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Красота

Моносыворотки, арт-палетки и нишевый парфюм: хиты зимней косметички

Собрали январские мастхэвы: витаминный бьюти-коктейль с лимоном и имбирем, сложносочиненный парфюм с калабрийским бергамотом и мадагаскарским ветивером, а также терапевтический спа-набор с ностальгическими ароматами.

Lalique

Lalique Encre Indigo 100 мл, 7 122 руб.
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Lalique Encre Indigo 100 мл, 7 122 руб.

Новый мужской парфюм Encre Indigo (калабрийский бергамот, корейский чай джукро и мадагаскарский ветивер!) от Lalique отдает дань уважения основателю компании, ювелиру и гениальному стеклодуву Рене Лалику: флакон аромата повторяет кубическую форму созданных им в 1913 году ваз-чернильниц из матового цветного стекла.

Etat Pur

Etat Pur, 2 800 руб.
Архивы пресс-служб

Etat Pur, 2 800 руб.

Французы Etat Pur знают: без лимонов зимой в России никуда! И выпускают новую моносыворотку с 20%-ной лимонной кислотой, которая призвана обновлять клетки кожи, удалять омертвевшие частички, делать поры менее заметными и улучшать цвет лица.

Clarins

Clarins Pure-Reset, 2 900 руб.
Архивы пресс-служб

Clarins Pure-Reset, 2 900 руб.

В трехступенчатой системе ухода за проблемной кожей от Clarins (специально для зумеров!) пополнение — сыворотка для устранения мелких несовершенств Pure-Reset. Средство сдерживает выработку себума и очищает поры, салициловая и гликолевая кислоты отшелушивают, а экстракт органического яблока убирает жирный блеск.

Pupa

Holiday Land Pupa, Рив Гош, 1 775 руб.
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Holiday Land Pupa, Рив Гош, 1 775 руб.

Нашли себе идеальную компанию для похода в бурлеск-кабаре «Летучая мышь» — палетку «Острый пунш» из коллекции Holiday Land от Pupa. Четыре оттенка теней в трех текстурах (сатиновой, металлик и «гипнотический взгляд» с перламутровыми частицами разного размера) бережно уложены в нарядную коробочку с зеркалом — берем ее с собой!

Tonka Perfumes Moscow

Tonka Perfumes Moscow Yuzhnaya kozha, Золотое яблоко, 2 530 руб.
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Tonka Perfumes Moscow Yuzhnaya kozha, Золотое яблоко, 2 530 руб.

Бренд нишевых интерьерных ароматов Tonka Perfumes Moscow превратил свой бестселлер Yuzhnaya kozha, созданный парижским парфюмером с петербургскими корнями Калис Бэккер, в основу линии для тела и волос (от шампуня до крема и лосьона!). Композицию с нотами бергамота, шафрана, ветивера, пачулей и миндаля теперь можно носить буквально на себе, бонусом получая уход с гиалуроновой кислотой, маслом карите, витамином Е и протеинами.

Molecule

Back to the Roots Vilhelm Parfumerie 100 мл, Molecule, 23 375 руб.
Архивы пресс-служб

Back to the Roots Vilhelm Parfumerie 100 мл, Molecule, 23 375 руб.

Дух новогодних каникул (лежать и лениться!) схвачен в пузырек Vilhelm Parfumerie и доставлен в бутики Molecule. Самое тонкое понимание мема «Их виль нихт!» проявили создатели марки Vilhelm Parfumerie: отказ от любых телодвижений никак не мешает веселью. В наш январский план — замереть в безвременье старого кино и пузырьков всех форм и размеров (от перляжа до мыльных!) — как родная впишется парфюмерная вода Back to the Roots с ее подсушенным, будто в соль для ванны, разнотравьем, белым имбирным чаем и тлеющим в камине деревом.

Predubezhdai

Predubezhdai bath foam, 1 900 руб.
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Predubezhdai bath foam, 1 900 руб.

Уходовый бренд петербургской фитнес-иконы Насти Мироновой продолжает упаковывать бьюти-ностальгию в минималистичные банки и флаконы — на этот раз команда Predubezhdai решила порадовать избалованного внутреннего ребенка воздушной пеной для ванны, объединившей ароматы апельсина, персика, мускуса и сандалового дерева. 

Arive Makeup

Arive Makeup Soft Hold Eyebrow Gel Clear, 454 руб.
Архивы пресс-служб

Arive Makeup Soft Hold Eyebrow Gel Clear, 454 руб.

Arive Makeup Eyebrow Pen, 524 руб.
Архивы пресс-служб

Arive Makeup Eyebrow Pen, 524 руб.

Бьюти-дуэт января из мира декоративной косметики — гель и подводка для бровей от новорожденного российского бренда Arive Makeup из уходовых лабораторий «Самоката». Подводка на ура создает эффект густых бровей, а гель равномерно прокрашивает волоски и фиксирует их в нужном направлении.

Текст НЕЛЯ ВАЛИЕВА, АЛЛА ШАРАНДИНА, ПОЛИНА ШЕВЦОВА

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Материал из номера:
Январь

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