Главные тренды в маникюре прямо сейчас

Привет, 2015! Помните, как мы украшали один или два ногтя рисунком или наклейкой (олды на месте!)? Только теперь вместо них — объемная деталь, напоминающая микро-фигурку из металла. Повторяем нейл-арт и клеим на ногти золотистые квадраты со вставкой из бирюзы (как на показе Louis Vuitton FW'24) или трехцветные металлические окружности по примеру Area сезона SS'24. А еще розы, сферы и все, что попадется под руку!