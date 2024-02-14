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Бальзам для губ, суперсыворотка и детокс-ампулы: выбрали 10 бьюти-мастхэвов февраля

Готовимся к весне и восстанавливаем кожу после морозов при помощи главных бьюти-бестеллеров месяца: упаковываем в февральскую косметичку инновационные кремы, эко-веганские стики и сложносочиненные ампульные сеты.

Hunq

Духи Hunq
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Духи Hunq

В барной столице России у каждого должен быть любимый бармен. Именно такого мы нашли в коллекции унисекс-ароматов амстердамского парфюмерного бренда Hunq. Его создатель, дизайнер корейского происхождения Хён Йон, смешал коктейль из фруктов и специй (лайма, сладкого апельсина и пачули) с нотой бренди и техасского кедра и разлил по флаконам с особым замедленным распылением — для деликатного нанесения.

Clarins

Крем Clarins, 7 000 руб.
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Крем Clarins, 7 000 руб.

Входим в февраль, напевая No stress! — вслед за новой линейкой ухода от Clarins. Дневной и ночной кремы Multi-Active обещают уберечь от следов усталости и первых морщин: с помощью витамина B3, который ускоряет синтез коллагена, и экстракта синеголовника приморского, чья выносливость (растение выживает в сложном климате на песчаной почве побережья Бретани!) передается нашей коже, защищая ее от истончения и помогая клеткам обновляться.

Etat Pur

Сыворотка Etat Pur, NAOS, 2 800 руб.
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Сыворотка Etat Pur, NAOS, 2 800 руб.

Присоединяемся к поклонникам скинимализма вместе с французской маркой Etat Pur и ее монопродуктами с активными молекулами. Самая новая в списке из 13 средств — сыворотка с гликолиевой кислотой, которая стимулирует обновление кожи, выравнивает микрорельеф, улучшает цвет лица и осветляет гиперпигментацию.

Siberian Wellness

Духи Siberian Wellness, 2 300 руб.
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Духи Siberian Wellness, 2 300 руб.

Парфюмеры из Барселоны Белен Гарсия и Джулия Родригез (авторы ароматов стамбульского нишевого бренда Nishane и лондонского Gallivant!) создали для марки родом из Новосибирска Siberian Wellness коллекцию Aromapolis Rose Edition. Главной в каждом из пяти ароматов стала роза, а компанию ей в этом цветущем сибирском саду составили удовое дерево, давана и ваниль, а еще мускус и морская соль.

Botavikos

Бальзам для губ Botavikos, 210 руб.
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Бальзам для губ Botavikos, 210 руб.

Российский бренд натуральной косметики Botavikos (без красителей и силиконов, зато веганской и энимал-френдли) объявляет месяц безудержных поцелуев и выпускает бальзам для губ с ароматом мяты и чабреца. Растительный воск (точнее, целых два — канделильский и карнаубский!) защищает кожу, масло ши питает и бережет от пересушивания, а масло черной смородины сохраняет упругость.

Carven

Духи Carven, Рив Гош, 4 640 руб.
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Духи Carven, Рив Гош, 4 640 руб.

Духи Carven, Рив Гош, 3 750 руб.
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Духи Carven, Рив Гош, 3 750 руб.

Продолжатели дела мадам Карвен вложили все свои знания о парфюмерной стереометрии в гео­метричные флаконы C’est Paris! La Nuit. В женском аромате жасмин и тубероза слились с гарденией в нотах сердца — под чутким контролем ванили и пачули в базовом звучании. Тем временем мужской фужерно-древесный микс отсылает к полуночным парижским прогулкам Гила Пендера — за счет насыщенного франкофонского трио лаванды, белого мускуса и шалфея. 

Maison Rebatchi 

Духи Maison Rebatchi, Molecule, 16 830 руб.
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Духи Maison Rebatchi, Molecule, 16 830 руб.

Парфюмер Натали Фейстауэр объединила собственный  полувековой профессиональный опыт с алжирскими корнями французского парфюмерного дома Мохамеда Ребатчи. Получилась мавританская композиция Ambre Blanс с симметричным звучанием бергамота и гидеона, дополненная древесно-земляными нотами циприоли и бальзамическими смолами ладана. Весь пряный дистиллят Maison Rebatchi спрятан в ажурном флаконе, украшенном стеклянными лепестками из арабских узоров машрабии.

Costume National

Духи Costume National, 3 900 руб.
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Духи Costume National, 3 900 руб.

Выдающийся нос (и любимый ученик Пьера Бурдона) Жюльен Раскине подружил амбровые и цитрусовые аккорды в мужском парфюмерном бестселлере Costume National отцов-основателей Эннио и Карло Капаза. За присущий бренду итальянский вайб во флаконе Free d’Homme отвечают лимонное масло в верхнем звучании и цветок шафрана в нотах сердца, а маскулинный шик (в лучших традициях сицилийской мафии) — зона ответственности пряного базового дуэта нагармота и ладана. 

Pupa

Тушь Pupa
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Тушь Pupa

Все новое — улучшенное старое, как бы намекает миланоцентричный косметический гигант Pupa, перевыпустивший  бестселлер Vamp! в версии Forever. Микс восков придает ресницам больший объем за счет щеточки в виде песочных часов, а суперчерные микропигменты обеспечивают насыщенный угольный оттенок в духе лучших выходов Присциллы Пресли.

Babor

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Косметологи Babor собрали дегустационный ампульный сет для восстановления кожи после зимы: курс состоит из 14-ти ампул, которые увлажняют кожу, разглаживают мимические морщины и восстанавливают микробиом кожи (спасибо зеленым водорослям и фитопланктону!).

Текст: Неля Валиева, Полина Шевцова

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Материал из номера:
Февраль

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