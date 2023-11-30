Темная помада - самый эффектный бьюти-трюк зимы

Сливаемся с круглосуточной декабрьской темнотой за счет мрачной бьюти-палитры: выбираем помады бордовых, темно-зеленых и черных оттенков (из косметички Мортиши Аддамс).
Золотистые y2k-оттенки уступили место матовым темно-бордовым тонам (привет, десятые): Мария Грация Кьюри дополнила феминистко-ведьминский манифест Christan Dior готической омбре-прорисовкой губ (модное memento mori), Дэниел Ли украсил британский рыцарькор Burberry мрачной помадой (ночь темна и полна ужасов), а World Global Style Network и вовсе провозгласил оттенок Cherry Lacquer одним из ключевых в палитре следующего сезона. Праздничная альтернатива - микс матовых оттенков с сиянием металлика (берем пример с Vaquera и Maison Mariela).
Повторяем ретро-мейк с темным омбре из 1990-х при помощи карандашей Sugar и вневременных матовых оттенков By Terry - либо адаптируем тиктоковые Cherry Cola Lips на модный лад с крем-гелем Inglot в оттенке Gucci Ancora от Сабато де Сарно. Для самых смелых (и готовых к тотально-темным губам) в ДЛТ припасены футляры Christian Louboutin в изумрудном оттенке и помады МАС для черны-черных губ (как у Balenciaga и Marni).
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