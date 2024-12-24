Тюбики, эфиры и антиэйдж-сыворотки: мастхэвы новогодней косметички

Декабрькор — это праздничная маска Margy’s, рождественский адвент-крем для рук «Л'Окситан» и сыворотка Institut Esthederm на базе кофеина (без него широко распахнутый взгляд в самые короткие дни не колдуется!).
Floraiku
Кинк на старый добрый рок-н-ролл дает в бутиках Molecule аромат Boyish Floraiku! Потертые джинсы со средней посадкой, пейсли на голубой бандане и длинные недосушенные волосы легко перевел на парфюмерный гранд-мастер Альберто Морильяс. Человек, который вырос на рвавшем чарты Sweet Child O’Mine, точно знает, что настоящий рок пахнет ветром, клубом и счастьем. А значит, в Boyish должны были оказаться коктейльная свежесть лимона, бергамота и перца, много дыма, аромат деревянных панелей и неуловимый аккорд, который зовет on the road again. В роли последнего выступил гаитянский ветивер. Вдохнули и погнали!
Pupa
Красная помада — out, розовая в тон жевательной резинки — in! Наш мейкап-фаворит — блеск для губ от миланцев Pupa в трендовом оттенке bubble gum: стик на основе гиалуроновой кислоты и экстракта манго пригодится и на рождественской вечеринке в новорожденном баре «Парадный подъезд», и в роли уходового бальзама (защищает кожу от лютых ветров и сухого комнатного воздуха!).
Maxclinic
Суперсила антиэйдж-сыворотки из южнокорейских лабораторий Maxclinic — комбинация центеллы азиатской, иван-чая и семи видов коллагена: вместе увлажняют кожу, разглаживают морщины и снимают напряжение мимических мышц (бесценно в праздники!). А особая технология Spitathione Reedle c микроспикулами (бьюти-аналог инъекций!) призвана доставить ингредиенты в самые глубокие слои эпидермиса (для новогоднего вау-эффекта!).
Clarins
Французы Clarins упаковали свои знания о пользе семян баланитеса (ценились еще древнеегипетскими жрецами!) в дневной антиэйдж-крем Nutri-Lumiere, которому под силу разгладить морщины и предотвратить появление пигментных пятен. Тем временем конский каштан в комбо с морским нарциссом на ура выравнивают тон кожи (на зависть пилингу и лазерной шлифовке у косметолога!).
Margy’s
Маска на новогодний карнавал еще не выбрана, но для следующего утра 100 % прибережем IMask от Margy’s Monte Carlo! Каждая маска швейцарского бренда закручена в индивидуальный тюбик. А значит, готова поместиться в блестящий клатч как emergency kit. Формула с морским коллагеном и пантенолом восполнит потерю влаги и заставит кожу сиять даже в полдень первого января. Как это работает? Четко, если не забыть об очищении перед активацией средства. Подарок от Деда Мороза: пропитанная лосьоном с коллагеном и гиалуроновой кислотой салфетка тоже найдется в волшебной колбе Margy’s.
Ligne St Barth
Карибы есть у нас дома! Если включить воображение (и душевую лейку на 30 градусов), а затем смешать в руках продукты Ligne St Barth, утвердивших программу по внутреннему релаксу и внешнему разглаживанию, которая состоит всего из двух пунктов — кокосового масла и лосьона с ванилью. Масло холодного отжима, согретое в водяной бане или прямо под струей теплой воды, превращается в незаменимый бьюти-продукт. Его можно добавлять в ванну, втирать как средство для кутикул, наносить на волосы и соединять с Body Lotion a’la Vanille в любых пропорциях. Обезвоженная кожа будет бесконечно благодарна вливанию ненасыщенных жирных кислот, а нос — аромату тропической ванили.
Foreo
Футуристичная LED-терапия, бросающая вызов косметологам и инъекциямм ботокса, — бьюти-хит сезона по версии главного редактора нашего сердца Алены Долецкой и худрука KM20 Ольги Карпуть. Мастера велнес-гаджетов Foreo объединили в масках для лица и шеи из линейки FAQ красные, синие и зеленые световые волны — вместе уменьшают воспаления и успокаивают кожу, осветляют пигментные пятна и снимают отеки, а также оказывают антиэйдж-эффект.
Comptoir Sud Pacifique
Парижские инди-парфюмеры Comptoir Sud Pacifique раздают тропический вайб со съемок третьего сезона «Белого лотоса» в Таиланде: вместе с виртуозом фруктовых ароматов Селин Рипер объединили в композиции Rouge Litchi ноты рамбутана, личи и грейпфрута, дополнив их ягодно-лесным звучанием мха и малины.
Thalion
Наш ответ уходовой маске из огурцов в новогоднем кампейне Jacquemus — масло для лица Nutrimarine от французских амбассадоров талассотерапии Thalion. Благодаря трио экстрактов морских водорослей (криптум! ламинария! бессмертник!) эмульсия питает и восстанавливает обезвоженную кожу, бросая вызов альпийским бьюти-ретритам.
Erborian
Пока визажисты Mowalola рисуют синяки под глазами по канонам гранжа, авторы культового BB-крема Erborian во главе с Каталин Береньи выяснили, как справиться с настоящими. В канун декабрьских дедлайнов приготовили для нас корректор на базе белого женьшеня: невесомая текстура средства уменьшает темные круги, снимает отеки и дарит коже отдохнувший вид (как после десяти часов непрерывного сна).
Alterego
Повторяем остромодное окрашивание foxy red (тренд заверен мейкап-гуру Исамайей Френч!) при помощи оттеночной маски от венецианских бьюти-колористов Alterego: средство придает локонам яркий медный отлив, а также питает и увлажняет (заслуга микса экстрактов белого люпина и апельсина).
«Л’Окситан»
И вот они нарядные на праздник к нам пришли (тюбики «Л’Окситан» c оливковым и маслом ши!): флаконы и банки зимней коллекции «Л’Окситан» изданы в рождественских цветах не только ради попадания в жанр адвента. Расписное красно-зеленое дерево — это пинг о главном событии декабря: как раз сейчас в Провансе разворачивается сбор крепких зрелых оливок (а черные маслины собьют в расставленные сети ближе к февралю!). В формулу крема для рук, кроме оливкового масла, добавили внушительный процент ши и канделильский воск — всё ради гладкого нанесения и питательности. Похожий состав у бальзама для губ, твердого мыла, крема для душа и молочка с 15%-ным содержанием масла ши.
Institut Esthederm
Встретить начало зимы с широко открытыми глазами помогут кофеин и про-ретинол в креме Institut Esthederm! Когда настают темные времена (да, мы про самую длинную ночь в году!), распахнутый взгляд без кофеина уже не колдуется. В состав крема для области вокруг глаз Intensive Retinol он внедрен как агент по борьбе с застоем лимфы и крови в мелких сосудах. А стабилизированный про-ретинол подталкивает клетки кожи к обновлению и сглаживает «гусиные лапки». Этот мощный компонент редко удается встроить в формулу средств для нежной кожи, но французским технологам помогли и собственные знания, и сезон: про-ретинол плохо мэтчится с солнцем, так что укрытая облаками северная зима играет на нашей стороне.
Cicada
Cтартерпак в борьбе с декабрьским стрессом — эфирное масло для тела и волос от петербургских ароматерапевтов Cicada во главе с Еленой Грязновой (ученица гуру парфюмерии Мэнди Афтель!): голубая пижма и оманский ладан (природные антидепрессанты!) успокаивают нервную систему, а дамасская роза улучшает эластичность кожи и снимает покраснения.
2mood
Мастера шик-кэжуала 2mood зашли на поле декоративной косметики — для новогоднего мейкапа приготовили нюдовые тинты (зумерская альтернатива румянам!) и канонично красные помады для губ, способные выдержать праздничный бархопинг от «Вити» до зимнего поп-апа Veter на крыше «Летучего голландца».
Levrana
Для праздничного начеса (как у Кайи Гербер на обложке Vogue!) усиливаем прикорневой объем волос за счет тоника от петербургских гуру органической косметики Levrana (выращивают ингредиенты на собственной ферме в заполярной Кандалакше!): ромашка укрепляет локоны, мята питает, а розмарин предотвращает выпадение.
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