Отобрали 18 лучших кремов для рук

Крем для рук стал необходимостью вроде помады или мобильного телефона: мы больше не выходим без него из дома. По тюбику в ванной, в офисе и в сумочке – и у каждого свои задачи. Защищаем руки от главных врагов: холодного порывистого ветра на улице и пересушенного воздуха в помещениях. В нашем списке – лучшие кремы для рук из всех существующих.