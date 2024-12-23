Нашли 10 SOS-средств, которые реанимируют кожу к праздникам

До ночи Х — всего неделя: если лицо пострадало в схватках с горящими дедлайнами, ледяными петербургскими ветрами и жаркими предновогодними корпоративами, спешим вернуть его к жизни с помощью SOS-банок за считанные дни (и даже часы!).
Swissclinical
Беспроигрышный новогодний подарок для кожи — высококонцентрированная маска прямиком из швейцарских космецевтических лабораторий Swissclinical. Формула, сочетающая в себе гиалуро-пептид, экстракт фукуса и швейцарскую ледниковую воду, не только разглаживает морщины и делает кожу более эластичной, но и помогает справиться с признаками усталости, тусклостью и неровным тоном.
La Mente
Японский бренд премиум-косметики La Mente был создан доктором Мицуи (в портфолио — значимые открытия в области эстетической и anti-age-терапии!). Под руководством Мицуи выпускаются средства, сочетающие в себе силу редких восточных растений, натуральных витаминов и биоактивных комплексов. Одно из них — гелевая SOS-маска для лица, созданная на основе лошадиной плаценты (что? да!), пептидов и факторов роста (в придачу с коллагеном, гиалуроновой кислотой и коэнзимом Q10). При соприкосновении с кожей гель превращается в мягкую пену — кислород в пузырьках ускоряет метаболизм и проникновение полезных веществ в клетки, а значит, мгновенно восстанавливает и обновляет кожу лица.
Elemis
Скорая помощь тусклой и уставшей (как все мы!) коже — эксфолиант с микрогранулами из еловых деревьев, которые мягко удаляют омертвевшие частицы. При добавлении воды отшелушивающий бальзам превращается в увлажняющее молочко, которое оставляет кожу глубоко очищенной, напитанной и сияющей. Важно: обладателям сухой и чувствительной кожи рекомендуем наносить эксфолиант на влажное лицо, чтобы избежать микротравм.
Skeyndor
Не просто сыворотка, а настоящий бьюти-спасатель — S.O.S Anti-Redness от итальянских бьюти-тех-гуру Skeyndor. Благодаря насыщенному составу (биопоглощаемый кислород, масла авокадо, ши, подсолнечника, экстракты гамамелиса, мяты и конского каштана — и это еще не все!) лечебная сыворотка моментально борется с покраснениями и куперозом, помогает адаптироваться к погодным изменениям и восстанавливает даже самую чувствительную и реактивную кожу после негативного воздействия.
Babor
Суперсила антиоксидантного крема Babor — грибной микс рейши, чаги и шиитаке, который укрепляют иммунитет кожи и способствуют защите от агрессивного воздействия окружающей среды. К нему в поддержку добавили экстракт коры красного клена, масло сладкого миндаля, пре- и пробиотики — вместе они выравнивают микрорельеф кожи, разглаживают мимические морщины и замедляют процессы старения.
Comfort Zone
Бьюти-необходимость при аллергии, розацеа и куперозе — питательное защитное масло для мгновенного успокоения кожи от Comfort Zone. Ключевой ингредиент SOS-средства — масло марулы из южноафриканских «слоновьих плодов» (богато омега-9 жирными кислотами, токоферолами и фитостеринами), которое не просто укрепляет кожные барьеры и снимает покраснения, но и препятствует трансэпидермальной потере воды. Плюс масло пригодится для чуствительной кожи после воздействия солнечных лучей (а компактный флакон запросто поместится в празднично-отпускную косметичку).
Narcyss
Мы — не мы, когда в холодильнике не нашлось хотя бы одной тканевой маски. Тем более в сезон предновогодних вечеринок и корпоративов, когда кожа нуждается в особой поддержке. И если внутренний похмельный хаос исправит (да и то не точно) чашка кофе и мощный завтрак в Blackchops, то с внешним на ура справится интенсивно увлажняющая маска Le Fix от Narcyss с экстрактом бамбука и гиалуроновой кислотой в составе. Всего два основных ингредиента, а сколько пользы (загибаем пальцы): избавляет от следов усталости, покраснений, возвращает сияние, успокаивает, восстанавливает и укрепляет кожный барьер.
d'Alba
Гидрогелевые патчи от бренда d'Alba (бьюти-амбассадор итальянского белого трюфеля) — находка в канун новогодней ночи. Пока запатентованный ингредиент BIO-Presudanne в тандеме с тем самым трюфелем напитывают кожу, делая ее более упругой, гиалуроновая кислота и пантенол сохраняют влагу внутри. Для суперэффекта бьютиголики советуют оставлять патчи под глазами на 30-40 минут, но вы точно не пропустите, когда их пора снимать — они становятся прозрачными по мере впитывания полезных веществ в кожу.
La Roche-Posay
Магическое SOS-средство для подготовки к Новому году от уходовых бьюти-кардиналов La Roche-Posay. Инновационная формула Hyalu B5 разработана на базе ультравысокой концентрации гиалуроновой кислоты (в пять раз выше, чем в сыворотке!) — благодаря этому уже на следующий день кожа становится более подтянутой, увлажненной и сияющей.
Etat Pur
Среди фанатов моносывороток Etat Pur — предприниматель-универсал и новоиспеченная мать (поздравляем!) Ксюша Дукалис. Все потому, что внутри каждой банки — убойная концентрация одного ингредиента, который интенсивно работает с конкретной проблемой. Вот sos-средство для обладателей комбинированной и жирной кожи, страдающих от акне — сыворотка с салициловой кислотой, которая не только уменьшает количество высыпаний всего за пару дней, но и предотвращает их появление благодаря тому, что очищает кожу и сужает поры.
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