Пшик-пшик — и готово! 12 мистов, которые спасут лицо этим летом

Гималайский Purearth превращает в ритуал весь процесс производства — от поиска и сбора ингредиентов высоко в Гималаях до их ручного разлива по бутылочкам. Создательница бренда Кавита Кхоса уверена, что только через прямое взаимодействие с природой возможно обрести контакт с нашими (и растительными!) корнями. Эта философия отражается в каждом продукте Purearth. Например, в составе 100% растительной эссенции — индийский жасмин, который напитывает влагой сухую и обезвоженную кожу, дамасская роза, которая восстанавливает pH-баланс и укрепляет защитный барьер, и индийская сенна, придающая коже лица упругость, снимающая воспаление и стресс. Распыляйте эссенцию дома перед нанесением ежеденевного ухода, после — для закрепления макияжа и берите ее с собой, чтобы увлажнить и освежить кожу.