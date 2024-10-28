Мыльная опера: нашли 13 отличных гелей для душа

Гель для душа — не мастхэв, а база: отдел моды Собака.ru выбрал (эмпирическим путем!) лучшие очищающие средства, которые идеально впишутся в домашний уходовый набор (спойлер: голосуем за массивный бутыль Bioderma!) и разнообразят ежедневную бьюти-рутину.
EviDenS de Beaute
Марка Evidens de Beaute, сочиненная французом Шарлем-Эдуардом Бартом для своей невесты Эрико Накамуры, создает косметику с опорой на формулы от ученых Хоккайдского университета. Крем для душа — не исключение из бьюти-правил бренда: эксклюзивный запатентованный комплекс QAI отвечает за антивозрастной эффект, а природная минеральная вода Eau de la Foux насыщает кожу микроэлементами. Плюс в шелковой текстуре жемчужно-белого крема находятся натуральные пенообразователи из кокосового ореха, которые защищают кожу от потери влаги.
Ligne St Barth
Секрет успеха Ligne St Barth (со штаб-квартирой на тропическом «острове миллионеров» Сен-Бартельми!) — микс традиций племени араваков и современных экоустойчивых технологий производства. В главной роли геля для душа — вода Карибского моря (в комбо с кокосовым маслом), ольфакторные ноты которого превращают уходовую рутину в парфюмерный спа-ритуал.
Comfort Zone
Раскрываем субличность слоулайфера с кремом для душа Tranquillity от Comfort Zone. Воздушная текстура средства на основе масла амаранта, богатого скваленом и токотриенолами, восстанавливает поврежденную кожу, увлажняя и повышая эластичность. В свою очередь микс из эфирных масел сандалового дерева, ветивера, апельсина и кедра снимает стресс и напряжение.
Davines
Мастера ультраполезных масок для волос Davines расширили уходовую линейку, наш фаворит — кремообразный гель для душа на базе аннато (растет в южноамериканских тропиках, где цветет только один раз в году!), который интенсивно очищает и питает кожу, а также подходит для ежедневного применения.
Grown Alchemist
В составе геля для душа от австралийских травников Grown Alchemist собрался длинный перечень растительных ингредиентов: масла мандарин и розмарин тонизируют, макадамия, жожоба и шиповник отвечают за упругость и гладкость, и шиповник смягчает кожу (спасибо жирным кислотам в составе масла!).
Bioderma
Фаворит домашней косметички — макси-флакон Bioderma, который подойдет как взрослым, так и подрастающим бьютиголикам. Кокосовое масло успокаивает кожу (в том числе помогает справиться с эксземой), воссоздает защитный барьер и поддерживает необходимый уровень влаги.
Clarins
Мастхэв ароматической уходовой линейки Clarins — бодрящий гель для душа (наш шанс прийти в себя во время короткого светового дня!), в составе которой экстракт сапонарии (природный пенящийся ингредиент!) дополнен экстрактами женьшеня и алоэ барбадосского. При контакте с водой гелевая текстура средства легким движением руки превращается в пену, мягко очищая и увлажняя кожу.
Somelove
Производственное кредо бьюти-фрешмена Somelove — гипоаллергенные уходовые средства из натуральных ингредиентов (подходят для чувствительной кожи и при атопическом дерматите). Результат консультаций фаундеров с доктором UK Society of Cosmetic Scientists Барбарой Олиосо — очищающий крем-гель, объединивший сок алоэ вера (увлажняет), масло арганы (питает) и молочную кислоту (мягко отшелушивает кожу).
Tonka
Суперсила Tonka — сложносочиненная парфюмерная пирамида с составе уходовых средств (мечта всех аромагиков!). Например, в очищающем геле Yuzhnaya Kozha бергамот и шафран в верхнем звучании дополнены аккордами ветивером и герани в нотах сердца, а также нотами пачули и миндаля в базовом.
L'Occitane au Bresil
Амазонские бьюти-спецы L'Occitane au Bresil создали гель для душа из микса маракуйи и лемонграсса (пока что без горгонзоллы) — при контакте с водой субстанция превращается в густую пену, которая на ура очищает кожу и придает приятный тропический аромат (наш аналог ситуативного экваториального отпуска).
APIVITA
Маточное молочко, прополис, и мед — ключевые ингредиенты косметики APIVITA, создаваемой на основе продуктов пчеловодства. В комбо с экстрактом инжира и гамамелиса гель защищает кожу от шелушения (на зло сухому комнатному воздуху в сезон отопления) и оказывает антиэйдж-эффект (вместо косметолога).
Youth Lab
Греческие технологи Youth Lab дополнили экстракт алоэ (средиземноморская база для увлажения и питания кожи) миксом из пребиотиков и фитоэндорифонового комплекса — получился классный гель для душа, успокаивающий кожу, повыщающий выработку коллагена, а главное, помогающий снизить воздействие кортизола aka гормона стресса на организм (бесценно в хтоническом ноябре).
Levrana
Нордические гуру органической косметики Levrana (выращивают ингредиенты на собственной ферме в Кандалакше!) объединили в составе геля для душа оливковое и кокосовое масла, усилив бьюти-формулу за счет экстрактов ламинарии, моркови и донника. В итоге средство витаминизирует кожу и способствует выработке коллагена, не нарушая кислотно-щелочной баланс.
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