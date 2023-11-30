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Красота

Темная помада - самый эффектный бьюти-трюк зимы

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Сливаемся с круглосуточной декабрьской темнотой за счет мрачной бьюти-палитры: выбираем помады бордовых, темно-зеленых и черных оттенков (из косметички Мортиши Аддамс).

Vaquera SS'24
Архивы пресс-служб

Vaquera SS'24

Baleciaga SS'24
Архивы пресс-служб

Baleciaga SS'24

Christian Dior SS'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'24

Burberry SS'24
Архивы пресс-служб

Burberry SS'24

Kiko Kostadinov SS'24
Архивы пресс-служб

Kiko Kostadinov SS'24

Marni SS'24
Архивы пресс-служб

Marni SS'24

Maison Margiela SS'24
Архивы пресс-служб

Maison Margiela SS'24

Junya Watanabe SS'24
Архивы пресс-служб

Junya Watanabe SS'24

Золотистые y2k-оттенки уступили место матовым темно-бордовым тонам (привет, десятые): Мария Грация Кьюри дополнила феминистко-ведьминский манифест Christan Dior готической омбре-прорисовкой губ (модное memento mori), Дэниел Ли украсил британский рыцарькор Burberry мрачной помадой (ночь темна и полна ужасов), а World Global Style Network и вовсе провозгласил оттенок Cherry Lacquer одним из ключевых в палитре следующего сезона. Праздничная альтернатива - микс матовых оттенков с сиянием металлика (берем пример с Vaquera и Maison Mariela).

Christian Louboutin Velvet Matte, 9 800 руб.
Архивы пресс-служб

Christian Louboutin Velvet Matte, 9 800 руб.

By Terry Lip-Expert Matte Liquid Lipstick, РИВ ГОШ, 3 485 руб.
Архивы пресс-служб

By Terry Lip-Expert Matte Liquid Lipstick, РИВ ГОШ, 3 485 руб.

MishLav, 2 900 руб.
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MishLav, 2 900 руб.

MAC 125 Caviar, ДЛТ, 2 790 руб.
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 MAC 125 Caviar, ДЛТ, 2 790 руб. 

MAC Lipstick Matte, ДЛТ, 2 390 руб.
Архивы пресс-служб

MAC Lipstick Matte, ДЛТ, 2 390 руб.

NARS, ДЛТ, 2 390 руб.
Архивы пресс-служб

NARS, ДЛТ, 2 390 руб.

INGLOT slim gel, Золотое Яблоко, 1 200 руб.
Архивы пресс-служб

INGLOT slim gel, Золотое Яблоко, 1 200 руб.

SUGAR Matte As Hell, Л'этуаль, 974 руб.
Архивы пресс-служб

SUGAR Matte As Hell, Л'этуаль, 974 руб.

Повторяем ретро-мейк с темным омбре из 1990-х при помощи карандашей Sugar и вневременных матовых оттенков By Terry - либо адаптируем тиктоковые Cherry Cola Lips на модный лад с крем-гелем Inglot в оттенке Gucci Ancora от Сабато де Сарно. Для самых смелых (и готовых к тотально-темным губам) в ДЛТ припасены футляры Christian Louboutin в изумрудном оттенке и помады МАС  для черны-черных губ (как у Balenciaga и Marni).

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