Волосам нужна помощь? Вот 10 безотказных кондиционеров с мгновенным эффектом

Ухоженные волосы — аксиоматичное дополнение любого бьюти-образа (от китчевых теней в духе 80-х до «голого» макияжа) как на подиумах, так и в жизни. Отыскали десять лучших кондиционеров, которые поспособствуют благополучию ваших локонов и при регулярном использовании составят конкуренцию салонным процедурам («Счастье для волос» без первого взноса и переплат!). Плюс: расспросили о главных фаворитах топ-мастера студии Suite — Марину Вареница.
Philip Kingsley
В составе ухаживающего кондиционера от британского трихолога Филипа Кингсли (заслужил звание «гуру волос» от New York Times и придумал ту самую фразу bad hair day!) — пшеничные протеины (укрепляют и придают объем), гидролизованный эластин (восстанавливает, защищает от ломкости и поддерживает водный баланс) и катионы гуаровой меди (борются с электризацией и облегчают расчесывание). Результат: гладкие и увлажненные локоны без утяжеления.
Iles Formula
Чтобы восстановить волосы клиентов (среди них — Моника Беллуччи, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт!) после нанесения агрессивных стайлинг-средств, парикмахер Венди Айлс пришлось создать собственный бренд косметики. На разработку формул и поиск лучших ингредиентов ушло более десяти лет, а венцом творения стал кондиционер Haute Performance — флагман (и настоящий бриллиант!) всей коллекции Iles Formula. За счет мощного состава (масло семян пракакси, семена тукума, сок корня якона, протеины шелка, витамины B5 и E) средство моментально реанимирует поврежденные волосы, предотвращает спутывание, делает их зеркально гладкими и дарит нежный аромат белых цветов.
Balmain
Мастхэв весенней косметички — увлажняющий кондиционер из бьюти-лабораторий Balmain, способный составить конкуренцию лечебным средствам (и салонному уходу!): за счет арганового масла и провитамина B5 восстанавливает поврежденные волосы, возвращая им эластичность и гибкость, а УФ-экраны защищают от вредного воздействия солнечных лучей.
David Mallett
Завсегдатаи салона Давида Маллета во II округе Парижа — Натали Портман, Марион Котийяр и Лея Сейду. С их одобрения забираем в корзину кондиционер с лаконичным названием Pure («Чистый»), в котором нет ничего лишнего (и даже отдушек!). Всю работу делает микс масел: кокосовое (защищает волосы от обезвоживания), аргановое (укрепляет, активирует рост и придает здоровое сияние), ши (мощный источник витаминов A, D, E и F, возвращает к жизни ослабленные волосы) и какао (интенсивно увлажняет). Благодаря натуральному составу кондиционер подходит всем и даже обладателям экстремально чувствительной кожи головы или очень сухих волос.
Davines
Кондиционер Davines Love — это база curly girl method. Благодаря экстракту миндаля, протеинам, витаминам B и E в составе он напитывает волосы и формирует четкий и упругий локон, избавляет от надоедливого пуха и даже работает как термозащита (важно, если вы сушите волосы феном).
Zielinski & Rozen
В сезон простуд (читай: всех обманувшихся весенним солнцем!) на подмогу к иммунным шотам зовем питающий кондиционер Zielinski & Rozen с живительным благоуханием лимона, лайма и мяты. Бонус к бодрящей ароматерапии: средство интенсивно восстанавливает поврежденные локоны, делает их увлажненными, гладкими и блестящими.
Vichy
В составе супервосстанавливающего и укрепляющего кондиционера Vichi — керамид (возвращает к жизни поврежденные локоны и защищает от внешних воздействий), витамин E (природный антиоксидант, увлажняет и питает) и рамноза (растительный сахарид, стимулирует рост волос благодаря улучшению качества кожи головы и фолликулов). Спустя две недели, как банка поселится в вашей ванной, ослабленные пряди превратятся в сияющую копну, искрящуюся здоровьем (для вау-эффекта добавьте к уходу маску Vichy Decos Kera-Solutions для ломких и безжизненных волос).
- 417
Израильский премиальный бренд Моти Фридмана, отлично справляющийся даже с sos-ситуациями. Интенсивно питающий кондиционер Sensual Essence, обогащенный минералами с Мертвого моря, не только защищает от ломкости хрупкие волосы, но и восстанавливает оптимальный уровень увлажненности, оставляя локоны блестящими и эластичными (спасибо витаминному комплексу A, B, B5, E, F).
L’Oreal Professionnel
Скорая помощь сухим и безжизненным волосам — кондиционер Absolut Repair от L’Oreal Professionnel, который делает локоны напитанными, сильными и шелковистыми уже после первого применения. Олеиновая кислота Омега-9 и пшеничный протеин в составе возрождают ослабленные волосы, укрепляют их изнутри и защищают от влияния погодных условий, хлорированной и соленой воды (не забываем упаковать банку в отпускной чемодан!).
Levrana
Петербургские гуру органической косметики Levrana (выращивают ингредиенты на собственной ферме в Кандалакше!) объединили в составе кондиционера для волос крапиву, вереск и микс масел (репейное, касторовое, оливковое). В итоге средство закрывает все потребности волос: увлажняет и питает, восстанавливает и разглаживает, обеспечивает легкое расчесывание и помогает в процессе укладки — и все это без утяжеления и потери объема.
Бьюти-рекомендации от топ-мастера студии Suite
Марина Вареница, парикмахер-колорист:
«Мой личный топ возглавляет кондиционер Davines из линейки Oi. В его составе — чудо-масло аннато, которое глубоко питает волосы, делает их гладкими и блестящими.
Если ищите средство, которое сохранит насыщенный оттенок после окрашивания, смело выбирайте L'Oreal Professionnel Serie Expert Vitamino Color Conditioner — он не только продлит стойкость цвета (спасибо виноградному антиоксиданту — ресвератролу!), но и увлажнит от души.
И последний — Hadat Cosmetics Hydro Nutrient Nourishing Conditioner — мощная банка, которая выручит даже в sos-ситуации (поможет минимизировать сильные повреждения и избавиться от сухости). Микс бурых и зеленых водорослей, пантенола и бразильского ореха интенсивно питает, восстанавливает, обеспечивает anti-age эффект, возвращают локонам эластичность и здоровое сияние».
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