Моносыворотки, арт-палетки и нишевый парфюм: хиты зимней косметички

Дух новогодних каникул (лежать и лениться!) схвачен в пузырек Vilhelm Parfumerie и доставлен в бутики Molecule. Самое тонкое понимание мема «Их виль нихт!» проявили создатели марки Vilhelm Parfumerie: отказ от любых телодвижений никак не мешает веселью. В наш январский план — замереть в безвременье старого кино и пузырьков всех форм и размеров (от перляжа до мыльных!) — как родная впишется парфюмерная вода Back to the Roots с ее подсушенным, будто в соль для ванны, разнотравьем, белым имбирным чаем и тлеющим в камине деревом.