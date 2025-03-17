Собрали 11 кремов, сывороток, масок и стиков с заметным лифтинг-эффектом

Вслед за Гвинет Пэлтроу, Джулией Робертс и Мадонной пробуем знаменитую сыворотку от звездного косметолога Николаса Перрикона на основе полиаминового фактора роста, который восполняет нехватку собственного (с возрастом кожа вырабатывает его все меньше), активируя синтез коллагена и восстанавливая эластичность. Но это еще не все: в состав средства входят инкапсулированный ретинол (отвечает за отшелушивание и эффективное обновление) и мембрана яичной скорлупы (создает защитный барьер на коже и сохраняет кожу увлажненной и напитанной).