Палетки, сыворотки и энзимная пудра: хиты осенней косметички

Практикуем синестезию в РИВ ГОШ: саундтрек есть у всех ароматов Jusbox Perfumes по дефолту, а у трех появилось еще и маленькое кино! POV: получить первый в истории «золотой диск», отметить его свингом в клубе с засмоленными деревянными панелями на стенах, дымом столбом и ванильным дайкири! Амбассадор Jusbox Perfumes Дима Билан попробовал и снялся в российском кампейне к аромату Golden Serenade, который посвящен хиту 1941-го «Чаттануга Чу-чу». Пластинку с записью оркестра Гленна Миллера купили в том году 1 200 000 раз (и это если не считать монет в музыкальных автоматах по барам всего мира!), а вот ольфакторную аналогию хиту нашли только в наше время. Парфюмер Жюльен Раскине соединил шафраново-гвоздичный набор специй с ладаном, амброй, ванилью, сладкой миррой и удом. А затем сгустил их до принятой век назад концентрации 30 %.