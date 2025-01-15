Собрали 12 лучших бьюти-средств для домашних спа-ритуалов

Замедляемся и пробуем себя в амплуа слоулайфера с аромапитательным маслом Tranquillity от Comfort Zone. Амарантовое масло в составе на пятерку увлажняет и восстанавливает защитный барьер кожи. Для дополнительного питания к нему в поддержку добавили легкое миндальное масло, богатое магнием, фосфором, витаминами Е и В2. Чудо-средство работает сразу в двух ипостасях: в чистом виде, если нанести сразу на кожу, и в качестве улучшителя воды (что? да!) — небольшое количества масла превращает воду в ванной в шелковистое ухаживающее молочко, а микс эфирных масел сладкого апельсина, кедра, розы, сандала, герани и ветивера дарят покой (и ауру роскошного спа-салона!).