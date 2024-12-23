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Нашли 10 SOS-средств, которые реанимируют кожу к праздникам

До ночи Х — всего неделя: если лицо пострадало в схватках с горящими дедлайнами, ледяными петербургскими ветрами и жаркими предновогодними корпоративами, спешим вернуть его к жизни с помощью SOS-банок за считанные дни (и даже часы!). 

Swissclinical

Разглаживающая маска для лица Swissclinical, Foam, 10 720 руб.

Разглаживающая маска для лица Swissclinical, Foam, 10 720 руб. 

Беспроигрышный новогодний подарок для кожи — высококонцентрированная маска прямиком из швейцарских космецевтических лабораторий Swissclinical. Формула, сочетающая в себе гиалуро-пептид, экстракт фукуса и швейцарскую ледниковую воду, не только разглаживает морщины и делает кожу более эластичной, но и помогает справиться с признаками усталости, тусклостью и неровным тоном. 

La Mente

Кислородно-пептидная маска для лица La Mente, ДЛТ, 10 020 руб.

Кислородно-пептидная маска для лица La Mente, ДЛТ, 10 020 руб.

Японский бренд премиум-косметики La Mente был создан доктором Мицуи (в портфолио — значимые открытия в области эстетической и anti-age-терапии!). Под руководством Мицуи выпускаются средства, сочетающие в себе силу редких восточных растений, натуральных витаминов и биоактивных комплексов. Одно из них — гелевая SOS-маска для лица, созданная на основе лошадиной плаценты (что? да!), пептидов и факторов роста (в придачу с коллагеном, гиалуроновой кислотой и коэнзимом Q10). При соприкосновении с кожей гель превращается в мягкую пену — кислород в пузырьках ускоряет метаболизм и проникновение полезных веществ в клетки, а значит, мгновенно восстанавливает и обновляет кожу лица. 

Elemis

Эксфолиант-бустер для сияния кожи Elemis, 8 700 руб.

Эксфолиант-бустер для сияния кожи Elemis, 8 700 руб.

Скорая помощь тусклой и уставшей (как все мы!) коже — эксфолиант с микрогранулами из еловых деревьев, которые мягко удаляют омертвевшие частицы. При добавлении воды отшелушивающий бальзам превращается в увлажняющее молочко, которое оставляет кожу глубоко очищенной, напитанной и сияющей. Важно: обладателям сухой и чувствительной кожи рекомендуем наносить эксфолиант на влажное лицо, чтобы избежать микротравм. 

Skeyndor

Сыворотка Skeyndor, 7 282 руб.

Сыворотка Skeyndor, 7 282 руб. 

Не просто сыворотка, а настоящий бьюти-спасатель — S.O.S Anti-Redness от итальянских бьюти-тех-гуру Skeyndor. Благодаря насыщенному составу (биопоглощаемый кислород, масла авокадо, ши, подсолнечника, экстракты гамамелиса, мяты и конского каштана — и это еще не все!) лечебная сыворотка моментально борется с покраснениями и куперозом, помогает адаптироваться к погодным изменениям и восстанавливает даже самую чувствительную и реактивную кожу после негативного воздействия. 

Babor

Крем-антистресс для лица Babor, Кенгуру, 6 790 руб.

Крем-антистресс для лица Babor, Кенгуру, 6 790 руб. 

Суперсила антиоксидантного крема Babor — грибной микс рейши, чаги и шиитаке, который укрепляют иммунитет кожи и способствуют защите от агрессивного воздействия окружающей среды. К нему в поддержку добавили экстракт коры красного клена, масло сладкого миндаля, пре- и пробиотики — вместе они выравнивают микрорельеф кожи, разглаживают мимические морщины и замедляют процессы старения. 

Comfort Zone

Успокаивающее масло Comfort Zone, Biospashop, 6 300 руб.

Успокаивающее масло Comfort Zone, Biospashop, 6 300 руб.

Бьюти-необходимость при аллергии, розацеа и куперозе — питательное защитное масло для мгновенного успокоения кожи от Comfort Zone. Ключевой ингредиент SOS-средства — масло марулы из южноафриканских «слоновьих плодов» (богато омега-9 жирными кислотами, токоферолами и фитостеринами), которое не просто укрепляет кожные барьеры и снимает покраснения, но и препятствует трансэпидермальной потере воды. Плюс масло пригодится для чуствительной кожи после воздействия солнечных лучей (а компактный флакон запросто поместится в празднично-отпускную косметичку).

Narcyss

Тканевая маска для лица Narcyss, Molecule, 3 366 руб.

Тканевая маска для лица Narcyss, Molecule, 3 366 руб.

Мы — не мы, когда в холодильнике не нашлось хотя бы одной тканевой маски. Тем более в сезон предновогодних вечеринок и корпоративов, когда кожа нуждается в особой поддержке. И если внутренний похмельный хаос исправит (да и то не точно) чашка кофе и мощный завтрак в Blackchops, то с внешним на ура справится интенсивно увлажняющая маска Le Fix от Narcyss с экстрактом бамбука и гиалуроновой кислотой в составе. Всего два основных ингредиента, а сколько пользы (загибаем пальцы): избавляет от следов усталости, покраснений, возвращает сияние, успокаивает, восстанавливает и укрепляет кожный барьер. 

d'Alba

Патчи d'Alba, Золотое Яблоко, 2 550 руб.

Патчи d'Alba, Золотое Яблоко, 2 550 руб.

Гидрогелевые патчи от бренда d'Alba (бьюти-амбассадор итальянского белого трюфеля) — находка в канун новогодней ночи. Пока запатентованный ингредиент BIO-Presudanne в тандеме с тем самым трюфелем напитывают кожу, делая ее более упругой, гиалуроновая кислота и пантенол сохраняют влагу внутри. Для суперэффекта бьютиголики советуют оставлять патчи под глазами на 30-40 минут, но вы точно не пропустите, когда их пора снимать — они становятся прозрачными по мере впитывания полезных веществ в кожу. 

La Roche-Posay

Увлажняющий концентрат La Roche-Posay, Золотое Яблоко, 2 342 руб.

Увлажняющий концентрат La Roche-Posay, Золотое Яблоко, 2 342 руб. 

Магическое SOS-средство для подготовки к Новому году от уходовых бьюти-кардиналов La Roche-Posay. Инновационная формула Hyalu B5 разработана на базе ультравысокой концентрации гиалуроновой кислоты (в пять раз выше, чем в сыворотке!) — благодаря этому уже на следующий день кожа становится более подтянутой, увлажненной и сияющей. 

Etat Pur

Сыворотка Etat Pur, Naos, 1 691 руб.

Сыворотка Etat Pur, Naos, 1 691 руб. 

Среди фанатов моносывороток Etat Pur — предприниматель-универсал и новоиспеченная мать (поздравляем!) Ксюша Дукалис. Все потому, что внутри каждой банки — убойная концентрация одного ингредиента, который интенсивно работает с конкретной проблемой. Вот sos-средство для обладателей комбинированной и жирной кожи, страдающих от акне — сыворотка с салициловой кислотой, которая не только уменьшает количество высыпаний всего за пару дней, но и предотвращает их появление благодаря тому, что очищает кожу и сужает поры. 

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