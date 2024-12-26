Нашли 10 палеток для лучшего праздничного макияжа

В придачу к переливающимся пузырькам в бокале добавляем мерцающий хайлайтер в оттенке шампанского из палетки Shik (российский бьюти-феномен с клиентами в более, чем 25 странах мира, и фан-базой в лице визажистов — от Глаши Гурьяновой до Фаризы Родригез!). К нему в поддержку наносим освежающие румяна с шиммером, которые оставляют деликатный сатиновый финиш (заслуга микса пигмента и слюды). Не забываем про скульптор: максимально универсальный серо-коричневый Shik легко растушевывается и не оставляет пятен, а благодаря той же слюде в составе создает ненавязчивый мерцающий эффект (в Новый год много блеска не бывает!). Важный плюс для вечернего макияжа — формула скульптора содержит кукурузный крахмал, который контролирует выработку себума, минимизирует жирный блеск, при этом не пересушивая кожу, и сохраняет первоначальный внешний вид на протяжении всего праздника.