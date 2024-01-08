Отобрали 10 питательных кремов, которые помогут сохранить лицо

Экстремальные температуры на улицах и сухой воздух дома — суровые испытания для нашей кожи зимой (то есть до мая). Предлагаем запастись проверенными питательными кремами немедленно.
EviDenS de Beautê
В составе бархатистого дневного крема японского бренда EviDenS de Beautê – масло лимнантеса, которое нормализует структуру липидов и снимает раздражение, черный сахар, который защищает от воздействий окружающей среды и вода Eau de la Foux, которая успокаивает и насыщает микроэлементами. Тем временем комплекс QAI обеспечивает мощное антивозрастное воздействие. Наносим массажными движениями для наибольшего лифтинг-эффекта перед фотогеничным забегом на новоголландском катке.
MZ Skin
Секрет эффективности крема для лица Rich Moisturiser — инновационная формула из пяти супер-компонентов. Загибаем пальцы: мультимолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет, биосовместимый коллаген укрепляет, пептидный комплекс редуцирует морщины, инкапсулированные микроводоросли помогают контролировать выработку меланина, а стволовые клетки хлопка защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Clarins
Clarins Multi-Intensivе на основе органических экстрактов харунганы и улекса (не спрашивайте) моментально разглаживает кожу и обеспечивает заметный эффект лифтинга. Витамин С и органические экстракты баланитеса египетского борются с пигментацией, растительный сквалан и органический экстракт панкрация морского увлажняют, а растительный комплекс Anti-Pollution защищает от загрязнений и синего света.
Comfort Zone
В главных ролях — тибетские ягоды годжи и гидролизованный экстракт томата, способствующие антиоксидантной защите кожи. Тем временем гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет эпидермис, а масло макадамии повышает иммунитет (пока что только клеточный).
Babor
Не мастхэв, а база для зимнего ухода: аргановое масло насыщает кожу липидами, устраняя шелушение и неприятное чувство стянутости, масло виноградных косточек повышает упругость и эластичность, а стволовые клетки альпийской розы оказывают интенсивную профилактику преждевременного старения кожи.
Genosys
Антиоксидантная мощь астаксантина в составе крема Genosys в 6 000 раз превосходит силы витамина C и в 500 раз — полезные свойства катехинов зеленого чая. Заодно вещество помогает предотвратить появление пигментации, вызванной УФ-излучением, обеспечивая равномерный и сияющий тон кожи.
Sesderma
Питание и восстановление за считанные минуты — cуперсила мермейдкорного крема Oceanskin от Sesderma, созданного на основе морского коллагена, эластина и водорослей спирулина. Последние содержат жирные кислоты, витамин А и селен, которые оказывают антиоксидантное и тонизирующее воздействие на кожу.
Л’Окситан
Веганская находка декабря — ультрапитательный крем от л’Окситан. Органическое масло карите (прямиком из Буркина-Фасо), богатое Омега-6 и каритеном, способствует питанию и увлажнению кожи, защищает от воздействия внешних агрессивных факторов (бесценно в условиях ситуативных оттепелей и лютых морозов), а также уменьшает ощущение стянутости.
Bioderma
Питательный крем Bioderma — настоящее спасение для чувствительной и сухой кожи в морозостойком декабре. Комплекс D.A.F. повышает выносливость эпидермиса, глицерин отвечает на качественное увлажнение, а экстракт лакрицы — за успокоение и баланс (пока только водный).
Uriage
Одним из главных преимуществ бальзама Uriage является максимально ботанический состав: масла ши, иллипа, огуречника и зерна малины увлажняют, питают и смягчают кожу после зимнего комаровского бриза. Но это еще не все - они создают невидимую защитную вуаль на поверхности эпидермиса, обеспечивая изолирующий эффект от негативного воздействия ветра. Крем легко впитывается и не просто успокаивает кожу, а делает это быстро и как минимум на 48 часов.
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