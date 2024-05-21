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Красота

Блеск для губ — главный бьюти-хит лета 2024!

Хейли Бибер не только подарила нам культовый чехол для Rhode Peptide Lip, но и сделала блеск для губ самой модной косметикой сезона — держим его при себе и в офисном тоуте, и в вечерней candy-сумке, и в кармане остромодного велюрового спорткостюма (на зависть Пэрис Хилтон!).

ДЛТ

Блеск для губ Clé de Peau Beauté, ДЛТ, 5 420 руб.
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Блеск для губ Clé de Peau Beauté, ДЛТ, 5 420 руб.

Возвращаем в косметичку глэм-шик из нулевых с барбикорным блеском Clé de Peau Beauté, насыщенным перламутровыми частицами. Плюс формула средства содержит масла арганы и шафрана, так что блеск увлажняет губы не хуже бальзама, делая гладкими, мягкими и устраняя шелушения.

Sisley

Gloss Sisley, Molecule, 4 752 руб.
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Gloss Sisley, Molecule, 4 752 руб.

Находка для бьютиголиков! Бальзам Sisley славится сдержанным блеском и интеллигентным сиянием, а витамин E в его составе оказывает важное антиоксидантное воздействие. Для максимального эффекта наносим в несколько слоев (бьюти-максимализм!) либо миксуем вместе с карандашом, подчеркивая контур губ.

Sergey Naumov

Replicant Sergey Naumov, 3 290 руб.
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Replicant Sergey Naumov, 3 290 руб.

Отрабатываем мейкап-тренд на Clean Girl Aesthetic при помощи холодно-голубого блеска Replicant от визажиста Сергея Наумова. Формула средства насыщена маслом дикого манго, увлажняющего и питающего губы, а также разглаживающего микро-морщинки. Лайфхак: для продления сияния и максимального увлажнения предварительно нанесите на губы бальзам.

Muzigae Mansion

Muzigae Mansion icy glow listick, Золотое Яблоко, 2 650 руб.
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Muzigae Mansion icy glow listick, Золотое Яблоко, 2 650 руб.

Сложносочиненный флакон Muzigae Mansion повторяет форму кубика льда — а полупрозрачный блеск Icy Glow придает губам глянцевое сияние и приятный холодок, как после коктейля в новом итальяноцентричном бистро L'Amo.

Clarins

Clarins Lip Perfector, Рив Гош, 2 350 руб.
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Clarins Lip Perfector, Рив Гош, 2 350 руб.

Суперсила блеска для губ от французов Clarins — комплекс Lip Highlighter, объединяющий два типа перламутра: первый дарит губам серебристое мерцание, а второй насыщает сияние оттенками золота и меди. Плюс гамма-оризанол в составе средства, получаемый из масла рисовых отрубей, защищает кожу губ от окисления.

THIM

Бальзам для губ THIM, Золотое Яблоко, 1 732 руб.
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Бальзам для губ THIM, Золотое Яблоко, 1 732 руб.

Масла плодов шиповника, семян жожоба и вечерней примулы — нет, это не рецепт расслабляющего геля для душа, а ключевые ингредиенты оттеночного бальзама THIM, который дарит губам яркий зеркальный блеск и мерцающее сияние.

a'skin

a'skin Bellini Glow, 1 350 руб.
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a'skin Bellini Glow, 1 350 руб.

Корейские профи антиэйдж-косметики объединили в губном стике масла ши, авокадо, киви и арганы — с их помощью блеск не только дарит безупречное сияние, но и питает, увлажняет и защищает губы в течение всего дня. 

Pupa

Miss Pupa Gloss, Рив Гош, 1 300 руб.
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Miss Pupa Gloss, Рив Гош, 1 300 руб.

Незаменимый бьюти-мастхэв на лето — блеск от итальянцев Pupa, обогащенный гиалуроновой кислотой (увлажнение), растительными маслами (питание), экстрактом манго (аромат) и пленкообразующими веществами (стойкость!).

DARLING*

DARLING* Wet Kiss, Золотое Яблоко, 1 050 руб.
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DARLING* Wet Kiss, Золотое Яблоко, 1 050 руб.

Сначала спецы по уходу из DARLING* покорили индустрию увлажняющими тканевыми масками, а теперь проводят бьюти-экспансию в мире декоративной косметики (трепещи, Rhode!). Например, их полупрозрачный стик-фондю мгновенно увеличивает губы и дарит приятный ментоловый холодок (бесценно в жару).

Lottie

Lottie London Twisted Heart Duo, Лэтуаль, 1 049 руб.
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Lottie London Twisted Heart Duo, Лэтуаль, 1 049 руб.

Британские зумеры из Lottie London возвращают нам 2007 год с блеском Plumped AF, визуально увеличивающим губы (лучшая оптическая y2k-иллюзия!). Плюс средство оказывает увлажнение за счет гиалуроновой кислоты и оставляет нелипкий ультраглянцевый финиш. 

RGB

Универсальный тинт «Усилитель красоты» от Глаши Гурьяновой, RGB, 669 руб.
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Универсальный тинт «Усилитель красоты» от Глаши Гурьяновой, RGB, 669 руб.

Мейкап-визионер Глаша Гурьянова вместе с командой российских бьюти-гуру RGB придумала универсальные тинты, которые можно использовать на губы, щёки, глаза и даже на брови. Два флакона названы в честь Глаши и ее мамы Наты, а еще два — в честь любимых глашиных книжек: получились пастернаковская «Лара» из «Доктора Живаго» и булкаговская «Маргарита». 

Arive Makeup

Comfort Shine Lip Gloss Arive, 499 руб.
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Comfort Shine Lip Gloss Arive, 499 руб.

Новорожденная марка Arive Makeup из уходовых лабораторий «Самоката» снабдила тинт щедрой порцией светоотражающего лилового шиммера, который визуально разглаживает губы, но не оставляет чувства липкости. А благодаря добавленному маслу алоэ вера флакончик Comfort Shine можно использовать в роли питательного бальзама. 

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