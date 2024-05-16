Маски, бальзамы и крем-активаторы: вот главные косметические мастхэвы мая

Ускоренная бьюти-подготовка к лету: убираем следы зимнего недосыпа при помощи стволовых клеток швейцарской яблони, оттачиваем бьюти-формы за счет экстракта кешью и репетируем отпуск на море с парфюмерными нотами соленых брызг.
Comptoir Sud Pacifique
Французы Comptoir Sud Pacifique сочинили унисекс-парфюм для идеалистов и мечтателей — Musc Cristal. Нежная база из бобов тонка и кашмерана придает аромату сладкий и теплый оттенок, а пудровая композиция из белого мускуса, цветов жасмина и листьев фиалки расслабляет и обволакивает как хлопковый кокон.
Fane Beauty
Они это сделали! Российский бренд Fane Beauty разработал (в собственной лаборатории в Сколково!) премиум-средства для профессионального окрашивания и ухода за волосами. В списке новых бьюти-продуктов — 75 оттенков крем-краски Ignis (с протеинами киноа и таурином!), обесцвечивающие пудры, универсальные крем-активаторы и средства для сохранения цвета Fane Chroma Shield: шампунь-уход, кондиционер, маска и барьерный гель, который защищает кожу головы, пока вы сидите в кресле у топ-стилиста.
Skeyndor
Убираем всё и сразу (следы недосыпа, стресса и старения кожи!) с помощью разработок ученых каталонского бренда Skeyndor. Основой всех средств в линейке Eternal (кремов для лица и для век, сыворотки и ночного масла) стали растительные стволовые клетки швейцарской яблони сорта Uttwiler Spätlauber и ягод годжи, а также плазма центеллы азиатской — вместе они дают мощный антиэйджэффект, улучшают регенерацию, восстанавливают толщину и эластичность тканей.
Avec Defi
Парфюмерная марка из России Avec Defi дебютирует коллекцией, посвященной культурным и научным кодам страны: от янтарной комнаты до полета Юрия Гагарина в космос. Наш фаворит — мужской аромат Sound of sea с нотами соленых брызг, пачули и белого кедра, готовый обеспечить 5D-эффект от созерцания шедевра Айвазовского «Девятый вал» в Русском музее.
L'Occitane au Brésil
Не теряем надежды блеснуть идеальным телом на пляже и берем в союзники крем для упругости Caju от L'Occitane au Bresil, бразильского бренда с французскими корнями. Масло из ореха кешью в его составе делает контуры фигуры более четкими, укрепляет, подтягивает кожу и увлажняет на 48 часов. Карнавал да и только!
Clive Christian
Мускусный парфюм Clive Christian активирует для нас в Molecule самый заботливый режим «на ручки» (на облако, под одеяло!). Под крышкой E Cashmere Musk в форме викторианской короны — британский бренд заслужил право использовать этот символ с 1872 года — клубятся древесные, цитрусовые и цветочные ноты. Парфюмер Кристиан Провенцано сгустил в мягчайшем тумане 192 (!) ингредиента и окончательно дезориентировал всех, подняв концентрацию аромата до насыщенных 25 %. Сложно распознать в этой манящей туче отдельные капли, но, кажется, в духах не обошлось без красного апельсина, перца, имбиря, жасмина, амброксана, мха и мускусов.
FOREO
Скандинавские инноваторы Foreo, авторы-изобретатели бьюти-гаджетов нашего сердца вроде Bear и Luna, запустили собственную косметику. Возникли три линии: Luna, сфокусированная на очищении (берем суперпитательный бальзам для снятия макияжа), Iris, работающая с кожей вокруг глаз (хайлайт – сыворотка для укрепления и роста ресниц) и Supercharged, направленная на увлажнение (здесь настойчиво рекомендуем крем-гель все-в-одном). Основной смысл косметики Foreo – усиливать эффект гаджетов, поэтому, например, сыворотки любой из трех линий совместимы с приборами бренда, их можно и нужно наносить во время домашних бьюти-процедур.
Zielinski & Rozen
Невероятно, но у авторов самых распространенных (на квадратный метр любого приличного ресторана) ароматов Zielinski & Rozen вышла линия без запаха – Nude Collection. Кондиционер для волос, крем для рук и тела, body butter, соль для ванны — отличная база под любимые духи, а также идеальный уход в конце дня, если вы хотите уснуть в ольфакторной тишине.
PUREARTH
Компоненты средств Purearth собираются женщинами-фермерами и травницами высоко в Гималаях. Философия марки – дела жизни бывшего корпоративного юриста Кавиты Кхосы – строится вокруг принципов аюрведы, повышенной экологичности и социальной ответственности (компания обеспечивает рабочие места в беднейших регионах Тибета и отчисления в фонд, возрождающий леса в Гималях). Среди безусловных хитов и обладателей международных бьюти-призов: маска с сырым органическим медом, которая смешивается вручную, гуаша кванша из особого медного сплава и скраб для тела с гималайской солью, косточками горького абрикоса и диким гранатом с ароматом эфирных масел кедра и лаванды.
QMZ
Немецкие спецы по экзосомальной косметике (пузырьки-экзосомы, добываемые из растений и даже из донорской крови, оказывают бьюти-эффект на клеточном уровне) разработали флюид на базе фруктовых кислот, призванный успокоить и очистить кожу, восстановив ее защитный барьер (спасибо пребиотикам в составе банки).
Levrana
В новой уходовой линейке CBD петербургские гуру органической косметики Levrana приручили масло конопли и каннабидиол (антиоксидант без наркотических свойств!), которые помогают снять воспаления и покраснения на коже. Получился многофункциональный бьюти-бокс с гелем для умывания, очищающей маской, успокаивающей сывороткой и восстанавливающим кремом (подойдет для тревел-формата!).
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