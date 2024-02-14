Бальзам для губ, суперсыворотка и детокс-ампулы: выбрали 10 бьюти-мастхэвов февраля

В барной столице России у каждого должен быть любимый бармен. Именно такого мы нашли в коллекции унисекс-ароматов амстердамского парфюмерного бренда Hunq. Его создатель, дизайнер корейского происхождения Хён Йон, смешал коктейль из фруктов и специй (лайма, сладкого апельсина и пачули) с нотой бренди и техасского кедра и разлил по флаконам с особым замедленным распылением — для деликатного нанесения.