Собрали 12 лучших бьюти-средств для домашних спа-ритуалов

Погодная неразбериха (Петербург, определись, сейчас зима, весна или осень?) — повод разбить спа-лагерь прямо у себя в ванной. Для таких случаев собрали 12 умиротворяющих бьюти-средств — от масел-трансформеров до восточных скрабов и чудо-эликсиров.
EviDenS de Beaute
Марка Evidens de Beaute, сочиненная французом Шарлем-Эдуардом Бартом для своей невесты Эрико Накамуры, создает косметику на стыке франкофонского эстетства и японских технологий (с формулами от ученых Хоккайдского университета). Гель-пиллинг — не исключение из бьюти-правил бренда: в отличие от традиционных скрабов в составе средства EviDenS de Beaute нет твердых частиц, а за отшелушивание отвечают бактериальные ферменты, поэтому гель не повредит даже чувствительной коже. Об увлажнении и насыщении кожи микроэлементами заботится минеральная вода Eau de la Foux (прямиком с Лазурного берега!), а эксклюзивный запатентованный комплекс QAI обеспечивает антивозрастной эффект.
Margy's
Молодильные яблочки нашлись в составе совершенствующего скраба Margy's: стволовые клетки яблок на пятерку справляются с морщинами и препятствуют появлению новых. В группе поддержки — масло сладкого миндаля (питает, снимает воспаления и обладает антиоксидантными свойствами), пантенол (заживляет и увлажняет), протеины сои (стимулируют регенерацию клеток и удерживают влагу), экстракты лакричника (борется с раздражениями и пигментацией) и мальвы (создает защитный барьер и помогает поврежденной и чувствительной коже). Плюс: скраб одновременно подходит для кожи лица и тела благодаря мелким частицам вулканической породы и гликолевой кислоте, которые обеспечивают бережное отшелушивание, при этом интенсивно стимулируя обновление клеток.
Comfort Zone
Замедляемся и пробуем себя в амплуа слоулайфера с аромапитательным маслом Tranquillity от Comfort Zone. Амарантовое масло в составе на пятерку увлажняет и восстанавливает защитный барьер кожи. Для дополнительного питания к нему в поддержку добавили легкое миндальное масло, богатое магнием, фосфором, витаминами Е и В2. Чудо-средство работает сразу в двух ипостасях: в чистом виде, если нанести сразу на кожу, и в качестве улучшителя воды (что? да!) — небольшое количества масла превращает воду в ванной в шелковистое ухаживающее молочко, а микс эфирных масел сладкого апельсина, кедра, розы, сандала, герани и ветивера дарят покой (и ауру роскошного спа-салона!).
Skeyndor
Скромный состав скраба Skeyndor обманчив — три главных ингредиента берут на себя все задачи и справляются с ними на пятерку. Цедра апельсина, абрикосовая косточка и спелый виноград бережно отшелушивают и очищают кожу, а заодно увлажняют и делают ее более эластичной и подтянутой. После применения тело становится более восприимчивым к другим уходовым средствам — смело запасаемся любимыми кремами и сыворотками.
Purearth
Гималайская соль — излюбленный ингредиент скрабов за счет множества микроэлементов в составе. Purearth дополнили розовые кристаллы косточками горького абрикоса, диким гранатом и персидскими грецкими орехами в придачу с эфирными маслами лаванды и кедра. Получилось ароматное средство, достойное лучшего спа-салона (и вашей ванной!): скраб обладает детокс-эффектом, отшелушивает, расслабляет мышцы, стимулирует кровообращение и интенсивно питает кожу.
La Sultane de Saba
Сфера интересов La Sultane de Saba — старинные бьюти-рецепты стран Азии и Ближнего Востока. С опорой на многовековые традиции и ремесленный труд (все продукты создаются вручную!) бренд выпустил средство-трансформер: при соприкосновении с водой крем превращается в мягкую очищающую пену, а благодаря экстрактам лотоса, алоэ вера и меду в составе продукт обладает свойствами ухаживающего бальзама, который увлажняет, восстанавливает pH-баланс кожи и смягчает ее.
Ligne St Barth
Секрет успеха Ligne St Barth (со штаб-квартирой на тропическом «острове миллионеров» Сен-Бартельми!) — микс карибских традиций племени араваков и современных экоустойчивых технологий производства. В главной роли питательного крема для душа — экстракт янтарной ванили (в комбо с кокосовым маслом и витамином Е), ольфакторные ноты которого превращают уходовую рутину в парфюмерный спа-ритуал.
Somelove
Производственное кредо бьюти-фрешмена Somelove — гипоаллергенные уходовые средства из натуральных ингредиентов (подходят для чувствительной кожи и при атопическом дерматите). Одно из них — спа-эликсир для ванны. Рассказываем: добавьте в воду небольшое количество средства и наблюдайте, как она превращается в увлажняющее молочко. Пока супер-комбо из трегалозы, бетаина и sodium PCA (натриевая соль) ухаживает за кожей (питает и успокаивает), эфирные масла лаванды и иссопа снимают напряжение и усталость.
Zielinski & Rozen
При создании скраба Zielinski & Rozen обратились к истокам, взяв за основу кристаллическую соль Мертвого моря. Все компоненты ингредиента как на подбор: кальций и калий ускоряют процессы регенерации, магний предотвращает воспаления, а натрий деликатно очищает. Финальные штрихи — миндальное масло в составе гоммажа, которое запросто заменит увлажняющий крем, и согревающий парфюмерный микс розового перца, элеми, корицы и кожи.
Clarins
Мастхэв ароматической уходовой линейки Clarins — расслабляющая пена, в составе которой экстракт сапонарии (природный пенящийся ингредиент!) дополнен эфирными маслами ромашки и померанца. При контакте с водой гелевая текстура средства легким движением руки превращается в пену, мягко очищая кожу и оставляя душистый цветочный аромат, способствуя релаксации.
Predubezhdai
Ностальгичный бьюти-бренд под руководством фитнес-иконы Насти Мироновой упаковал детские воспоминания о лете у бабушки в деревне в до гениальности простой продукт. В огромном чайном пакетике уместились три вида соли (английская, морская и гималайская), зеленый чай сенча, сухоцветы календулы и китайской незабудки — и все это приправлено ароматом яблочного пирога с корицей (на радость внутреннему ребенку!).
л'Окситан
Среди ингредиентов-фаворитов экоустойчивого л'Окситан — эфирное масло лаванды прямиком из Прованса — первое, созданное основателем бренда Оливье Боссана в 1976 году. С тех пор лаванда поселилась в большинстве продуктов марки и стала главным героем арома-пены для ванн. Пока вы лежите, масло работает за двоих: во-первых, ухаживает за кожей и напитывает ее, а во-вторых, аромат лаванды помогает расслабиться и снять накопившуюся за день усталость перед сном.
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