Патчи, эмульсии и праймеры: хиты сентябрьской косметички

Прокачиваем искусство дипломатии: вызываем на переговоры с нашим коллагеном сыворотку Institut Esthederm, а синяки и отеки под глазами вежливо просят удалиться патчи Margy's с экстрактами морских водрослей и василька — еще больше косметических мастхэвов месяца собрали в подборке.
Colorbar
Сolorbar – это база! В «Рив Гош» подвезли лучший праймер нашей части света. Первый в сфере мейкапа (не по таймлайну, а по масштабу!) индийский бренд выпустил базу под макияж, которая сглаживает неровности кожи, как режиссер Болливуда — невообразимые сценарные повороты. Ультраровное покрытие обеспечивают гиалуроновая кислота и масло камелии, тон без пятен — ниацинамид, витамин Е и светоотражающие ингредиенты. А вот никаких спорных в индуистском (и гуманитарном) отношении ингредиентов в праймере нет — всю продукцию Colorbar сертифицировала PETA.
Clarins
По мотивам мейкапа Miu Miu с эффектом влажной кожи французы Clarins выпустили дневной крем Rose Lumiere для вау-сияния: его гарантируют экстракт харунганы (растет только на севере Мадагаскара!) и кислоты суданской розы — вместе разглаживают морщины, отшелушивают кожу лица и улучшают ее светоотражающие способности (ну блеск!).
Skeyndor
Опасные UVA-лучи активны круглый год, так что наносим солнцезащитные средства даже во время осенних трипов по Сестрорецкому болоту. Наш выбор — эмульсия от испанских бьюти-визионеров Skeyndor из линейки Skinсare Make Up: помимо санскрина, крем пригодится в роли тонального средства (выравнивает кожу лучше ретушеров А-листа) и увлажняющей сыворотки (заслуга масла жожоба).
л'Окситан
Уходовые спецы л’Окситан из Прованса лучше других знают, как защитить кожу от старения после трех месяцев агрессивного солнца, — упаковали весь южный опыт во флакон антиэйдж-сыворотки для шеи и зоны декольте, требующих особого бьюти-внимания. Масло иммортеля повышает упругость, карите увлажняет, а экстракт овса отвечает за суперлифтинг.
Pupa
Всё, везде и сразу! Миланские косметологи Pupa объединили в одном средстве крем для тела, лица и рук: утром берем на работу для пятиминутного уходового брейка, а вечером усиливаем эффект любимой сыворотки. Масла кокоса и авокадо на ура питают и смягчают пересушенную кожу (бесценно в сезон отопления).
Natura Siberica
Новосибирские травники Natura Siberica сочинили собственный сиквел «Головоломки» в уходово-парфюмированной серии Shades of Siberia (средства названы в честь эмоциональных состояний — гармонии, созерцания или покоя). Для разблокировки «мудрости» в мыле для рук объединили ноты шалфея, шлемника байкальского и кедрового стланика (собирают у подножий вулканов Камчатки!).
The House of Oud
Гигантская жемчужина Акойя с ароматом моря внутри — королевский подгон от The House of Oud в сеть Molecule. Коллекция Royal Stones посвящена драгоценностям царствующих династий. Четвертая парфюмерная вода из нее делает книксен Виндзорам. Жемчужное колье в четыре нити, полученное Елизаветой II во время визита в Японию, на всю жизнь стало одним из ее любимых украшений, а Кейт Миддлтон надела жемчужные серьги в форме цветной капусты (да!) на свой триумфальный камбэк этим летом. Так что аромат White Pearl должен был пахнуть не только Японским или Северным морем, но дворцами, парадами и садовыми клумбами. И дорогой букет из иланг-иланга, розы, королевского ириса, соли и амбры взял это задание под козырек!
Institut Estederm
У сыворотки Institut Esthederm амбициозный KPI на осень – заметно подрастить коллаген (пять основных его типов!) в нашей коже. Что мы знали до сих пор: коллаген бесполезно доставлять в лицо транзитом через желудок, а включенные в крем молекулы работают только в поверхностных слоях эпидермиса. Какую новость принесли технологи из Прованса: чтобы убедить коллагеновые волокна энергично синтезироваться, с каждым должен вести переговоры особый ингредиент. В состав новых средств Intensive Pro-Collagen+ включен полный их штат (ксилоза, гексапептид-9 и другие), так что мгновенный молодильный эффект ощутили все испытуемые от 45 до 70 лет.
Margy’s
Точно поможет: с концом каникул меняем солнечные очки на большие патчи Margy’s. У синяков, отеков и морщин вокруг глаз могут быть разные причины, но экспресс-ответ на них общий. Лифтинг-патчи Margy’s за десять минут разглаживают, укрепляют и осветляют тонкую кожу в этой зоне. Коллагеновое волокно пропитано сывороткой с экстрактами морских водорослей, эхинацеи, василька, витаминами B и E и, конечно, незаменимыми гиалуроновой кислотой с кофеином. Приглашенными знаменитостями в составе выступают ацетилгексапептид-8 (запомним этот аналог ботокса без инъекций!) и сверхполезное эфирное масло коры амириса.
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