Да ты вся светишься! Нашли 10 лучших средств для сияния волос

Марина Вареница, парикмахер-колорист:

«Идеально с задачей справляется линейка OI от Davines. Масло OI Hair Butter глубоко питает, восстанавливает, разглаживает и делает волос менее пористым. Советую наносить его на почти сухие пряди, а для дополнительной гладкости и сияния вытянуть их с помощью фена и брашинга. А если нужен мгновенный вау-эффект, то забирайте жидкий эликсир OI Liquid Luster, который придаст локонам суперблеск за пять минут.

Второй фаворит — линейка Absolut Repair Molecular от L'Oreal Professionnel. Четырехступенчатый уход поможет вернуть волосам эластичность, здоровый и ухоженный вид. А еще у всех продуктов просто невероятный аромат!

В том, что касается блеска, неплохо себя показали шампунь «Драгоценное сияние» и несмываемый крем Supershine Light от Oribe, которые помимо глянцевого финиша придадут волосам дополнительную плотность».