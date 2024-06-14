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Красота

Американо-патчи, крем с саке и антистресс-уход: бьюти-хиты июня

Составили топ бьюти-любимчиков: солнцезащитный спрей для всего (от лица до волос) с эффектом космического сияния, крем для губ с витамином С и экстрактом сакуры и спелый (как сладкая вишня!) аромат от внука Нины Риччи.

Fugazzi

Fugazzi, Рив Гош, 10 875 руб.

Fugazzi, Рив Гош, 10 875 руб.

Fugazi в речи ньюйоркеров уже лет сорок как означает подделку. Заменив «А» кириллической «Д» и удво­ив буквы, основатель марки Брэм Ниссинк сымитировал ошибки и типографские баги — и превратил это слово в метафейк, наше почтение! При этом в самом парфюме Nocologne всё по-­честному. Перед нами дей­ствительно не одеколон: концентрация ароматических веществ тут 30 % вместо принятых для жанра 4 %. Но структура у него как раз «колонная» — в буйстве цитрусов (грейпфрута, мандарина, калабрийского бергамо­та и выжатого вручную помело) и имбиря пробиваются мимоза, ветивер и мускатный шалфей.

QMS

QMS, 24 500 руб.

QMS, 24 500 руб.

Power firm mask от QMS (корнеотерапевтический экзосомальный бренд из Германии!), как и положено маске от ученого с мировым именем (специалиста по реконструктивной пластической хирургии Эриха Шульте!), прошла генетический тест, и в ее ДНК обнаружилась эффективная антиэйдж-команда: протеины шелка не дают мышцам лица расслабиться, за ровный рельеф кожи отвечает черный овес, а масляный кресс запускает процесс лифтинга.

New Notes

New Notes, Рив Гош, 12 000 руб.

New Notes, Рив Гош, 12 000 руб.

Дуэт розы и пачулей — это база (как «Времена года» Вивальди), но парфюмеры итальянского нишевого дома New Notes придумали свой сексуальный кавер (как очередной классный ремейк на Wicked Game) — аромат-афродизиак Erotika Minimale. Мы послушали этот цветочно-пряный трек и угадали все ноты: ирис, пряную герань, сливочную амбру, мускус, корицу. Но главную загадку вам придется решать самим — кто составит мэтч этому унисекс-парфюму и вам этим летом.

NAOS

NAOS, 7 296 руб.

NAOS, 7 296 руб.

Ловите маст-хэв на лето — двухфазный спрей Adaptasun от NAOS, который защищает от фотостарения совсем всё — лицо, тело и волосы. Состав средства натуральный, как бабушкино варенье! Рапсовое масло, витамин Е и масло аннато увлажняют кожу, а технология Adaptasun убирает гиперпигментацию: светлые участки кожи загорают в первую очередь, и тон кожи становится совершенным. (Видели Зендею под палящим солнцем в «Дюне»? Вот как у нее!)

Fane Beauty

Fane Beauty

Fane Beauty

Собственная лаборатория в «Сколково» — это про профессиональную косметику Fane Beauty! Шампунь Chroma Shield с кератином и хелатным комплексом, как и подобает средству, созданному в центре инноваций, поддерживает главный бьюти-тренд: заботится не только о внешности (сохраняет цвет окрашенных волос), но и о здоровье (нейтрализует ионы металлов в волосах, чтобы они блестели и становились крепче, а кожа головы — здоровее).

Levrana

Levrana, 1 250 руб.

Levrana, 1 250 руб.

Созданный в Петербурге бренд Levrana уже 10 лет ни с кем, кроме матушки-природы, не коллабится — растения для косметики Леонид и Виктория Леврана выращивают на собственной ферме за Полярным кругом! Наш экологичный краш, с которым мы собираемся провести весь июнь, — гиалуроновый гель филлер для лица из линейки Truе Alchemy. Идеальное комбо: в нем целых три (!) вида гиалуроновой кислоты с разным молекулярным составом. Первый наполняет клетки влагой, второй повышает регенерацию тканей, а третий подтягивает овал.

JULIETTE

JULIETTE, Золотое Яблоко, 13 090 руб.

JULIETTE, Золотое Яблоко, 13 090 руб.

С момента запуска нишевой парфюмерной марки Juliette Has a Gun ее создатель Романо Риччи (внук той самой Нины!) как-то стеснялся разложить свою главную героиню по нотам. Но бренду исполнилось 18 лет, и назрел взрослый разговор. Джульетта нашего времени, по словам Романо, не только has a gun, но и «ведет в танце и в жизни». А значит, очень сладкая и очень стойкая одновременно. Прямо как темная вишня одноименного сорта — она в парфюмерной воде звучит даже ярче абсолю жасмина, розового перца и кашмерана.

Margy's Monte Carlo

Margy's Monte Carlo, 6 450 руб.

Margy's Monte Carlo, 6 450 руб.

Феи-крёстные из Монако вместо волшебных палочек раздают перед балом волшебные колбочки: каждая маска бренда биомеметической швейцарской косметики Margy’s Monte Carlo запечатана в тубу вместе с очищающей салфеткой. Так технологи марки предусмотрительно решили вопрос с использованием маски в карете, тыкве, аэропорту (или во время летнего отключения горячей воды в Петербурге). Салфетка пропитана молочком с азуленом — это производное аптечной ромашки успокаивает даже самую реактивную кожу до нанесения уходовых средств. Хотя готовиться, по большому счету, ей нужно только к счастью: на ткани из кокосового волокна распределены ингредиенты, которые увлажнят, охладят и подтянут лицо.

Uteki

Uteki, Рив Гош, 5 830 руб.

Uteki, Рив Гош, 5 830 руб.

Не рассказывайте это корейским брендам, но уход за лицом может состоять из двух баночек в день (без разделения по полу, возрасту и типу кожи!). Именно такой придумали в Японии и назвали skip-care. С многофункциональными средствами скипнуть пару ступеней в очищении и увлажнении кожи действительно не проблема. В линейке Uteki семь продуктов (производитель со всем почтением называет их «героями») — очищающая и увлажняющая эмульсии, лосьон, сыворотка-антистресс, пилинг-сыворотка, крем-маска и крем для век и губ. В последнем, кроме полисахаридов речных водорослей и витамина С, есть экстракты зеленого чая, сакуры и ферментированного риса.

FOREO x Alina Shpak

FOREO x Alina Shpak

FOREO x Alina Shpak

FOREO x Alina Shpak

FOREO x Alina Shpak

Бьюти-тех гении FОREO заколлабились с тренером по дыхательной гимнастики Алиной Шпак и добавили в список наших хотелок очередной инновационный гаджет. Звуковая зубная щетка ISSA™ mini 3 x Alina Shpak вырабатывает до 9 000 (!) пульсаций в минуту, не оставляя кариесу ни единого шанса, при этом бережно массирует десна. Бонус для родителей: щетка подходит для детей от 5 лет, превращая рутину в приятный совместный ритуал и приучая малышей к регулярной (и качественной!) зубной гигиене — проверено дочкой Алины Есенией.

 

BABOR

BABOR, 22 600 руб.

BABOR, 22 600 руб.

BABOR, 3 610 руб.

BABOR, 3 610 руб.

BABOR, 3 340 руб.

BABOR, 3 340 руб.

BABOR, 4 690 руб.

BABOR, 4 690 руб.

Профи, стоящий на страже здоровья нашей кожи c 1956 года, BABOR вместе с берлинским художником Кевином Паркером запустили настоящую арт-коллаборацию. Каждый из шести ампульных миксов лимитки удовлетворяет индивидуальную потребность вашей кожи: увлажнение, сияние, совершенство, обновление, лифтинг и чистота кожи без высыпаний. Дизайн упаковки авторства Паркера, вдохновен работами мастера из серии «Страна грез», которые оценили по достоинству кураторы множества известных выставок, в том числе крупнейшей ярмарки современного искусства Art Basel в Майами!

Pslab

Pslab, Золотое Яблоко, 731 руб.

Pslab, Золотое Яблоко, 731 руб.

Pslab, Золотое Яблоко, 731 руб.

Pslab, Золотое Яблоко, 731 руб.

Pslab, Золотое Яблоко, 615 руб.

Pslab, Золотое Яблоко, 615 руб.

Pslab, Золотое Яблоко, 615 руб.

Pslab, Золотое Яблоко, 615 руб.

У южнокорейского бьюти-новичка Pslab сразу два летних запуска: патчи с натуральным экстрактом кофе в составе (один айс-латте, пожалуйста!) и линейка BB-кремов — с коллагеном и азиатской центеллой. Первые отвечают за мгновенное избавление от следов полуночных танцев в «Адище города» и последствий настоек в «Ларисочной». А вторые — за невесомое (и что особенно важно летом — надежное!) покрытие и увлажнение кожи без закупоривания пор. 

Siberian Wellness

Siberian Wellness

Siberian Wellness

Протестировать косметическую серию Experalta Biomelle удалось гостям футуристического ивента, организованного эко-брендом с сибирскими корнями Siberian Wellness. Тест-драйв кремов и сывороток с комплексом пре- и пробиотиков, поддерживающих баланс микробиоты (уникальной микрофлоры на поверхности кожи), чередовался с дегустацией ЗОЖ-коктейлей и лекций от ведущих экспертов wellness-индустрии. Вечеринка в настоящей лаборатории будущего — это что-то новенькое! А пока готовимся к следующим мероприятиям (летом их хоть отбавляй!), уходовые баночки Experalta Biomelle смогут позаботиться о коже лица и защитить ее от стресс-факторов (читай: последствий горящих дедлайнов и загульных уикендов). 

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Материал из номера:
Июнь

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