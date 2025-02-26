Великолепная семерка! Вот 7 отличных бьюти-новинок февраля

После зимних праздников разрешаем себе всего одно масло на ночь — восстанавливающее ночное масло Excellage NT от Institut Esthederm. В ромкоме «Пока ты спал» героиня Сандры Буллок успела за месяц придумать и воплотить в жизнь (пока ее краш, собственно, спал) целую историю любви. Новинка в гамме Excellage успевает сделать то же самое еще быстрее: в течение двух недель во время сна масло настраивает уверенный коннект между клетками кожи с помощью патентованного компонента Smart Polysaccharide. Буквы NT в названии средства означают нанотрубки — именно с их помощью налаживается обмен энергией между молодыми и зрелыми клетками кожи. Результатом взаимодействия должны стать усиленное обновление кожи и ее смягчение. В такую лавстори поверить готовы!