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Хиты весенней косметички: бальзамы, сыворотки и мультипалетки

Устраиваем фестиваль цветущей вишни в собственной ванной (спасибо, «Л'Окситан»!) и празднуем марьяж яблока и водорослей в креме Margy's (этот союз заряжен на молодость и отмену гравитации!).

«Л’Окситан»

Молочко «Л’Окситан» с экстрактом горькой вишни, 3 600 руб.
Архивы пресс-служб

Молочко «Л’Окситан» с экстрактом горькой вишни, 3 600 руб.

Фестиваль цветущей вишни в отдельно взятой ванной устраиваем с «Л’Окситан»! Вишня окамэ в Ботаническом саду сдала пост в середине февраля, а деревья на Литейном, Крестовском и у Смольного ждут отмашки ближе к маю. Розовое безвременье можно заполнить молочком «Л’Окситан» с настоящим экстрактом горькой вишни — одним из самых славных бойцов в антиоксидантном воинстве. Еще в состав добавлены масла ши и виноградных косточек, экстракт розмарина, витамин Е, увлажняющие компоненты и мелкий шиммер. Мерцать и выглядеть (буквально!) на миллион — так же, как картины «Цветение вишни» Дэмиена Херста!

Margy’s

Крем Luminance от Margy’s, 54 600 руб.
Архивы пресс-служб

Крем Luminance от Margy’s, 54 600 руб.

Яблоко с водорослями периодически встречались на веганских гастровписках, но скрепили себя узами брака именно в креме Luminance от Margy’s! Регистратором этого союза выступила моринга — ее противовоспалительный экстракт с полифенолами прочно связал стволовые клетки морозостойких швейцарских яблок и экстракт морских водорослей. Съехаться влюбленным было нелегко (даже чисто географически), но усилиями свидетелей — коллагена, цинка и растительного ретинола — торжество состоялось. Обустроившись в нежном розовом суфле ночного крема, они готовы делиться счастьем и молодостью со всеми: формула средства настроена против морщин, воспалений, высыпаний, пигментных пятен и силы гравитации.

Skeyndor

Бальзам Skeyndor Aquatherm, 9 520 руб.
Архивы пресс-служб

Бальзам Skeyndor Aquatherm, 9 520 руб.

Моментально изменить цвет лица (с красного на нюд), а также успокоить кожу и нас берется sos-бальзам Skeyndor Aquatherm! Когда слово «мгновенный» используют люди с докторскими степенями (как отцы-основатели Skeyndor Хуан Морсильо и Публио Пуэнте), можно быть уверенными, что речь правда идет о минутах. Сотрудники научных лабораторий барселонского бренда расщепили раздражение кожи на четыре причины и включили в концентрированный бальзам точечные ответы против каждой из них. Ради восстановления барьерной функции кожи они по-соседски одолжили богатую магнием термальную воду из Аквитании, а для баланса микробиоты взяли особый штамм лактобактерий, который умеет дать бой не только патогенам, но и смогу с ультрафиолетом.

Bioderma

Bioderma Sensibio AR+ от Naos, Золотое яблоко, 2 953 руб.
Архивы пресс-служб

Bioderma Sensibio AR+ от Naos, Золотое яблоко, 2 953 руб.

Маст-хэв для уходового ритуала morning shed из тиктока (наносим максимум ночной косметики, чтобы проснуться лучшей версией себя!) — восстанавливающий крем Sensibio AR+ от Naos. Растительный микс из листьев гинкго билоба и камелии китайской на ура успокаивает кожу, уменьшая покраснения и видимость кожных сосудов (бесценно при розацеа).

Endro

Сыворотка Endro, 2 858 руб.
Архивы пресс-служб

Сыворотка Endro, 2 858 руб.

Французские мастера органической косметики Endro усилили коллагеновую сыворотку за счет экстракта огурца (снимает чувство стянутости) и алоэ (борется с обезвоженностью) — получился образцовый антиэйдж-эликсир, которому под силу бросить вызов суперсредствам Николь Кидман в эро-триллере Babygirl Халины Рейн!

Morph

Парфюм Morph Gate 17, РИВ ГОШ, 19 800 руб.
Архивы пресс-служб

Парфюм Morph Gate 17, РИВ ГОШ, 19 800 руб.

Виртуоз ориенталистских ароматов Кристиан Карбоннель (парфюмер в третьем поколении!) упаковал в супрематический флакон Morph микс из ванили, мускуса, амбры и пчелиного воска. А заодно припас в композиции протовесенние ноты ириса и ветивера (альтернатива мартовской мимозе!).

TOOT!

Набор для макияжа TOOT!, Иль де Ботэ, 4 491 руб.
Архивы пресс-служб

Набор для макияжа TOOT!, Иль де Ботэ, 4 491 руб.

Наш фаворит для бьюти-блогеров поколения альфа (те самые Sephora Kids!) — блеск для губ от спецов детской экокосметики TOOT! (эксклюзивно в «Иль де Ботэ»!) во главе с Власблом Карлейн (трижды матерью!). Воздушная текстура средства на базе кокосового масла защищает губы от обветривания, увлажняет кожу и гарантирует вау-сияние для самых виральных сигма-роликов.

Pupa

Pupa Color Trip Eye and Face Palette, РИВ ГОШ, 2 420 руб.
Архивы пресс-служб

Pupa Color Trip Eye and Face Palette, РИВ ГОШ, 2 420 руб.

Повторяем кутюрный металлик-макияж (как у сверхновой звезды русского моделинга Сандры Мюррей на мермейдкор-показе Jean Paul Gaultier!) при помощи мультипалетки Pupa. Румяна с мелким жемчугом заменят хайлайтер, а бронзовые тени создадут эффект фольги на веках (для эмфатических подмигиваний в обновленном баре «Лиля» внутри кабаре «ШУМ»!).

RGB x Краснополянская косметика

Набор RBG x Краснополянская косметика, 999 руб.
Архивы пресс-служб

Набор RBG x Краснополянская косметика, 999 руб

Рок-звёзды российской бьюти-индустрии RGB объединились с экоустойчивыми локалами из «Краснополянской косметики» — вместе выпустили вау-набор с готической тушью «Калина» (на ура удлиняет ресницы!) и мицеллярной водой (очищает и увлажняет кожу за счет фруктово-розовой воды). 

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