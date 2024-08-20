Муссы, бальзамы и термальные воды: выбрали 7 бьюти-мастхэвов августа

Провожаем лето красиво! Спешим на Ласковый пляж, положив в пляжную косметичку главные косметические хиты месяца: увлажняющее молочко (бесценно в комбо с SPF), сияющий бальзам и парфюм в аккордами шампанского (мелкого перляжа и отменной выдержки!).
Clarins
Оттеночный бальзам Lip Oil Balm от французов Clarins пригодится и для праздничного мейкапа на открытие театрального фестиваля «Александринский» (стартует премьерой Богомолова!), и в роли ночного уходового средства. Масло лесного ореха блестяще (буквально!) увлажняет губы, а шиповник в комбо с жожоба насыщают кожу витаминами (зима близко).
Make Sense
Уходовый маст-хэв всех парфманьяков — мусс для тела от новорожденного российского бренда Make Sense (уже прижился в косметичке поп-дивы Zivert). В пирамиде аромата очищающей пены собран идеальный летний гербарий: бергамот, мандарин и бутоны черной смородины из верхнего звучания — в аккорде с ирисом, неролями и ландышем в нотах сердца, а в шлейфе звучит аромат ладанника.
Skeyndor
Бьюти-альтернатива выходным на Чудном пляже — восстанавливающий крем из линейки Aquatherm от каталонских косметических визионеров Skeyndor. Средство на базе термальной воды (из аквитанской коммуны Сали-де-Беарн!) насыщено морскими коллагенами (разглаживают морщины), церамидами (удерживают влагу в коже), экстрактом тыквы и протеинами сои (вместе дают мощный антиэйдж-эффект).
Bioderma
Тестируем лайфхак из «Тиктока» и вместо сухого шампуня пользуемся мицеллярной водой (что? да!). Для бьюти-эксперимента (как и для базового снятия макияжа) запасаемся Bioderma Sensibio 2O от Naos с экстрактом огурца в составе (аптечный хит!): успокаивающая формула на ура удаляет загрязнения и снимает раздражение, не забивает поры и не пересушивает кожу.
Levrana
Ухаживаем за локонами и привыкаем к органической косметике с детства, наш фаворит — бальзам-кондиционер от петербургских локалов Levrana (Леонид и Виктория Леврана уже 10 лет выращивают растения на собственной ферме за Полярным кругом). Экстракт ромашки укрепляет пряди, соя увлажняет, а протеины пшеницы улучшают кровоснабжение кожи головы.
The House of Oud
Новый аромат итальянцев The House Of Oud в Molecule с ходу представляется нашим крашем — и имеет все шансы! Парфюмерную воду Guilty Crush ее создатели сравнивают с отпечатком губ на бокале (на салфетке, на зеркале или на воротнике мужской сорочки — подойдет любой вариант). Сходство тут не только в ощутимом следе, который оставляет долгий мускусный шлейф. Guilty Crush и правда пахнет дорогой помадой! Но в пудровом аромате с нотами вишни, розы, земляники и ванили есть еще одна guilty pleasure — аккорд шампанского. Судя по приятной щекотке в носу перляж у него мелкий, а выдержка —отменная.
Pupa
После солнца (тем более на протяжении трех месяцев!) кожа нуждается в особом увлажнении и восстановлении, наш выбор — молочко для тела от итальянцев Pupa. Средство на базе масла карите и сладкого миндаля уменьшает покраснения, предотвращает шелушение и восстанавливает правильный уровень увлажненности (без вреда для природы — флакон создан из переработанного пластика).
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