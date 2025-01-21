Суперкрем, хайлайтер и пунический парфюм: 9 бьюти-мастхэвов января

Зимуем красиво! Думаем о Римской империи с арома-баталистами Vilhelm Parfumerie, сверкаем в лучах стробоскопа при помощи хайлайтера-иллюминатора Pupa и становимся лучшей версией себя благодаря антиэйдж-субстанции True Alchemy.
Vilhelm Parfumerie
Думаем о Древнем Риме чаще с новой коллекцией Vilhelm Parfumerie из Molecule! Парфюмер Жером Эпинетт посвятил триптих главному бэд бою древнеримских поэм — карфагенскому полководцу, который раздавал огня в Римской республике (в нынешних Каннах, Турине и Кьянти). Подышать Пуническими войнами нам предлагают с помощью припыленных нот османтуса и бессмертника, которыми загрунтованы все три парфюмерные картины. Поверх них в Sun Cities пророс ананас, в названном в честь испанской жены Ганнибала Барки Chimilka — персик, а в самом мощном центральном полотне Great Lord — сладкая слива.
Carven
Мастхэв для праздничной вылазки во франкофонский бар Serge — аромакоктейль Carven C'est Paris! Elixir. Продолжатели дела мадам Карвен объединили ноты фрезии, гардении и грейпфрута с пряным звучанием розового перца, усилив парфюмерную композицию за счет пралине и ревеня.
Margy's
Золотая банка у крема Margy’s по делу: состав драгоценный, воздействие — ювелирное! Формула крема тройного действия «Престиж» закручена, как сюжет фильма Нолана с тем же названием. Без твиста со сменой лица здесь тоже не обойдется: средство всерьез запускает процессы омоложения клеток в глубоких слоях кожи. Главные роли технологи швейцарской марки отвели группе иллюзионистов — восьми пептидам, морскому коллагену. А их преданными ассистентками выступают гиалуроновая кислота, масла семян камелии, абрикосовых косточек и пеларгонии.
La Naissance
Бьюти-гик Юлия Маркова (гинеколог с 18-летним стажем!) упаковала весь свой медицинский опыт в космецевтический бренд La Naissance. Наш фаворит — крем на базе итальянского бессмертника, шиповника и бурбонской герани: вместе улучшают эластичность кожи и предотвращают появление растяжек (бесценно во время беременности).
Académie Scientifique de Beauté
Cамый трушный мужской крем сколочен из дерева: дуб, береза, баобаб в Académie Scientifique de Beauté! Первая бьюти-марка на Сент-Оноре и одна из последних независимых косметических компаний Франции двигается на опыте. За 135 лет с основания специалистами Académie Scientifique de Beauté было доказано две теоремы. Первая: мужчины не так уж любят шрамы и морщины. Вторая: для всех косметических целей им нужна одна универсальная баночка. Встречаем: матирующий крем, он же легкий увлажняющий гель, он же бальзам после бритья, он же молодильная вода (сквалан и древесные экстракты!).
Pupa
Повторяем остромодный металлик-макияж (тренд заверен вау-визажистом Пэт Макграт на шоу Miu Miu!) с палеткой Pupa Night Heroes Eyes Palette. Тени с перламутровыми частицами создают эффект фольги на веках, гарантируя мэджик-сияние в обновленном интерьере El Copitas Bar.
Levrana
По примеру Донателлы Версаче становимся лучшей версией себя при помощи антиэйдж-сыворотки бренда True Alchemy от петербургских локалов Levrana: ретинол в составе средства выравнивает тон кожи, разглаживает мимические морщины и оказывает мощный лифтинг-эффект («ботокс» без инъекций!).
Académie Scientifique de Beauté
Уходовый стартерпак для нордического глэмпинга — восстанавливающая крем-маска для лица от гуру косметологии Académie Scientifique de Beauté (авторы первого в мире лосьона для автозагара!): облепиха защищает кожу от обветривания и шелушения на морозе, а кунжутное масло питает и смягчает, успокаивая раздражения.
Pupa
Cолнце — пока! Заточенная под искусственное освещение коллекция Pupa Night Heroes — привет! Зимняя лимитка собрана из бальзама для губ, запеченных хайлайтера и румян, палитры теней с эффектом фольги на веках и великого жидкого иллюминатора. Он испаряется сразу после нанесения, оставляя на лице (шее, зоне декольте, руках и далее везде!) мелкие жемчужные частицы, которые просто созданы для лучей стробоскопа. Прямо перед применением средству на водной базе нужно немного потверкать — от встряски перламутровая пыльца распределится равномерно.
Комментарии (0)