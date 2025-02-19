Нашли 12 идеальных кремов для рук — от узконаправленных до мультифункциональных

Незаменимое базовое бьюти-комбо всех времен и народов — бальзам для губ и крем для рук. И если с первым все более или менее понятно (на лето — полегче, на зиму — пожирнее), то вот с выбором второго все не так однозначно. Собрали 12 лучших баночек и туб под любой запрос: без маслянистого следа — в офис, густая паста — под перчатки на всю ночь, с насыщенным ароматом — для парфюмерных гиков, а для ольфакторных минималистов — без запаха совсем.