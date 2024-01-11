Выбрали 15 мастхэвов для домашнего спа-набора

Шведский бьюти-фрешмен Okolo появился на российском косметическом рынке только в 2022 году, но уже успел полюбиться самым привередливым уходовым гикам — благодаря эффективным (и многофункциональным!) формулам в комбинации с экоустойчивым подходом. Спа-бестселлер марки — пенящийся гель-кондиционер с алоэ вера, который подходит как для медитативного принятия душа, так и для бритья (очищает, смягчает и питает кожу, не оставляя раздражений).