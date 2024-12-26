Нашли 10 палеток для лучшего праздничного макияжа

Классный бьюти-продукт — хорошо, а четыре (или даже 12) — лучше! А замечательно — это когда все они есть под одной крышкой и точно сочетаются между собой. Собрали 10 палеток для макияжа глаз и лица, которым под силу воплотить любую новогоднюю мейкап-задумку — от деликатно сверкающих demure-макияжей до ультрамодных в красно-бордовых оттенках и гранжевых смоки.
Hermès
Сочиняем трендовый (не опять, а снова!) смоки New Year's edition с дымчатой палеткой теней Ombres D'Hermès. В качестве основы наносим оттенок 2025 года mocha mousse, добавляем глубины (и немного ультрамодной неряшливости!) с помощью матового черного, а для праздничного сияния используем серебристый металлик с крупными блестками.
delilah
Звание главного универсала присуждаем палетке Jezebel от delilah. Под слиткоподобной крышкой — 12 базовых оттенков (от матовых коричневых до золотистых сияшек), которые отыграют как в повседневных макияжах, так и в образах на предновогодней вечеринке. Бонус для бьюти-чайников: тени имеют мягкую и кремообразную текстуру, которая легко наносится и растушевывается (формула — заслуга многолетнего опыта двух из трех сооснователей бренда — визажиста Руперт Кингстон и байера в индустрии красоты Ханны Николсон).
Pat McGrath Labs
Серьезный конкурент драматичных смоки — тотальный бьюти-минимализм, за который проголосовали визажисты на показах Khaite, Jason Wu и Brandon Maxwell. Отказываемся от всего лишнего в пользу всего одной палетки Pat McGrath Labs с румянами, бронзером и хайлайтером. Благодаря легкой пудровой текстуре продукты наносятся равномерно и тонким слоем (при желании можно наслаивать для нужной интенсивности цвета). Но в особые lazy days (впереди таких целая неделя!) можно обойтись только нежно-розовым хайлайтером, который выступит и в роли румян, а заодно придаст лицу здоровое сияние и отдохнувший вид.
Christian Louboutin
Если выспаться и реанимировать лицо масками и сыворотками не получилось, спасаемся с помощью корректирующей палетки Christian Louboutin, которая справится с несовершенствами кожи. Внутри — четыре оттенка, каждый из которых специализируется на конкретной проблеме: зеленый поможет скрыть покраснения, красный — видимые вены и капилляры, желтый осветлит темные круги, а фиолетовый освежит тусклый цвет лица.
Shik
В придачу к переливающимся пузырькам в бокале добавляем мерцающий хайлайтер в оттенке шампанского из палетки Shik (российский бьюти-феномен с клиентами в более, чем 25 странах мира, и фан-базой в лице визажистов — от Глаши Гурьяновой до Фаризы Родригез!). К нему в поддержку наносим освежающие румяна с шиммером, которые оставляют деликатный сатиновый финиш (заслуга микса пигмента и слюды). Не забываем про скульптор: максимально универсальный серо-коричневый Shik легко растушевывается и не оставляет пятен, а благодаря той же слюде в составе создает ненавязчивый мерцающий эффект (в Новый год много блеска не бывает!). Важный плюс для вечернего макияжа — формула скульптора содержит кукурузный крахмал, который контролирует выработку себума, минимизирует жирный блеск, при этом не пересушивая кожу, и сохраняет первоначальный внешний вид на протяжении всего праздника.
Clarins
Беспроигрышный новогодний макияж — total gold, а лучшая золотистая палетка — Ombre 4 Couleurs от Clarins. В палитре — четыре оттенка с разными эффектами покрытия (матовый, атласный, мерцающий, металлик), каждый можно использовать по отдельности или наслаивать для максимального сияния. Для быстрого праздничного макияжа по совету визажистов Clarins наносим матовый песочный цвет на все веко в качестве базы и сверху кладем мерцающий классический золотой, во внешнем уголке глаза растушевываем самый темный — бронзовый, а во внутреннем используем самый светлый в оттенке шампанского. Стойкое покрытие на 12 часов обеспечивают бамбуковая пудра и витамин Е в составе, которые буквально сливаются с кожей век.
House of Keys
Важный тренд наступающего года — пастель на глазах. При желании можно растушевать на все веко один оттенок, как сделали визажисты на показах Dries Van Noten и Marco Rambaldi, или сочинить дикий колорблок, замиксовав несколько пастельных цветов. Для обоих случаев пригодится палетка House of Keys. Основа палитры — пять приглушенных матовых оттенков (от лилового до лимонного), которые можно дополнить одним из четырех металликов, ложащихся полупрозрачной сверкающей вуалью.
Colorbar
Жонглируем хайлайтерами в зависимости от случая: для повседневного макияжа забираем самый светлый, в оттенке шампанского, с легким сиянием, для деньрожденного ужина в Tartarbar (празднуем 9 лет уже сегодня!) — более насыщенный с золотым переливом, а для предновогодней вечеринки в легендарном Çava Disco не мелочимся и наносим на скулы (а еще нос, веки, ключицы — и вообще куда угодно!) самый яркий хайлайтер, в цвете розового золота, с крупными блестками.
RGB
Найден идеальный подарок для вашей mean girl, которая еще и фанат Цветаевой — палетка RGB с двумя тонами румян (сверкающий абрикосовый и матовый нежно-розовый), хайлайтером и скульптором, названные строчками из стихов. Благодаря натуральным оттенкам палетка подойдет любому тону кожи, так что сюрприз точно будет приятным.
Revolution Pro
Красно-винная палитра захватила не только наши гардеробы (вспоминаем шоу Saint Laurent, Miu Miu и Jacquemus), но и наши косметички — алые и бордовые акценты появились на лицах моделей Dior, Moschino и Eckhaus Latta. Провожаем год, подаривший нам этот тренд, с палеткой Revolution Pro. Ее суперсила — целых 12 (!) сверкающих цветов (от просто переливающихся до экстремально блестящих), с которыми можно создать нескучный ультрамодный макияж всего за несколько минут.
Комментарии (0)