Мыльная опера: нашли 13 отличных гелей для душа

Мастера ультраполезных масок для волос Davines расширили уходовую линейку, наш фаворит — кремообразный гель для душа на базе аннато (растет в южноамериканских тропиках, где цветет только один раз в году!), который интенсивно очищает и питает кожу, а также подходит для ежедневного применения.