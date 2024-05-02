Эликсиры, суфле и пробио-эмульсии: выбрали 20 классных сывороток

Сыворотка — незаменимый бьюти-буст, способный быстро увлажнить, восстановить и даже омолодить кожу. Выбрали самые эффективные, душистые и необычные средства (с космическими полетами в портфолио!), достойные места в косметичке.
Augustinus Bader
Виртуоз регенеративной медицины Аугустинус Бадер (в числе бьюти-фанатов — София Коппола и Никола Пельтц) при инвестиционной поддержке Антуана Арно готовится к масштабной косметической экспансии: сначала выпустил арт + фэшн флаконы фирменного крема в коллаборации с Хайдером Акерманном, а затем расширил базовую линейку за счет сыворотки с ретинолом (без него до сих пор никуда!). В комбо с комплексом TFC-8 культовый антиоксидант способствует уменьшению глубоких линий и морщин, пятен и пигментации, а также защищает от преждевременного старения. Бонус: благодаря легкой и увлажняющей текстуре сыворотка почти не ощущается на коже.
Skeyndor
Испанский бренд Skeyndor выпустил нежную эмульсию-филлер, которая станет альтернативой омолаживающим инъекциям — при помощи микса активных ингредиентов (вам масло карите, бакучиол или экстракт семени кунжута?) разглаживает как мимические, так и выраженные глубокие морщины.
Comfort zone
Сыворотки Sublime skin много не бывает: запасаемся титульным продуктом и сменным блоком на радость себе и природе. Абсолютный хит – интенсивная лифтинг-сыворотка – разглаживает и укрепляет кожу, обеспечивая двойной эффект: разглаживания и филлера. Она моментально делает кожу более подтянутой, увлажненной и сияющей. При регулярном применении сыворотка омолаживает, работая на клеточном уровне, борясь с микровоспалением, стимулируя выработку коллагена и защищая его от разрушения. Главные звезды-ингредиенты: ахиллея миллефолеум из сада Davines и Ацетилгексапептид-8, обеспечивающий ботоксоподобный эффект.
Clarins
Этим летом французы Clarins выступают с обновленной версией культовой сыворотки Double Serum Light Texture. Растительные компоненты (в том числе экстракт куркумы, богатый турмероном) защищают клеточную мембрану и оптимизируют все важнейшие процессы — от защиты и регенерации до питания и увлажнения.
NAOS
Отрабатываем тренд BYE BYE (позирование в фильтре идеального лица с четким контуром) при помощи сыворотки Institut Esthederm, которая за раз подтягивает контур лица и разглаживает морщины, стимулируя выработку коллагена (и не один, а целых пять его видов!). Секрет успеха — комбинация пептидов с биомиметичным сахаром и ламинариями. Для максимального рилс-результата полезен двухмесячных уходовый интенсив.
Sesderma
В легкой текстуре сыворотки Dr Serrano прячутся витамин С, коэнзим Q10 и органический кремний, которые тонизируют и глубоко увлажняют кожу, придавая ей естественное сияние (уходовый конкурент шиммера и хайлайтера!).
Höbepergh
Skinhelp-сыворотка от профессиональных итальянских травников Höbepergh мгновенно улучшает цвет лица за счет уникальной формулы с содержанием рисового ростка — именно она придает лицу сияние и успокаивает кожу, насыщая ее клетки кислородом.
Сosmedix
Передовая новинка от американских уходовых футуристов Сosmedix — сыворотка Simply Brillinant, объединившая в составе салициловую кислоту (борется с кожными воспалениями), вальтерию и экстракт красных водорослей Пальмария пальмата, которые предотвращают возникновение пигментных пятен.
л’Окситан
В главных ролях культовой ночной сыворотки л'Окситан (с тысячей золотистых пузырьков под крышкой флакона!) — эфирное масло корсиканского иммортеля (снимает отеки и покраснения), экстракт акмеллы огородной (разглаживает мимические морщины) и активные ингредиенты майорана, которые запускают восстанавливающие процессы в эпидермисе. Формула эликсира наиболее эффективна в сочетании с увлажняющим кремом — уже после первого применения кожа выглядит сияющей и отдохнувшей (surprise, surprise!).
Somelove
Хорошо нам известный бьюти-фрешмен Somelove (спецы по гипоаллергенным уходовым средствам из натуральных ингредиентов!) выпустил чудо-сыворотку от отеков. За счет экстрактов фукуса и зеленого кофе средство на ура снимает отёки и следы усталости, а глюкозил гесперидин в составе сыворотки помогает улучшить кровообращение и сузить поры.
Maysu Shanghai
Суперсила уходовой линейки Plum Blossom (опробована в полевых экзосферных условиях Ван Япин — первой китаянкой, вышедшей в открытый космос) от бренда Maysu, — зародыш цветка сливы с горы Хуаншань, который помогает коже активнее вырабатывать коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. В мультиомолаживающей сыворотке гранд-ингредиент дополнен карнозином и транексамовой кислотой — вместе на ура защищают кожу от окружающей среды (мы же не в космосе).
KLAPP
Бустер от немецких бьюти-мастеров Klapp увлажняет кожу лица, усиливает действие других уходовых средств, оказывает видимый лифтинг-эффект и уменьшает глубину морщин. За супер-эффект спасибо соку листьев алоэ барбаденсис, экстракту альпинии галанги и молекулам токоферола.
Skinjestique
Мастхэв – многофункциональная сыворотка от новорожденной российской марки Skinjestique, сочиненная на базе ретинола. В итоге эмульсия осветляет пигментацию и работает с постакне, а также оказывает лифтинг-эффект и ускоряет регенерацию кожи. Важно! Из-за агрессивно-активных компонентов сыворотку нельзя использовать во время беременности.
d'Alba
Бьюти-находка года автора этого текста: легкая сыворотка и питательный крем в одном флаконе (но в двух разных отсеках!) возвращает коже потерянную влагу, питает и восстанавливает эластичность и водно-липидную гармонию. В составе все хиты корейских бьюти-гуру d'Alba: экстракт белого трюфеля, гиалуроновая кислота, церамиды и центелла азиатская.
Apivita
Age ain’t nothing but a number! Антвозрастная сыворотка Beevine Elixir разработана на основе комплекса полифенолов прополиса и виноградной лозы, который в комбо с растительным коллагеном разглаживает морщины и оказывает лифтинг-эффект. Плюс гиалуроновая кислота в составе средства глубоко увлажняет слои эпидермиса (поддерживаем водный баланс на всех бьюти-уровнях!).
Faebey
Главные герои сыворотки-суфле для кожи вокруг глаз от испанских бьюти-фармацевтов Faebey — кофеин и орхидея, которые возмещают потерю аминокислот в коже, ускоряют регенерацию клеток и стимулирует кожное кровообращение.
La Roche-Posay
Французские уходовые бьюти-кардиналы La Roche-Posay выпустили сыворотку на основе термальной воды. Средство содержит два вида гиалуроновой кислоты (низкомолекулярная и высокомолекулярная), также в ее состав входит мадекассосид – вещество, которое стимулирует выработку коллагена, и витамин В5, который успокаивает кожу. После нанесения сыворотки кожа моментально становится увлажненной, упругой и отдохнувшей.
Vichy
Противостоим акне с пробио-сывороткой от уходовых хедлайнеров Vichy: за счет вулканической термальной воды, салициловой и гликолевой кислот в формуле эмульсия классно выравнивает рельеф кожи и помогает справиться с раздражениями. Рекомендуют использовать в роли вечернего ухода в комбо с дневными флюидами и SPF-кремом (база летней косметички!).
MAXCLINIC
Икра с золотом — нет, это не блюдо в меню ресторана Drevå, а уходовый бьюти-ингредиент сыворотки Maxclinic. Средство восполняет гидролипидный баланс кожи, а гелевая текстура отлично сочетается с нежным кремом, благодаря чему кожа становится мягкой, свежей и увлажненной. Банка Maxclinic подойдет как для дневной, так и для вечерней selfcare routine.
L’OREAL
Культовая база в мире сывороток — Revitalift с витаминами C и E, которая выравнивает текстуру кожи, сужает поры и разглаживает морщинки. За месяц применения гладкость кожи увеличивается в три раза — на зависть косметологическому пилингу.
Levrana
Ключевые ингредиенты двухфазовой сыворотки от петербургских гуру органической косметики Levrana — масло конопли и каннабидиол (антиоксидант без наркотических свойств!), которые в комплексе отлично питают и успокаивают воспаленную кожу, в том числе подверженную экземам и атопическому дерматиту. Плюс каннабидиол мастерски уменьшает выделение себума (бесценно при акне).
Комментарии (0)