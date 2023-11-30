Темная помада - самый эффектный бьюти-трюк зимы

Повторяем ретро-мейк с темным омбре из 1990-х при помощи карандашей Sugar и вневременных матовых оттенков By Terry - либо адаптируем тиктоковые Cherry Cola Lips на модный лад с крем-гелем Inglot в оттенке Gucci Ancora от Сабато де Сарно. Для самых смелых (и готовых к тотально-темным губам) в ДЛТ припасены футляры Christian Louboutin в изумрудном оттенке и помады МАС для черны-черных губ (как у Balenciaga и Marni).