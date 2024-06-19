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Пшик-пшик — и готово! 12 мистов, которые спасут лицо этим летом

Лето – повод для миста. Обезвоживание, потеря эластичности, чувство стянутости, вечно уплывающий куда-то макияж и непреодолимое желание прохлады — со всем этим помогут спреи из нашей подборки. Нашли двенадцать лучших!

La Mente

La Mente, ДЛТ, 31 780 руб.

La Mente, ДЛТ, 31 780 руб.

Японский бренд премиум-косметики La Mente был создан доктором Мицуи — ему принадлежит ряд значимых открытий в области эстетической и anti-age-терапии. Под руководством Мицуи-сан выпускаются средства, сочетающие в себе силу редких восточных растений, натуральных витаминов и биоактивных комплексов. Один из них — мист-концентрат Pure PL Mist. Он на 100% состоит из экстра-омолаживающего компонента — плацентарной вытяжки, обладающей целым комбо важнейших ферментов, витаминов, минералов и аминокислот. Мист подходит даже для воспаленной и чувствительной кожи, мгновенно увлажняя и успокаивая ее . Благодаря формату спрея сыворотка покрывает лицо мелкодисперсной вуалью, что позволяет биокомпонентам проникнуть даже в самые глубокие слои кожи.

Purearth

Purearth, 6 330 руб.

Purearth, 6 330 руб.

Гималайский Purearth превращает в ритуал весь процесс производства — от поиска и сбора ингредиентов высоко в Гималаях до их ручного разлива по бутылочкам. Создательница бренда Кавита Кхоса уверена, что только через прямое взаимодействие с природой возможно обрести контакт с нашими (и растительными!) корнями. Эта философия отражается в каждом продукте Purearth. Например, в составе 100% растительной эссенции — индийский жасмин, который напитывает влагой сухую и обезвоженную кожу, дамасская роза, которая восстанавливает pH-баланс и укрепляет защитный барьер, и индийская сенна, придающая коже лица упругость, снимающая воспаление и стресс. Распыляйте эссенцию дома перед нанесением ежеденевного ухода, после — для закрепления макияжа и берите ее с собой, чтобы увлажнить и освежить кожу. 

By Terry

By Terry, ДЛТ, 5 600 руб.

By Terry, ДЛТ, 5 600 руб.

Внутри миста для лица Hyaluronic Glow Setting Mist — сразу восемь видов гилауроновой кислоты. К ним в поддержку в формулу добавили комплекс Freshbiome с пробиотиками и церамидами, а также экстракт цветов камелии. Все вместе они укрепляют защитный барьер, нормализуют и поддерживают водный баланс, придают сияние и свежесть. Распыляйте средство равномерно с расстояния 15-20 см на кожу лица, шеи и декольте перед нанесением макияжа и после — благодаря невесомой текстуре мист не повреждает его, а продлевает его стойкость.  

 

Höbepergh

Höbepergh, Molecule, 4 235 руб.

Höbepergh, Molecule, 4 235 руб.

Face Hydrating And Nutrient Mist — главный бьюти-универсал в вашей косметичке. Спрей работает в качестве тоника, фиксатора макияжа и даже выполняет функции крема. Секрет многофункциональности — микс экстракта чайной розы и двух видов гиалуроновой кислоты. Роза глубоко питает кожу и защищает ее от свободных радикалов (именно они ответственны за появление морщин, пигментных пятен и тусклость кожи). А гиалуроновая кислота, которая мгновенно проникает в роговой слой эпидермиса, тонизирует и повышает эластичность кожи.

Grown Alchemist

Grown Alchemist, 4 080 руб.

Grown Alchemist, 4 080 руб.

Формула из растительных ингредиентов во главе с пептидом-33 интенсивно очищает и восстанавливает кожу от посследствий агрессивного воздействия окружающей среды и стресса, которые приводят к потере эластичности и преждевременному старению. Детокс-свойства пептида-33 усиливает экстракт гриба Рейши — он обеспечивает максимально увлажнение, необходимое для обновления кожи. Наносите тоник любым удобным вам способом — с помощью ватного диска или распыляя сразу на лицо. 

Ligne St Barth

Ligne St Barth, 3 620 руб.

Ligne St Barth, 3 620 руб.

Тонизирующий мист Ligne St Barth с очищенной водой Карибского моря и экстрактом дыни пробуждает и увлажняет кожу, подготавливая ее к следующим этапам ухода. Гидролизованный соевый протеин в составе моментально проникает в слои кожи, стимулируя регенерацию клеток и удерживая влагу. Для максимального эффекта распыляйте на чистую кожу лица до нанесения крема. Но и с ролью фиксатора макияжа он справится за пару пшиков!

Clarins

Clarins, Рив Гош, 3 300 руб.

Clarins, Рив Гош, 3 300 руб.

В главной роли — органический экстракт каланхоэ, который стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и помогает поддерживать запас влаги во всех слоях кожи. Тем временем экстракт каменной розы сдерживает испарение воды с ее поверхности. Завершает формулу-триаду растительный комплекс Anti-Pollution — он защищает кожу от загрязнений и синего света, который замедляет регенерацию и приводит к преждевременному старению. 

Elemis

Elemis, 3 040 руб.

Elemis, 3 040 руб.

Да-да, кефир — вам не показалось! Внутри Superfood Kefir-Tea Mist — кефирные бактерии, источник пробиотиков для микрофлоры кожи. Кроме них в составе еще один супернапиток — чай Ройбош, который отвечает за антиоксидантную мощь спрея. На выходе получаем многофункциональное средство. Загибайте пальцы: увлажняет и успокаивает, защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, тонизирует и фиксирует макияж. 

[ comfort zone ]

[ comfort zone ], 3 010 руб.

[ comfort zone ], 3 010 руб.

Минимум ингредиентов — максимум пользы. Освежающий мист для лица с экстрактом кактуса опунции и бетаином увлажняет, удерживая влагу внутри, защищает от стрессовых факторов окружающей среды и заставляет кожу лучиться. Бонус: удобно брать с собой и можно распылять прямо на макияж, чтобы освежить и увлажнить кожу хоть в офисе, хоть во дворике One Trinity Place.

Л'Окситан

Л'Окситан, 1 890 руб.

Л'Окситан, 1 890 руб.

Мист Л'окситан с растительными сахарами увлажняет кожу, возвращая ей ощущение свежести. За легкий аромат отвечает вода сакуры из региона Люберон в Провансе ( с цветочно-фруктовыми нотами вишни и мускуса). 

Amoveo Cosmetics

Amoveo Cosmetics, 750 руб.

Amoveo Cosmetics, 750 руб.

Мист Amoveo Cosmetics из органического сока алоэ вера восполняет достаток влаги, успокаивает и выравнивает тон лица. В каждом пшике – сеанс аромотерапии. Натуральный ананас в составе помогает взбодриться, улучшить общее психическое состояние и приободрить иммунную систему. Встряхните флакон перед нанесением и распыляйте не только на лицо, шею и декольте, но и на все тело — для увлажнения и снятия напряжения. 

DARLING*

DARLING*, Золотое Яблоко, 710 руб.

DARLING*, Золотое Яблоко, 710 руб.

Увлажнение и питание всего за несколько секунд — освежающий мист для тела DARLING* 2в1. Пробиотики из экстракта цветка кокоса удерживают влагу и успокаивают сухую кожу. А жирные кислоты масла сладкого миндаля питают и наполняют ее энергией. Спрей быстро впитывается, оставляя после себя ненавязчивый цветочный аромат. 

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