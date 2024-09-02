Патчи, эмульсии и праймеры: хиты сентябрьской косметички

Гигантская жемчужина Акойя с ароматом моря внутри — королевский подгон от The House of Oud в сеть Molecule. Коллекция Royal Stones посвящена драгоценностям царствующих династий. Четвертая парфюмерная вода из нее делает книксен Виндзорам. Жемчужное колье в четыре нити, полученное Елизаветой II во время визита в Японию, на всю жизнь стало одним из ее любимых украшений, а Кейт Миддлтон надела жемчужные серьги в форме цветной капусты (да!) на свой триумфальный камбэк этим летом. Так что аромат White Pearl должен был пахнуть не только Японским или Северным морем, но дворцами, парадами и садовыми клумбами. И дорогой букет из иланг-иланга, розы, королевского ириса, соли и амбры взял это задание под козырек!