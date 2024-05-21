Блеск для губ — главный бьюти-хит лета 2024!

Хейли Бибер не только подарила нам культовый чехол для Rhode Peptide Lip, но и сделала блеск для губ самой модной косметикой сезона — держим его при себе и в офисном тоуте, и в вечерней candy-сумке, и в кармане остромодного велюрового спорткостюма (на зависть Пэрис Хилтон!).
ДЛТ
Возвращаем в косметичку глэм-шик из нулевых с барбикорным блеском Clé de Peau Beauté, насыщенным перламутровыми частицами. Плюс формула средства содержит масла арганы и шафрана, так что блеск увлажняет губы не хуже бальзама, делая гладкими, мягкими и устраняя шелушения.
Sisley
Находка для бьютиголиков! Бальзам Sisley славится сдержанным блеском и интеллигентным сиянием, а витамин E в его составе оказывает важное антиоксидантное воздействие. Для максимального эффекта наносим в несколько слоев (бьюти-максимализм!) либо миксуем вместе с карандашом, подчеркивая контур губ.
Sergey Naumov
Отрабатываем мейкап-тренд на Clean Girl Aesthetic при помощи холодно-голубого блеска Replicant от визажиста Сергея Наумова. Формула средства насыщена маслом дикого манго, увлажняющего и питающего губы, а также разглаживающего микро-морщинки. Лайфхак: для продления сияния и максимального увлажнения предварительно нанесите на губы бальзам.
Muzigae Mansion
Сложносочиненный флакон Muzigae Mansion повторяет форму кубика льда — а полупрозрачный блеск Icy Glow придает губам глянцевое сияние и приятный холодок, как после коктейля в новом итальяноцентричном бистро L'Amo.
Clarins
Суперсила блеска для губ от французов Clarins — комплекс Lip Highlighter, объединяющий два типа перламутра: первый дарит губам серебристое мерцание, а второй насыщает сияние оттенками золота и меди. Плюс гамма-оризанол в составе средства, получаемый из масла рисовых отрубей, защищает кожу губ от окисления.
THIM
Масла плодов шиповника, семян жожоба и вечерней примулы — нет, это не рецепт расслабляющего геля для душа, а ключевые ингредиенты оттеночного бальзама THIM, который дарит губам яркий зеркальный блеск и мерцающее сияние.
a'skin
Корейские профи антиэйдж-косметики объединили в губном стике масла ши, авокадо, киви и арганы — с их помощью блеск не только дарит безупречное сияние, но и питает, увлажняет и защищает губы в течение всего дня.
Pupa
Незаменимый бьюти-мастхэв на лето — блеск от итальянцев Pupa, обогащенный гиалуроновой кислотой (увлажнение), растительными маслами (питание), экстрактом манго (аромат) и пленкообразующими веществами (стойкость!).
DARLING*
Сначала спецы по уходу из DARLING* покорили индустрию увлажняющими тканевыми масками, а теперь проводят бьюти-экспансию в мире декоративной косметики (трепещи, Rhode!). Например, их полупрозрачный стик-фондю мгновенно увеличивает губы и дарит приятный ментоловый холодок (бесценно в жару).
Lottie
Британские зумеры из Lottie London возвращают нам 2007 год с блеском Plumped AF, визуально увеличивающим губы (лучшая оптическая y2k-иллюзия!). Плюс средство оказывает увлажнение за счет гиалуроновой кислоты и оставляет нелипкий ультраглянцевый финиш.
RGB
Мейкап-визионер Глаша Гурьянова вместе с командой российских бьюти-гуру RGB придумала универсальные тинты, которые можно использовать на губы, щёки, глаза и даже на брови. Два флакона названы в честь Глаши и ее мамы Наты, а еще два — в честь любимых глашиных книжек: получились пастернаковская «Лара» из «Доктора Живаго» и булкаговская «Маргарита».
Arive Makeup
Новорожденная марка Arive Makeup из уходовых лабораторий «Самоката» снабдила тинт щедрой порцией светоотражающего лилового шиммера, который визуально разглаживает губы, но не оставляет чувства липкости. А благодаря добавленному маслу алоэ вера флакончик Comfort Shine можно использовать в роли питательного бальзама.
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