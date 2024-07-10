Собрали идеальную июльскую косметичку

За сухим игристым — на террасы, за десертным тихим — в Molecule к Casamorati. Не перепутать! Новый аромат итальянской нишевой марки носит имя особняка в Палермо, где долгие десятилетия жила семья Флорио. В переводе Quattro Pizzi — это и «четыре башенки», и, между прочим, «четверка жезлов». Но с процветанием у династии был порядок даже без эзотерики: Флорио основали самую большую на Сицилии судоходную компанию (рейсы в Нью-Йорк и Бомбей!) и стали добавлять вареную корабельную смолу в бутылки со своих виноградников. Так у них получился знаменитый диджестив марсала, сладкий дух которого плещется и в 100 миллилитровом флаконе Casamorati. Новая парфюмерная вода — это кокосы, давана, тубероза и ром в трюме вернувшегося из кругосветки парохода. В общем, что-то на отпускном!