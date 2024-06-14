Американо-патчи, крем с саке и антистресс-уход: бьюти-хиты июня

Составили топ бьюти-любимчиков: солнцезащитный спрей для всего (от лица до волос) с эффектом космического сияния, крем для губ с витамином С и экстрактом сакуры и спелый (как сладкая вишня!) аромат от внука Нины Риччи.
Fugazzi
Fugazi в речи ньюйоркеров уже лет сорок как означает подделку. Заменив «А» кириллической «Д» и удвоив буквы, основатель марки Брэм Ниссинк сымитировал ошибки и типографские баги — и превратил это слово в метафейк, наше почтение! При этом в самом парфюме Nocologne всё по-честному. Перед нами действительно не одеколон: концентрация ароматических веществ тут 30 % вместо принятых для жанра 4 %. Но структура у него как раз «колонная» — в буйстве цитрусов (грейпфрута, мандарина, калабрийского бергамота и выжатого вручную помело) и имбиря пробиваются мимоза, ветивер и мускатный шалфей.
QMS
Power firm mask от QMS (корнеотерапевтический экзосомальный бренд из Германии!), как и положено маске от ученого с мировым именем (специалиста по реконструктивной пластической хирургии Эриха Шульте!), прошла генетический тест, и в ее ДНК обнаружилась эффективная антиэйдж-команда: протеины шелка не дают мышцам лица расслабиться, за ровный рельеф кожи отвечает черный овес, а масляный кресс запускает процесс лифтинга.
New Notes
Дуэт розы и пачулей — это база (как «Времена года» Вивальди), но парфюмеры итальянского нишевого дома New Notes придумали свой сексуальный кавер (как очередной классный ремейк на Wicked Game) — аромат-афродизиак Erotika Minimale. Мы послушали этот цветочно-пряный трек и угадали все ноты: ирис, пряную герань, сливочную амбру, мускус, корицу. Но главную загадку вам придется решать самим — кто составит мэтч этому унисекс-парфюму и вам этим летом.
NAOS
Ловите маст-хэв на лето — двухфазный спрей Adaptasun от NAOS, который защищает от фотостарения совсем всё — лицо, тело и волосы. Состав средства натуральный, как бабушкино варенье! Рапсовое масло, витамин Е и масло аннато увлажняют кожу, а технология Adaptasun убирает гиперпигментацию: светлые участки кожи загорают в первую очередь, и тон кожи становится совершенным. (Видели Зендею под палящим солнцем в «Дюне»? Вот как у нее!)
Fane Beauty
Собственная лаборатория в «Сколково» — это про профессиональную косметику Fane Beauty! Шампунь Chroma Shield с кератином и хелатным комплексом, как и подобает средству, созданному в центре инноваций, поддерживает главный бьюти-тренд: заботится не только о внешности (сохраняет цвет окрашенных волос), но и о здоровье (нейтрализует ионы металлов в волосах, чтобы они блестели и становились крепче, а кожа головы — здоровее).
Levrana
Созданный в Петербурге бренд Levrana уже 10 лет ни с кем, кроме матушки-природы, не коллабится — растения для косметики Леонид и Виктория Леврана выращивают на собственной ферме за Полярным кругом! Наш экологичный краш, с которым мы собираемся провести весь июнь, — гиалуроновый гель филлер для лица из линейки Truе Alchemy. Идеальное комбо: в нем целых три (!) вида гиалуроновой кислоты с разным молекулярным составом. Первый наполняет клетки влагой, второй повышает регенерацию тканей, а третий подтягивает овал.
JULIETTE
С момента запуска нишевой парфюмерной марки Juliette Has a Gun ее создатель Романо Риччи (внук той самой Нины!) как-то стеснялся разложить свою главную героиню по нотам. Но бренду исполнилось 18 лет, и назрел взрослый разговор. Джульетта нашего времени, по словам Романо, не только has a gun, но и «ведет в танце и в жизни». А значит, очень сладкая и очень стойкая одновременно. Прямо как темная вишня одноименного сорта — она в парфюмерной воде звучит даже ярче абсолю жасмина, розового перца и кашмерана.
Margy's Monte Carlo
Феи-крёстные из Монако вместо волшебных палочек раздают перед балом волшебные колбочки: каждая маска бренда биомеметической швейцарской косметики Margy’s Monte Carlo запечатана в тубу вместе с очищающей салфеткой. Так технологи марки предусмотрительно решили вопрос с использованием маски в карете, тыкве, аэропорту (или во время летнего отключения горячей воды в Петербурге). Салфетка пропитана молочком с азуленом — это производное аптечной ромашки успокаивает даже самую реактивную кожу до нанесения уходовых средств. Хотя готовиться, по большому счету, ей нужно только к счастью: на ткани из кокосового волокна распределены ингредиенты, которые увлажнят, охладят и подтянут лицо.
Uteki
Не рассказывайте это корейским брендам, но уход за лицом может состоять из двух баночек в день (без разделения по полу, возрасту и типу кожи!). Именно такой придумали в Японии и назвали skip-care. С многофункциональными средствами скипнуть пару ступеней в очищении и увлажнении кожи действительно не проблема. В линейке Uteki семь продуктов (производитель со всем почтением называет их «героями») — очищающая и увлажняющая эмульсии, лосьон, сыворотка-антистресс, пилинг-сыворотка, крем-маска и крем для век и губ. В последнем, кроме полисахаридов речных водорослей и витамина С, есть экстракты зеленого чая, сакуры и ферментированного риса.
FOREO x Alina Shpak
Бьюти-тех гении FОREO заколлабились с тренером по дыхательной гимнастики Алиной Шпак и добавили в список наших хотелок очередной инновационный гаджет. Звуковая зубная щетка ISSA™ mini 3 x Alina Shpak вырабатывает до 9 000 (!) пульсаций в минуту, не оставляя кариесу ни единого шанса, при этом бережно массирует десна. Бонус для родителей: щетка подходит для детей от 5 лет, превращая рутину в приятный совместный ритуал и приучая малышей к регулярной (и качественной!) зубной гигиене — проверено дочкой Алины Есенией.
BABOR
Профи, стоящий на страже здоровья нашей кожи c 1956 года, BABOR вместе с берлинским художником Кевином Паркером запустили настоящую арт-коллаборацию. Каждый из шести ампульных миксов лимитки удовлетворяет индивидуальную потребность вашей кожи: увлажнение, сияние, совершенство, обновление, лифтинг и чистота кожи без высыпаний. Дизайн упаковки авторства Паркера, вдохновен работами мастера из серии «Страна грез», которые оценили по достоинству кураторы множества известных выставок, в том числе крупнейшей ярмарки современного искусства Art Basel в Майами!
Pslab
У южнокорейского бьюти-новичка Pslab сразу два летних запуска: патчи с натуральным экстрактом кофе в составе (один айс-латте, пожалуйста!) и линейка BB-кремов — с коллагеном и азиатской центеллой. Первые отвечают за мгновенное избавление от следов полуночных танцев в «Адище города» и последствий настоек в «Ларисочной». А вторые — за невесомое (и что особенно важно летом — надежное!) покрытие и увлажнение кожи без закупоривания пор.
Siberian Wellness
Siberian Wellness
Протестировать косметическую серию Experalta Biomelle удалось гостям футуристического ивента, организованного эко-брендом с сибирскими корнями Siberian Wellness. Тест-драйв кремов и сывороток с комплексом пре- и пробиотиков, поддерживающих баланс микробиоты (уникальной микрофлоры на поверхности кожи), чередовался с дегустацией ЗОЖ-коктейлей и лекций от ведущих экспертов wellness-индустрии. Вечеринка в настоящей лаборатории будущего — это что-то новенькое! А пока готовимся к следующим мероприятиям (летом их хоть отбавляй!), уходовые баночки Experalta Biomelle смогут позаботиться о коже лица и защитить ее от стресс-факторов (читай: последствий горящих дедлайнов и загульных уикендов).
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