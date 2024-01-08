Отобрали 10 питательных кремов, которые помогут сохранить лицо

Одним из главных преимуществ бальзама Uriage является максимально ботанический состав: масла ши, иллипа, огуречника и зерна малины увлажняют, питают и смягчают кожу после зимнего комаровского бриза. Но это еще не все - они создают невидимую защитную вуаль на поверхности эпидермиса, обеспечивая изолирующий эффект от негативного воздействия ветра. Крем легко впитывается и не просто успокаивает кожу, а делает это быстро и как минимум на 48 часов.