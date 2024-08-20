Муссы, бальзамы и термальные воды: выбрали 7 бьюти-мастхэвов августа

Новый аромат итальянцев The House Of Oud в Molecule с ходу представляется нашим крашем — и имеет все шансы! Парфюмерную воду Guilty Crush ее создатели сравнивают с отпечатком губ на бокале (на салфетке, на зеркале или на воротнике мужской сорочки — подойдет любой вариант). Сходство тут не только в ощутимом следе, который оставляет долгий мускусный шлейф. Guilty Crush и правда пахнет дорогой помадой! Но в пудровом аромате с нотами вишни, розы, земляники и ванили есть еще одна guilty pleasure — аккорд шампанского. Судя по приятной щекотке в носу перляж у него мелкий, а выдержка —отменная.