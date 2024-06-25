Главные тренды в маникюре прямо сейчас

Металлические сферы, нейл-торевтика и гжель — Яна Topcoat (создавала нейл-арт для португальского и российского Vogue, Tatler и Moscow Fashion Week) разложила по полочкам главные тренды маникюра этого года.
Металлический декор
Привет, 2015! Помните, как мы украшали один или два ногтя рисунком или наклейкой (олды на месте!)? Только теперь вместо них — объемная деталь, напоминающая микро-фигурку из металла. Повторяем нейл-арт и клеим на ногти золотистые квадраты со вставкой из бирюзы (как на показе Louis Vuitton FW'24) или трехцветные металлические окружности по примеру Area сезона SS'24. А еще розы, сферы и все, что попадется под руку!
Флористика
Образом Chanel на красной дорожке вряд ли кого-то можно удивить. А вот маникюром, в точности повторяющем принт, можно! Нейл-артист Мэй Каваджири перенесла лого и бутоны с костюма на ногти Блейк Лайвли. А Джиджи Хадид появилась на Met Gala с объемными копиями цветов (реверанс дизайну из нулевых!) с платья Thom Browne. Но делать полный mix & match необязательно, главный тренд — сама флористика. Рисуйте матовые розы на голом ногте, как Ама Куаши для показа Simone Rocha SS'24, или инфантильные ромашки, которые прямо сейчас носит Хейли Бибер.
Кристаллы
Еще один камбэк из нулевых и, пожалуй, самый простой в исполнении тренд 2024 года — одинокий страз на нюдовом ногте. Но если тянет удариться в арт + бьюти, повторяйте трюк Амы Куаши для кутюрного показа Jean Paul Gaultier x Simone Rocha Couture SS'24 и конструируйте драгоценные микро-скульптуры из камней.
Фактурное монохромное покрытие
Нейл-торевтика, ногти-антистресс или просто мелкая пластика! Фактурное покрытие, напоминающее глиптику или узоры на хрустальных бокалах, — одновременно минималистичный и эффектный бьюти-прием, который превратит ваши ногти в произведение ювелирного искусства. Доказано гуру философии дорого-богато — Schiaparelli!
Гжель
Луковичный узор из Чехии, русская гжель или керамика эпохи династии Мин — бело-синие узоры знакомы многим культурам от Франции до Китая и России. Вслед за интересом к национальной идентичности дизайнеры переносят узнаваемые коды на одежду, мебель и украшения, а нейл-артисты — на ногти. Берем за референс бабушкин сервиз и возрождаем народные промыслы!
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