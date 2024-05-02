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Эликсиры, суфле и пробио-эмульсии: выбрали 20 классных сывороток

Сыворотка — незаменимый бьюти-буст, способный быстро увлажнить, восстановить и даже омолодить кожу. Выбрали самые эффективные, душистые и необычные средства (с космическими полетами в портфолио!), достойные места в косметичке.

Augustinus Bader

Сыворотка с ретинолом Augustinus Bader, ДЛТ, 38 200 руб.
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Сыворотка с ретинолом Augustinus Bader, ДЛТ, 38 200 руб.

Виртуоз регенеративной медицины Аугустинус Бадер (в числе бьюти-фанатов — София Коппола и Никола Пельтц) при инвестиционной поддержке Антуана Арно готовится к масштабной косметической экспансии: сначала выпустил арт + фэшн флаконы фирменного крема в коллаборации с Хайдером Акерманном, а затем расширил базовую линейку за счет сыворотки с ретинолом (без него до сих пор никуда!). В комбо с комплексом TFC-8 культовый антиоксидант способствует уменьшению глубоких линий и морщин, пятен и пигментации, а также защищает от преждевременного старения. Бонус: благодаря легкой и увлажняющей текстуре сыворотка почти не ощущается на коже.

Skeyndor

Skeyndor эмульсия-филлер, ДЛТ, 18 700 руб
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Skeyndor эмульсия-филлер, ДЛТ, 18 700 руб

Испанский бренд Skeyndor выпустил нежную эмульсию-филлер, которая станет альтернативой омолаживающим инъекциям — при помощи микса активных ингредиентов (вам масло карите, бакучиол или экстракт семени кунжута?) разглаживает как мимические, так и выраженные глубокие морщины.

Comfort zone

Подарочный набор Comfort zone, Золотое Яблоко, 18 000 руб.

Подарочный набор Comfort zone, Золотое Яблоко, 18 000 руб.

Сыворотки Sublime skin много не бывает: запасаемся титульным продуктом и сменным блоком на радость себе и природе. Абсолютный хит – интенсивная лифтинг-сыворотка – разглаживает и укрепляет кожу, обеспечивая двойной эффект: разглаживания и филлера. Она моментально делает кожу более подтянутой, увлажненной и сияющей. При регулярном применении сыворотка омолаживает, работая на клеточном уровне, борясь с микровоспалением, стимулируя выработку коллагена и защищая его от разрушения. Главные звезды-ингредиенты: ахиллея миллефолеум из сада Davines и  Ацетилгексапептид-8, обеспечивающий ботоксоподобный эффект.

Clarins

CLARINS Double Serum Light Texture, ДЛТ, 12 600 руб.
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CLARINS Double Serum Light Texture, ДЛТ, 12 600 руб.

Этим летом французы Clarins выступают с обновленной версией культовой сыворотки Double Serum Light Texture. Растительные компоненты (в том числе экстракт куркумы, богатый турмероном) защищают клеточную мембрану и оптимизируют все важнейшие процессы — от защиты и регенерации до питания и увлажнения.

NAOS

Концентрированная сыворотка для лица и шеи Pro-Collagen+, NAOS, 11 310 руб.
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Концентрированная сыворотка для лица и шеи Pro-Collagen+, NAOS, 11 310 руб.

Отрабатываем тренд BYE BYE (позирование в фильтре идеального лица с четким контуром) при помощи сыворотки Institut Esthederm, которая за раз подтягивает контур лица и разглаживает морщины, стимулируя выработку коллагена (и не один, а целых пять его видов!). Секрет успеха — комбинация пептидов с биомиметичным сахаром и ламинариями. Для максимального рилс-результата полезен двухмесячных уходовый интенсив. 

Sesderma

Dr. Serrano Luminate, Золотое Яблоко, 9 720 руб.
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Dr. Serrano Luminate, Золотое Яблоко, 9 720 руб.

В легкой текстуре сыворотки Dr Serrano прячутся витамин С, коэнзим Q10 и органический кремний, которые тонизируют и глубоко увлажняют кожу, придавая ей естественное сияние (уходовый конкурент шиммера и хайлайтера!).  

Höbepergh

Höbepergh Сыворотка улучшающая цвет лица, Molecule, 8 696 руб.
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Höbepergh Сыворотка улучшающая цвет лица, Molecule, 8 696 руб.

Skinhelp-сыворотка от профессиональных итальянских травников Höbepergh мгновенно улучшает цвет лица за счет уникальной формулы с содержанием рисового ростка — именно она придает лицу сияние и успокаивает кожу, насыщая ее клетки кислородом.

Сosmedix

Cosmedix Simply Brilliant, 8 270 руб.
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Cosmedix Simply Brilliant, 8 270 руб.

Передовая новинка от американских уходовых футуристов Сosmedix — сыворотка Simply Brillinant, объединившая в составе салициловую кислоту (борется с кожными воспалениями), вальтерию и экстракт красных водорослей Пальмария пальмата, которые предотвращают возникновение пигментных пятен. 

л’Окситан

Ночной эликсир «Мгновенная перезагрузка кожи», л’Окситан, 7 900 руб.
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Ночной эликсир «Мгновенная перезагрузка кожи», л’Окситан, 7 900 руб.

В главных ролях культовой ночной сыворотки л'Окситан (с тысячей золотистых пузырьков под крышкой флакона!) — эфирное масло корсиканского иммортеля (снимает отеки и покраснения), экстракт акмеллы огородной (разглаживает мимические морщины) и активные ингредиенты майорана, которые запускают восстанавливающие процессы в эпидермисе. Формула эликсира наиболее эффективна в сочетании с увлажняющим кремом — уже после первого применения кожа выглядит сияющей и отдохнувшей (surprise, surprise!).

Somelove

Somelove сыворотка от отёков not my baggage, 5 990 руб.
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Somelove сыворотка от отёков not my baggage, 5 990 руб.

Хорошо нам известный бьюти-фрешмен Somelove (спецы по гипоаллергенным уходовым средствам из натуральных ингредиентов!) выпустил чудо-сыворотку от отеков. За счет экстрактов фукуса и зеленого кофе средство на ура снимает отёки и следы усталости, а глюкозил гесперидин в составе сыворотки помогает улучшить кровообращение и сузить поры. 

Maysu Shanghai

Maysu Shanghai Plum Blossom, Рив Гош, 5 592 руб.
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Maysu Shanghai Plum Blossom, Рив Гош, 5 592 руб.

Суперсила уходовой линейки Plum Blossom (опробована в полевых экзосферных условиях Ван Япин — первой китаянкой, вышедшей в открытый космос) от бренда Maysu, — зародыш цветка сливы с горы Хуаншань, который помогает коже активнее вырабатывать коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. В мультиомолаживающей сыворотке гранд-ингредиент дополнен карнозином и транексамовой кислотой — вместе на ура защищают кожу от окружающей среды (мы же не в космосе).  

 KLAPP

Увлажняющий бустер BALANCE Triple Action, KLAPP, 5 400 руб.
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Увлажняющий бустер BALANCE Triple Action, KLAPP, 5 400 руб.

Бустер от немецких бьюти-мастеров Klapp увлажняет кожу лица, усиливает действие других уходовых средств, оказывает видимый лифтинг-эффект и уменьшает глубину морщин. За супер-эффект спасибо соку листьев алоэ барбаденсис, экстракту альпинии галанги и молекулам токоферола.

Skinjestique

Skinjestique лифтинг-сыворотка с ретинолом, 4 900 руб.
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Skinjestique лифтинг-сыворотка с ретинолом, 4 900 руб.

Мастхэв – многофункциональная сыворотка от новорожденной российской марки Skinjestique, сочиненная на базе ретинола. В итоге эмульсия осветляет пигментацию и работает с постакне, а также оказывает лифтинг-эффект и ускоряет регенерацию кожи. Важно! Из-за агрессивно-активных компонентов сыворотку нельзя использовать во время беременности. 

d'Alba

Сыворотка+крем d'Alba, Золотое Яблоко, 4 500 руб.

Сыворотка+крем d'Alba, Золотое Яблоко, 4 500 руб.

Бьюти-находка года автора этого текста: легкая сыворотка и питательный крем в одном флаконе (но в двух разных отсеках!)  возвращает коже потерянную влагу, питает и восстанавливает эластичность и водно-липидную гармонию. В составе все хиты корейских бьюти-гуру d'Alba: экстракт белого трюфеля, гиалуроновая кислота, церамиды и центелла азиатская.

Apivita

Beevine Elixir сыворотка, Noname Beauty, 4 074 руб.
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Beevine Elixir сыворотка, Noname Beauty, 4 074 руб.

Age ain’t nothing but a number! Антвозрастная сыворотка Beevine Elixir разработана на основе комплекса полифенолов прополиса и виноградной лозы, который в комбо с растительным коллагеном разглаживает морщины и оказывает лифтинг-эффект. Плюс гиалуроновая кислота в составе средства глубоко увлажняет слои эпидермиса (поддерживаем водный баланс на всех бьюти-уровнях!).

Faebey

Faebey Сыворотка для кожи вокруг глаз, Лэтуаль, 2 660 руб.
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Faebey Сыворотка для кожи вокруг глаз, Лэтуаль, 2 660 руб.

Главные герои сыворотки-суфле для кожи вокруг глаз от испанских бьюти-фармацевтов  Faebey — кофеин и орхидея, которые возмещают потерю аминокислот в коже, ускоряют регенерацию клеток и стимулирует кожное кровообращение. 

La Roche-Posay

La Roche-Posay антивозрастная увлажняющая сыворотка для кожи лица, Ozon, 2 579 руб.
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La Roche-Posay антивозрастная увлажняющая сыворотка для кожи лица, Ozon, 2 579 руб.

Французские уходовые бьюти-кардиналы La Roche-Posay выпустили сыворотку на основе термальной воды. Средство содержит два вида гиалуроновой кислоты (низкомолекулярная и высокомолекулярная), также в ее состав входит мадекассосид – вещество, которое стимулирует выработку коллагена, и витамин В5, который успокаивает кожу. После нанесения сыворотки кожа моментально становится увлажненной, упругой и отдохнувшей.

Vichy

Vichy Normaderm Сыворотка пробио для проблемной кожи, Ozon, 1 997 руб.
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Vichy Normaderm Сыворотка пробио для проблемной кожи, Ozon, 1 997 руб.

Противостоим акне с пробио-сывороткой от уходовых хедлайнеров Vichy: за счет вулканической термальной воды, салициловой и гликолевой кислот в формуле эмульсия классно выравнивает рельеф кожи и помогает справиться с раздражениями. Рекомендуют использовать в роли вечернего ухода в комбо с дневными флюидами и SPF-кремом (база летней косметички!).

MAXCLINIC

MAXCLINIC Сыворотка и крем с экстрактом икры и частицами золота, Рив Гош, 1 925 руб.
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MAXCLINIC Сыворотка и крем с экстрактом икры и частицами золота, Рив Гош, 1 925 руб.

Икра с золотом — нет, это не блюдо в меню ресторана Drevå, а уходовый бьюти-ингредиент сыворотки Maxclinic. Средство восполняет гидролипидный баланс кожи, а гелевая текстура отлично сочетается с нежным кремом, благодаря чему кожа становится мягкой, свежей и увлажненной. Банка Maxclinic подойдет как для дневной, так и для вечерней selfcare routine.

L’OREAL

L'Oreal Paris сыворотка для лица, Золотое Яблоко, 1 345 руб.
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L'Oreal Paris сыворотка для лица, Золотое Яблоко, 1 345 руб.

Культовая база в мире сывороток — Revitalift с витаминами C и E, которая выравнивает текстуру кожи, сужает поры и разглаживает морщинки. За месяц применения гладкость кожи увеличивается в три раза — на зависть косметологическому пилингу. 

Levrana

Двухфазная сыворотка для лица CBD Levrana, 650 руб.
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Двухфазная сыворотка для лица CBD Levrana, 650 руб.

Ключевые ингредиенты двухфазовой сыворотки от петербургских гуру органической косметики Levrana — масло конопли и каннабидиол (антиоксидант без наркотических свойств!), которые в комплексе отлично питают и успокаивают воспаленную кожу, в том числе подверженную экземам и атопическому дерматиту. Плюс каннабидиол мастерски уменьшает выделение себума (бесценно при акне). 

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