Фиксатор-сорбет, крем-сахар и бальзам-голограмма: собрали бьюти-мастхэвы марта

Лемонграсс, бокури, кешью, женипа и тюльпаны: целый букет цветочных и растительных бьюти-ингредиентов для лучшей весны эпидермиса!
Institut Esthederm
В лабораториях Institut Esthederm придумали, как помочь коже вырабатывать коллаген (и не один, а целых 5 его видов!). Комбинация активных пептидов с растительным сахаром в новом креме для лица и шеи Intensive Pro-Collagen+ стимулирует синтез белков молодости и укрепляет дерму, а экстракт ламинарии и антиоксидант карнозин улучшают работу клеток и продлевают их жизнь.
«Л'Окситан»
«Л'Окситан» отправляется из Прованса в Бразилию и выпускает линейку L'Occitane au Brésil с косметикой на основе растений Южной Америки — от кешью и лемонграсса до фруктовых деревьев бакури и женипа. Экстракт плодов последнего добавили в мусс для душа — для сладкого тропического аромата и бережного очищения кожи.
Clarins
У французов Clarins своя шоколадная фабрика: каждый из пяти продуктов лимитки Patisserie вдохновлен десертами. Наш выбор на весну — фиксатор для макияжа (он же розовый сорбет!). Спрей на основе органического алоэ сохраняет стойкость косметики, освежает и успокаивает кожу, а благодаря компактному размеру его удобно носить с собой.
Pupa
Ваше сиятельство! Как придать сверкающий финиш без липкого эффекта, обеспечить легкий цвет и хорошую порцию увлажнения, знает голографический бальзам для губ Dreamscape от миланской марки Pupa (есть нюдовый и розовый оттенки!).
Bioderma
Прощаемся с последствиями зимы грамотно: от сухости лица избавляемся при помощи сыворотки Bioderma с витамином B3 и гиалуроновой кислотой. Обезвоживание и излишнее испарение влаги с поверхности эпидермиса — OUT, а самоувлажнение, эластичность и сияющий вид — IN!
Oud Mafia
Компоненты-социопаты, которые не терпят соседства и конкуренции (уд, ладан, орканокс, гурьюнский бальзам), мог соединить в одном флаконе только человек с докторской степенью по органической химии и гигантским опытом в создании ароматов. Поэтому парфюмерную воду с высокой концентрацией ароматических веществ — целых 33 %, как в духах — сделала для итальянского бренда Morph Вероник Найберг. Про умение договариваться она знает все: над почти половиной из девяноста своих творений грасский парфюмер работала в дуэте или трио с другими грандами индустрии.
Tangent GC
Сезон стамбульских тюльпанов начнется в конце марта, сразу за ними расцветут поля в Калмыкии, а до тех пор довольствуемся тепличными бутонами — или запахом наполненных влагой, пухлых и немного скрипучих стеблей из геля для душа Tangent GC. Достовернейшую моноотдушку Tulip на шведском производстве добавляют также в жидкое и твердое мыло, в лосьоны и крем для рук. Хвоей пахнут шампуни и кондиционеры бренда, а японскими цитрусами и клевером — органик-пятновыводители (даже для кашемира!), с которых и началась 12 лет назад в Стокгольме история Tangent GC.
Комментарии (0)