Волосам нужна помощь? Вот 10 безотказных кондиционеров с мгновенным эффектом

Бьюти-рекомендации от топ-мастера студии Suite

Марина Вареница, парикмахер-колорист:

«Мой личный топ возглавляет кондиционер Davines из линейки Oi. В его составе — чудо-масло аннато, которое глубоко питает волосы, делает их гладкими и блестящими.

Если ищите средство, которое сохранит насыщенный оттенок после окрашивания, смело выбирайте L'Oreal Professionnel Serie Expert Vitamino Color Conditioner — он не только продлит стойкость цвета (спасибо виноградному антиоксиданту — ресвератролу!), но и увлажнит от души.

И последний — Hadat Cosmetics Hydro Nutrient Nourishing Conditioner — мощная банка, которая выручит даже в sos-ситуации (поможет минимизировать сильные повреждения и избавиться от сухости). Микс бурых и зеленых водорослей, пантенола и бразильского ореха интенсивно питает, восстанавливает, обеспечивает anti-age эффект, возвращают локонам эластичность и здоровое сияние».