Нашли 12 идеальных кремов для рук — от узконаправленных до мультифункциональных

Незаменимое базовое бьюти-комбо всех времен и народов — бальзам для губ и крем для рук. И если с первым все более или менее понятно (на лето — полегче, на зиму — пожирнее), то вот с выбором второго все не так однозначно. Собрали 12 лучших баночек и туб под любой запрос: без маслянистого следа — в офис, густая паста — под перчатки на всю ночь, с насыщенным ароматом — для парфюмерных гиков, а для ольфакторных минималистов — без запаха совсем.
111SKIN
Однажды пластический хирург Яннис Александридес придумал заживляющую сыворотку для своих клиентов, которая настолько понравилась всем, в том числе команде универмага Harrods, что пришлось основать целый бренд (среди клиентов 111Skin — Марго Робби и Виктория Бекхэм!). В линии Black Diamond (с частицами черного алмаза!) есть крем для рук, готовый составом посоревноваться с лучшими продуктами для лица: стабильная форма витамина С (уменьшает пигментацию), экстракт бессмертника (снимает воспаления и увлажняет), комплекс пептидов (укрепляет кожный барьер и защищает от внешних факторов) и отшелушивающие микросферы, которые помогают активным веществам проникать глубже в ткани.
Ligne St Barth
Легендарный Ligne St Barth не нуждается в представлении — их масло для загара давно заняло почетное место среди отпускных мастхэвов. А для ежедневного использования команда выпустила смягчающий крем для рук (и ног!) с экстрактом банана — давно доказал свою профпригодность в качестве бьюти-ингредиента за счет витамина С, железа, бета-каротина, магния и фруктовых кислот в составе. К нему в поддержку добавили сок алоэ вера, масла сладкого миндаля и календулы. Вместе они восстанавливают естественный баланс и предотвращает сухость кожи.
Santa Maria Novella
С опорой на старинные рецепты (хранятся в одноименной флорентийской аптеке с 1221 года!) команда Santa Maria Novella создала ультрапитательную пасту для рук со сладким миндалем. Sos-средство насыщенно натуральными маслами: растительные жиры на ура восстанавливают поврежденную и обезвоженную кожу. Для максимального эффекта советуем нанести пасту перед сном, не торопясь втереть массажными движениями, а сверху надеть хлопквые перчатки.
Davines
Вслед за чудо-банками для волос Davines говорим «да» питательному бальзаму для рук OI Hand Balm. За антивозрастной и антиоксидантный эффект отвечает масло аннато — источние бета-каротина, который препятствует старению, защищает от свободных радикалов и ультрафиолетового излучения. А за интенсивное увлажнение — масла жожоба и сладкого миндаля, которые успокаивают кожу и надолго сохраняют ее напитанной.
л'Окситан
Главный бьюти-бестселлер своей эпохи. Идеален для сухой кожи рук — масло Карите (20%) питает и успокаивает кожу рук, защищая их от агрессивных факторов окружающей среды и одновременно восстанавливая защитный барьер. Плюс крем, несмотря на его густую текстуру, легко впитывается и источает приятный ненавязчивый аромат.
La Sultane de Saba
Французские бьюти-ремесленники (все продукты создаются вручную!) La Sultane de Saba, чей лосьон для тела с ароматом амбры, ванили и пачули поселился в каждой второй ванной, придумали средство, которое захватило сумки, офисные столы и прикроватные тумбочки. Это мы про питательный крем с согревающим ароматом цветков апельсинового дерева. Благодаря маслам ши, кокоса и сладкого миндаля в составе он моментально увлажняет и укрепляет кожу, делая ее мягкой и бархатистой.
Comfort Zone
Во главе супергеройского состава Specialist Hand Cream от Comfort Zone — органическое масло таману (прямиком из тропиков Полинезии!), которое называют природным антибиотиком и используют для заживления ран. Пока оно восстанавливает кожу и избавляет ее от сухости, раздражения и покраснений, богатое витамином Е масло ши смягчает и увлажняет, а масло сладкого миндаля питает, возвращая упругость и эластичность. Это еще не все: текстура крема максимально легкая и быстро впитывающаяся, так что после нанесения не остается маслянистого следа (больше никаких жирных отпечатков на экране телефона и клавиатуре ноутбука!).
22|11
Адепты бьюти-минимализма 22|11 (во главе с биохимиком Тиграном Геолетцяном) создали инновационный увлажняющий крем на основе экстракта синей калифорнийской водоросли. В составе вы не найдете парафинов, силиконов, искусственных ароматизаторов, вместо этого — только натуральные и органические компоненты: комплекс экстрактов (граната, шелковицы, ванили, лимонника и черного перца) богат антиоксидантами, витамин А стимулирует обновление клеток, витамин В5 эффективно увлажняет, селен замедляет процесс старения кожи, а медь повышает ее эластичность.
d'Alba
Кормим кожу белым трюфелем – а именно корейско-итальянским D'Alba White Truffle Aromatic Double Hand Cream. Насыщенный состав с экстрактом белого трюфеля, маслом дерева ши, гиалуроновой кислотой, церамидами и коллагеном глубоко питает, уменьшает видимые признаки старения на руках, возвращая былую упругость. Плюс: освежающий цветочно-цитрусовый аромат, разработанный в лабораториях D'Alba.
Zielinski & Rozen
Невероятно, но у авторов самых распространенных (на квадратный метр любого приличного ресторана) ароматов Zielinski & Rozen вышла линия без запаха – Nude Collection. Кроме кондиционера для волос, баттера для тела и соли для ванны в нее вошел увлажняющий крем для рук на основе миндального масла, витамина Е и пчелиного воска. Средство отлично питает кожу и не спорит с любимыми духами в течение дня, а еще — это идеальный ночной крем, если хотите уснуть в ольфакторной тишине.
Bioderma
Одна из ключевых особенностей крема Bioderma Atoderm – его способность защищать кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, не угрожая аллергическими реакциями. Формула создает невидимую пленку, которая сохраняет естественный барьер кожи и предотвращает обезвоживание и раздражение.
Clarins
Легендарный крем Clarins Jeunesse des Mains перевыпустили в честь весеннего цветения сакуры (успеваем на flower-перфоманс в Ботанический в 20-х числах марта!). Проверенный годами состав на основе масла карите увлажняет и питает кожу рук, защищает ее от воздействия холода, солнца и жесткой воды, а также смягчает кутикулу. Текстура легкая, нежирная, при нанесении обволакивает и мгновенно успокаивает.
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