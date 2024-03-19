Противостоим софт-кокеткору и эстетике clean girl с гранж-макияжем с главных подиумных показов — с угольной тушью, готической подводкой и черными-черными тенями.
Бьюти-хайлайт отгремевшего подиумного сезона — готичные смоки Ирины Шейк с показа Helmut Lang (макияж подошел модели куда лучше, чем грузно-громоздкие нарды от Питера До), которые также украсили шоу нью-йоркцев Altuzarra и Jason Wu. Гуру тейлоринга Том Браун вместе с Донателлой Версаче экспериментировал с длиной (и толщиной) гротескных дарк-стрелок, а Prabal Gurung настойчиво советовал мэтчить неряшливый макияж глаз с яркой красной помадой, мокрой укладкой и массивными серьгами.
Повторяем гранж-мейкап с показа Helmut Lang при помощи мрачных теней Arive, технологичной кисточки House of Keys и эко-устойчивого карандаша для глаз от петербургских бьюти-локалов Zelenika. Для самых пышно-роскошных ресниц запасаемся тушью Sothys, а самые длинные (и прямые!) стрелки рисуем с лайнером Influence Beauty и подводкой от гранд-визажиста Сергея Наумова.
Тестируем все оттенки космической пыли с каре-палеткой Ga De и осваиваем бьюти-средства в альтернативных агрегатных состояниях: например, жидкие тени от звезды мейкап-индустрии Елены Крыгиной либо дарк-подводку Guerlain (ночь темна и полна ужасов!).
Комментарии (0)