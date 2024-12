Тюбики, эфиры и антиэйдж-сыворотки: мастхэвы новогодней косметички

Кинк на старый добрый рок-н-ролл дает в бутиках Molecule аромат Boyish Floraiku! Потертые джинсы со средней посадкой, пейсли на голубой бандане и длинные недосушенные волосы легко перевел на парфюмерный гранд-мастер Альберто Морильяс. Человек, который вырос на рвавшем чарты Sweet Child O’Mine, точно знает, что настоящий рок пахнет ветром, клубом и счастьем. А значит, в Boyish должны были оказаться коктейльная свежесть лимона, бергамота и перца, много дыма, аромат деревянных панелей и неуловимый аккорд, который зовет on the road again. В роли последнего выступил гаитянский ветивер. Вдохнули и погнали!