Повторяем гранж-мейкап с показа Helmut Lang при помощи мрачных теней Arive, технологичной кисточки House of Keys и эко-устойчивого карандаша для глаз от петербургских бьюти-локалов Zelenika. Для самых пышно-роскошных ресниц запасаемся тушью Sothys, а самые длинные (и прямые!) стрелки рисуем с лайнером Influence Beauty и подводкой от гранд-визажиста Сергея Наумова.

Тестируем все оттенки космической пыли с каре-палеткой Ga De и осваиваем бьюти-средства в альтернативных агрегатных состояниях: например, жидкие тени от звезды мейкап-индустрии Елены Крыгиной либо дарк-подводку Guerlain (ночь темна и полна ужасов!).