В чем суперсила Fane Beauty — нового бьюти-бренда профессиональной косметики для волос?

Fane Beauty бодро дебютировал в январе — со стойкой крем-краской Ignis (придумано 75 оттенков — как вам такое, колористы Pantone) на базе гидролизованных протеинов киноа, таурина и Plex-технологии, которая восстанавливает разрушенные микросвязи в структуре волос. Плюс в первую коллекцию бренда вошли обесцвечивающие пудры и компактная уходовая линейка Fane Chroma Shield (в бьюти-меню — шампунь, кондиционер, стабилизатор для сохранения цвета и барьерный гель для защиты кожи головы во время окрашивания).

Главные бьюти-козыри марки — клиентоориентированная цветовая палитра (в центре внимания — холодный блонд и каштановые оттенки, популярные в России) и вдумчивая работа над уходовыми формулами. Например, Fane Beauty опровергли бьюти-оксюморон и создали классно пенящиеся бессульфатные средства.

Весь уход — итог кропотливого труда ученых-химиков и технологов в лаборатории «Сколково», а средства для окрашивания появились на свет в результате бьюти-коллаборации с уважаемыми итальянскими заводами. В планах у Fane Beauty — выпуск сывороток от выпадения волос и средств для укладки, с которыми команда намерена занять уверенные позиции в косметической премиум-нише.