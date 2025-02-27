Да ты вся светишься! Нашли 10 лучших средств для сияния волос

Missoni, Hermès, Versace и Saint Laurent — вот неполный список брендов, добавивших в бьюти-тз для стилистов по волосам примечание «и чтобы сияло!». Пока кто-то маскирует нехватку естественного блеска гелем и воском для укладки, мы собрали топ-10 уходовых средств, которые помогут локонам заискриться здоровьем. А еще — узнали у топ-мастера студии Suite Beauty — Марины Вареница — о ее главных фаворитах — от волшебных эликсиров до драгоценных шампуней.
Miriamquevedo
Мириам Кеведо в бренде имени себя жонглирует самыми люксовыми ингредиентами: черной и белой икрой, ледниковой водой, платиной, бриллиантами и жемчугом. Драгоценный (буквально!) мист для ультраблеска волос — не исключение: в его составе 24-каратное золото, которое отвечает за роскошное сияния, а заодно и нейтрализацию свободных радикалов. К нему в поддержку добавили богатые витаминами масла арганы и камелии и ухаживающий комплекс Vegan Shine Beautifier. В итоге средство не только дарит волосам золотистое мерцание, но и отлично питает и защищает волосы от ультрафиолета.
Purearth
Компоненты средств Purearth собираются женщинами-фермерами и травницами высоко в Гималаях. Философия марки – дела жизни бывшего корпоративного юриста Кавиты Кхосы – строится вокруг принципов аюрведы, повышенной экологичности и социальной ответственности (компания обеспечивает рабочие места в беднейших регионах Тибета и отчисления в фонд, возрождающий леса в Гималях). Один из хитов — укрепляющее и восстанавливающее масло для волос Kesha (в переводе с санскрита — «здоровые волосы»). Средство, обогащенное витаминами А, С, Е и жирными кислотами, питает поврежденные волосы, наполняет стержень волоса и предотвращает появления седины. Используйте в качестве несмываемой сыворотки для дополнительного блеска, а для более интенсивного ухода вмассируйте небольшое количество средства в кожу головы, распределите его по всей длине, оставьте на ночь и тщательно смойте шампунем.
Davines
Линейка OI итальянского бренда Davines — настоящая легенда и бесспорный мастхэв для красоты волос. Внутри каждой банки — масло аннато, которое на ура восстанавливает структуру волоса, стимулирует рост и обладает антиоксидантным эффектом. Шампуни, кондиционеры и маски из линейки давно поселились в наших ванных, а теперь советуем присмотреться к жидкому эликсиру для блеска волос. Благодаря своей необычной жидкой текстуре и составу, богатому увлажняющими агентами, продукт моментально встраивается в структуру волоса, обеспечивая эффект отполированных волос без ощущения пленки и утяжеления.
Balmain
Мастхэв весенней косметички — шелковая дымка для волос из бьюти-лабораторий Balmain, готовая составить конкуренцию салонному уходу: за счет арганового масла и протеинам шелка в составе в два пшика восстанавливает поврежденные волосы, делает их мягкими и защищает от внешнего воздействия. Плюс: дарит локонам здоровое сияние.
Fragile Cosmetics
Итальянская марка Fragile Cosmetics, созданная фэшн-фотографом и стилистом по волосам Франко Гобби (в его объективе и парикмахерском кресле побывали Бьорк, Адель, Кэти Перри и Кортни Лав!), делает экологически чистую веганскую косметику для всех типов волос. Восстанавливающий шампунь Glow на 97% состоит из органических компонентов — экстракт овса увлажняет, способствует росту, укрепляет и делает волосы блестящими и шелковистыми (спасибо бета-глюкану!); экстракт кокоса, обогащенный витамином Е, питает, обладает мощным антиоксидантным действием и стимулирует кровообращение кожи головы; масло конопли укрепляет волосы и защищает их от воздействия окружающей среды. Бонус: натуральный аромат мармелада, инжира, кожуры бергамота, персика и лемонграсса.
Massato
Пока аргановое масло питает и восстанавливает повережденные волосы, витамин Е придает блеск и защищает от свободных радикалов, а омега-6 и 9 укрепляют волокна волос. При регулярном использовании масло сохраняет окрашивание, делает локоны глубоко увлажненными и сияющими. А если щедро нанести масло на волосы и оставить на ночь, то даже самые сухие и сильно пострадавшие от солнца, холода, хлора или соленой воды волосы будут спасены.
л'Окситан
Масло «л'Окситан» заряжено на супервосстановление безжизненных и тусклых волос. Экстракт овса с аминокислотами питает, лепестки подсолнуха укрепляют и предотвращают ломкость, а коктейль из пяти масел (ангелики, иланг-иланга, сладкого апельсина, лаванды и герани) глубоко проникает в структуру волоса, защищая пряди изнутри.
Zielinski & Rozen
Sos-банка от рок-звезд парфюмированного ухода Zielinski & Rozen — быстро восстанавливающая маска для волос с кератином, миндальным маслом, витаминами В5 и Е, которые борются с сухостью, ломкостью, секущимися кончиками. Одним словом — сражаются за здоровье наших локонов. А хорошее состояние волос — залог светящегося (от счастья!) волоса.
ICE by Natura Siberica
Прогрессивные травники Natura Siberica добавили в состав масла для волос органическое масло камелии и биолипидный комплекс — на выходе получилось питательное средство, которое восстанавливает липидный барьер, защищает волосы от повреждений, делает их мягкими и послушными. Советуем подружиться с флакончиком обладателям пористых прядей — после использования вы заметите, как они стали более гладкими и блестящими.
d'Alba
Шелковый протеин, кератин и целых 20 разновидностей аминокислот в спрее-сыворотке d'Alba стоят на защите безупречного вида ваших волос. Микс натуральных ингредиентов увлажняют и питают, укрепляют и заставляют локоны искриться от благополучия.
Бьюти-рекомендации от топ-мастера студии Suite Beauty
Марина Вареница, парикмахер-колорист:
«Идеально с задачей справляется линейка OI от Davines. Масло OI Hair Butter глубоко питает, восстанавливает, разглаживает и делает волос менее пористым. Советую наносить его на почти сухие пряди, а для дополнительной гладкости и сияния вытянуть их с помощью фена и брашинга. А если нужен мгновенный вау-эффект, то забирайте жидкий эликсир OI Liquid Luster, который придаст локонам суперблеск за пять минут.
Второй фаворит — линейка Absolut Repair Molecular от L'Oreal Professionnel. Четырехступенчатый уход поможет вернуть волосам эластичность, здоровый и ухоженный вид. А еще у всех продуктов просто невероятный аромат!
В том, что касается блеска, неплохо себя показали шампунь «Драгоценное сияние» и несмываемый крем Supershine Light от Oribe, которые помимо глянцевого финиша придадут волосам дополнительную плотность».
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