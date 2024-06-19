Пшик-пшик — и готово! 12 мистов, которые спасут лицо этим летом

Лето – повод для миста. Обезвоживание, потеря эластичности, чувство стянутости, вечно уплывающий куда-то макияж и непреодолимое желание прохлады — со всем этим помогут спреи из нашей подборки. Нашли двенадцать лучших!
La Mente
Японский бренд премиум-косметики La Mente был создан доктором Мицуи — ему принадлежит ряд значимых открытий в области эстетической и anti-age-терапии. Под руководством Мицуи-сан выпускаются средства, сочетающие в себе силу редких восточных растений, натуральных витаминов и биоактивных комплексов. Один из них — мист-концентрат Pure PL Mist. Он на 100% состоит из экстра-омолаживающего компонента — плацентарной вытяжки, обладающей целым комбо важнейших ферментов, витаминов, минералов и аминокислот. Мист подходит даже для воспаленной и чувствительной кожи, мгновенно увлажняя и успокаивая ее . Благодаря формату спрея сыворотка покрывает лицо мелкодисперсной вуалью, что позволяет биокомпонентам проникнуть даже в самые глубокие слои кожи.
Purearth
Гималайский Purearth превращает в ритуал весь процесс производства — от поиска и сбора ингредиентов высоко в Гималаях до их ручного разлива по бутылочкам. Создательница бренда Кавита Кхоса уверена, что только через прямое взаимодействие с природой возможно обрести контакт с нашими (и растительными!) корнями. Эта философия отражается в каждом продукте Purearth. Например, в составе 100% растительной эссенции — индийский жасмин, который напитывает влагой сухую и обезвоженную кожу, дамасская роза, которая восстанавливает pH-баланс и укрепляет защитный барьер, и индийская сенна, придающая коже лица упругость, снимающая воспаление и стресс. Распыляйте эссенцию дома перед нанесением ежеденевного ухода, после — для закрепления макияжа и берите ее с собой, чтобы увлажнить и освежить кожу.
By Terry
Внутри миста для лица Hyaluronic Glow Setting Mist — сразу восемь видов гилауроновой кислоты. К ним в поддержку в формулу добавили комплекс Freshbiome с пробиотиками и церамидами, а также экстракт цветов камелии. Все вместе они укрепляют защитный барьер, нормализуют и поддерживают водный баланс, придают сияние и свежесть. Распыляйте средство равномерно с расстояния 15-20 см на кожу лица, шеи и декольте перед нанесением макияжа и после — благодаря невесомой текстуре мист не повреждает его, а продлевает его стойкость.
Höbepergh
Face Hydrating And Nutrient Mist — главный бьюти-универсал в вашей косметичке. Спрей работает в качестве тоника, фиксатора макияжа и даже выполняет функции крема. Секрет многофункциональности — микс экстракта чайной розы и двух видов гиалуроновой кислоты. Роза глубоко питает кожу и защищает ее от свободных радикалов (именно они ответственны за появление морщин, пигментных пятен и тусклость кожи). А гиалуроновая кислота, которая мгновенно проникает в роговой слой эпидермиса, тонизирует и повышает эластичность кожи.
Grown Alchemist
Формула из растительных ингредиентов во главе с пептидом-33 интенсивно очищает и восстанавливает кожу от посследствий агрессивного воздействия окружающей среды и стресса, которые приводят к потере эластичности и преждевременному старению. Детокс-свойства пептида-33 усиливает экстракт гриба Рейши — он обеспечивает максимально увлажнение, необходимое для обновления кожи. Наносите тоник любым удобным вам способом — с помощью ватного диска или распыляя сразу на лицо.
Ligne St Barth
Тонизирующий мист Ligne St Barth с очищенной водой Карибского моря и экстрактом дыни пробуждает и увлажняет кожу, подготавливая ее к следующим этапам ухода. Гидролизованный соевый протеин в составе моментально проникает в слои кожи, стимулируя регенерацию клеток и удерживая влагу. Для максимального эффекта распыляйте на чистую кожу лица до нанесения крема. Но и с ролью фиксатора макияжа он справится за пару пшиков!
Clarins
В главной роли — органический экстракт каланхоэ, который стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и помогает поддерживать запас влаги во всех слоях кожи. Тем временем экстракт каменной розы сдерживает испарение воды с ее поверхности. Завершает формулу-триаду растительный комплекс Anti-Pollution — он защищает кожу от загрязнений и синего света, который замедляет регенерацию и приводит к преждевременному старению.
Elemis
Да-да, кефир — вам не показалось! Внутри Superfood Kefir-Tea Mist — кефирные бактерии, источник пробиотиков для микрофлоры кожи. Кроме них в составе еще один супернапиток — чай Ройбош, который отвечает за антиоксидантную мощь спрея. На выходе получаем многофункциональное средство. Загибайте пальцы: увлажняет и успокаивает, защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, тонизирует и фиксирует макияж.
[ comfort zone ]
Минимум ингредиентов — максимум пользы. Освежающий мист для лица с экстрактом кактуса опунции и бетаином увлажняет, удерживая влагу внутри, защищает от стрессовых факторов окружающей среды и заставляет кожу лучиться. Бонус: удобно брать с собой и можно распылять прямо на макияж, чтобы освежить и увлажнить кожу хоть в офисе, хоть во дворике One Trinity Place.
Л'Окситан
Мист Л'окситан с растительными сахарами увлажняет кожу, возвращая ей ощущение свежести. За легкий аромат отвечает вода сакуры из региона Люберон в Провансе ( с цветочно-фруктовыми нотами вишни и мускуса).
Amoveo Cosmetics
Мист Amoveo Cosmetics из органического сока алоэ вера восполняет достаток влаги, успокаивает и выравнивает тон лица. В каждом пшике – сеанс аромотерапии. Натуральный ананас в составе помогает взбодриться, улучшить общее психическое состояние и приободрить иммунную систему. Встряхните флакон перед нанесением и распыляйте не только на лицо, шею и декольте, но и на все тело — для увлажнения и снятия напряжения.
DARLING*
Увлажнение и питание всего за несколько секунд — освежающий мист для тела DARLING* 2в1. Пробиотики из экстракта цветка кокоса удерживают влагу и успокаивают сухую кожу. А жирные кислоты масла сладкого миндаля питают и наполняют ее энергией. Спрей быстро впитывается, оставляя после себя ненавязчивый цветочный аромат.
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