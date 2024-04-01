Шик шак шок! Выбрали 13 классных средств для блеска волос

Пролин и глутаминовая кислота в составе защищают от химического, ультрафиолетового и теплового воздействия, смягчают, разглаживают и делают волосы более послушными. Катионный гуар богат полисахаридами, разглаживает и распутывает волосы. Провитамин A защищает от термического воздействия и солнечных лучей, поддерживает оптимальный уровень увлажненности, убирает пушистость. Экстракт бузины делает волосы более напитанными, мягкими и блестящими. И это мы еще не касались липосом растительного происхождения!