Палетки, сыворотки и энзимная пудра: хиты осенней косметички

Акцио горячительное: кешью-масло для душа L'Occitane au Bresil стимулирует кровообращение, плющ, водоросли фукуса и экстракт таволги в геле для тела Ligne St Barth разгоняют микроциркуляцию, а антиэйдж-крем Skeyndor греет мыслью о том, что трио ретинола, бакучиола и сои работает как машина времени для вашей кожи.
Margy’s
В ближний бой с ноябрьским ветроснегом берем двоих напарников — шарф на пол-лица и сыворотку Margy’s. Легкая, как правильный кашемир, сыворотка вписывается и в утренний, и в вечерний уход. А еще ее можно спокойно наносить на веки и использовать после аппаратных процедур или даже во время лечения акне. Заживать, регенерировать и подтягиваться эта косметика заставляет кожу биомеметически — то есть имитируя природные механизмы, которые уже освоили главные герои ее формулы. Например, стволовые клетки морозостойкого швейцарского яблока и экстракт семян моринги, способной накапливать влагу и абсолютно беспощадной к любым атакам (грибков, насекомых и бактерий!).
Institut Esthederm
Безопасная альтернатива «субстанции» — обновленная антиэйдж-сыворотка из лабораторий Institut Esthederm. Технологи из Прованса усилили восстанавливающие свойства ретинола за счет микса из масел абрикосовых косточек, корня папируса и семян лимнантеса белого (растет на пастбищах в Северной Америке!): вместе выравнивают рельеф кожи и разглаживают мелкие морщины.
Clarins
Этой осенью инвестируем как в тонкоины, так и в достойный бьюти-уход, который защитит кожу от перепада температур и сухого комнатного воздуха. Наш фаворит — очищающий крем-пенка Clarins на базе растительных экстрактов: сапонария удаляет загрязнения, карите питает, а мелисса с альпийских лугов успокаивает рздражения.
Algologie
Восполняем ноябрьскую нехватку солнечных лучей при помощи сыворотки для улучшения цвета лица от французских гуру органической косметики Algologie: экстракт ламинарий увлажняет и питает, а частички бронзового жемчуга придают коже золотистое сияние с эффектом загара (бьюти-альтернатива хайлайтеру и экваториальному отпуску).
Pupa
Повторяем «морщинистый» макияж из тиктока с палеткой от итальянцев Pupa: тени в семи красно-оранжевых оттенках (по канону колорблока Bottega Veneta!) уложены в компактную коробочку, которая пригодится на премьере балета «Литургия» от сверхновой звезды хореографии Ольги Цветковой (покажут на фестивале «Дягилев. P. S.»!).
Acadеmie Scientifique de Beautе
Суперсила энзимного пилинга от французских бьюти-визионеров Acadеmie Scientifique de Beautе — пудра скорлупы лесного ореха, которая в комбо с экстрактом гардении и васильковой водой не только убирает загрязнения (бросая вызов ретушерам и нейросетям!), но и улучшает кровообращение кожи лица, выводит токсины и снимает отеки.
Memo Paris
Эталонная осень на тартановой подложке обнаружена в бутиках Molecule! Хотя создатель Memo Paris Джон Моллой родом из Ирландии, это не помешало ему (как Роберту Бернсу в 1789-м!) оставить сердце в Хайлендс. Самый большой город шотландского высокогорья дал название парфюмерной воде с нотами торфа, вереска и мокрой листвы. А на главный вопрос, водится ли на дне реки Несс что-то такое же крупное и любопытное, как в водах ее озера-тезки, смола амириса в сердце аромата идет многозначительной рябью.
Jusbox
Практикуем синестезию в РИВ ГОШ: саундтрек есть у всех ароматов Jusbox Perfumes по дефолту, а у трех появилось еще и маленькое кино! POV: получить первый в истории «золотой диск», отметить его свингом в клубе с засмоленными деревянными панелями на стенах, дымом столбом и ванильным дайкири! Амбассадор Jusbox Perfumes Дима Билан попробовал и снялся в российском кампейне к аромату Golden Serenade, который посвящен хиту 1941-го «Чаттануга Чу-чу». Пластинку с записью оркестра Гленна Миллера купили в том году 1 200 000 раз (и это если не считать монет в музыкальных автоматах по барам всего мира!), а вот ольфакторную аналогию хиту нашли только в наше время. Парфюмер Жюльен Раскине соединил шафраново-гвоздичный набор специй с ладаном, амброй, ванилью, сладкой миррой и удом. А затем сгустил их до принятой век назад концентрации 30 %.
L’Occitane au Brésil
Масло главного бразильского ореха от L’Occitane au Brésil плюс водопад (из душевой лейки) — и ноябрь уже можно пережить! Кешью настолько выдающийся орех и плод, что имеет собственный международный праздник. Его умение превращаться в напиток кажуину, в эпоксидную смолу, во вкуснейшее масло для заправки салатов и в косметику для тела с разглаживающими свойствами отмечаем всей планетой 23 ноября. Кейтеринг вечеринки берется обеспечить L’Occitane au Brésil. И раз масло для душа из линии «Кешью» увлажняет кожу, заживляет ее поверхность и стимулирует кровообращение, это точно будет бикини-пати и самба-де-жанейро!
Ligne St Barth
Лига плюща есть у нас дома: эталонный косметический олд-мани берем (стройнеем и здоровеем!) у Ligne St Barth! В линейке французско-карибской марки действительно есть косметика с экстрактом плюща (его заросли как раз имеются на стенах Принстона, Йеля и Гарварда!). Еще в состав моделирующего геля для тела включили полевой хвощ, экстракт таволги вязолистной и водоросли фукуса из северной Атлантики, которую бороздят парусники регаты Ocean Race. Разбавленные водой Карибского моря у Наветренных островов, они могли бы стать просто набором миллионерских геотегов, но (неслучайно) оказались крутыми ингредиентами для улучшения микроциркуляции, заживления маленьких повреждений, стягивания пор, разглаживания кожи и даже борьбы с тромбозом.
Skeyndor
Время назад прокручивает для кожи трио ретинола, бакучиола и сои в антиэйдж-косметике Skeyndor! Мы узнаем тебя из тысячи: по-настоящему эффективный крем отличается от коллег одной деталью — напечатанными на строгом тюбике мерами предосторожности. Компоненты Skeyndor Power Retinol настолько соответствуют своему названию, что создатели (90 сотрудников собственных лабораторий во главе с отцами-основателями, докторами наук Хуаном Морсильо и Публио Пуэнте) четко обозначили меру и частоту нанесения средства. Спойлер: не чаще двух раз в день и не больше 3000 международных единиц за подход! Если соблюдать инструкции, то морщины уменьшаются прямо на глазах, а гиперпигментация отправляется в бессрочный бан.
d'Alba
Корейские бьюти-технологи d'Alba продолжают изучать косметические субличности итальянского белого трюфеля — врываются в ноябрь с тонером для лица, который борется с шелушением и уменьшает видимость пор. Плюс усилили формулу капсульного крема за счет центеллы азиатской и витаминов С, Е и К — в итоге средство уменьшает видимость морщин и придает коже естественное сияние (главное, что нужно лицу в предзимье).
Zielinski & Rozen
Рок-звезды парфюмированного ухода Zielinski & Rozen объединились со студией «Союзмультфильм» и выпустили раскраски по мотивам «Мойдодыра» Корнея Чуковского — вместе с дорожной косметичкой берем набор из цветных карандашей и постеров на выходной пленэр в Репино («Чукоккала» мечты!).
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