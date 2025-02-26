Великолепная семерка! Вот 7 отличных бьюти-новинок февраля

Готовимся к весне с важнейшими бьюти-бестеллерами месяца: складываем в февральскую косметичку корпус восстанавливающих сывороток (бросают вызов ботоксу и тропическому солнцу!), питательных масел и антистресс-парфюмерии (с нотами рома, пина колады и табака!).
Institut Esthederm
После зимних праздников разрешаем себе всего одно масло на ночь — восстанавливающее ночное масло Excellage NT от Institut Esthederm. В ромкоме «Пока ты спал» героиня Сандры Буллок успела за месяц придумать и воплотить в жизнь (пока ее краш, собственно, спал) целую историю любви. Новинка в гамме Excellage успевает сделать то же самое еще быстрее: в течение двух недель во время сна масло настраивает уверенный коннект между клетками кожи с помощью патентованного компонента Smart Polysaccharide. Буквы NT в названии средства означают нанотрубки — именно с их помощью налаживается обмен энергией между молодыми и зрелыми клетками кожи. Результатом взаимодействия должны стать усиленное обновление кожи и ее смягчение. В такую лавстори поверить готовы!
L’Occitane au Bresil
Чистый вайб февральского карнавала в Рио (но без перьев и блесток!) транслирует бальзам L’Occitane au Bresil! Мужской бальзам после бритья пахнет праздником, Копакабаной и лесами Амазонки просто потому, что насыщен маслами ши, кокоса и экстрактом кумару. Так в Бразилии называют известные каждому парфманьяку бобы тонка. Запах у бальзама после бритья — наше почтение. А функционал идеален для мужской полки в ванной: средство смягчает и увлажняет кожу до, после и даже вместо бритья.
Skeyndor
Испанские визионеры косметологии Skeyndor во главе с докторами наук Хуаном Морсильо и Публио Пуэнте разработали уходовый аналог ботокса — эликсир на базе трифоля (в комбо с пептидами оказывает антиэйдж-эффект), гречихи (снимает отеки) и люпина (придает эластичность). А частички перламутра в составе сыворотки помогают коже бросить вызов сиянию дискошара Çava в отеле Akyan!
Make Sense
Гель для душа Make Sense
Раскрываем субличность слоулайфера с антистресс-косметикой от мастеров уходовой парфюмерии Make Sense, влюбивших в свои ароматы поп-диву Zivert и фэшн-инфлюенсера Марию Миногарову. Наш фаворит — очищающий гель для душа с протовесенними нотами сандала, жасмина и черного перца.
Clarins
Наша уходовая инвестиция на февраль — восстанавливающий крем Clarins c экстрактами митракарпа (альтернатива молодильным яблокам из Буркина-Фасо!) и пекана. Растительный микс увеличивает запасы коллагена, выравнивая тон и текстуру кожи, а солнцезащитный фильтр оберегает от ультрафиолета во время лыжных бэксайдов на Хибинах.
Jusbox
Ольфакторный хит сезона — парфюмерная композиция Jusbox Studio 54, посвященная культовому клубу на перекрестке Манхэттена и Бродвея (место силы Энди Уорхола, Элизабет Тейлор и Дэвида Боуи!). Выдающийся нос Жюльен Раскине (любимый ученик Пьера Бурдона!) смешал в шейкере ноты рома, пина колады, табака и ванили, а затем украсил аромакоктейль гарнишем из шафрана и корицы.
Endro
Сыворотка Endro
Бьюти-альтернатива египетскому солнцу с «Аиды» в Мариинке — сыворотка с витамином С от французов Endro. Фрешмены органической косметики усилили формулу за счет микроводорослей и алоэ: вместе увлажняют, разглаживают мелкие морщины и возвращают коже послеотпускной тонус.
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