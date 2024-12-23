Нашли 10 SOS-средств, которые реанимируют кожу к праздникам

Мы — не мы, когда в холодильнике не нашлось хотя бы одной тканевой маски. Тем более в сезон предновогодних вечеринок и корпоративов, когда кожа нуждается в особой поддержке. И если внутренний похмельный хаос исправит (да и то не точно) чашка кофе и мощный завтрак в Blackchops, то с внешним на ура справится интенсивно увлажняющая маска Le Fix от Narcyss с экстрактом бамбука и гиалуроновой кислотой в составе. Всего два основных ингредиента, а сколько пользы (загибаем пальцы): избавляет от следов усталости, покраснений, возвращает сияние, успокаивает, восстанавливает и укрепляет кожный барьер.