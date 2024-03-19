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Красота

Гранжевый мейкап — главный бьюти-тренд наступающей весны

Противостоим софт-кокеткору и эстетике clean girl с гранж-макияжем с главных подиумных показов — с угольной тушью, готической подводкой и черными-черными тенями.

Helmut Lang FW'24
Архивы пресс-служб

Helmut Lang FW'24

Pressiat FW'24
Архивы пресс-служб

Pressiat FW'24

Helmut Lang FW'24
Архивы пресс-служб

Helmut Lang FW'24

Helmut Lang FW'24
Архивы пресс-служб

Helmut Lang FW'24

Versace FW'24
Архивы пресс-служб

Versace FW'24

Prabal Gurung FW'24
Архивы пресс-служб

Prabal Gurung FW'24

Thom Browne FW'24
Архивы пресс-служб

Thom Browne FW'24

Yuhan Wang FW'24
Архивы пресс-служб

Yuhan Wang FW'24

Jason Wu FW'24
Архивы пресс-служб

Jason Wu FW'24

Altuzarra FW'24
Архивы пресс-служб

Altuzarra FW'24

Prabal Gurung FW'24
Архивы пресс-служб

Prabal Gurung FW'24

Altuzarra FW'24
Архивы пресс-служб

Altuzarra FW'24

Бьюти-хайлайт отгремевшего подиумного сезона — готичные смоки Ирины Шейк с показа Helmut Lang (макияж подошел модели куда лучше, чем грузно-громоздкие нарды от Питера До), которые также украсили шоу нью-йоркцев Altuzarra и Jason Wu. Гуру тейлоринга Том Браун вместе с Донателлой Версаче экспериментировал с длиной (и толщиной) гротескных дарк-стрелок, а Prabal Gurung настойчиво советовал мэтчить неряшливый макияж глаз с яркой красной помадой, мокрой укладкой и массивными серьгами.

Тушь Sothys, ДЛТ, 5 620 руб.
Архивы пресс-служб

Тушь Sothys, ДЛТ, 5 620 руб.

Жидкая подводка для глаз Guerlain, Рив Гош, 4 800 руб.
Архивы пресс-служб

Жидкая подводка для глаз Guerlain, Рив Гош, 4 800 руб.

Подводка для глаз Sergey Naumov, 3 590 руб.
Архивы пресс-служб

Подводка для глаз Sergey Naumov, 3 590 руб.

Жидкие тени для век Krygina, 1 850 руб.
Архивы пресс-служб

Жидкие тени для век Krygina, 1 850 руб.

Тени Pupa
Архивы пресс-служб

Тени Pupa

Кисть для глаз House of Keys, 1 790 руб.
Архивы пресс-служб

Кисть для глаз House of Keys, 1 790 руб.

Тушь Mini Cosmetics, 1 490 руб.
Архивы пресс-служб

Тушь Mini Cosmetics, 1 490 руб.

Тени для век Ga De, Золотое Яблоко, 1 430 руб.
Архивы пресс-служб

Тени для век Ga De, Золотое Яблоко, 1 430 руб. 

Тушь «Черная Москва» RBG, 1 300 руб.
Архивы пресс-служб

Тушь «Черная Москва» RBG, 1 300 руб.

Карандаш для глаз Zelenika, 740 руб.
Архивы пресс-служб

Карандаш для глаз Zelenika, 740 руб.

Подводка-маркер Influence Beauty, 706 руб.
Архивы пресс-служб

Подводка-маркер Influence Beauty, 706 руб.

Тени Arive, 389 руб.
Архивы пресс-служб

Тени Arive, 389 руб.

Подводка для глаз Arive, 384 руб.
Архивы пресс-служб

Подводка для глаз Arive, 384 руб.

Повторяем гранж-мейкап с показа Helmut Lang при помощи мрачных теней Arive, технологичной кисточки House of Keys и эко-устойчивого карандаша для глаз от петербургских бьюти-локалов Zelenika. Для самых пышно-роскошных ресниц запасаемся тушью Sothys, а самые длинные (и прямые!) стрелки рисуем с лайнером Influence Beauty и подводкой от гранд-визажиста Сергея Наумова. 

Тестируем все оттенки космической пыли с каре-палеткой Ga De и осваиваем бьюти-средства в альтернативных агрегатных состояниях: например, жидкие тени от звезды мейкап-индустрии Елены Крыгиной либо дарк-подводку Guerlain (ночь темна и полна ужасов!). 

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