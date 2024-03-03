Отобрали 18 лучших кремов для рук

Крем для рук стал необходимостью вроде помады или мобильного телефона: мы больше не выходим без него из дома. По тюбику в ванной, в офисе и в сумочке – и у каждого свои задачи. Защищаем руки от главных врагов: холодного порывистого ветра на улице и пересушенного воздуха в помещениях. В нашем списке – лучшие кремы для рук из всех существующих.
EviDenS de Beauté
Дорого, но эффективно: вкратце о бестселлере франко-японского техно-бьюти гуру Evidens de beaute. Формула направлена на борьбу с сухостью, шелушением и пигментацией: комплекс QAI® обеспечивает мощный антивозрастной эффект, вода Eau de la Foux успокаивает, экстракт Юдзу выравнивает тон, а пептидный комплекс из 4 инновационных пептидов улучшает текстуру эпидермиса. С таким хоть в натопленный опенспейс, хоть в мартовское Комарово.
Cosmedix
Крем Cosmedix (почтенная американская космецевтика) с пептидами — это сверхпитательный продукт, насыщенный керамидами, ниацинамидом и миндальным маслом. Крем устранит сухость, поможет улучшить естественную барьерную функцию кожи и осветлит пигментные пятна. Действовать будет научно-доказательно, без всяких альтернативных косметических замашек.
Comfort Zone
Масло для рук, ног, ногтей и кутикулы от бьюти-визионера Comfort Zone. Инновационно-артизанская формула разработана на основе масел таману, ши и сладкого миндаля. Вместе они дарят мягкость, гладкость, увлажнение и радость (счастливая кутикула - залог лучшего маникюра).
RHEA
Многокомпонентный крем для рук (всего и не перечислишь) с эффектом мгновенного смягчения и питания. Бонусом дарит яркий тропический аромат.
Л’Окситан
Главный бьюти-бестселлер своей эпохи. Идеален для сухой кожи рук — масло Карите (20%) питает и успокаивает кожу рук, защищая их от агрессивных факторов окружающей среды и одновременно восстанавливая защитный барьер. Плюс крем, несмотря на его густую текстуру, легко впитывается и источает приятный ненавязчивый аромат.
Clarins
Нежный (почти ласковый) крем Clarins на основе успокаивающего масла кунжута и укрепляющего экстракта шелковицы. Защищает кожу от воздействия холода, солнца и жесткой воды, а также питает кутикулу и укрепляет ногти. Текстура легкая, нежирная, при нанесении обволакивает и мгновенно успокаивает.
HELEO4™
Новая бьюти-слабость автора этого текста: густая, плотная, при этом легко впитывающаяся текстура, мгновенный эффект и нетривиальный аромат. В составе: трисмеглуминовая соль хлорина Е6, которая с легкостью проводит фотодинамическое обновление и репарацию тканей, предотвращая возрастные изменения и восполняя гидробаланс, провитамин В5, который увлажняет, заживляет, и разглаживает эпидермис, а также мочевина, которая стимулирует обновление клеток, помогая им сохранять свежий и здоровый вид. Глутаминовая кислота, лизин и глицин укрепляют кожу, улучшают ее иммунитет, а также замедляют процессы старения.
Grown Alchemis
Бьюти-необходимость сухой кожи — питательный и успокаивающий крем для рук "Ваниль и апельсин". Ключевой компонент — комплекс растительных активных веществ. Они проникают в глубокие слои эпидермиса, восстанавливая естественный баланс и придавая коже здоровый и сияющий вид. Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в формуле крема, помогают защитить руки от негативного воздействия непривычной петербуржцу весны в начале марта.
УНЕ
Февральский мастхэв – крем YHE с ароматом свежей травы (где его еще услышишь). Активные ингредиенты: комплекс из масел, глицерин и триглицерид. Вместе они создают увлажняющий и питательный эффект. Как использовать? По необходимости.
Faebey
У этого экземпляра богатый состав, направленный на восстановление, регенерацию и увлажнение: с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, мочевиной, миндальным и соевым маслом. Рекомендуют использовать и для массажа рук, а заодно для ухода за ногтями и кутикулой.
minus 417
Израильский бренд, отлично справляющийся даже с sos-ситуациями. В составе их крема – масло огуречника и примулы вечерней, а это источники незаменимых жирных кислот. Крем мгновенно увлажняет, успокаивает огрубевшую, сухую кожу и восстанавливает ее эластичность.
BIODERMA
Одна из ключевых особенностей крема Bioderma Atoderm – его способность защищать кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, не угрожая аллергическими реакциями. Формула создает невидимую пленку, которая сохраняет естественный барьер кожи и предотвращает обезвоживание и раздражение.
URIAGE
Легкая и нежирная текстура этого аптечного крема мгновенно впитывается. В его состав входит термальная вода урьяж, масло ши, известное своими питательными свойствами, глицерин, а также витамин Е, ценный антиоксидант.
Compagnie de Provence
Суперсила средства – бархатные водоросли в составе: они обеспечивают длительное увлажнение и защиту от внешних загрязнений и ультрафиолетовых лучей. Урожай водорослей собирается вручную на юге Франции. Благодаря их воздействию, а также маслу ши и миндаля в составе, крем обеспечивает длительное увлажнение сухой коже защищает от агрессоров окружающей среды, улучшая текстуру эпидермиса.
D'ALBA
Кормим кожу белым трюфелем – а именно корейско-итальянским D'ALBA white truffle nourishing hand serum in cream. Насыщенный состав: экстракт белого трюфеля, масло дерева ши и комплекс из натуральных масел глубоко питает, уменьшает видимые признаки старения на руках, возвращая былую упругость. Следующий логический шаг – корейский макияж рук, новый тик-ток тренд, когда с помощью румян достигается их почти младенческий вид.
La Roche-Posay
SOS-восстановление для поврежденной кожи рук – La Roche-Posay. Ниацинамид снимает зуд и способствует восстановлению защитного барьера, а глицерин обеспечивает увлажнение даже самому пересушенному эпидермису. Совет: наносите толстым слоем перед сном для большего эффекта.
KUNDAL
Главные герои состава – масло ши и масло макадамии. Роли второго плана – у комплекса керамидов и 6 растительных экстрактов. Итог: бархатистая, увлажненная кожа. Крем выпускается в нескольких ароматах, от мускусного до вишневого, все на удивление ненавязчивые.
Natura Siberica
Крем для рук северной закалки: с морошкой и комплексом жирных кислот Омега 3-6-9. Ягода помогает восстановить поврежденную кожу, комплекс жирных кислот насыщает необходимыми питательными веществами, восстанавливает целостность клеток и способствует заживлению повреждений.
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