Эликсиры, суфле и пробио-эмульсии: выбрали 20 классных сывороток

Виртуоз регенеративной медицины Аугустинус Бадер (в числе бьюти-фанатов — София Коппола и Никола Пельтц) при инвестиционной поддержке Антуана Арно готовится к масштабной косметической экспансии: сначала выпустил арт + фэшн флаконы фирменного крема в коллаборации с Хайдером Акерманном, а затем расширил базовую линейку за счет сыворотки с ретинолом (без него до сих пор никуда!). В комбо с комплексом TFC-8 культовый антиоксидант способствует уменьшению глубоких линий и морщин, пятен и пигментации, а также защищает от преждевременного старения. Бонус: благодаря легкой и увлажняющей текстуре сыворотка почти не ощущается на коже.