малины спасает кожу от сурового апрельского ветра, а мини-тюбик поместится и в офискорную The Row Margaux, и в ручной клатч-ежик JW Anderson.

PFC Cosmetics

Ампулы для волос PFC Cosmetics, «Золотое Яблоко», 1 900 руб.

Ампулы для волос PFC Cosmetics, «Золотое Яблоко», 1 900 руб.

Чтобы помочь волосам адаптироваться к смене сезонов (что? да, увеличение солнечного света и повышение температуры влияют на цикл роста волос и могут привести к их выпадению!), запасаемся ампулами от испанских бьюти-профи PFC Cosmetics для укрепления и роста волос. За чудо-эффект говорим спасибо реденсилу, миксу алоэ-сои, витаминов А (тот самый ретинол!) и Е в составе — вместе они стимулируют стволовые клетки луковицы, восстанавливают и тонизируют, способствуя густоте, мягкости и сияющему благополучию вашей шевелюры. 

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Материал из номера:
Апрель

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