Блеск для губ — главный бьюти-хит лета 2024!

Хейли Бибер не только подарила нам культовый чехол для Rhode Peptide Lip, но и сделала блеск для губ самой модной косметикой сезона — держим его при себе и в офисном тоуте, и в вечерней candy-сумке, и в кармане остромодного велюрового спорткостюма (на зависть Пэрис Хилтон!).