Фиксатор-сорбет, крем-сахар и бальзам-голограмма: собрали бьюти-мастхэвы марта

Сезон стамбульских тюльпанов начнется в конце марта, сразу за ними расцветут поля в Калмыкии, а до тех пор довольствуемся тепличными бутонами — или запахом наполненных влагой, пухлых и немного скрипучих стеблей из геля для душа Tangent GC. Достовернейшую моноотдушку Tulip на шведском производстве добавляют также в жидкое и твердое мыло, в лосьоны и крем для рук. Хвоей пахнут шампуни и кондиционеры бренда, а японскими ­цитрусами и клевером — органик-пятновыводители (даже для кашемира!), с которых и началась 12 лет назад в Стокгольме история Tangent GC.