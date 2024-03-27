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В чем суперсила Fane Beauty — нового бьюти-бренда профессиональной косметики для волос?

Часть команды российского офиса Wella запустила Fane Beauty, марку красок для волос и ухода, — средства уже покорили лучших стилистов-колористов индустрии, так что бренд (на правах флагмана r-beauty!) во всю готовится к масштабной бьюти-экспансии.

Крем-краска Ignis Fane Beauty
Архивы пресс-служб

Крем-краска Ignis Fane Beauty

Крем-краска Ignis Fane Beauty
Архивы пресс-служб

Крем-краска Ignis Fane Beauty

Крем-краска Ignis Fane Beauty
Архивы пресс-служб

Крем-краска Ignis Fane Beauty

Крем-активатор Fane Beauty
Архивы пресс-служб

Крем-активатор Fane Beauty

Fane Beauty бодро дебютировал в январе — со стойкой крем-краской Ignis (придумано 75 оттенков — как вам такое, колористы Pantone) на базе гидролизованных протеинов киноа, таурина и Plex-технологии, которая восстанавливает  разрушенные микросвязи в структуре волос. Плюс в первую коллекцию бренда вошли обесцвечивающие пудры и компактная уходовая линейка Fane Chroma Shield (в бьюти-меню — шампунь, кондиционер, стабилизатор для сохранения цвета и барьерный гель для защиты кожи головы во время окрашивания).

Главные бьюти-козыри марки — клиентоориентированная цветовая палитра (в центре внимания — холодный блонд и каштановые оттенки, популярные в России) и вдумчивая работа над уходовыми формулами. Например, Fane Beauty опровергли бьюти-оксюморон и создали классно пенящиеся бессульфатные средства. 

Весь уход — итог кропотливого труда ученых-химиков и технологов в лаборатории «Сколково», а средства для окрашивания появились на свет в результате бьюти-коллаборации с уважаемыми итальянскими заводами. В планах у Fane Beauty — выпуск сывороток от выпадения волос и средств для укладки, с которыми команда намерена занять уверенные позиции в косметической премиум-нише.

Генеральный директор Fane Beauty Станислав Васильев
Архивы пресс-служб

Генеральный директор Fane Beauty Станислав Васильев

Директор по маркетингу Fane Beauty Татьяна Усенкова
Архивы пресс-служб

Директор по маркетингу Fane Beauty Татьяна Усенкова

Fane Beauty Products
Архивы пресс-служб

Fane Beauty Products

Креативный директор Fane Beauty Дмитрий Винокуров и директор по обучению Вадим Белов
Архивы пресс-служб

Креативный директор Fane Beauty Дмитрий Винокуров и директор по обучению Вадим Белов

Fane Beauty Campaign
Архивы пресс-служб

Fane Beauty Campaign

Вадим Белов, Дмитрий Винокуров, Татьяна Усенкова, Станислав Васильев
Архивы пресс-служб

Вадим Белов, Дмитрий Винокуров, Татьяна Усенкова, Станислав Васильев

Fane Beauty Show
Архивы пресс-служб

Fane Beauty Show

Команда Fane Beauty отпраздновала бьюти-запуск в петербургском отеле Wawelberg — с официальной бизнес-частью (в светском эпицентре — выступления гендира Станислава Васильева и маркетинг-директора Татьяны Усенковой) и шоу-показом от креативного директора бренда Дмитрия Винокурова и его стайлинг-команды.

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