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Красота

Шик шак шок! Выбрали 13 классных средств для блеска волос

Глянцевые, шелковистые волосы – тренд с подиумов FW24, заверенный Ferragamo, Bottega Veneta и Chanel. Отыскали средства, которые поспособствуют вашей блистательной шевелюре лучше остальных.

Miriamquevedo

Масло Sublime Gold Miriamquevedo, ДЛТ, 10 000 руб.
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Масло Sublime Gold Miriamquevedo, ДЛТ, 10 000 руб.

Уходовая банка (буквально) на вес золота — масло для волос от премиум-испанцев Miriamquevedo, обогащенное 24-каратным биоактивным золотом, а также маслом баобаба, камелии и босвелии зубчатой (индийская версия ладана). В итоге средство не просто восстанавливает эластичность волос, придавая им классный блеск, но и на ура питает и защищает пряди от ультрафиолета.

Balmain

Маска Balmain, Кенгуру, 7 590 руб.
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Маска Balmain, Кенгуру, 7 590 руб.

Мастхэв весенней косметички — увлажняющая маска из бьюти-лабораторий Balmain, способная составить конкуренцию лечебным средствам (и салонному уходу): за счет арганового масла и провитамина B5 восстанавливает поврежденные волосы, возвращая им эластичность и гибкость. Для лучшего бьюти-эффекта маску следует использовать раз в неделю — нанесите на выcушенные полотенцем волосы, оставьте на 5-10 минут и смойте большим количеством воды.

DAVID MALLETT

Шампунь DAVID MALLETT, Molecule, 4 455 руб.
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Шампунь DAVID MALLETT, Molecule, 4 455 руб.

Шампунь Pure будем определять апофатически: это продукт без сульфатов, без силиконов, без отдушек и без красителей. При этом эффект налицо: волосы мягкие, послушные, блестящие и готовые вообще ко всему.

AlterEgo Italy

Масло AlterEgo Italy, 4 913 руб.
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Масло AlterEgo Italy, 4 913 руб.

В этом несмываемом масле для укладки и блеска имеются экстракты черного тмина, патауа и камелии. Эффект мы бы сформулировали как безудержное сияние.

Grown Alchemist

Формула Grown Alchemist, 3 990 руб.
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Формула Grown Alchemist, 3 990 руб.

Пролин и глутаминовая кислота в составе защищают от химического, ультрафиолетового и теплового воздействия, смягчают, разглаживают и делают волосы более послушными. Катионный гуар богат полисахаридами, разглаживает и распутывает волосы. Провитамин A защищает от термического воздействия  и солнечных лучей, поддерживает оптимальный уровень увлажненности, убирает пушистость. Экстракт бузины делает волосы более напитанными, мягкими и блестящими. И это мы еще не касались липосом растительного происхождения!

L'Oreal Professionnel Paris

Масло L'Oreal, Золотое яблоко, 3 010 руб.
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Масло L'Oreal, Золотое яблоко, 3 010 руб.

Масло-концентрат L'Oreal Professionnel Metal Detox Oil сохраняет цвет и предотвращает искажение оттенка. А молекула гликоамина деактивирует частицы металлов, которые проникают в структуру с каждым мытьем головы. Результат мгновенный – уже после первого применения волосы менее подвержены ломкости и имеют более ухоженный вид.

Vichy

Шампунь Vichy, 3 021 руб.
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Шампунь Vichy, 3 021 руб.

Шампунь Vichy Dercos Nutrients Vitamin заряжен на воскрешение безжизненных прядей. Ягоды Асаи обеспечивают антиоксиданты и жирные кислоты. Экстракт алоэ вера увлажняет и укрепляет, а глицерин делает волосы гладкими и мягкими. Салициловая BHA-кислота, масло сои, витамин Е и бета-каротин завершают начатое.

d'Alba

Шампунь d'Alba, Золотое яблоко, 2 700 руб.
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Шампунь d'Alba, Золотое яблоко, 2 700 руб.

В этичный веганский шампунь d'Alba входит 8 натуральных масел, витамин Е, пантенол и ментол, которые бережно питают и успокаивают вашу кожу головы, способствуя укреплению волосяных луковиц. А здоровая луковица – залог блестящего, искрящегося благополучием волоса.

Medavita

Маска Medavita, 2 475 руб.
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Маска Medavita, 2 475 руб.

В составе продукта наредкость длинный перечень ценных ингредиентов: масла циперуса, моринги, кокоса, черного тмина, льна, а также семян черники и сача инчи.  Итог использования: эффектный глянец и здоровый естественный барьер. Вдобавок комплекс Amino Concentré (содержащий серин, треонин и карбоцистеин) восстанавливает и кондиционирует волосы до самых кончиков. 

Natura Siberica

Кондиционер Natura Siberica, 1 900 руб.
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Кондиционер Natura Siberica, 1 900 руб.

Прогрессивные травники Natura Siberica добавили в состав бальзама Illuminating organic ICE органическое масло морошки — в итоге средство на ура питает и защищает волосы, придавая сияние и упрощая расчесывание прядей. Плюс витамины C, E, F помогают избавиться от секущихся кончиков. 

minus 417

Шампунь minus 417, 1 344 руб.
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Шампунь minus 417, 1 344 руб.

Израильский премиальный бренд Моти Фридмана, отлично справляющийся даже с sos-ситуациями. Шампунь Sensual Essence, обогащенный минералами с Мертвого моря, не только придает волосам блеск и эластичность, но и восстанавливает оптимальный уровень увлажненности (спасибо витаминному комплексу A, B, B5, E, F).

Eugene Perma

Спрей-блеск ARTISTE, 1 999 руб.
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Спрей-блеск ARTISTE, 1 999 руб.

Суперсила спрея для блеска Artist(e) Finish Spray Gloss, разработанного спецами парикмахерского искусства из супербренда Eugene Perma, — мгновенный и стойкий блеск (без следов и неприятного статического электричества). 

Apivita

Шампунь APIVITA, Noname-beauty, 1 183 руб.
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Шампунь APIVITA, Noname-beauty, 1 183 руб.

Греческие бьюти-фармацевты из Apivita заменили воду в составе шампуня с говорящим названием Shine на тоник и отвар розмарина — а еще обогатили формулу средства медом, апельсином и защитным комплексом Apishield HS, который помогает поддерживать баланс микрофлоры кожи головы. 

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