Тюбики, эфиры и антиэйдж-сыворотки: мастхэвы новогодней косметички

Встретить начало зимы с широко открытыми глазами помогут кофеин и про-ретинол в креме Institut Esthederm! Когда настают темные времена (да, мы про самую длинную ночь в году!), распахнутый взгляд без кофеина уже не колдуется. В состав крема для области вокруг глаз Intensive Retinol он внедрен как агент по борьбе с застоем лимфы и крови в мелких сосудах. А стабилизированный про-ретинол подталкивает клетки кожи к обновлению и сглаживает «гусиные лапки». Этот мощный компонент редко удается встроить в формулу средств для нежной кожи, но французским технологам помогли и собственные знания, и сезон: про-ретинол плохо мэтчится с солнцем, так что укрытая облаками северная зима играет на нашей стороне.