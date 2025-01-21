Суперкрем, хайлайтер и пунический парфюм: 9 бьюти-мастхэвов января

Cамый трушный мужской крем сколочен из дерева: дуб, береза, баобаб в Académie Scientifique de Beauté! Первая бьюти-марка на Сент-Оноре и одна из последних независимых косметических компаний Франции двигается на опыте. За 135 лет с основания специалистами Académie Scientifique de Beauté было доказано две теоремы. Первая: мужчины не так уж любят шрамы и морщины. Вторая: для всех косметических целей им нужна одна универсальная баночка. Встречаем: матирующий крем, он же легкий увлажняющий гель, он же бальзам после бритья, он же молодильная вода (сквалан и древесные экстракты!).