Выбрали 15 мастхэвов для домашнего спа-набора

Погружаемся в арома-нирвану и наводим бьюти-лоск не выходя из дома — с полезными (и эффективными!) уходовыми средствами, достойными спа-центра «Белого лотоса».
Anne Semonin
Роялкорное спа-средство от французского косметического бренда-легенды Anne Semonin (с Грейс Келли в числе первых клиенток) — скраб для тела с детокс-эффектом, который мягко отшелушивает и очищает кожу, а заодно стимулирует синтез коллагена, реминерализирует, повышает упругость кожи, придавая ей естественное здоровое сияние. Финальный штрих — душистый цитрусовый аромат (прямиком с Лазурного берега) в комбо с натуральными маслами и растительными вытяжками.
Evidens de Beaute
Марка Evidens de Beaute, сочиненная французом Шарлем-Эдуардом Бартом для своей невесты Эрико Накамуры, создает косметику на стыке франкофонского эстетства и японских технологий (с формулами от ученых Хоккайдского университета). Крем для душа — не исключение из бьюти-правил бренда: эксклюзивный запатентованный комплекс QAI отвечает за антивозрастной эффект, а природная минеральная вода Eau de la Foux насыщает кожу микроэлементами. Плюс в шелковой текстуре жемчужно-белого крема прячутся натуральные пенообразователи из кокосового ореха, которые защищают кожу от потери влаги.
La Sultane de Saba
Сфера интересов La Sultane de Saba — старинные бьюти-рецепты стран Азии и Ближнего Востока. С опорой на многовековые традиции (и рассул — марокканскую минеральную глину) маска Voyage sur la route des Delices тонизирует и очищает кожу, а также помогает справиться с растяжками и шрамами. Плюс подходит для лица и волос: в первом случае на ура сужает поры и разглаживает мимические морщины, во втором запросто очищает от загрязнений (на зависть инновационным шампуням).
Ligne St Barth
Секрет успеха Ligne St Barth (со штаб-квартирой на тропическом «острове миллионеров» Сен-Бартельми!) — микс карибских традиций племени араваков и современных экоустойчивых технологий производства. В главной роли питательного крема для душа — экстракт янтарной ванили (в комбо с кокосовым маслом и витамином Е), ольфакторные ноты которого превращают уходовую рутину в парфюмерный спа-ритуал.
Elemis
Минерально-протеиновое молочко Elemis (из британских косметических лабораторий предпринимательницы и бьюти-визионера Линды Штайнер) содержит натуральный растительный коллаген масла японской камелии и экстракта овса, благодаря которым средство идеально подходит для сухой кожи, удерживая влагу, стимулируя выработку коллагена и обладая регенерирующим противовоспалительным действием. Заодно молочко можно использовать во время беременности и для младенческого ухода.
л'Окситан
Миниатюрность банки л'Окситан обманчива: толченая ореховая скорлупа и сахар в составе пасты-скраба очищают кожу от омертвевших клеток, а миндальное масло смягчает и питает эпидермис. После применения гоммажа тело становится более восприимчивым к другим уходовым спа-средствам — смело запасаемся любимыми маслами и питательными кремами.
Сomfort Zone
Замедляемся и примеряем амплуа январского спа-гика и слоулайфера с кремом для душа Tranquillity от Comfort Zone. Воздушная текстура средства на основе масла амаранта, богатого скваленом и токотриенолами, восстанавливает поврежденную кожу, увлажняя и повышая эластичность. В свою очередь микс из эфирных масел сандалового дерева, ветивера, апельсина и кедра снимает стресс и напряжение (бесценно в постновогодних рабочих условиях!).
La Roche-Posay
На случай ситуативных домашних спа-процедур уходовые бьюти-кардиналы La Roche-Posay припасли приятно-технологичное масло для душа: средство восстанавливает защитный барьер (заслуга активного компонента Vitreoscilla Filiformis из термальных вод, обогащенных селеном), предотвращает появление сухости и успокаивает кожу, улучшая текстуру и оказывая противовоспалительное действие.
Diego Dalla Palma Milano
Основа формулы скраба Diego Dalla Palma Milano от миланских спецов пептидной косметики — масло ши в комбо с нотами юзу и жасмина. Средство не только удаляет с тела ороговевшие частицы, но и придает коже гладкость и сияние. Для максимального спа-расслабления наносим на кожу легкими массажными движениями и тщательно смываем, погрузившись в ванную.
Clarins
Мастхэв ароматической уходовой линейки Clarins — расслабляющая пена, в составе которой экстракт сапонарии (природный пенящийся ингредиент!) дополнен эфирными маслами ромашки и померанца. При контакте с водой гелевая текстура средства легким движением руки превращается в пену, мягко очищая кожу и оставляя душистый цветочный аромат, способствуя релаксации.
Okolo
Шведский бьюти-фрешмен Okolo появился на российском косметическом рынке только в 2022 году, но уже успел полюбиться самым привередливым уходовым гикам — благодаря эффективным (и многофункциональным!) формулам в комбинации с экоустойчивым подходом. Спа-бестселлер марки — пенящийся гель-кондиционер с алоэ вера, который подходит как для медитативного принятия душа, так и для бритья (очищает, смягчает и питает кожу, не оставляя раздражений).
Bioderma
Функциональный хит Bioderma на стыке красоты и медицины — масло для душа из линейки Atoderm с формулой на основе растительных биолипидов, масел и витамина PP. Вместе они успокаивают кожу и воссоздают защитный барьер, поддерживая необходимый уровень влаги. Плюс при помощи средства можно смывать легкий макияж и солнцезащитные средства, также масло подходит для атопичной кожи и помогает справиться с экземами.
minus 417
Израильский премиальный бренд Моти Фридмана заслужил уважение бьютиголиков аутентичными спа-линейками Absolute Mud и Serenity Legend: первая раскрывает уходовый потенциал грязей Мертвого моря, вторая творит бьюти-чудеса при помощи местных солей. Пример — веганский гель для душа Soft & Fresh Moisturizing Shower Gel, минерализированный состав которого дополнен комплексом витаминов и маслом виноградных косточек для увлажнения и релаксации кожи.
Natura Siberica
Прогрессивные травники Natura Siberica взяли на заметку якутские спа-ритуалы и дополнили соль для ванны «Baikal Harmony» органическим экстрактом Даурской лилии Сардаана — для тотального релакс-эффекта (и раскрытия цветочного аромата) следует растворить четыре столовые ложки соли при температуре 36-38 градусов.
Alma K.
Еще один достойный флакон из израильского бьюти-хаба — отшелушивающее мыло Alma K., которое сочетает в себе свойства гоммажа и успокаивающего геля для душа. Пока скрабирующая пудра из абрикосовых косточек очищает кожу, кремовая текстура средства тонизирует и восстанавливает гладкость, а приятный аромат масла миндаля превращает уходовую процедуру в медитативный спа-ритуал.
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