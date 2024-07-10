Собрали идеальную июльскую косметичку

Забираем в июль аромат рейва на пляже и корабельной смолы, SPF от солнца и экрана смартфона и лично катран приморский!
Skeyndor
Шах и мат, косметологи! Филлер под глаза хоть каждый день — рабочий докмед от каталонской марки Skeyndor. За формулы кремов доктора технических (Хуан Морсильо) и химических (Публио Пуэнте) наук решили взяться еще в конце 1960-х. И по привычке стали писать их в жанре диссертации. Позвали консультантов и соавторов из фармацевтов, дерматологов и биохимиков c медицинской кафедры Национального университета Барселоны, изучили сотни тысяч ингредиентов (трюфели, шампанское и дамасская роза вошли в топ!) — и к сегодняшнему дню запатентовали больше двух тысяч составов. У филлера из линии Corrective состав тоже особенный: пептиды с ботоксоподобным эффектом, расслабляющие мышцы лица экстракты, а еще строгие агенты, которые не дают драгоценной (в зоне вокруг глаз) подкожно-жировой клетчатке никуда сбежать.
Molecule
За сухим игристым — на террасы, за десертным тихим — в Molecule к Casamorati. Не перепутать! Новый аромат итальянской нишевой марки носит имя особняка в Палермо, где долгие десятилетия жила семья Флорио. В переводе Quattro Pizzi — это и «четыре башенки», и, между прочим, «четверка жезлов». Но с процветанием у династии был порядок даже без эзотерики: Флорио основали самую большую на Сицилии судоходную компанию (рейсы в Нью-Йорк и Бомбей!) и стали добавлять вареную корабельную смолу в бутылки со своих виноградников. Так у них получился знаменитый диджестив марсала, сладкий дух которого плещется и в 100 миллилитровом флаконе Casamorati. Новая парфюмерная вода — это кокосы, давана, тубероза и ром в трюме вернувшегося из кругосветки парохода. В общем, что-то на отпускном!
Morph
Итальянцы из Morph делают отпуск доступным круглый год! Их акватический унисекс-аромат Antiguabay — VR-технология из мира парфюмерии: морские и озоновые ноты переносят на пляж с бунгало и коктейлями; ваниль, цветы пачули и сандал — в жаркие тропики. Ну а нотка черного перца делает парфюм пряным и дымным, как рейв на берегу океана.
Skeyndor
Ученые из умного бренда Skeyndor (доктор технических наук Хуан Морсильо и доктор химических — Публио Пуэнте) создали инновационный крем для лица SPF 50+ с вау-технологией Blue Light! Она спасает кожу от всех видов излучения, даже HEV, «голубого света» от экрана смартфона (так что теперь можно скроллить ленту и сохранять лицо!). Еще в составе средства катран приморский — защищает ДНК стволовых клеток кожи, сохраняя ее молодой.
Ligne St Barth
Ну очень модную косметику Ligne St Barth придумал Эрве Брин и делает ее по соседству с резиденциями Брэда Питта и Илона Маска на острове Сен Барт по уникальным формулам (наследство от прабабушки!). В итоге карибский гедонизм и бабушкин опыт заколлабились в рецепте релакс-масла с камфорой и ментолом: вручаем флакон своему массажисту, чтобы еще эффективнее снять усталость (ментол разогревает и расслабляет мышцы) и подтянуть контуры тела.
Levrana
За локоны, как у Рапунцель, в июле отвечает знаменитый экологичный бренд из Петербурга Levrana и его горячая (и по составу, и по степени нашей любви к ней) маска для волос Pro Bio Hair Grow Booster Mask. Перечный экстракт разогревает кожу головы, пробуждая спящие фолликулы и ускоряя рост волос, а масло виноградной косточки увлажняет их по всей длине.
Natura Siberica
У волос тоже случается выгорание, особенно у окрашенных. Срочно наймите терапевта — шампунь After Color Therapy! Видели ярко-розовую сибирскую мальву? Она умеет сохранять цвет — и поэтому в составе шампуня вместе с камелией и даурской розой. Этот букет собрали в Ice Professional by Natura Siberica, чтобы защитить волосы от УФ-лучей (главная причина выгорания). Цветочный комплекс Anti-ox действует на локоны, как санскрин на кожу, а слабокислый pH фиксирует цветовой пигмент.
Ohave
Ферментированная, веганская, корейская, но не кухня? Косметика Ohave в институте красоты «Галактика»! Увлажняющая антиэйдж-сыворотка Ohave почти наполовину (на 41,6 %!) состоит из ферментированного лизата портулака и еще на 43 % — из экстракта вишни. Вдвоем они поддерживают необходимый уровень pH на поверхности кожи и устанавливают дипломатические отношения с живущим там микробиомом. Остальные 15 % — гиалуроновая кислота, витамины и микроэлементы — упакованы в липосомы (круглые «посылки» с жировой оболочкой), которые благополучно доезжают до клеток во все слои эпидермиса. Даже на минус пятый этаж, где в базальной мембране в промышленных масштабах производится наш родной коллаген.
Royal Cosmetics
Сразу четыре пептида заступают на вахту в дневном лифтингкреме Mediplorer. Патентованные разработки японского дерматолога профессора Масато Хики помогают компонентам крема (тем самым четырем пептидам плюс производным витаминов С и Е!) заметно улучшать тургор кожи. А придуманная научными сотрудниками Университета Канагавы система тройной эмульгации доставляет их все в целости, сохранности и без потери боевого настроя на нужные уровни эпидермиса с той же безупречной логистикой, с какой линейка Mediplorer добирается из Осаки до петербургского салона Beauty Lounge.
Pharmacosmetica
Ариэли И Джоны Сноу, наш выход (на пляж)! Новый санскрин Institut Esthederm сбережет самую чувствительную кожу — даже если есть аллергия на солнце. Солнцезащитный крем Intolérances Solaires SPF 50+ со знанием дела спасает от ожогов белокожих и/или рыжих людей — ведь основатель марки фармацевт и биолог Жан-Ноэль Торель в конце 1970-х делал первые санскрины для себя, буквально реанимируя лицо после переезда из Парижа на Лазурный берег. Новый крем увлажняет кожу благодаря главному компоненту — воде, максимально похожей на межклеточную жидкость нашего организма, а успокаивает растительными производными — кокосовым маслом, аргинином (аминокислотой из орехов и семечек) и экстрактом ламинарии.
Davines
Эко-активисты нашего сердца Davines, известные своим ответственным подходом к красоте и окружающей среде, захватывают бьюти-эфир сразу с двумя новостями. Во-первых, теперь у них имеется твердый шампунь для волос и тела. Фронт-ингредиент – белый тысячелистник, выращенный в Научном саду бренда в Парме в лучших традициях регенеративного земледелия. Шампунь делает волосы шелковистыми и послушными, а кожу гладкой, его удобно брать с собой, а отсутствие пластиковой упаковки снижает негативное воздействие на среду. В этом же ключе придуман рефил-формат линейки шампуней Essentials. Берем пол-литра MOMO или NOUNOU (их много не бывает) в рефиле вместо двух баночек по 250 мл, и сокращаем использование пластика на 74% (когда математика пригодилась в жизни!).
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