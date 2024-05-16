Маски, бальзамы и крем-активаторы: вот главные косметические мастхэвы мая

Мускусный парфюм Clive Christian активирует для нас в Molecule самый заботливый режим «на ручки» (на облако, под одеяло!). Под крышкой E Cashmere Musk в форме викторианской короны — британский бренд заслужил право использовать этот символ с 1872 года — клубятся древесные, цитрусовые и цветочные ноты. Парфюмер Кристиан Провенцано сгустил в мягчайшем тумане 192 (!) ингредиента и окончательно дезориентировал всех, подняв концентрацию аромата до насыщенных 25 %. Сложно распознать в этой манящей туче отдельные капли, но, кажется, в духах не обошлось без красного апельсина, перца, имбиря, жасмина, амброксана, мха и мускусов.