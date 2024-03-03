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Отобрали 18 лучших кремов для рук

Крем для рук стал необходимостью вроде помады или мобильного телефона: мы больше не выходим без него из дома. По тюбику в ванной, в офисе и в сумочке – и у каждого свои задачи. Защищаем руки от главных врагов: холодного порывистого ветра на улице и пересушенного воздуха в помещениях. В нашем списке – лучшие кремы для рук из всех существующих.

EviDenS de Beauté

EviDenS de Beauté The Absolute Hands and Nails Cream, Рив Гош, 15 200 руб.

EviDenS de Beauté The Absolute Hands and Nails Cream, Рив Гош, 15 200 руб.

Дорого, но эффективно: вкратце о бестселлере франко-японского техно-бьюти гуру Evidens de beaute.  Формула направлена на борьбу с сухостью, шелушением и пигментацией: комплекс QAI® обеспечивает мощный антивозрастной эффект, вода Eau de la Foux успокаивает, экстракт Юдзу выравнивает тон, а пептидный комплекс из 4 инновационных пептидов улучшает текстуру эпидермиса. С таким хоть в натопленный опенспейс, хоть в мартовское Комарово.

Cosmedix

Cosmedix Replenish Intensely Nourishing Hand Treatment, 4 070 руб.

Cosmedix Replenish Intensely Nourishing Hand Treatment, 4 070 руб.

Крем Cosmedix (почтенная американская космецевтика) с пептидами — это сверхпитательный продукт, насыщенный керамидами, ниацинамидом и миндальным маслом. Крем устранит сухость, поможет улучшить естественную барьерную функцию кожи и осветлит пигментные пятна. Действовать будет научно-доказательно, без всяких альтернативных косметических замашек.

Comfort Zone

Comfort Zone SPECIALIST, 3 060 руб.

Comfort Zone SPECIALIST, 3 060 руб.

Масло для рук, ног, ногтей и кутикулы от бьюти-визионера Comfort Zone. Инновационно-артизанская формула разработана на основе масел таману, ши и сладкого миндаля. Вместе они дарят мягкость, гладкость, увлажнение и радость (счастливая кутикула - залог лучшего маникюра).

RHEA

RHEA, Кенгуру, 3 032 руб.

RHEA, Кенгуру, 3 032 руб. 

Многокомпонентный крем для рук (всего и не перечислишь) с эффектом мгновенного смягчения и питания.  Бонусом дарит яркий тропический аромат.

Л’Окситан

Л’Окситан Карите, 2 980 руб.

Л’Окситан Карите, 2 980 руб.

Главный бьюти-бестселлер своей эпохи. Идеален для сухой кожи рук — масло Карите (20%) питает и успокаивает кожу рук, защищая их от агрессивных факторов окружающей среды и одновременно восстанавливая защитный барьер. Плюс крем, несмотря на его густую текстуру, легко впитывается и источает приятный ненавязчивый аромат.

Clarins

Clarins Jeunesse des Mains, 2 600 руб.

Clarins Jeunesse des Mains, 2 600 руб.

Нежный (почти ласковый) крем Clarins на основе успокаивающего масла кунжута и укрепляющего экстракта шелковицы. Защищает кожу от воздействия холода, солнца и жесткой воды, а также питает кутикулу и укрепляет ногти. Текстура легкая, нежирная, при нанесении обволакивает и мгновенно успокаивает.

HELEO4™

HELEO4™ Daylight Hand Cream, 2 500 руб.

HELEO4™ Daylight Hand Cream, 2 500 руб.

Новая бьюти-слабость автора этого текста: густая, плотная, при этом легко впитывающаяся текстура, мгновенный эффект и нетривиальный аромат.  В составе: трисмеглуминовая соль хлорина Е6, которая с легкостью проводит фотодинамическое обновление и репарацию тканей, предотвращая возрастные изменения и восполняя гидробаланс, провитамин В5, который увлажняет, заживляет, и разглаживает эпидермис, а также мочевина, которая стимулирует обновление клеток, помогая им сохранять свежий и здоровый вид. Глутаминовая кислота, лизин и глицин укрепляют кожу, улучшают ее иммунитет, а также замедляют процессы старения.

Grown Alchemis

Grown Alchemis "Ваниль и Апельсин", 2 242 руб.

Grown Alchemis "Ваниль и Апельсин", 2 242 руб.

Бьюти-необходимость сухой кожи — питательный и успокаивающий крем для рук "Ваниль и апельсин". Ключевой компонент — комплекс растительных активных веществ. Они проникают в глубокие слои эпидермиса, восстанавливая естественный баланс и придавая коже здоровый и сияющий вид. Витамины и антиоксиданты, содержащиеся в формуле крема, помогают защитить руки от негативного воздействия непривычной петербуржцу весны в начале марта.

УНЕ

YHE SUPERIORITY, Locali, 1 750 руб.

YHE SUPERIORITY, Locali, 1 750 руб.

Февральский мастхэв – крем YHE с ароматом свежей травы (где его еще услышишь). Активные ингредиенты: комплекс из масел, глицерин и триглицерид. Вместе они создают увлажняющий и питательный эффект. Как использовать? По необходимости.

Faebey

Faebey CARE & GO, 1 510 руб.

Faebey CARE & GO, 1 510 руб.

У этого экземпляра богатый состав, направленный на восстановление, регенерацию и увлажнение: с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, мочевиной, миндальным и соевым маслом. Рекомендуют использовать и для массажа рук, а заодно для ухода за  ногтями и кутикулой. 

minus 417

ANTI-OXIDANT HAND MOISTURIZER, minus 417, 1 282 руб.

ANTI-OXIDANT HAND MOISTURIZER, minus 417, 1 282 руб.

Израильский бренд, отлично справляющийся даже с sos-ситуациями. В составе их крема – масло огуречника и примулы вечерней, а это источники незаменимых жирных кислот. Крем мгновенно увлажняет, успокаивает огрубевшую, сухую кожу и восстанавливает ее эластичность.

BIODERMA

BIODERMA Atoderm, NAOS, 1 143 руб.

BIODERMA Atoderm, NAOS, 1 143 руб.

Одна из ключевых особенностей крема Bioderma Atoderm – его способность защищать кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, не угрожая аллергическими реакциями. Формула создает невидимую пленку, которая сохраняет естественный барьер кожи и предотвращает обезвоживание и раздражение. 

URIAGE

URIAGE Eau Thermale, 881 руб.

URIAGE Eau Thermale, 881 руб.


 

Легкая и нежирная текстура этого аптечного крема мгновенно впитывается. В его состав входит термальная вода урьяж, масло ши, известное своими питательными свойствами, глицерин, а также витамин Е, ценный антиоксидант. 

Compagnie de Provence

Compagnie de Provence, MOLECULE, 847 руб.

Compagnie de Provence, MOLECULE, 847 руб.

Суперсила средства – бархатные водоросли в составе: они обеспечивают длительное увлажнение и защиту от внешних загрязнений и ультрафиолетовых лучей. Урожай водорослей собирается вручную на юге Франции. Благодаря их воздействию, а также маслу ши и миндаля в составе, крем обеспечивает длительное увлажнение сухой коже защищает от агрессоров окружающей среды, улучшая текстуру эпидермиса.

D'ALBA

D'ALBA white truffle nourishing hand serum in cream, Золотое Яблоко, 750 руб.

D'ALBA white truffle nourishing hand serum in cream, Золотое Яблоко, 750 руб.

Кормим кожу белым трюфелем – а именно корейско-итальянским D'ALBA white truffle nourishing hand serum in cream. Насыщенный состав: экстракт белого трюфеля, масло дерева ши и комплекс из натуральных масел глубоко питает, уменьшает видимые признаки старения на руках, возвращая былую упругость. Следующий логический шаг – корейский макияж рук, новый тик-ток тренд, когда с помощью румян достигается их почти младенческий вид.

La Roche-Posay

La Roche-Posay Cicaplast Soothing Hand Cream, 746 руб.

La Roche-Posay Cicaplast Soothing Hand Cream, 746 руб.

SOS-восстановление для поврежденной кожи рук – La Roche-Posay. Ниацинамид снимает зуд и способствует восстановлению защитного барьера, а глицерин обеспечивает увлажнение даже самому пересушенному эпидермису. Совет: наносите толстым слоем перед сном для большего эффекта. 

KUNDAL

KUNDAL Lime White Musk, ЛЭТУАЛЬ, 610 руб.

KUNDAL Lime White Musk, ЛЭТУАЛЬ, 610 руб.

Главные герои состава –  масло ши и масло макадамии. Роли второго плана – у комплекса керамидов и 6 растительных экстрактов. Итог: бархатистая, увлажненная кожа. Крем выпускается в нескольких ароматах, от мускусного до вишневого, все на удивление ненавязчивые.

Natura Siberica

Natura Siberica «Био. S.O.S. Восстановление & увлажнение», 251 руб.

Natura Siberica «Био. S.O.S. Восстановление & увлажнение», 251 руб.

Крем для рук северной закалки: с морошкой и комплексом жирных кислот Омега 3-6-9. Ягода помогает восстановить поврежденную кожу, комплекс жирных кислот насыщает необходимыми питательными веществами, восстанавливает целостность клеток и способствует заживлению повреждений. 

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