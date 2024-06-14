Американо-патчи, крем с саке и антистресс-уход: бьюти-хиты июня

Не рассказывайте это корейским брендам, но уход за лицом может состоять из двух баночек в день (без разделения по полу, возрасту и типу кожи!). Именно такой придумали в Японии и назвали skip-care. С многофункциональными средствами скипнуть пару ступеней в очищении и увлажнении кожи действительно не проблема. В линейке Uteki семь продуктов (производитель со всем почтением называет их «героями») — очищающая и увлажняющая эмульсии, лосьон, сыворотка-антистресс, пилинг-сыворотка, крем-маска и крем для век и губ. В последнем, кроме полисахаридов речных водорослей и витамина С, есть экстракты зеленого чая, сакуры и ферментированного риса.