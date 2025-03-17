Собрали 11 кремов, сывороток, масок и стиков с заметным лифтинг-эффектом

Вернуть коже молодость, а овалу лица — подтянутость можно и без повтора сценария «Субстанции». Нашли 11 лучших средств — от сказочных сывороток до супергеройских эмульсий — готовых посоревноваться с гравитацией.
Mila Moursi
Прежде, чем выпускать чудо-флаконы под своим именем, звездный косметолог Мила Моурси принимала в лос-анджелесской клинике Дженифер Энистон, Шарлиз Терон и Мэтью Макконахи — к счастью, дочь Дина уговорила делать молодыми и красивыми не только селебрити А-листа, а всех желающих за пределами Голливуда. Секрет интенсивной лифтинг-сыворотки для лица Mila Moursi — авторский комплекс MM-5 на основе мультимолекулярной гиалуроновой кислоты, пептидов и аминокислот, который на ура возвращает коже эластичность и тонус. К нему в поддержку добавили пептид Matrixyl 3000 (замедляет процесс старения), стволовые клетки альпийской розы и экстракт эдельвейса (нейтрализуют окисление клеток).
Clarins
«Драгоценная» банка Clarins вряд ли справится с недосыпом и стрессом, но за ночь уберет с лица последствия и того, и другого. Восстанавливающая сыворотка-масло взяла лучшее от обоих продуктов: пока масло (а точнее — 7900 масляных микрокапсул!) укрепляет защитный барьер кожи и питает ее, сыворотка оказывает мощное антивозрастное действие (за счет инновационной технологии Precious Skin Age!). Плюс: минеральный экстракт лунного камня в составе активизирует клетки и стимулирует их регенерацию.
Margy's
Гуру омолаживающей косметологии Маржи Ломбард нашла те самые молодильные яблочки из сказки Афанасьева и поместила их в бустер-концентрат на основе стволовых клеток яблока (могучий сорт уттвилер-шпатлаубер выдерживает альпийский холод и засуху!) и экстракта моринги (мощный источник антиоксидантнов!). Средство не просто стимулирует синтез коллагена и разглаживает морщины, но и работает с контуром — снимает напряжение мыщц и смягчает черты лица.
Skeyndor
Омолаживающий комплекс «ProGEN», экстракты морских водорослей и люпина в составе подтягивающего крема для лица и шеи от Skeyndor укрепляют кожу, возвращают упругость и восстанавливают контуры лица (профессиональный фейслифтинг прямо у вас в ванной!).
Perricone MD
Вслед за Гвинет Пэлтроу, Джулией Робертс и Мадонной пробуем знаменитую сыворотку от звездного косметолога Николаса Перрикона на основе полиаминового фактора роста, который восполняет нехватку собственного (с возрастом кожа вырабатывает его все меньше), активируя синтез коллагена и восстанавливая эластичность. Но это еще не все: в состав средства входят инкапсулированный ретинол (отвечает за отшелушивание и эффективное обновление) и мембрана яичной скорлупы (создает защитный барьер на коже и сохраняет кожу увлажненной и напитанной).
Comfort Zone
Sos-средство, которое поможет привести лицо в чувство быстрее, чем вы успеете досмотреть серию «Белого лотоса» — маска Sublime Skin Lift-Mask от Comfort Zone. Пока крахмал тапиоки справляется с лифтинг-задачей, макрогиалуроновая кислота увлажняет и смягчает, а экстракт тысячелистника активирует выработку коллагена, обладает антибактериальными, заживляющими и восстанавливающими свойствами.
Dr. Oracle
Противостоим внешним факторам не хуже цветков эдельвейса — главный ингредиент регенерирующей эмульсии растет высоко в Альпах в условиях экстремально низких температур и сильного солнечного излучения, благодаря чему растение научилось вырабатывать множество антиоксидантов (вдвое больше, чем содержится в витамине С!). А коллаген и гиалуроновая кислота усиливают лифтинг-эффект за счет эффективного увлажнения и питания кожи.
Babor
Суперсила ампул с омолаживающей сывороткой-концентратом от Babor — мощный комплекс EGF-пептидов с эпидермальным фактором роста. Объясняем: этот вид полипептидов регулирует рост и деление клеток эпидермиса и стимулирует выработку коллагена, благодаря чему процесс старения замедляется, а морщины разглаживаются. А для дополнительного увлажнения добавили мультимолекулярную гиалуроновую кислоту, которая глубоко проникает в клетки, наполняя их влагой и возвращая коже упругость.
Oskia
Британские бьюти-вундеркинды Oskia (покорили клиентов первым же дропом в 2009 году благодаря инновационной MSM, или естественной формуле органической серы, aka «молекула красоты») придумали сыворотку Super 16 (именно столько компонентов, стимулирующих выработку коллагена, в составе!) для эффективной борьбы с возрастными изменениями. В придачу к лифтинг-эффекту средство отлично увлажняет (спасибо гиалуроновой кислоте!) и обеспечивает антиоксидантную защиту.
d'Alba
Репетируем блефаропластику вместе со стиком-бальзамом d'Alba: формула, обогащенная экстрактом итальянского белого трюфеля, витаминами Е и С, коллагеном и комплексом из восьми натуральных масел, от души питает, повышает эластичность и придает здоровый теплый оттенок (читай: выводит цвет петербургской серости!) и естественное сияние.
Etat Pur
Не удается нормально отдохнуть — не проблема: свежий взгляд обеспечит флюид на основе глицерина и гиалуроновой кислоты, которые мгновенно увлажняют и разглаживают кожу вокруг глаз. А микс натуральных масел и воска жожоба делают ее упругой и защищают от обезвоживания.
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